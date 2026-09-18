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Германия обявява война на измамите със социални помощи

Германия обявява война на измамите със социални помощи

18 Септември, 2026 17:05 889 26

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Германия иска да сложи край на измамите със социални помощи, най-вече на злоупотребите от страна на граждани на други членки на ЕС

Германия обявява война на измамите със социални помощи - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

"Няма да толерираме експлоатацията и злоупотребата със социални помощи", категорична е Бербел Бас. Германската министърка на труда и социалната политика е решена да се бори срещу тези измами "с всички възможни средства". Тя и министърът на вътрешните работи са изготвили план за действие от 37 точки, който трябва да сложи край най-вече на злоупотребите със социални помощи от граждани на други страни членки на ЕС.

Нови правомощия за общините и бюрата по труда

Както съобщава обществената медия АРД, която разполага с документа, общините ще получат възможност да се справят по-ефективно с т.нар. "занемарени имоти". Освен това ще се засили отговорността на работодателите, които наемат нелегално работна ръка, а лицата, издирвани с влязла в сила заповед за задържане, вече няма да могат да получават минимално социално подпомагане.

Ще бъде решен и един проблем, срещу който роптаят много служители в бюрата по труда: досегашният ограничен обмен на данни между отделните ведомства ще бъде подобрен. Съпоставянето на данни ще направи възможно да се разкриват злоупотреби като недекларирана минимална трудова заетост – т.нар. мини джоб (трудова дейност, при която към момента се изкарват до 603 евро на месец).

Анализ с изкуствен интелект и обмен на данни

Изкуственият интелект (ИИ) също трябва да помогне. В плана за действие е записано: чрез "сигурни, надеждни и недискриминационни системи за анализ, базирани на изкуствен интелект", ще бъдат разкривани повече случаи на злоупотреби. За да се улесни този процес, идентификационният номер, който получава всеки един регистриран жител на Германия, ще се съхранява във всички регистри, свързани със социалните помощи, а общинските бюра по труда ще бъдат задължени да обменят данни.

Мерки срещу наемодателите на занемарени имоти

Ще се сложи край и на практиката да се прибират завишени наеми за порутени и запуснати имоти. Със законодателни промени ще бъде улеснен достъпът на общински служители до сгради, при които е възможно да съществуват подобни проблеми. Ще се въведат и нови, ограничени разпоредби за отчуждаване в случаите, в които собствениците не модернизират имотите си. Освен това ще бъдат прецизирани правилата за адресна регистрация, за да се предотврати пренаселването на жилища, отдавани под наем.

Също така трябва да се ограничат злоупотребите, свързани със свободата на придвижване в ЕС. "Недопустимо е свободното движение да се използва за експлоатация на хора и за извличане на полза от тяхното затруднено положение с цел организирана злоупотреба", казва министър Бас. По този начин трябва да се предотврати практиката, при която имигранти от държави-членки на ЕС работят официално много малко часове седмично или пък влизат във фиктивни трудови правоотношения, за да могат след това да претендират за социални помощи. В тази връзка ще бъдат променени законите, за да се предотвратят престъпните структури и експлоатацията, пише още АРД.

Борба срещу престъпните групи

В общините възлагат огромни надежди на новите мерки. Най-вече градове в Рурската област, например Гелзенкирхен и Дуисбург, от години се оплакват от този проблем и се чувстват изоставени от федералното правителство. Те често съобщават за случаи, в които понякога цели семейства от България и Румъния получават социални помощи в големи размери - като покриване на разходите за наем и детски надбавки. При проверки се оказва, че въпросните лица не живеят на това място - то в някои случаи от години.

На заден план оперират професионални банди, които водят организирано в Германия т.нар. "мигранти по бедност" от Източна Европа. Настаняват ги в собствени, обикновено занемарени имоти, осигуряват им фиктивни трудови договори и след това източват социалната система. Още в началото на мандата си Бас, която идва от Дуисбург, беше обещала мерки срещу тези престъпни групи. Но досега не назоваваше нищо конкретно.

Очаква се кабинетът да приеме още този месец плана за действие, изготвен съвместно от двете министерства - социалното и вътрешното. А мерките могат да започнат да се прилагат още преди края на годината, уточнява АРД.

Автор: Ян-Петер Бартелс (ARD)


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Интересно

    18 3 Отговор
    Ти да видиш!
    Нали точно Германия въведе, разпространи и направи измамите начин на живот за милиони мургави емигранти?

    Коментиран от #4, #10, #11

    17:07 18.09.2026

  • 2 ЛЕ о ПА р Д

    7 0 Отговор
    дойчето да се гърми , наистина

    17:08 18.09.2026

  • 3 Серсемин

    7 7 Отговор
    А-а-а ниц, ниц, ниц! ПО-добре на нашите мургави братчеди ги давайте парите отколкото на укро-разбойниците.

    17:10 18.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Юхууууу…

    14 3 Отговор
    …той Али Баба направи в пуйкия шест чифлика с по пет блока вътре от тези кинти и не е стъпвал в немско от 20 години, ама социала върви… нищо скоро ше се сетите, като копне мандалото и Китай спре да праща и евтини стоки дори!!!

    17:11 18.09.2026

  • 6 хехе

    9 5 Отговор
    Хайде, хайде знаеме ги тези българи и румънци на социални помощи сите са от боята.

    17:15 18.09.2026

  • 7 Анонимен

    9 4 Отговор
    Хелзинският комитет да осъдят Германия веднага!

    17:18 18.09.2026

  • 8 Пич

    8 6 Отговор
    Айдеее, стана тя! Ще ни връщат копейците.

    Направо да ги товарят за Русия. Тук вече нямаме пари за ТЕЛКове.

    Коментиран от #17

    17:21 18.09.2026

  • 9 НИЩО МУ НЯМА

    2 4 Отговор
    ЛЕ ЛЕЕ
    МИ ЧЕ ТОВА Е УДАР ПО
    АЛТЕРНАТИВНА .. ГДР...🗣

    17:22 18.09.2026

  • 10 Нидейте

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Интересно":

    Бе,че братята ще се върнат…

    Коментиран от #22

    17:26 18.09.2026

  • 11 Колко много лилави българи

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Интересно":

    ще се върнат у нас. Ще стане мазало в скъпата ни татковина. А те не са свикнали да работят а само да получават социални.
    И като се замислиш ако можеш да мислиш ще разбереш че виновните са неолибералната демократична дерастия която обича момченца а не момиченца. Смешници.

    17:27 18.09.2026

  • 12 Адоре Мио

    2 1 Отговор
    Ко ши прайм Сега?

    17:28 18.09.2026

  • 13 Хи хи хи волoдiмiр

    3 1 Отговор
    както винаги от таа офанзива най-напред ще пострадат нуждаещите се немци......
    а "високо квалифицираните специалисти" , поканените от меркел де, най-накрая ако изобщо.....от обединението на Германия съм бил свидетел на пет, шест такива юруша с единсъщи ефект.......

    17:28 18.09.2026

  • 14 ЗНАЧИ ТОЛКОВА СА Я ЗАКЪСАЛИ

    10 2 Отговор
    ЧЕ СМЯТАТ ДА ПОСЕГНАТ НА СОЦИАЛНИТЕ ПОМОЩИ. ТОВА Е САМО ПРЕДТЕКСТ. ГЕРМАНИЯ ЗАТЪВА УБЕДИТЕЛНО.

    17:31 18.09.2026

  • 15 Да му мислят

    4 1 Отговор
    преселниците от ЕС! За "гостите бежанци" - доктори инжинери и атомни физици не се отнася! Те ще продължат да си живеят на чужд гръб както до сега, нали са любезно поканени още от баба Меркел...

    17:36 18.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Серсемин

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    А-а-а, да ги интегрират! Нали точно те така нас учеха. Ние не успяхме, нека те се пробват, ама да не се отказват. Нека видят как се интегрира НЕинтегруемото.

    Коментиран от #24

    17:40 18.09.2026

  • 18 Констатация

    2 1 Отговор
    Колко милиона "БЕЖАНЦИ" вкара баба Меркел от 2010 г. ??? Тази тенденция продължава и днес... Имаше предаване по АРД как възрастни дойчовци бяха изселвани от соц. жилища в полза на Бежанците в градовете и това е системна практика до днес, а с нахлуваненто на украинците, стана "Манджа с Грозде"!!!! Пълен Соц пакет, плюс финанова помощ, плюс пари за аввтомобили... Влиза един, вкарва ДЕСЕТ, не работят, не се интегрират, живеят в анклави, та дори и език не учат!!!! Всички претенции, моля, към Неолибералите с Мултикултурната Идеология!!!!

    17:44 18.09.2026

  • 19 Анонимен

    2 0 Отговор
    Кранчето със социалните помощи тече от години.Изведнъж управляващите са осъзнали каква е причината за многобройните желаещи от България и Румъния.Целият народ на Германия работи заради възможността те да се ползват заради Брюксел.Управляващите имат голям дял в това подло начинание.Сигурни сме за причинителите на щети за държавният бюджет .Всички те в най-скоро време предстои да потеглят към последната гара с вагони за едър рогат добитък , за да пристигнат на последната гара ,откъдето да се промушат дружно през комините към синьото и безоблачно небе.Защото който сее ветрове жъне бури ..

    17:52 18.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Кубинска вуду бабушка

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Нидейте":

    Ха бакалъм!

    18:01 18.09.2026

  • 23 БДЖ

    1 0 Отговор
    Колко композиции с антиваксъри да очакваме?

    18:02 18.09.2026

  • 24 Никога не сме се пробвали да интегрираме

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Серсемин":

    копейците, не лъжи.

    18:03 18.09.2026

  • 25 Вимето на народа

    0 0 Отговор
    И защо това важи само за гражданите на ЕС?
    От написаното аз разбрах че системата е тотално пробита и източвана с години.

    18:04 18.09.2026

  • 26 Атина Палада

    0 0 Отговор
    Не иде реч за граждани от други страни членки на ЕС ,ами за "индЖенерИте на баба Меркел.Обаче го "смотолевят" така ,защото да се говори за тези инДженери не е в правата вяра .

    18:06 18.09.2026

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