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Стотици хиляди иранци участваха в организирана от властите демонстрация - най-мащабната от началото на войната
  Тема: Иранската криза

Стотици хиляди иранци участваха в организирана от властите демонстрация - най-мащабната от началото на войната

18 Септември, 2026 18:42 829 22

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Иранските власти се стремят да мобилизират населението и да подчертаят националното единство на фона на влошаващото се икономическо положение

Стотици хиляди иранци участваха в организирана от властите демонстрация - най-мащабната от началото на войната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Стотици хиляди иранци участваха в организирана от властите демонстрация на решимост след месеци на война, като заявиха готовност да грабнат оръжие, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Това беше най-мащабната подобна проява, откакто САЩ и Израел нападнаха Иран през февруари, отбелязва АП.

Иранските власти се стремят да мобилизират населението и да подчертаят националното единство на фона на влошаващото се икономическо положение заради американската морска блокада на иранските пристанища и новите санкции на Вашингтон, целящи да засилят икономическия натиск върху Техеран.

Оценките за броя на доброволците, заявили желание да преминат ограничено военно обучение и да участват в отбраната на страната, се различават. Кампанията е наречена „Джанфадай е Иран“, което означава „онези, които жертват живота си за Иран“. Облечени в бойни униформи и носещи знамена, участниците преминаха по улиците в центъра на Техеран под възгласите на събралите се хора.

От дни държавните медии призовават иранците да се включат в кампанията и съобщават, че скоро ще започне обучение с автомати. Доброволците трябва да се превърнат в допълнителна сила към влиятелния Корпус на гвардейците на Ислямската революция и неговото доброволческо формирование „Басидж“.

Командващият силите на Революционната гвардия в Техеран генерал Хасан Хасанзаде заяви пред държавната телевизия, че за участие са се регистрирали над 600 000 души, а се очаква повече от един милион да преминат обучението. Днес сутринта телевизията съобщи, че по улиците са излезли над 300 000 души.

Новият ръководител на „Басидж“ Хосейн Таеб заяви в реч в началото на шествието, че доброволците ще бъдат готови за „пълномащабна отбрана“ и че скоро подобни прояви ще се състоят и в други градове.

Новоподготвените доброволци ще се превърнат в „кошмар“ за враговете на Иран, добави Таеб. Президентът Масуд Пезешкиан, висши военни и други представители на ръководството наблюдаваха шествието. Някои от участниците тъпчеха знамената на САЩ и Израел, а други скандираха „Смърт на Америка“ и „Смърт на Израел“.

„Тук съм, за да кажа на Тръмп, че ние, иранците, не се страхуваме от заплахите му срещу родината ни“, каза 24-годишната Марзие Афаги, която присъстваше на демонстрацията със съпруга си и малкото им дете. „Никой в историята не е успял да нахлуе в Иран и да остане тук.“

Демонстрацията даде възможност на Иран да покаже и част от военното си оборудване. Бяха изложени зенитни установки, а жени от Революционната гвардия с черни забрадки бяха разположени край монтирани върху автомобили картечници.

Революционната гвардия показа и дронове, използвани широко срещу кораби в Ормузкия проток, над който Иран установи контрол след началото на войната. Това сериозно затрудни доставките на петрол и природен газ от страните от Персийския залив за останалата част от света.

Събитията днес също подсказаха, че твърдолинейни представители на иранското ръководство като Таеб ще бъдат по-подготвени да потушават евентуални бъдещи протести срещу теократичното управление.

През януари, малко преди началото на войната, Иран беше обхванат от едни от най-мащабните национални протести в историята си. Те започнаха заради тежкото икономическо положение, а впоследствие прераснаха в протести срещу по-широк кръг проблеми. Според активисти при потушаването им са били убити над 7000 души, а десетки хиляди са били задържани.

През май представители на властите заявиха, че повече от 30 милиона души в Иран, чието население е около 90 милиона, са заявили чрез онлайн формуляр или на обществени прояви готовност да пожертват живота си за теократичното управление. Асошиейтед прес не е успяла да потвърди независимо тези данни.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 От фотото личи,

    6 9 Отговор
    че всички протестиращи иранци са си сменили пола.
    Използват, че при тях е по клинична пътека.

    18:45 18.09.2026

  • 2 Боруна Лом

    13 2 Отговор
    БРАВО ПЕРСИ ВИЕ ЗАРКОВАХТЕ ОБОРА

    Коментиран от #4, #12

    18:48 18.09.2026

  • 3 Онзи

    8 0 Отговор
    Явно света е натрупал много агресия и е време да изпуши напрежението .

    18:50 18.09.2026

  • 4 гост

    3 11 Отговор

    До коментар #2 от "Боруна Лом":

    На никой не му пука за изгъзиците на чалмите , просто ще ги задушат , докато умрат от глад и после да демонстрират при аллаха !! Като гледам снимката , ако това са 40-те девици , жална им майка , хахахах !!

    18:51 18.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 666

    9 0 Отговор
    К за епщайновия режим в западните диктатури. Долу бебеизнасилвачите

    18:51 18.09.2026

  • 7 ФАКТ

    7 0 Отговор
    Иран ще нахранят бебеизнасилвачите сатанисти от "свободните" западни септики с уран и цезий.

    18:53 18.09.2026

  • 8 не може да бъде

    5 3 Отговор
    Считам че иранците изобщо не бяха радикални ислямисти и можеха да бъдат една светска ислямска държава както беше Сирия напр.!?Но колективният Запад и преди всичко САЩ и Великобритания с мераците си да контролират иранския петрол и положението в района доведоха до това в Иран да дойде на власт радикален ислям -след насилственото сваляне от власт на Мосадех/Мосадък/ те са тласнали Иран към радикализация !?И все пак считам че този ислям е много далече от Алкайда от Ислямска държава даже от новата власт в Сирия -бих казал че е по-близко до турския !?

    Коментиран от #16

    18:56 18.09.2026

  • 9 иван костов

    6 1 Отговор
    Убийството на аятолаха сплоти народа, както нищо друго! Милиони присъстваха на погребението. Бандитите от САЩ, не можаха да измислят по голяма глупост!
    Сега си ближат раните!

    Коментиран от #19

    19:03 18.09.2026

  • 10 Читател

    6 1 Отговор
    А колко американци са готови да дадат живота си за Америка?

    19:04 18.09.2026

  • 11 читател

    5 1 Отговор
    А колко атлантика тук са готови да дадат живота си за Бойко и Кирчо?

    Коментиран от #15

    19:07 18.09.2026

  • 12 ЛЕ о ПА р Д

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Боруна Лом":

    искаш ли да ми нала паш 2рия отбор?

    19:13 18.09.2026

  • 13 123

    7 1 Отговор
    Велика нация дето не си продават държавата за едно шише ракия

    19:14 18.09.2026

  • 14 А всички други

    4 1 Отговор
    защо дремем , докато краварите ни клатят и разсипват живота на милиарди . ВРЕМЕ е да се почне.

    Коментиран от #17, #18

    19:14 18.09.2026

  • 15 Колкото за Радев и Путин

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "читател":

    Що питаш? С доживотна ли си?

    19:18 18.09.2026

  • 16 Муци, руските лакърдии сме ги чели

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "не може да бъде":

    Пиши си ги другаде.

    19:19 18.09.2026

  • 17 Не дремем

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "А всички други":

    На митинга против Мунчо не те видяхме.

    19:21 18.09.2026

  • 18 Не дреми бре!

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "А всички други":

    Кой те спира. С лозунги не става. Действай

    19:22 18.09.2026

  • 19 Помогни си сам

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "иван костов":

    Емигрирай за Иран.
    Не ближи рани.

    19:28 18.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Браво персии

    1 0 Отговор
    Удрите янките сатани до крак

    19:35 18.09.2026

  • 22 Българин

    1 0 Отговор
    Вън янките и евреите от земята ай на Марс

    19:40 18.09.2026

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