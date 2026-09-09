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Високо напрежение: Защо Путин обижда Япония

Високо напрежение: Защо Путин обижда Япония

9 Септември, 2026 09:51 2 268 103

  • япония-
  • русия-
  • владимир путин-
  • хабаровск-
  • втора световна война-
  • си дзинпин-
  • паметник

Новооткритият руски паметник в Хабаровск предизвика скандал между Русия и Япония и де факто представлява тежко оскърбление на японското императорско семейство

Високо напрежение: Защо Путин обижда Япония - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Владимир Путин разполага с много свободно време, което, както е известно, посвещава на „изучаването“ на историята. За да затвърждава в съзнанието на руския народ онези съветски пропагандни клишета, които той е усвоил трайно още в младостта си.

Поредното проявление на путинската любов към тези клишета беше откритият в Хабаровск паметник на „Победата над милитаристична Япония“ през 1945 г. Паметникът представлява фигура на съветски войник с автомат, който стъпва с крак върху разбит с приклад граничен камък, на който е изобразена хризантема – а тя е императорският и едновременно държавен герб на Япония. Художествените характеристики на скулптурата будят подозрението, че тя е проектирана от изкуствен интелект.

Паметник по поръчка на Медински

Паметникът е изработен по поръчка на Путин от Руското военно-историческо дружество, начело с Владимир Медински. Тоест, това не е просто инициатива на хабаровските регионални патриоти за сметка на бюджета, а изпълнение на заповед от Москва (хабаровските корупционери най-вероятно дори не са можели и да сънуват за подобен бюджет).

Предварително планираното публично оскверняване на герба на съседната държава, а и на нейната императорска фамилия, предизвика сериозен дипломатически скандал. В отношенията между Москва и Токио подобно нещо не се е случвало може би от 1976 г. насам, когато съветският пилот Виктор Беленко избяга в Япония със своя МиГ-25. Но дори и тогава нямаше подобни обиди.

Министерството на външните работи на Япония публикува изявление, изпълнено със сдържана ярост. След това в социалните мрежи министър-председателката на страната Санае Такаичи на японски и руски език поиска паметникът да бъде демонтиран. От публикацията на министър-председателката стана ясно също, че Токио и преди е молил руските власти, използвайки официални канали, да не издигат паметник, който е обиден за японците.

Тоест, тази безцеремонност на Путин очевидно си поставя за цел да засегне възможно най-болезнено японците. А изпълняващата желанията на началниците си говорителка на външното министерство Мария Захарова заяви, че със същия успех японците можели да настояват „вятърът да не духа, а слънцето – да не грее“.

Послание на Кремъл към Си Дзинпин?

Кремъл отдавна включи Япония в списъка на „неприятелските държави“ – заради твърдата ѝ подкрепа за Украйна. Но такива държави има много. Защо тогава именно японците бяха подложени на толкова цинично публично оскърбление? Още повече че руската общественост е напълно безразлична към това събитие.

Японците не са американци – тях руснаците ги мразят, защото не могат да бъдат като тях. „Обикновените руснаци“ уважават японците. Те ги смятаха и още продължат да ги смятат за загадъчни гении, произвеждащи „Тойота“ и „Сони“, измислили манга и карате.

Япония и Русия (а преди това – СССР) все още нямат сключен мирен договор. Това се дължи на разногласията относно принадлежността на четирите острова от Курилския архипелаг. Японците ги наричат „Северни територии“ и ги считат за свои. Путин ги посети за първи път през август – ясно съзнавайки, че това ще бъде възприето болезнено в Токио. Изглежда, че издигането на паметника е част от същата пиар кампания. Според мен тя е замислена, за да направи впечатление на Си Дзинпин, който се държи все по-напористо към Русия.

Япония е главният съюзник на САЩ в Азия, освен това е дългогодишен и упорит противник на режима в Пекин. Токио успешно изгражда регионална антикитайска коалиция. Последният успех в тази област е споразумението за стратегически военен съюз и пакт за сътрудничество в областта на разузнаването с Филипините. Това предизвика огромно раздразнение в Пекин. Китай настоява, че част от териториалните води на Филипините му принадлежат. А тези води са необходими на китайската диктатура, за да създаде по-добри условия за бъдещо нахлуване в Тайван.

Безсмислена проява на „смелост“ от Путин

Символичните жестове са важни в политиката. Това важи особено за Азия. Ето че сега Путин изпраща сигнал на своя по-старши партньор в Пекин: „Вижте, председателю Си, ние сме готови да се държим грубо с японците, просто ей така, без повод, заради куража“. Той по всякакъв начин иска да демонстрира на китайците колко е смел и решителен, а следователно и ценен съюзник, който трябва да се уважава.

Без помощта на Пекин Путин не би могъл да продължи агресията си срещу Украйна. Целият свят (а и руското ръководство) знае това. Достатъчно е да се видят кадрите от срещата между Путин и Си на неотдавнашната среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Бишкек, за да се разбере кой е главният на масата за преговори.

Последиците

В дългосрочен план издигането на паметника в Хабаровск няма да донесе нищо добро на Русия. Министър-председателката на Япония написа, че в Токио „и занапред възнамеряват да призовават руската страна да демонтира“ паметника. Преведено от дипломатическия език – „ще направим всичко възможно, за да ви създадем колкото се може повече проблеми навсякъде, където можем“. Това могат да бъдат нови санкции. Или предоставяне на разузнавателна информация на противниците на руския режим.

Но най-важното е, че историческите пърформанси на Путин няма да успеят да убедят никого в силата на „неговата“ Русия. И най-вече основния им адресат – Си Дзинпин.

Автор: Константин Егерт


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    20 24 Отговор
    неможачите могат само да кълнат

    Коментиран от #6

    09:54 09.09.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 34 Отговор

    До коментар #1 от "Мисля":

    аз навремето само ,,ПРАВДА,,четях

    Коментиран от #88

    09:55 09.09.2026

  • 4 УАУ

    81 8 Отговор
    Сутринта ми няма да е весела
    без поредна простотия от
    DW, ISW или Reuters...

    Коментиран от #36

    09:56 09.09.2026

  • 5 да припомним

    70 7 Отговор
    на японците, че хризантемата беше символ и на имперската им армия, унищожила над 20 милиона през ВСВ

    Коментиран от #42

    09:56 09.09.2026

  • 6 точно

    26 1 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    за себе си говорите, нали!

    09:56 09.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Шоуто на Труман

    10 39 Отговор
    Комунястите защо не посмяха да "освободят" Япония? ;)

    Коментиран от #97

    09:58 09.09.2026

  • 9 Госあ

    45 4 Отговор
    швабен пропаганден задават въпрос и сами си отговарят - щото може, затова 😆 кое му е интересното?

    09:59 09.09.2026

  • 10 майтап бе уили!

    50 9 Отговор
    Все съм смятал японците за интелигентна нация, преди да видя тоя покъртителен дебилизъм..
    Американците им хвърлили две демократични атомни бомби да ги спасят от лошите комунисти.. Малко са хвърлили, трябваше още..
    По-добре да станеш на атоми, отколкото комунист.. Тук родните ни антикомунисти трябва да се поучат от японската жертвоготовност..
    Направо да поискат от САЩ да ги взривят с ядрен удар, барабар с панелките от бай Тошо, в които живеят.. - ей това ще е вече демократично..
    Професорът от университета „Васеда“ Тецуо Арима заяви, че отговорността за атомните бомбардировки над Хирошима и Нагасаки е на СССР и съвременна Русия. Той изрази това мнение в социалната мрежа X.
    Според неговата версия САЩ можели да не използват ядрено оръжие срещу Япония, ако Съветският съюз не се стремял бързо да разшири влиянието си в Азия. Арима смята, че един от мотивите на Вашингтон е бил стремежът да демонстрира пред СССР мощта на новото оръжие и да ограничи съветското влияние в региона.
    Същевременно самите атомни удари по японските градове са нанесени от Съединените щати. На 6 август 1945 г. американски бомбардировач хвърля атомна бомба над Хирошима, а на 9 август е нанесен вторият удар — по Нагасаки.
    Самият Арима е специализирал в изследванията на медиите и историята на комуникациите в университета „Васеда“. Понастоящем университетът го посочва със статут на почетен професор.

    09:59 09.09.2026

  • 11 Направо

    9 39 Отговор
    героизъм в мирно време.
    Жалко, жалко джуджаче.

    Коментиран от #53

    09:59 09.09.2026

  • 12 Те се опитват

    54 7 Отговор

    До коментар #1 от "Мисля":

    да пренаписват историята! През ВСВ японците извършват зверства, на които Менгеле не способен...

    10:00 09.09.2026

  • 13 Да, не могат да се мерят с теб

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мисля":

    и с трите ти виШи.

    10:01 09.09.2026

  • 14 Недей

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мисля":

    Мисленето не ти се отдава.

    10:02 09.09.2026

  • 15 Херодот

    6 36 Отговор
    Ако японците бяха постъпили, като Сталин през 1945, хитлер щеше да спечели битката с Русия. Но те имат чест…

    Коментиран от #19

    10:02 09.09.2026

  • 16 Тушира Микура

    36 3 Отговор
    За историята на 20-ти век има поне пет шест различни варианта, някои от които взаимно изключващи се. Вариантът на DW далеч не е най-смешния.

    10:03 09.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ами сега

    45 6 Отговор
    А японците не са ли обидени на САЩ за двете атомни бомби, за унищожението на хиляди мирни и като капак клетва за вярност към САЩ, т.е. " благодарност" за тази трагедия.
    И всяка година в своите речи политиците така манипулират, че японците остават с убеждението, че ядрения "подарък" получили от СССР...

    Коментиран от #32

    10:05 09.09.2026

  • 19 Боко

    7 4 Отговор

    До коментар #15 от "Херодот":

    Имат гейши 👌

    10:05 09.09.2026

  • 20 Малък му е

    5 3 Отговор
    И търси азиатки. А в Африка търси клизма😀

    Коментиран от #39

    10:05 09.09.2026

  • 21 Йес

    11 6 Отговор
    Сталин е искал да си вземе остров Сахалин изцяло,Курилските острови,Манджурия и Северна Корея.За Япония са нямали.и флот и атомна бомба.

    10:08 09.09.2026

  • 22 Специалист

    24 5 Отговор
    Япония колкото иска да се възмущава за хризантемата и курилските острови.Де факто нямат мирен договор с Русия.Все още са във воина.Така че японците направо да нападат със самурайските мечове срещу ядрените ракети на руснаците.

    10:09 09.09.2026

  • 23 Абсурдистан

    17 2 Отговор
    Има милион причини един неонацист да мрази всички останали и най-вече тези, на които диша прахта.

    10:11 09.09.2026

  • 24 Защо?

    31 3 Отговор
    Защо Путин обижда Япония? Защото му е кеф да ги обижда, утре, ако му е кеф, няма да ги обижда, а ще ги хвали. И т.н. Въобще надвил си е на масрафа.

    Коментиран от #43

    10:12 09.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ами

    5 22 Отговор
    Защото е изкуфял дъртак.

    10:14 09.09.2026

  • 27 Русия

    29 4 Отговор
    Японците са най низшите краварски подлоги,а относно това защо ги обижда,ами защото може да си го позволи и никой нищо не може да му каже !!!

    10:15 09.09.2026

  • 28 DW - Пропаганден машинен

    31 2 Отговор
    Значи японците видиш ли не се обиждат на американците заради, това че са ги бомбили и избили два пъти с ядрени оръжия, дори не ги назовават в речите си, но се обиждат на Путин за някакъв паметник, който дори не изобразява някаква лъжа!?!? Странни хора са японците, меко казано, а DW ( Гьобелс Веле) са откровени иди00ти!

    10:15 09.09.2026

  • 29 отец Чапаев и Петка

    25 3 Отговор
    Слава на Червената армия . Честит празник 9-ти септември и слава на загиналите партизани антифашисти.

    10:15 09.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Путин е шефа

    21 4 Отговор
    Свиквайте нещастници

    Коментиран от #55

    10:17 09.09.2026

  • 32 анти

    3 19 Отговор

    До коментар #18 от "Ами сега":

    Братле, две бомби са нищо пред комунистическото робство

    10:17 09.09.2026

  • 33 жик так

    17 4 Отговор
    Ами като се чувстват обидени джапанките ,дружно да си направят хара кири .

    10:17 09.09.2026

  • 34 Хм……..

    19 3 Отговор
    Жалка работа от страна на т.н. “самураи”!помнин масовите им зверства в Китай,Корея!

    10:18 09.09.2026

  • 35 Ццц

    14 3 Отговор
    Може би кражбата на стотици милиарди руски пари от частни и държавни сметки в японски банки е обидила Путин, преди той да обиди император На Сакото Яката Оцапано От Сврака! 🤣🤣🤣 Константин Егерт разбира се не намира нищо лошо в кражбата, откакто смени отбора и се продаде на либерастите. И така трябва да е - да споделя ценностите на стопаните си, че иначе си е един най-обикновен надрусан апатрид!

    10:18 09.09.2026

  • 36 Уточнение

    3 20 Отговор

    До коментар #4 от "УАУ":

    Простотията е на Путлер.

    Коментиран от #38

    10:18 09.09.2026

  • 37 козякой простатой

    10 3 Отговор

    До коментар #30 от "я памятник себе воздвиг нерукотворный":

    ти ли то съчини или на готово ти го спуснаха

    10:19 09.09.2026

  • 38 Само питам

    3 11 Отговор

    До коментар #36 от "Уточнение":

    Путлер дедот и ли беше или баба ти ?

    10:19 09.09.2026

  • 39 Мухахаха

    8 0 Отговор

    До коментар #20 от "Малък му е":

    Да не те е трескал че знаеш

    10:19 09.09.2026

  • 40 фактиБГ

    7 1 Отговор
    би трябвало да си изтрие статията, ако е приложи за нея собствените си изисквания. "ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa."

    Коментиран от #46

    10:19 09.09.2026

  • 41 Джапанезите

    18 5 Отговор
    Само от атомни бомби не се обиждат.

    Коментиран от #44, #68

    10:19 09.09.2026

  • 42 Готин фейк,

    5 15 Отговор

    До коментар #5 от "да припомним":

    но хризантемата им е древен символ. От времето, когато Раша е била скитница бездомна, т.е. клошарка.

    Коментиран от #51

    10:20 09.09.2026

  • 43 Капейчо

    9 10 Отговор

    До коментар #24 от "Защо?":

    Ами по-скоро е, защото Русия има всичкото богатство на Земята, а БВП е 2,59 трилиона долара по номинална стойност. А Япония има само скали и вулкани и БВП от 4,44 трилиона щатски долара. Направи разликата в човешкия материал.

    Коментиран от #54, #64

    10:21 09.09.2026

  • 44 Самурайте не са

    7 4 Отговор

    До коментар #41 от "Джапанезите":

    със слаби нерви като копейците, че да хленчат за щяло и нещяло.

    10:22 09.09.2026

  • 45 както и да го увъртате

    14 4 Отговор
    Хризантемата е символ на Имперска Япония — държавата, извършила множество военни престъпления и причинила огромен брой жертви в Азия.

    Коментиран от #48

    10:24 09.09.2026

  • 46 Това означава,

    3 10 Отговор

    До коментар #40 от "фактиБГ":

    че повече статия за Путин няма да видим в сайта. Самото му име е обидна българска дума.
    А присъствието му е обида за света.

    10:25 09.09.2026

  • 47 Неудобно, комично и отчайващо

    3 6 Отговор
    Жалко изглежда импотентната напикаваща се монголоидна Педарасина , в опитите си да се представя за..МУЖ и некаков.. фактор!
    Ааааахахаха

    10:25 09.09.2026

  • 48 На кого му пука

    5 2 Отговор

    До коментар #45 от "както и да го увъртате":

    за безсилния ти коментар.

    10:25 09.09.2026

  • 49 Сандо

    8 4 Отговор
    Защо да чете човек сътвореното от ДВ след като много добре знае,че те всичко обръщат наопаки.Така е с Япония и Русия.Ние и затова очакваме АзГ да вземе властта,защото ще постави лъжливите медии на страната на фактите и истината и ще спре техния пропаганден терор над населението по света.

    10:26 09.09.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 да,

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Готин фейк,":

    само дето я изпоцапаха във войните 1930-45 години. Слаба работа, само 20+ милиона жертви.

    10:26 09.09.2026

  • 52 !!!?

    5 9 Отговор
    Путлер е изтъкан от злоба, ненавист и комплекси за малоценност...!

    Коментиран от #60, #61

    10:26 09.09.2026

  • 53 руснаците усещата ли се какво става?

    3 9 Отговор

    До коментар #11 от "Направо":

    След смъртта на Сталин Хрушчов чете с часове Доклада за Времето на Сталин

    Какво ли ще се пише след смъртта на Владолф Путлер??
    Еласи какъв пропаднал КГБ-еец си "избраха" рашистите, а руснаците усещата ли се какво става?

    Коментиран от #57

    10:28 09.09.2026

  • 54 ха ха ха ...

    7 3 Отговор

    До коментар #43 от "Капейчо":

    Ти знаеш ли как се формира БВП , а ?
    И че това реално нищо не значи ?!!
    А КОЛКО СА ДЪЛГОВЕТЕ НА ЯПОНИЯ ?
    БЛИЗО 10 ТРИЛИОНА ДОЛАРА , А ?!!!

    Коментиран от #98

    10:28 09.09.2026

  • 55 Видееме га как

    5 4 Отговор

    До коментар #31 от "Путин е шефа":

    Фъсна по прашки от готвачо, тоа монголья Е Балник

    Коментиран от #58

    10:28 09.09.2026

  • 56 Хирохито

    8 3 Отговор
    Само така, браво на братята руси! Всяка (японска) жаба да си знае гьола.

    10:29 09.09.2026

  • 57 ха ха ха ...

    7 2 Отговор

    До коментар #53 от "руснаците усещата ли се какво става?":

    Путин ще го помнят 1000 години , а тебе докато уври боба !!!

    Коментиран от #66

    10:29 09.09.2026

  • 58 надежди говежди

    2 2 Отговор

    До коментар #55 от "Видееме га как":

    Я дай пак бе клепоух .

    10:30 09.09.2026

  • 59 жоко

    2 9 Отговор
    Японците ще изчакат търпеливо подходящ момент, но в крайна сметка ще се разплатят с блатните. Иначе о-в Сахалин го делят само 43 километра от Хокайдо. Всеки може да разгледа с гугъл двата острова и да прецени кой е победител и кой - победен.

    Коментиран от #91

    10:31 09.09.2026

  • 60 Ленин по -сетне червените боклуци

    2 5 Отговор

    До коментар #52 от "!!!?":

    52 !!!?:
    Путлер е изтъкан от злоба, ненавист и комплекси за малоценност...!
    -;-
    Абе , Фюрера Владолф Путлер знае ли се дали има Биограф??

    Помните ли Дмитрий Волкодонов как анализираше Ленин, Сталин и цялата плеяда на червените боклуци!

    Къде е социаллизъма и неговия ореол на хуманност!

    Коментиран от #63

    10:31 09.09.2026

  • 61 Само питам

    2 5 Отговор

    До коментар #52 от "!!!?":

    Путлер на жеHka дъртата м и ..а ли беше ?

    10:32 09.09.2026

  • 62 Ей това да си руснак е Божие наказание

    2 5 Отговор
    Или си резултат на злокобни извънземни сили непознати досега на човечеството.

    10:32 09.09.2026

  • 63 козляци блеят грозно зловещо ..

    5 2 Отговор

    До коментар #60 от "Ленин по -сетне червените боклуци":

    значи всичко върви в правилната посока .

    10:32 09.09.2026

  • 64 Пусни комунисти в Сахара и пясъкът

    2 5 Отговор

    До коментар #43 от "Капейчо":

    Ще е дефицитна стока
    И като са толкова богати ватенките, защо 90% живеят като скотове? Японците по твоята логика трябва да са в каменната или най-много бронзовата епоха! Явно в ръководството е проблема.

    10:33 09.09.2026

  • 65 всички козляци на върбаци

    5 2 Отговор
    Времето изтича .Даже германци и франсета се усетиха .

    10:34 09.09.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Забравил съм си името

    2 3 Отговор
    Абе прехвалена работа туй джапанката. И кво кат си купих Сони, като му мина гаранцията от 2г. и 2м. и опъна 2 косъма на матрицата. Сега го чакам с кеф да спре...ама се инати, едвам го трая. Та...добре, че не е Тойота за много пари. Е да, колкото за 2 нормални телевизора отидоха, ама се наситих на японското. Всичко стана купи и хвърли, за много пари.

    Коментиран от #73, #74

    10:36 09.09.2026

  • 68 Ватенките се радват на мизерността си

    3 5 Отговор

    До коментар #41 от "Джапанезите":

    41 Джапанезите
    54ОТГОВОР
    Само от атомни бомби не се обиждат.
    Коментиран от 44
    -;-
    Ватенките на какво се радват , че са мизерниците на Света ли?!!?!?

    10:36 09.09.2026

  • 69 Все СССР ви е виновен

    6 2 Отговор
    Паметниците на САЩ във Вашингтон и американското знаме на остров Иво Джина не представляват ли тежко оскърбление на японското императорско семейство и народа на Япония

    Коментиран от #96

    10:37 09.09.2026

  • 70 Наблюдател

    0 6 Отговор
    Ако се понапънете да си припомните, няма нито един съветски паметник за войната, който да е обиден към другите народи. Днешна Русия обаче е различна. От “Само да няма война” стигнаха до “Можем да повторим”. Самата война днес я представят като война срещу “Колективния запад”. След всички исторически сътресения за последния век се превърнаха в общество без ценностна система и морал. Може ли някой да си представи заканите на Медведев през времето на комунизма?

    10:37 09.09.2026

  • 71 ?????

    5 1 Отговор
    Уф.
    Поредните глупости на търкалета от Дойче Велле.
    Само да ги попитам кога ще ни напишат за твърдението на японския професор че СССР е виновен за хвърлените над Хирошима и Нагасаки американски атомни бомби и как ще я защитят тая теза?

    10:37 09.09.2026

  • 72 DW трябва

    5 2 Отговор
    да свали фалшивите очила. Япония сама се самообижда.

    Коментиран от #76, #77

    10:39 09.09.2026

  • 73 Премиера да даде рамо на руZZката стока

    3 2 Отговор

    До коментар #67 от "Забравил съм си името":

    67 Забравил съм си името
    00ОТГОВОР
    Абе прехвалена работа туй джапанката. И кво кат си купих Сони, като му мина гаран
    -;-
    Русофилията коментира японците и копията от Чайниците((

    Абе Другарю, защо се ни си купуваш, ВАЗ-ката, ГАЗ-ката и КАМАЗ-ката, ами коментираш другите!!!
    Апропо, кога червенвите ни кхмери ще организират внос на Ладите и Буханките, та да се види постижението на импотозамещението, Ъ?!
    Или се чака Премиара Богашов, да даде подкрепата на руZZката Газ, нефта и Индустрията??!

    10:41 09.09.2026

  • 74 Тойота ли е, не ми я хвали.

    0 2 Отговор

    До коментар #67 от "Забравил съм си името":

    Преди да я запалиш, трябва да я ремонтираш един час поне. Жалко, че няма вече москвичи, щях да я сменя веднага.

    Коментиран от #82

    10:41 09.09.2026

  • 75 Защо ли

    2 2 Отговор
    А защо Японски професопи твърдят, че атомните бомби върху Хирошима и Нагазаки са Руски. Така е, каквото повикало, таковеа се обадило.
    Тя враждата меду Русия и Япония еоще от 1905 год.
    Нещо повече, Японския авантюризъм срещу Щатите – Пърл Харбър - , Китай, Съветския съюз – Халхин Гьол – бе вдъхновяван о Императора тоест Хризантемата. Те това е истинската история.

    Коментиран от #81, #85

    10:41 09.09.2026

  • 76 Путлерофили с оптимизъма

    2 1 Отговор

    До коментар #72 от "DW трябва":

    72 DW трябва
    10ОТГОВОР
    да свали фалшивите очила. Япония сама се самообижда.
    ;-
    Рсофилията да си пази розовинте очила

    Коментиран от #84

    10:42 09.09.2026

  • 77 Гресирана ватенка

    1 2 Отговор

    До коментар #72 от "DW трябва":

    Къде си пасъл бе😁😁😁

    Коментиран от #87

    10:43 09.09.2026

  • 78 Автора е тъп

    1 2 Отговор
    Автора е чисто и прпсто тъп трол, плаща му се да пише глупости, част от пропагандата на запада...защо не пише че израел изтребва една от най старите цивилизации, защо не пише за мачкането на рускоезичното население преди 2022, защо не пише за тврора пт САШ, защо не пише че нарушиха суверемитета на Венецуела...защото е на заплата към посолството

    10:43 09.09.2026

  • 79 И Сонито същата работа като Тойотата

    0 1 Отговор
    Само се разваля, поправят го, след месец пак, че и сервизите за телевизори изчезнаха. Какъв телевизор имахме някога, Електрон! Стабилен, тежи си на мястото, 80 килограма!

    10:44 09.09.2026

  • 80 130 дни ще трябва да е траура за Фюрера

    2 1 Отговор
    Норвежците били имали 13 дни траур за Краля си.
    Рашистите ще трабва да дадат поне 130 (сто и тридесет) дни траур след като Аллах си вземе Пустиняка при него си!

    10:45 09.09.2026

  • 81 Я недей да лъжеш

    1 1 Отговор

    До коментар #75 от "Защо ли":

    Да не сме деца. Японски професори си измислил.

    10:45 09.09.2026

  • 82 М-412 е мъката на русофила

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "Тойота ли е, не ми я хвали.":

    74 Тойота ли е, не ми я хвали.
    00ОТГОВОР
    До коментар 67 от "Забравил съм си името":

    Преди да я запалиш, трябва да я ремонтираш един час поне. Жалко, че няма вече москвичи, щях да я сменя веднага.
    -;-
    Явно Москвич е най-надежното МПС на СССР-то!

    Коментиран от #89

    10:46 09.09.2026

  • 83 Алчни копейки изпълзяха на припек

    2 0 Отговор
    Това възражданет нямате спирачка, ей!

    10:47 09.09.2026

  • 84 Обидата

    1 1 Отговор

    До коментар #76 от "Путлерофили с оптимизъма":

    не побеждава истината, напротив, откроява истината.

    10:48 09.09.2026

  • 85 Украйна нападна Райха на 24.02.2022 год

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Защо ли":

    75 Защо ли
    02ОТГОВОР
    А защо Японски професопи твърдят, че атомните бомби върху Хирошима и Нагазаки са Руски. Така е, каквото повикало, таковеа се обадило.
    -;-
    как пък така японския професор обърква японците
    Ама поне рашистите знаят че Ленинистите са миротворци , а путлеристите са предварили удара от стпрана на бандерите!

    Апропо, Боташа оправи ли си географията за собствеността на Крим!!

    10:49 09.09.2026

  • 86 наблюдател

    1 2 Отговор
    Япония е бита страна след ВСВ и трябва да си носи последствията.

    Коментиран от #92

    10:49 09.09.2026

  • 87 Обидата

    1 1 Отговор

    До коментар #77 от "Гресирана ватенка":

    не побеждава истината, напротив, откроява истината и я затвърждава.

    10:50 09.09.2026

  • 88 Итартас и Правда за облъчване на руснака

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
    529ОТГОВОР
    До коментар 1 от "Мисля":

    аз навремето само ,,ПРАВДА,,четях
    -;-
    сега няма ли интернет вариант на "Правда", та да видим как облъчват населенето!!!

    Коментиран от #93

    10:51 09.09.2026

  • 89 Москвичът имаше едно голямо предимство

    2 0 Отговор

    До коментар #82 от "М-412 е мъката на русофила":

    Понеже беше висок, можеше да се навреш лесно под него. Който си имаше гараж, винаги беше с канал, но някои нямаха гаражи, та затова.

    10:51 09.09.2026

  • 90 Някой

    2 2 Отговор
    Тук а не в чужда държава, пък издигнаха паметник на американските пилоти бомбардирали София и други населени места. Това е къде по-унизително, защото се намира у нас си.
    Япония ВСВ и преди нея напада ли напада сумати държави. Корея е колония още от 1910г, а държат части и от Китай. Примерно 17 държави са нападнати от Япония. И примерно към 10 ВСВ ако не и повече. Е загубили са и не могат да го приемат. Как на Германия се взима територия за ВСВ и по какво се отличава? Оста тогава е Райха, Италия, Япония.
    За да направят такъв паметник е, за да напомнят на японците да си знаят мястото. По всички карти и всичко признато това са руски острови и край на въпросът. А разните императорства, кралства и царства са отживелица. Във Франция са отивали на гилотината.

    10:52 09.09.2026

  • 91 Българин

    0 2 Отговор

    До коментар #59 от "жоко":

    Ще има пак май атом - те са си свикнали.Но пък Китай колко им е набрал е трудно да се опише.

    10:53 09.09.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Навремето Правда не се ценеше у нас

    2 0 Отговор

    До коментар #88 от "Итартас и Правда за облъчване на руснака":

    Защото като се бършеш с Правда, пускаше мастило. Тоалетната хартия пускаха само в столицата и то само за националните празници като днешния.

    10:54 09.09.2026

  • 94 Щип

    0 3 Отговор
    Паметник е направил човекът, не е хвърлил две атомни бомби и не е убил 300000 японци нали?!
    За разлика от спонсорите на ДВ които унищожиха толкова хора и водят Япония на каишка все още!!
    Така че ДВ по-добре да си натискат парцалите с тяхното (минало) не пиша какво за да не ме изтрият, но дядовците им са служили на човека с бритона и малките мустачки, който изпрати на смърт милиони хора не само евреи!!!

    10:55 09.09.2026

  • 95 абе

    1 0 Отговор
    Вова ,рашаните тук таме в нета питат как са спечелили втората война сами,както им се е набивало в ..иквите сумати години.Вземи им обясни ..де..!

    10:56 09.09.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Щип

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Шоуто на Труман":

    Защото я освободиха американците, така я освободиха, че още им е подчинена!!!

    10:57 09.09.2026

  • 98 Капейчо

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "ха ха ха ...":

    Брутният вътрешен продукт (БВП) се формира чрез общата стойност на всички крайни стоки и услуги, произведени в рамките на една държава за определен период от време.
    БВП се изчислява по три основни метода, които трябва да дават ЕДИН и СЪЩ краен резултат.
    Можеш и сам да си го намериш. И да, това реално показва и означава всичко.

    10:58 09.09.2026

  • 99 Путин е изнервен,

    2 0 Отговор
    че му спряха трафика от украински дечица

    11:03 09.09.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Бххахти

    0 0 Отговор
    Простака

    11:06 09.09.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Хи хи

    0 0 Отговор
    А Япония не е ли обидена на САЩ, че и пусна 2 атомни бомби ??

    11:09 09.09.2026

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