МВнР: Посланикът на Република България в ОАЕ бе спешно извикан обратно в София

Министърът на външните работи спешно извика посланика на Република България в Обединените арабски емирства.

Съгласно установения ред, ръководителите на дипломатически мисии се освобождават от длъжност с указ на президента на Република България по предложение на Министерския съвет.

Министерството на външните работи ще предприеме съответните действия за внасяне на въпроса за разглеждане от МС.

Министърът на външните работи Велислава Петрова е разпоредила и проверка на дейността на Посолството на Република България в Обединените арабски емирства.

Премиерът Румен Радев поиска незабавно отзоваване на посланика на България в Обединените арабски емирства Иван Йорданов. Поводът е връзката на баща му с фирмата, през която са ставали полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски до Дубай.

По време на пресконференция днес в Министерския съвет, посветена на борбата с корупцията - един от основните приоритети на управляващите от "Прогресивна България", не беше споменато нито едно име на човек или на фирма, освен на Делян Пеевски и Владислав Горанов.

Иван Йорданов става посланик в ОАЕ през есента на 2022 г. по предложение на служебния кабинет на Гълъб Донев. Преди това - от 2018 г., той е бил генерален консул в Дубай.

Назначенията на посланиците става след дълга съгласувателна процедура между правителството и президента, като последната дума е на държавния глава. Преди това се иска и агреман от приемащата го страна.