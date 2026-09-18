Новини
България »
София »
Константин Проданов за полетите на Делян Пеевски: Впечатлен съм от креативността на тези схеми

Константин Проданов за полетите на Делян Пеевски: Впечатлен съм от креативността на тези схеми

18 Септември, 2026 18:26 1 202 21

  • константин проданов-
  • дефицит-
  • корупция-
  • мафия-
  • бюджет

Прокуратурата очевидно не работи добре, обществото смята, че там има дефицити. Сметната палата е абсолютно независим орган

Константин Проданов за полетите на Делян Пеевски: Впечатлен съм от креативността на тези схеми - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дойдохме с ясна заявка за разграждане на олигархичния модел – това се прави от първия ден, постепенно. Конкретиката, изнесена от министър Иван Демерджиев днес, бе доста изчерпателна, явно е била достатъчна и за премиера Радев, за да поиска отзоваване на посланика ни в ОАЕ. Вярвам, че е работа на контролните органи и на прокуратурата да реагират на изнесената информация. Бях впечатлен от креативността на тези схеми – ако това се е правило, прокуратурата трябва да влезе в ролята си и да предприеме действия. Така Константин Проданов от „Прогресивна България“, шеф на бюджетната комисия в НС, коментира пред бТВ разкритията на вътрешния министър относно средства, отпускани на четири фирми за мантинели, които са използвани за покриване на разходите за над 30 полета на лидера на ДПС Делян Пеевски.

„Прокуратурата очевидно не работи добре, обществото смята, че там има дефицити. Затова започнахме с избора на нов ВСС, имаме вече 11 номинации, следва изборът на нов главен прокурор и след това цялостна реформа на съдебната система“, напомни той.

За обвиненията на опозицията, че държавата остана без мерки за бензина и дизела от властите, той уточни: „Никога не е достатъчно. Нашата първа грижа не е хазната, а благосъстоянието на българските граждани. Става дума за мерки за над 330 млн. евро общо. Подпомагайки земеделието и транспорт, опитваме да неутрализираме донякъде негативния ефект от цените и да не се прехвърли върху транспорта и храните.“

Той коментира въвеждането на „инфлационен чек“ от 50 евро за около 550 000 души: „Агенцията за социално подпомагане организира списъка на тези хора. Става дума за подпомагане на най-уязвимите, като за съпоставка от мярката на служебния кабинет на Гюров се възползваха 230 000 души, а сега ще се възползват двойно повече хора. Тези мерки ще действат до края на годината, за другата вероятно ще използваме различни буфери, за да реагираме, ако цените на горивата останат на високи нива. Предвидили сме конкретни субсидии и мерки за подпомагане на училищния транспорт и за автобусния превоз като цяло. Има помощи и за линейките. Ситуацията е тревожна от гледна точка на цените на горивата и потенциалната инфлационна спирала.“

За обвиненията от ГЕРБ за написването от ПБ на докладите на сметната палата, особено в частта на АПИ, и думите на Симеон Дянков казва, че данните, които сме подавали за влизане в еврозоната, не са верни, Проданов уточни: „Сметната палата е абсолютно независим орган. Не сме извършили ние одитите, а ги е направил външен орган. Настоящият ръководител на Сметната палата има история с ГЕРБ. Основната причина да възложим одитите на външен коректив беше да получим максимално точна информация. Нека изчакаме крайният срок за одита на АПИ и тогава да коментираме. Ключово е гражданите да имат яснота какво е състоянието на държава в момента, в миналото и в бъдеще.“

За идеята за актуализация на данъчните оценки на имотите почти двойно, непроменени от 2007 г., той допълни още: „България е една от последните страни по размер на приходи, които събира от данъци върху имотите в ЕС като процент от БВП – три пъти по-малко от средното, което ощетява общините от ресурс за публични инвестиции. Данъчната оценка за всяко жилище ще бъде актуализирана, независимо дали е първо, трето или десето на човека. Данъчната оценка и актуализацията ѝ ще касае само имотния данък, но не и данък смет, който е всъщност по-голяма част от задължението. Ако не оправим данъчните оценки, ще се окаже след години, че един апартамент в центъра на София струва колкото една стара кола.“


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    13 6 Отговор
    За коледа прасетата ще бъдат заклани..! Кое не е ясно..? Боко тиквата и Делян угоения просто нямат шанс.

    Коментиран от #15

    18:38 18.09.2026

  • 2 Никой

    12 18 Отговор
    Прокуратурата да разследва Йотова по какви критерии е давано българско гражданство на руски граждани . Най много от граждани на ЕС или други държави в последните години .

    Коментиран от #19

    18:38 18.09.2026

  • 3 Оффф ,

    7 12 Отговор
    честната Калудка впечатлена ? Незнайни схеми се открили пред другарина , "света вода ненапита" ! Червено шоу !

    18:39 18.09.2026

  • 4 прогресивна демагогия

    3 8 Отговор
    -------Ако не оправим данъчните оценки, ще се окаже след години, че един апартамент в центъра на София струва колкото една стара кола.“--------
    Данъчната оценка е САМО финансова основа за ВСЯКАКВИ данъци и местни такси и нотариални такси при сделки между баща и син и НЕ Е пазарна цена на имот.

    18:40 18.09.2026

  • 5 Прогресивни съветски шарлатани !

    7 8 Отговор
    И ние сме не по малко изумени колко npocти могат да бъдат наследниците на шумкарите.
    Няма как от козари, обирджии и престъпници да се родят гении.

    18:42 18.09.2026

  • 6 Копейка с IQ на хлебарка 🪳!

    7 11 Отговор
    На този много му личи, че се е ползвал с пълни шепи от привилегиите на комунистическите ypoди .

    18:45 18.09.2026

  • 7 Чакаме да си стиснете ръцете...

    3 1 Отговор
    В полза на хората, народа, българите и суверенЪ

    18:47 18.09.2026

  • 8 ДС Прогресивно Ново начало

    4 9 Отговор
    Към прогресивните: „Какво ще направите, за да подобрите резултатите от PISA и да намалите функционалната неграмотност сред учениците?“
    Прогресивните: „Ще въвеждаме оценки за поведение, религия и военно обучение! И ще се молим.“
    Прогресивно към миналото!
    Смешното е, че точно тези говед@, които гласуват на мунчо това “доверие”, ще го дyx@т най-много.

    18:52 18.09.2026

  • 9 Само факти

    6 7 Отговор
    Знаете ли кой беше Милко Балев.
    За по-младите - това беше дясната ръка на Тодор Живков, човекът, през когото минаваше всичко по отношение на достъпа до Живков. Нещо като главен апаратчик на БКП - кариери, развития, азначения.
    Негова дясна ръка и първи помощник, на Балев, пък беше Васил Проданов - баща на Константин Проданов, новото лице на „Прогресивна България“ и бивш председател на партията на Георги Първанов, днес водена от Румен Петков.
    Ако се чудите защо в кръга около Румен Радев уж все сглобяват „самовари“, пък накрая неизменно се получава идеологически „Калашници“ - отговорът е в манталитета и в политическата индоктринация. Това не е просто стил на управление, а наследен модел на мислене.
    По повод „битката с цените“ - не могат, не искат и не знаят. Произвеждат пара, за свирката както СССР, а сега и Путин.
    Никога не са разбирали как работи пазарната икономика.
    И каква е ролята на корупцията.

    Коментиран от #21

    18:57 18.09.2026

  • 10 дяполи

    12 2 Отговор
    Нищо не вършите Коце, нищо. Само приказвате и нищо. Вече 4-5 месеца си получавате по 10 хиляди евро на месец като заплати, а разбойниците дето ограбиха милиарди от българите, пърдят на свобода и си харчат ограбеното. Лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя и стадото му калинки милиарди "усвоиха" с подставени лица и фирми, Шишко граби колкото може да носи, а ти и твоите другари само приказвате. Няма 1 айдук в затвора. Само скъпите цени ограбените българи трябва да плащат. Слава на Господ Иисус Христос имате мнозинство. Почваите да работите или ще ви изритаме и вас. Няма да ви чакаме да приказвате за светлото бъдеще. Почваите да прибирате разбойниците.

    19:01 18.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Мунчо Копейкин празнодумеца

    5 6 Отговор
    Правителството на Радев е тотален провал във всички области. Най-слабото правителство от времето на Жан Виденов, водещо страната към същата фалирала политика. За 130 дни управление показа абсолютен провал в икономическата политика, външната и националната сигурност. Цените растат неудържимо, а Радев удря социално уязвимите групи, днешните опити за компенсации са смешни, докато пълни с пари администрацията и старите олигархични схеми. Националната ни сигурност е по-зле от всякога - руски диверсанти се разхождат у нас като на парад за 9 май. Гърмят военни заводи, всеки ден влизат дронове. Външната политика е пълна комедия - за 4 месеца дойдоха аутсайдерите в ЕС - Фицо и измамникът Бабиш. С повтарянето на тъпите руски опорни точки Радев се превърна в селския % на ЕС.
    Правителствената пропаганда и мажоретните анализатори се опитват да намерят оправдание - еврото било виновно, войните били виновни, международното положение било виновно... НЕ! Единствената вина е на некадърното правителство, защото когато Радев поиска властта и каза, че може, вече бяхме в еврозоната и имаше войни. Той излъга, че може да се справи!

    19:10 18.09.2026

  • 13 Боруна Лом

    4 2 Отговор
    А ТОЗИ РЪБ МАЙ ДОБРЕ Е ЗАКУСИЛ С МУСАКА?

    19:10 18.09.2026

  • 14 Мизерабъл

    5 4 Отговор
    Мизернико,скрий се,отивай да си опъваш бръчките и да си боядисваш кратуната.Или пък да поемеш някой паток

    19:12 18.09.2026

  • 15 Драги ми Смехурко

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Бе Боко ще скрои шапката на фатмака,не го мисли.

    19:13 18.09.2026

  • 16 Б.си бokлyka !

    8 2 Отговор
    И ние сме впечатлени от наглостта ви да вземете от пенсионерите, майките, децата, работещите с ниски доходи ... и да ги дадете на олигарсите, на 200 комунистически фамилии, които вече 80 години грабят народа.

    19:14 18.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Велко

    2 1 Отговор
    Пак ли ще даваме на миганите?

    19:24 18.09.2026

  • 19 ИСТИНАТА

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Никой":

    Срещу помиловката, Петричкият Ескобар ще финансира кандидат президентската кампания на Йотова!

    19:31 18.09.2026

  • 20 Т.КОЛЕВ

    0 1 Отговор
    ТРЯБВА ДА БЪДАТ ВЕДНАГА ОТСТРАНЕНИ ОТ БЪЛГАРСКИЯ ПСРЛАМЕН С УКАЗ ИЛИ ДР. ОТ ПРЕЗИДРНТА НА.БЪЛГАРИЯ.
    ИЛИ ОТ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРИЯ.

    19:32 18.09.2026

  • 21 Дзак

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Само факти":

    Милко Балев реализира много индустриални проекти. Оборудва много заводи през 80-те. България задлъжня, а заводите работеха на три смени до края на 90-те.

    19:33 18.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове