Германия обявява война на измамите със социални помощи

"Няма да толерираме експлоатацията и злоупотребата със социални помощи", категорична е Бербел Бас. Германската министърка на труда и социалната политика е решена да се бори срещу тези измами "с всички възможни средства". Тя и министърът на вътрешните работи са изготвили план за действие от 37 точки, който трябва да сложи край най-вече на злоупотребите със социални помощи от граждани на други страни членки на ЕС.

Нови правомощия за общините и бюрата по труда

Както съобщава обществената медия АРД, която разполага с документа, общините ще получат възможност да се справят по-ефективно с т.нар. "занемарени имоти". Освен това ще се засили отговорността на работодателите, които наемат нелегално работна ръка, а лицата, издирвани с влязла в сила заповед за задържане, вече няма да могат да получават минимално социално подпомагане.

Ще бъде решен и един проблем, срещу който роптаят много служители в бюрата по труда: досегашният ограничен обмен на данни между отделните ведомства ще бъде подобрен. Съпоставянето на данни ще направи възможно да се разкриват злоупотреби като недекларирана минимална трудова заетост – т.нар. мини джоб (трудова дейност, при която към момента се изкарват до 603 евро на месец).

Анализ с изкуствен интелект и обмен на данни

Изкуственият интелект (ИИ) също трябва да помогне. В плана за действие е записано: чрез "сигурни, надеждни и недискриминационни системи за анализ, базирани на изкуствен интелект", ще бъдат разкривани повече случаи на злоупотреби. За да се улесни този процес, идентификационният номер, който получава всеки един регистриран жител на Германия, ще се съхранява във всички регистри, свързани със социалните помощи, а общинските бюра по труда ще бъдат задължени да обменят данни.

Мерки срещу наемодателите на занемарени имоти

Ще се сложи край и на практиката да се прибират завишени наеми за порутени и запуснати имоти. Със законодателни промени ще бъде улеснен достъпът на общински служители до сгради, при които е възможно да съществуват подобни проблеми. Ще се въведат и нови, ограничени разпоредби за отчуждаване в случаите, в които собствениците не модернизират имотите си. Освен това ще бъдат прецизирани правилата за адресна регистрация, за да се предотврати пренаселването на жилища, отдавани под наем.

Също така трябва да се ограничат злоупотребите, свързани със свободата на придвижване в ЕС. "Недопустимо е свободното движение да се използва за експлоатация на хора и за извличане на полза от тяхното затруднено положение с цел организирана злоупотреба", казва министър Бас. По този начин трябва да се предотврати практиката, при която имигранти от държави-членки на ЕС работят официално много малко часове седмично или пък влизат във фиктивни трудови правоотношения, за да могат след това да претендират за социални помощи. В тази връзка ще бъдат променени законите, за да се предотвратят престъпните структури и експлоатацията, пише още АРД.

Борба срещу престъпните групи

В общините възлагат огромни надежди на новите мерки. Най-вече градове в Рурската област, например Гелзенкирхен и Дуисбург, от години се оплакват от този проблем и се чувстват изоставени от федералното правителство. Те често съобщават за случаи, в които понякога цели семейства от България и Румъния получават социални помощи в големи размери - като покриване на разходите за наем и детски надбавки. При проверки се оказва, че въпросните лица не живеят на това място - то в някои случаи от години.

На заден план оперират професионални банди, които водят организирано в Германия т.нар. "мигранти по бедност" от Източна Европа. Настаняват ги в собствени, обикновено занемарени имоти, осигуряват им фиктивни трудови договори и след това източват социалната система. Още в началото на мандата си Бас, която идва от Дуисбург, беше обещала мерки срещу тези престъпни групи. Но досега не назоваваше нищо конкретно.

Очаква се кабинетът да приеме още този месец плана за действие, изготвен съвместно от двете министерства - социалното и вътрешното. А мерките могат да започнат да се прилагат още преди края на годината, уточнява АРД.

Автор: Ян-Петер Бартелс (ARD)