Константин Проданов за полетите на Делян Пеевски: Впечатлен съм от креативността на тези схеми

Дойдохме с ясна заявка за разграждане на олигархичния модел – това се прави от първия ден, постепенно. Конкретиката, изнесена от министър Иван Демерджиев днес, бе доста изчерпателна, явно е била достатъчна и за премиера Радев, за да поиска отзоваване на посланика ни в ОАЕ. Вярвам, че е работа на контролните органи и на прокуратурата да реагират на изнесената информация. Бях впечатлен от креативността на тези схеми – ако това се е правило, прокуратурата трябва да влезе в ролята си и да предприеме действия. Така Константин Проданов от „Прогресивна България“, шеф на бюджетната комисия в НС, коментира пред бТВ разкритията на вътрешния министър относно средства, отпускани на четири фирми за мантинели, които са използвани за покриване на разходите за над 30 полета на лидера на ДПС Делян Пеевски.

„Прокуратурата очевидно не работи добре, обществото смята, че там има дефицити. Затова започнахме с избора на нов ВСС, имаме вече 11 номинации, следва изборът на нов главен прокурор и след това цялостна реформа на съдебната система“, напомни той.

За обвиненията на опозицията, че държавата остана без мерки за бензина и дизела от властите, той уточни: „Никога не е достатъчно. Нашата първа грижа не е хазната, а благосъстоянието на българските граждани. Става дума за мерки за над 330 млн. евро общо. Подпомагайки земеделието и транспорт, опитваме да неутрализираме донякъде негативния ефект от цените и да не се прехвърли върху транспорта и храните.“

Той коментира въвеждането на „инфлационен чек“ от 50 евро за около 550 000 души: „Агенцията за социално подпомагане организира списъка на тези хора. Става дума за подпомагане на най-уязвимите, като за съпоставка от мярката на служебния кабинет на Гюров се възползваха 230 000 души, а сега ще се възползват двойно повече хора. Тези мерки ще действат до края на годината, за другата вероятно ще използваме различни буфери, за да реагираме, ако цените на горивата останат на високи нива. Предвидили сме конкретни субсидии и мерки за подпомагане на училищния транспорт и за автобусния превоз като цяло. Има помощи и за линейките. Ситуацията е тревожна от гледна точка на цените на горивата и потенциалната инфлационна спирала.“

За обвиненията от ГЕРБ за написването от ПБ на докладите на сметната палата, особено в частта на АПИ, и думите на Симеон Дянков казва, че данните, които сме подавали за влизане в еврозоната, не са верни, Проданов уточни: „Сметната палата е абсолютно независим орган. Не сме извършили ние одитите, а ги е направил външен орган. Настоящият ръководител на Сметната палата има история с ГЕРБ. Основната причина да възложим одитите на външен коректив беше да получим максимално точна информация. Нека изчакаме крайният срок за одита на АПИ и тогава да коментираме. Ключово е гражданите да имат яснота какво е състоянието на държава в момента, в миналото и в бъдеще.“

За идеята за актуализация на данъчните оценки на имотите почти двойно, непроменени от 2007 г., той допълни още: „България е една от последните страни по размер на приходи, които събира от данъци върху имотите в ЕС като процент от БВП – три пъти по-малко от средното, което ощетява общините от ресурс за публични инвестиции. Данъчната оценка за всяко жилище ще бъде актуализирана, независимо дали е първо, трето или десето на човека. Данъчната оценка и актуализацията ѝ ще касае само имотния данък, но не и данък смет, който е всъщност по-голяма част от задължението. Ако не оправим данъчните оценки, ще се окаже след години, че един апартамент в центъра на София струва колкото една стара кола.“