Лидерите от Берлинския процес се събират на среща на върха в Черна гора през октомври

Среща на върха на лидерите от Берлинския процес ще се проведе на 21 и 22 октомври в черногорския адриатически курорт Свети Стефан. Срещата се планира да бъде открита от премиера на Черна гора Милойко Спаич и германския канцлер Фридрих Мерц, съобщи правителството в Подгорица, цитирано от МИНА, предава БТА.

Събитието ще събере лидерите на страните от Западните Балкани, държавите, участващи в Берлинския процес, високопоставени представители на Европейския съюз и международни организации. По думите на националния координатор за Берлинския процес Милица Перишич форумът ще бъде кулминацията на председателството на Черна гора на инициативата.

Черна гора ще бъде домакин на поредица от министерски срещи

До срещата на върха Черна гора ще бъде домакин на редица министерски срещи.

Днес в Жабляк се събират министрите на екологията от региона и държавите от Берлинския процес. На 22 и 23 септември в Подгорица ще се проведе среща, посветена на младежта, а на 30 септември в Цетине ще се съберат министрите на икономиката.

На 1 октомври в Будва е насрочена среща на външните министри, а на 8 октомври в Подгорица - министерска среща, посветена на ромите.

През октомври са предвидени още Дигитална среща на върха на 13 и 14 октомври и научно-изследователска конференция от 12 до 14 октомври в Подгорица.

Според черногорското правителство чрез домакинството на тези форуми страната цели да допринесе за регионалното сътрудничество и по-нататъшната европейска интеграция на Западните Балкани.

Берлинският процес е създаден през 2014 г.

Берлинският процес е инициатива, стартирана от Германия през 2014 г. с цел задълбочаване на регионалното сътрудничество и подпомагане на европейската интеграция на страните от Западните Балкани.

В инициативата участват Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия, както и държави от ЕС и европейски институции.

Сред основните теми са икономическата и инфраструктурната свързаност, добросъседските отношения, сигурността и сътрудничеството в подкрепа на европейската перспектива на региона.

България и Северна Македония бяха домакини на процеса през 2020 г., като това бе първото съвместно председателство на държава от ЕС и страна от Западните Балкани.