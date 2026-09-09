Високо напрежение: Защо Путин обижда Япония

Владимир Путин разполага с много свободно време, което, както е известно, посвещава на „изучаването“ на историята. За да затвърждава в съзнанието на руския народ онези съветски пропагандни клишета, които той е усвоил трайно още в младостта си.
Поредното проявление на путинската любов към тези клишета беше откритият в Хабаровск паметник на „Победата над милитаристична Япония“ през 1945 г. Паметникът представлява фигура на съветски войник с автомат, който стъпва с крак върху разбит с приклад граничен камък, на който е изобразена хризантема – а тя е императорският и едновременно държавен герб на Япония. Художествените характеристики на скулптурата будят подозрението, че тя е проектирана от изкуствен интелект.
Паметник по поръчка на Медински
Паметникът е изработен по поръчка на Путин от Руското военно-историческо дружество, начело с Владимир Медински. Тоест, това не е просто инициатива на хабаровските регионални патриоти за сметка на бюджета, а изпълнение на заповед от Москва (хабаровските корупционери най-вероятно дори не са можели и да сънуват за подобен бюджет).
Предварително планираното публично оскверняване на герба на съседната държава, а и на нейната императорска фамилия, предизвика сериозен дипломатически скандал. В отношенията между Москва и Токио подобно нещо не се е случвало може би от 1976 г. насам, когато съветският пилот Виктор Беленко избяга в Япония със своя МиГ-25. Но дори и тогава нямаше подобни обиди.
Министерството на външните работи на Япония публикува изявление, изпълнено със сдържана ярост. След това в социалните мрежи министър-председателката на страната Санае Такаичи на японски и руски език поиска паметникът да бъде демонтиран. От публикацията на министър-председателката стана ясно също, че Токио и преди е молил руските власти, използвайки официални канали, да не издигат паметник, който е обиден за японците.
Тоест, тази безцеремонност на Путин очевидно си поставя за цел да засегне възможно най-болезнено японците. А изпълняващата желанията на началниците си говорителка на външното министерство Мария Захарова заяви, че със същия успех японците можели да настояват „вятърът да не духа, а слънцето – да не грее“.
Послание на Кремъл към Си Дзинпин?
Кремъл отдавна включи Япония в списъка на „неприятелските държави“ – заради твърдата ѝ подкрепа за Украйна. Но такива държави има много. Защо тогава именно японците бяха подложени на толкова цинично публично оскърбление? Още повече че руската общественост е напълно безразлична към това събитие.
Японците не са американци – тях руснаците ги мразят, защото не могат да бъдат като тях. „Обикновените руснаци“ уважават японците. Те ги смятаха и още продължат да ги смятат за загадъчни гении, произвеждащи „Тойота“ и „Сони“, измислили манга и карате.
Япония и Русия (а преди това – СССР) все още нямат сключен мирен договор. Това се дължи на разногласията относно принадлежността на четирите острова от Курилския архипелаг. Японците ги наричат „Северни територии“ и ги считат за свои. Путин ги посети за първи път през август – ясно съзнавайки, че това ще бъде възприето болезнено в Токио. Изглежда, че издигането на паметника е част от същата пиар кампания. Според мен тя е замислена, за да направи впечатление на Си Дзинпин, който се държи все по-напористо към Русия.
Япония е главният съюзник на САЩ в Азия, освен това е дългогодишен и упорит противник на режима в Пекин. Токио успешно изгражда регионална антикитайска коалиция. Последният успех в тази област е споразумението за стратегически военен съюз и пакт за сътрудничество в областта на разузнаването с Филипините. Това предизвика огромно раздразнение в Пекин. Китай настоява, че част от териториалните води на Филипините му принадлежат. А тези води са необходими на китайската диктатура, за да създаде по-добри условия за бъдещо нахлуване в Тайван.
Безсмислена проява на „смелост“ от Путин
Символичните жестове са важни в политиката. Това важи особено за Азия. Ето че сега Путин изпраща сигнал на своя по-старши партньор в Пекин: „Вижте, председателю Си, ние сме готови да се държим грубо с японците, просто ей така, без повод, заради куража“. Той по всякакъв начин иска да демонстрира на китайците колко е смел и решителен, а следователно и ценен съюзник, който трябва да се уважава.
Без помощта на Пекин Путин не би могъл да продължи агресията си срещу Украйна. Целият свят (а и руското ръководство) знае това. Достатъчно е да се видят кадрите от срещата между Путин и Си на неотдавнашната среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Бишкек, за да се разбере кой е главният на масата за преговори.
Последиците
В дългосрочен план издигането на паметника в Хабаровск няма да донесе нищо добро на Русия. Министър-председателката на Япония написа, че в Токио „и занапред възнамеряват да призовават руската страна да демонтира“ паметника. Преведено от дипломатическия език – „ще направим всичко възможно, за да ви създадем колкото се може повече проблеми навсякъде, където можем“. Това могат да бъдат нови санкции. Или предоставяне на разузнавателна информация на противниците на руския режим.
Но най-важното е, че историческите пърформанси на Путин няма да успеят да убедят никого в силата на „неговата“ Русия. И най-вече основния им адресат – Си Дзинпин.
Автор: Константин Егерт
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #6
09:54 09.09.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Мисля":аз навремето само ,,ПРАВДА,,четях
Коментиран от #88
09:55 09.09.2026
4 УАУ
без поредна простотия от
DW, ISW или Reuters...
Коментиран от #36
09:56 09.09.2026
5 да припомним
Коментиран от #42
09:56 09.09.2026
6 точно
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":за себе си говорите, нали!
09:56 09.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Шоуто на Труман
Коментиран от #97
09:58 09.09.2026
9 Госあ
09:59 09.09.2026
10 майтап бе уили!
Американците им хвърлили две демократични атомни бомби да ги спасят от лошите комунисти.. Малко са хвърлили, трябваше още..
По-добре да станеш на атоми, отколкото комунист.. Тук родните ни антикомунисти трябва да се поучат от японската жертвоготовност..
Направо да поискат от САЩ да ги взривят с ядрен удар, барабар с панелките от бай Тошо, в които живеят.. - ей това ще е вече демократично..
Професорът от университета „Васеда“ Тецуо Арима заяви, че отговорността за атомните бомбардировки над Хирошима и Нагасаки е на СССР и съвременна Русия. Той изрази това мнение в социалната мрежа X.
Според неговата версия САЩ можели да не използват ядрено оръжие срещу Япония, ако Съветският съюз не се стремял бързо да разшири влиянието си в Азия. Арима смята, че един от мотивите на Вашингтон е бил стремежът да демонстрира пред СССР мощта на новото оръжие и да ограничи съветското влияние в региона.
Същевременно самите атомни удари по японските градове са нанесени от Съединените щати. На 6 август 1945 г. американски бомбардировач хвърля атомна бомба над Хирошима, а на 9 август е нанесен вторият удар — по Нагасаки.
Самият Арима е специализирал в изследванията на медиите и историята на комуникациите в университета „Васеда“. Понастоящем университетът го посочва със статут на почетен професор.
09:59 09.09.2026
11 Направо
Жалко, жалко джуджаче.
Коментиран от #53
09:59 09.09.2026
12 Те се опитват
До коментар #1 от "Мисля":да пренаписват историята! През ВСВ японците извършват зверства, на които Менгеле не способен...
10:00 09.09.2026
13 Да, не могат да се мерят с теб
До коментар #1 от "Мисля":и с трите ти виШи.
10:01 09.09.2026
14 Недей
До коментар #1 от "Мисля":Мисленето не ти се отдава.
10:02 09.09.2026
15 Херодот
Коментиран от #19
10:02 09.09.2026
16 Тушира Микура
10:03 09.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ами сега
И всяка година в своите речи политиците така манипулират, че японците остават с убеждението, че ядрения "подарък" получили от СССР...
Коментиран от #32
10:05 09.09.2026
19 Боко
До коментар #15 от "Херодот":Имат гейши 👌
10:05 09.09.2026
20 Малък му е
Коментиран от #39
10:05 09.09.2026
21 Йес
10:08 09.09.2026
22 Специалист
10:09 09.09.2026
23 Абсурдистан
10:11 09.09.2026
24 Защо?
Коментиран от #43
10:12 09.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ами
10:14 09.09.2026
27 Русия
10:15 09.09.2026
28 DW - Пропаганден машинен
10:15 09.09.2026
29 отец Чапаев и Петка
10:15 09.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Путин е шефа
Коментиран от #55
10:17 09.09.2026
32 анти
До коментар #18 от "Ами сега":Братле, две бомби са нищо пред комунистическото робство
10:17 09.09.2026
33 жик так
10:17 09.09.2026
34 Хм……..
10:18 09.09.2026
35 Ццц
10:18 09.09.2026
36 Уточнение
До коментар #4 от "УАУ":Простотията е на Путлер.
Коментиран от #38
10:18 09.09.2026
37 козякой простатой
До коментар #30 от "я памятник себе воздвиг нерукотворный":ти ли то съчини или на готово ти го спуснаха
10:19 09.09.2026
38 Само питам
До коментар #36 от "Уточнение":Путлер дедот и ли беше или баба ти ?
10:19 09.09.2026
39 Мухахаха
До коментар #20 от "Малък му е":Да не те е трескал че знаеш
10:19 09.09.2026
40 фактиБГ
Коментиран от #46
10:19 09.09.2026
41 Джапанезите
Коментиран от #44, #68
10:19 09.09.2026
42 Готин фейк,
До коментар #5 от "да припомним":но хризантемата им е древен символ. От времето, когато Раша е била скитница бездомна, т.е. клошарка.
Коментиран от #51
10:20 09.09.2026
43 Капейчо
До коментар #24 от "Защо?":Ами по-скоро е, защото Русия има всичкото богатство на Земята, а БВП е 2,59 трилиона долара по номинална стойност. А Япония има само скали и вулкани и БВП от 4,44 трилиона щатски долара. Направи разликата в човешкия материал.
Коментиран от #54, #64
10:21 09.09.2026
44 Самурайте не са
До коментар #41 от "Джапанезите":със слаби нерви като копейците, че да хленчат за щяло и нещяло.
10:22 09.09.2026
45 както и да го увъртате
Коментиран от #48
10:24 09.09.2026
46 Това означава,
До коментар #40 от "фактиБГ":че повече статия за Путин няма да видим в сайта. Самото му име е обидна българска дума.
А присъствието му е обида за света.
10:25 09.09.2026
47 Неудобно, комично и отчайващо
Ааааахахаха
10:25 09.09.2026
48 На кого му пука
До коментар #45 от "както и да го увъртате":за безсилния ти коментар.
10:25 09.09.2026
49 Сандо
10:26 09.09.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 да,
До коментар #42 от "Готин фейк,":само дето я изпоцапаха във войните 1930-45 години. Слаба работа, само 20+ милиона жертви.
10:26 09.09.2026
52 !!!?
Коментиран от #60, #61
10:26 09.09.2026
53 руснаците усещата ли се какво става?
До коментар #11 от "Направо":След смъртта на Сталин Хрушчов чете с часове Доклада за Времето на Сталин
Какво ли ще се пише след смъртта на Владолф Путлер??
Еласи какъв пропаднал КГБ-еец си "избраха" рашистите, а руснаците усещата ли се какво става?
Коментиран от #57
10:28 09.09.2026
54 ха ха ха ...
До коментар #43 от "Капейчо":Ти знаеш ли как се формира БВП , а ?
И че това реално нищо не значи ?!!
А КОЛКО СА ДЪЛГОВЕТЕ НА ЯПОНИЯ ?
БЛИЗО 10 ТРИЛИОНА ДОЛАРА , А ?!!!
Коментиран от #98
10:28 09.09.2026
55 Видееме га как
До коментар #31 от "Путин е шефа":Фъсна по прашки от готвачо, тоа монголья Е Балник
Коментиран от #58
10:28 09.09.2026
56 Хирохито
10:29 09.09.2026
57 ха ха ха ...
До коментар #53 от "руснаците усещата ли се какво става?":Путин ще го помнят 1000 години , а тебе докато уври боба !!!
Коментиран от #66
10:29 09.09.2026
58 надежди говежди
До коментар #55 от "Видееме га как":Я дай пак бе клепоух .
10:30 09.09.2026
59 жоко
Коментиран от #91
10:31 09.09.2026
60 Ленин по -сетне червените боклуци
До коментар #52 от "!!!?":52 !!!?:
Путлер е изтъкан от злоба, ненавист и комплекси за малоценност...!
-;-
Абе , Фюрера Владолф Путлер знае ли се дали има Биограф??
Помните ли Дмитрий Волкодонов как анализираше Ленин, Сталин и цялата плеяда на червените боклуци!
Къде е социаллизъма и неговия ореол на хуманност!
Коментиран от #63
10:31 09.09.2026
61 Само питам
До коментар #52 от "!!!?":Путлер на жеHka дъртата м и ..а ли беше ?
10:32 09.09.2026
62 Ей това да си руснак е Божие наказание
10:32 09.09.2026
63 козляци блеят грозно зловещо ..
До коментар #60 от "Ленин по -сетне червените боклуци":значи всичко върви в правилната посока .
10:32 09.09.2026
64 Пусни комунисти в Сахара и пясъкът
До коментар #43 от "Капейчо":Ще е дефицитна стока
И като са толкова богати ватенките, защо 90% живеят като скотове? Японците по твоята логика трябва да са в каменната или най-много бронзовата епоха! Явно в ръководството е проблема.
10:33 09.09.2026
65 всички козляци на върбаци
10:34 09.09.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Забравил съм си името
Коментиран от #73, #74
10:36 09.09.2026
68 Ватенките се радват на мизерността си
До коментар #41 от "Джапанезите":41 Джапанезите
54ОТГОВОР
Само от атомни бомби не се обиждат.
Коментиран от 44
-;-
Ватенките на какво се радват , че са мизерниците на Света ли?!!?!?
10:36 09.09.2026
69 Все СССР ви е виновен
Коментиран от #96
10:37 09.09.2026
70 Наблюдател
10:37 09.09.2026
71 ?????
Поредните глупости на търкалета от Дойче Велле.
Само да ги попитам кога ще ни напишат за твърдението на японския професор че СССР е виновен за хвърлените над Хирошима и Нагасаки американски атомни бомби и как ще я защитят тая теза?
10:37 09.09.2026
72 DW трябва
Коментиран от #76, #77
10:39 09.09.2026
73 Премиера да даде рамо на руZZката стока
До коментар #67 от "Забравил съм си името":67 Забравил съм си името
00ОТГОВОР
Абе прехвалена работа туй джапанката. И кво кат си купих Сони, като му мина гаран
-;-
Русофилията коментира японците и копията от Чайниците((
Абе Другарю, защо се ни си купуваш, ВАЗ-ката, ГАЗ-ката и КАМАЗ-ката, ами коментираш другите!!!
Апропо, кога червенвите ни кхмери ще организират внос на Ладите и Буханките, та да се види постижението на импотозамещението, Ъ?!
Или се чака Премиара Богашов, да даде подкрепата на руZZката Газ, нефта и Индустрията??!
10:41 09.09.2026
74 Тойота ли е, не ми я хвали.
До коментар #67 от "Забравил съм си името":Преди да я запалиш, трябва да я ремонтираш един час поне. Жалко, че няма вече москвичи, щях да я сменя веднага.
Коментиран от #82
10:41 09.09.2026
75 Защо ли
Тя враждата меду Русия и Япония еоще от 1905 год.
Нещо повече, Японския авантюризъм срещу Щатите – Пърл Харбър - , Китай, Съветския съюз – Халхин Гьол – бе вдъхновяван о Императора тоест Хризантемата. Те това е истинската история.
Коментиран от #81, #85
10:41 09.09.2026
76 Путлерофили с оптимизъма
До коментар #72 от "DW трябва":72 DW трябва
10ОТГОВОР
да свали фалшивите очила. Япония сама се самообижда.
;-
Рсофилията да си пази розовинте очила
Коментиран от #84
10:42 09.09.2026
77 Гресирана ватенка
До коментар #72 от "DW трябва":Къде си пасъл бе😁😁😁
Коментиран от #87
10:43 09.09.2026
78 Автора е тъп
10:43 09.09.2026
79 И Сонито същата работа като Тойотата
10:44 09.09.2026
80 130 дни ще трябва да е траура за Фюрера
Рашистите ще трабва да дадат поне 130 (сто и тридесет) дни траур след като Аллах си вземе Пустиняка при него си!
10:45 09.09.2026
81 Я недей да лъжеш
До коментар #75 от "Защо ли":Да не сме деца. Японски професори си измислил.
10:45 09.09.2026
82 М-412 е мъката на русофила
До коментар #74 от "Тойота ли е, не ми я хвали.":74 Тойота ли е, не ми я хвали.
00ОТГОВОР
До коментар 67 от "Забравил съм си името":
Преди да я запалиш, трябва да я ремонтираш един час поне. Жалко, че няма вече москвичи, щях да я сменя веднага.
-;-
Явно Москвич е най-надежното МПС на СССР-то!
Коментиран от #89
10:46 09.09.2026
83 Алчни копейки изпълзяха на припек
10:47 09.09.2026
84 Обидата
До коментар #76 от "Путлерофили с оптимизъма":не побеждава истината, напротив, откроява истината.
10:48 09.09.2026
85 Украйна нападна Райха на 24.02.2022 год
До коментар #75 от "Защо ли":75 Защо ли
02ОТГОВОР
А защо Японски професопи твърдят, че атомните бомби върху Хирошима и Нагазаки са Руски. Така е, каквото повикало, таковеа се обадило.
-;-
как пък така японския професор обърква японците
Ама поне рашистите знаят че Ленинистите са миротворци , а путлеристите са предварили удара от стпрана на бандерите!
Апропо, Боташа оправи ли си географията за собствеността на Крим!!
10:49 09.09.2026
86 наблюдател
Коментиран от #92
10:49 09.09.2026
87 Обидата
До коментар #77 от "Гресирана ватенка":не побеждава истината, напротив, откроява истината и я затвърждава.
10:50 09.09.2026
88 Итартас и Правда за облъчване на руснака
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
529ОТГОВОР
До коментар 1 от "Мисля":
аз навремето само ,,ПРАВДА,,четях
-;-
сега няма ли интернет вариант на "Правда", та да видим как облъчват населенето!!!
Коментиран от #93
10:51 09.09.2026
89 Москвичът имаше едно голямо предимство
До коментар #82 от "М-412 е мъката на русофила":Понеже беше висок, можеше да се навреш лесно под него. Който си имаше гараж, винаги беше с канал, но някои нямаха гаражи, та затова.
10:51 09.09.2026
90 Някой
Япония ВСВ и преди нея напада ли напада сумати държави. Корея е колония още от 1910г, а държат части и от Китай. Примерно 17 държави са нападнати от Япония. И примерно към 10 ВСВ ако не и повече. Е загубили са и не могат да го приемат. Как на Германия се взима територия за ВСВ и по какво се отличава? Оста тогава е Райха, Италия, Япония.
За да направят такъв паметник е, за да напомнят на японците да си знаят мястото. По всички карти и всичко признато това са руски острови и край на въпросът. А разните императорства, кралства и царства са отживелица. Във Франция са отивали на гилотината.
10:52 09.09.2026
91 Българин
До коментар #59 от "жоко":Ще има пак май атом - те са си свикнали.Но пък Китай колко им е набрал е трудно да се опише.
10:53 09.09.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Навремето Правда не се ценеше у нас
До коментар #88 от "Итартас и Правда за облъчване на руснака":Защото като се бършеш с Правда, пускаше мастило. Тоалетната хартия пускаха само в столицата и то само за националните празници като днешния.
10:54 09.09.2026
94 Щип
За разлика от спонсорите на ДВ които унищожиха толкова хора и водят Япония на каишка все още!!
Така че ДВ по-добре да си натискат парцалите с тяхното (минало) не пиша какво за да не ме изтрият, но дядовците им са служили на човека с бритона и малките мустачки, който изпрати на смърт милиони хора не само евреи!!!
10:55 09.09.2026
95 абе
10:56 09.09.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Щип
До коментар #8 от "Шоуто на Труман":Защото я освободиха американците, така я освободиха, че още им е подчинена!!!
10:57 09.09.2026
98 Капейчо
До коментар #54 от "ха ха ха ...":Брутният вътрешен продукт (БВП) се формира чрез общата стойност на всички крайни стоки и услуги, произведени в рамките на една държава за определен период от време.
БВП се изчислява по три основни метода, които трябва да дават ЕДИН и СЪЩ краен резултат.
Можеш и сам да си го намериш. И да, това реално показва и означава всичко.
10:58 09.09.2026
99 Путин е изнервен,
11:03 09.09.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Бххахти
11:06 09.09.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Хи хи
11:09 09.09.2026