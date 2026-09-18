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МВнР: Посланикът на Република България в ОАЕ бе спешно извикан обратно в София

МВнР: Посланикът на Република България в ОАЕ бе спешно извикан обратно в София

18 Септември, 2026 22:37 519 9

  • мвнр-
  • посланик-
  • оае

Велислава Петрова е разпоредила и проверка на дейността на Посолството на Република България

МВнР: Посланикът на Република България в ОАЕ бе спешно извикан обратно в София - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на външните работи спешно извика посланика на Република България в Обединените арабски емирства.

Съгласно установения ред, ръководителите на дипломатически мисии се освобождават от длъжност с указ на президента на Република България по предложение на Министерския съвет.

Министерството на външните работи ще предприеме съответните действия за внасяне на въпроса за разглеждане от МС.

Министърът на външните работи Велислава Петрова е разпоредила и проверка на дейността на Посолството на Република България в Обединените арабски емирства.

Премиерът Румен Радев поиска незабавно отзоваване на посланика на България в Обединените арабски емирства Иван Йорданов. Поводът е връзката на баща му с фирмата, през която са ставали полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски до Дубай.

По време на пресконференция днес в Министерския съвет, посветена на борбата с корупцията - един от основните приоритети на управляващите от "Прогресивна България", не беше споменато нито едно име на човек или на фирма, освен на Делян Пеевски и Владислав Горанов.

Иван Йорданов става посланик в ОАЕ през есента на 2022 г. по предложение на служебния кабинет на Гълъб Донев. Преди това - от 2018 г., той е бил генерален консул в Дубай.

Назначенията на посланиците става след дълга съгласувателна процедура между правителството и президента, като последната дума е на държавния глава. Преди това се иска и агреман от приемащата го страна.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Милчо Лаков

    2 2 Отговор
    Не казват причините за полетите....Какво корупционно има в това?

    22:44 18.09.2026

  • 2 Радев

    3 0 Отговор
    Глей кво ги правя

    22:44 18.09.2026

  • 3 Кой

    2 0 Отговор
    Радев,некадърници,оставка

    22:45 18.09.2026

  • 4 Сзо

    1 0 Отговор
    Ми той си е наш! За кво го отзовавате? За некви си полети?

    22:45 18.09.2026

  • 5 Стоян Колев

    2 0 Отговор
    Здравейте господин Демерджиев хе хеее

    22:47 18.09.2026

  • 6 А доброутро

    0 0 Отговор
    Тоя е назнъчен от правителството на гълъба.

    22:49 18.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 оня с коня

    0 1 Отговор
    На пръв поглед се търси под Вола Теле,но при втория поглед проличава Идеята на радев да сложи на поста Поста Негов Човек щото работата е прекалено сладка.

    22:59 18.09.2026

  • 9 Прогресивно оплетени свински черва

    0 0 Отговор
    "Иван Йорданов става посланик в ОАЕ през есента на 2022 г. по предложение на служебния кабинет на Гълъб Донев. Преди това - от 2018 г., той е бил генерален консул в Дубай.

    Назначенията на посланиците става след дълга съгласувателна процедура между правителството и президента, като последната дума е на държавния глава."

    23:04 18.09.2026

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