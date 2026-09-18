Велислава Петрова: Интеграцията в Европа изисква устойчиви общества

Пълната интеграция на България в шенгенското пространство и еврозоната изисква продължаващи реформи и непрекъснат ангажимент към европейските ценности, съобщават от БТА. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова по време на петото издание на форума EU Meets the Balkans, който се провежда днес в „София Тех Парк“. Събитието е организирано от Европейския либерален форум в сътрудничество с партия АЛДЕ и Атлантическия клуб в България.

Динамика на глобалните процеси

Според министър Петрова скоростта на трансформация в световен мащаб е безпрецедентна, което изправя старите партньорства пред сериозни предизвикателства. Тя посочи, че стратегическата конкуренция се засилва, а мирът и икономическата стабилност вече не могат да се приемат за даденост.

"Рецептата за това, което работи днес, ще остарее само след няколко години", отбеляза Петрова, подчертавайки необходимостта от изграждане на устойчиви общества. По думите ѝ, способността за оформяне на бъдещето на Балканите изисква стабилни партньорства и сигурен достъп до технологии, суровини и енергия.

Външният министър допълни, че основният въпрос пред страните от региона не е дали участват в тази глобална надпревара, а дали разполагат с необходимото влияние. "Въпросът е дали сме обект на тази надпревара или разполагаме с влияние, за да бъдем нейни субекти и да я насочваме в полза на нашите граждани," коментира Петрова.

Разширяването на съюза

В рамките на форума беше обсъден и напредъкът на страните от Западните Балкани. Според подадената от БТА информация, за Чамова най-дълбокото партньорство на континента остава членството в Европейския съюз. Отбелязва се отличният темп на Черна гора и Албания в преговорния процес, като според външния министър Европейската комисия е направила важна крачка напред с обявяването на пътни карти за присъединяване за най-напредналите кандидати.

Върховенството на закона, функциониращите институции и основните права са сред неотменимите условия, които поддържат доверието в процеса. Петрова обърна специално внимание и на добросъседските отношения като фундаментален фактор за България.

"Ако попитаме 25-годишен човек в Скопие, Подгорица или Видин какво иска от Европа, е да има стабилна и предвидима работа, която се заплаща достатъчно добре, съд, който да ги изслуша, когато смятат, че са били ощетени, болница, която работи, граница, която могат да преминат, без да губят цяла сутрин за това", посочи министърът, изтъквайки практическите ползи от европейското семейство.

Тя бе категорична, че споровете трябва да се разрешават чрез диалог и взаимно уважение, за да се гарантира по-добро ежедневие и стабилност в целия регион.