Важните новини във ФАКТИ на 18.09.2026 г.

Иван Демерджиев: При проверките ни излизат много имена на известни политици, скоро ще ги обявим

Пътната безопасност беше един от приоритетите ни и покрай него установихме, че има доста проблеми с мантинелите. Установихме, че 4 дружества, които са свързани помежду си, печелят тези поръчки. Те са получили над 99% от поръчките за мантинели. Има една много сериозна индексация на сумите в последната година. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Илхан Кючюк: Нужен е ясен политически ангажимент от страна на ЕС към Балканите

Петото издание на форума EU Meets the Balkans събра днес в София представители на европейските институции, политици, експерти и представители на гражданското общество, за да обсъдят бъдещето на Балканите и перспективите пред региона в рамките на Европейския съюз.

Антон Кутев за Пеевски: Нито Демерджиев, нито правителството казва кой е виновен

Нито Демерджиев, нито правителството казва кой е виновен и кой не, това го прави прокуратурата, заяви депутатът от ПБ Антон Кутев по отношение на разкритата информация от Иван Демерджиев за полетите на Делян Пеевски в студиото на "Панорама".

САЩ разрешиха сключване на условни договори за "Лукойл"

Министерството на финансите на САЩ издаде разрешение за преговори и сключване на условни договори с холдинговата компания на „Лукойл“ за продажбата на чуждестранните ѝ активи и дъщерните ѝ дружества. Засега няма разрешение за действителна продажба или прехвърляне на каквито и да било активи на компанията, посочи nova.bg.

Погребаха спешните медици, загинали при пътен инцидент край Сливен

Сливен и Елхово се простиха с двама всеотдайни спешни медици, загинали в катастрофата на пътя Ямбол-Сливен преди два дни.

Цветелина Пенкова: България има стратегическо място в енергийните коридори към Европа

Енергийната свързаност е ключова за по-ниските цени на електроенергията, а България има стратегическо място в изграждането на нови енергийни и търговски коридори към Европа. Това заяви в "Денят започва" евродепутатът Цветелина Пенкова. По думите ѝ спадът на цените у нас през летните месеци показва ефекта от добрата свързаност, енергийния микс и системите за съхранение, но ограниченията по мрежата с Австрия и Унгария остават проблем.

Проф. Пимпирев: Обичам да ме командват жени!

Аз обичам много да работя за жени, да ме командват жени - в нашата полярна експедиция повече от половината са дами и всичко върви много добре. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ полярният изследовател и ръководител на българските научни експедиции до Антарктида проф. Христо Пимпирев, който е съпредседател на Инициативния комитет на кандидатите за президент и вицепрезидент Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

Мина Христова: Пресконференцията на МВР е политически ход

Службите разследват монопол с мантинели за милиони

Вътрешното министерство и службите за сигурност разкриха мащабна корупционна схема при доставките на мантинели в страната по договори за над 150 милиона евро. Според изнесените в Министерския съвет данни четири дружества са изградили монопол на пазара, като в схемата са замесени ключови политически фигури и дипломатически представители, съобщават от NOVA.

Недоволство: Българи не искат патриарх Вартоломей в Рилския манастир

Сериозно напрежение възникна сред православните християни и духовенството у нас заради планираното посещение на Истанбулския (Вселенски) патриарх Вартоломей в България.

Константин Проданов за полетите на Делян Пеевски: Впечатлен съм от креативността на тези схеми

Дойдохме с ясна заявка за разграждане на олигархичния модел – това се прави от първия ден, постепенно. Конкретиката, изнесена от министър Иван Демерджиев днес, бе доста изчерпателна, явно е била достатъчна и за премиера Радев, за да поиска отзоваване на посланика ни в ОАЕ. Вярвам, че е работа на контролните органи и на прокуратурата да реагират на изнесената информация. Бях впечатлен от креативността на тези схеми – ако това се е правило, прокуратурата трябва да влезе в ролята си и да предприеме действия. Така Константин Проданов от „Прогресивна България“, шеф на бюджетната комисия в НС, коментира пред бТВ разкритията на вътрешния министър относно средства, отпускани на четири фирми за мантинели, които са използвани за покриване на разходите за над 30 полета на лидера на ДПС Делян Пеевски.

Слави Трифонов: Днес прокуратурата повдигна обвинение срещу Борислав Сандов, а на Кирил Петков му се размина

Днес прокуратурата повдигна обвинение срещу Борислав Сандов заради това, че в качеството му на министър е извършил длъжностно престъпление, като е предоставил контролни функции на неправителствена организация в защитени територии в района на хижа „Петрохан“. В свое оправдание по-късно днес Борислав Сандов заяви, че не е извършил престъпление, защото НПО-то „Национална агенция за контрол на защитените територии“ на Калушев не е взимало пари от бюджета, тоест от държавата. Ще ви припомня на вас, а и на Сандов най-вече, че НПО-то не е взимало пари от държавата, защото аз свалих правителството на Кирил Петков от власт и нито Сандов, нито останалите можеха да налеят държавни пари в сектата на Калушев. Но независимо от това Сандов да не се прави на луд, защото самият акт, с който е предоставил права на НПО, е нарушение на закона и искрено се надявам такъв като Сандов да си понесе последствията от своето престъпление.

Бивш заместник-кмет на Кърджали и главен счетоводител получиха условни присъди за длъжностно присвояване

За длъжностно присвояване, по обвинителен акт на Окръжна прокуратура-Кърджали са осъдени две длъжностни лица от общинската администрация в град Кърджали, едното от които бивш заместник-кмет с инициали М.А. и бивш главен счетоводител, с инициали В.И. Това пише в информация на прокуратурата, публикувана на интернет страницата на администрацията.

И. ф. главен прокурор Ваня Стефанова нареди проверка на сигналите от ДАНС

Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова изпрати официално искане до председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) Пламен Тончев за предоставяне на пълната справка със сигналите, изнесени по-рано на брифинг в Министерския съвет. Действията са предприети този петък, съобщават от Прокуратурата на Република България.

Мая Манолова подхвана фирмите за топлинно счетоводство

В първия си работен ден като нов председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова състави първите санкционни актове, насочени срещу фирмите за топлинно счетоводство заради необосновано повишаване на цените.

Корнелия Нинова: Как можеш да приемеш нова минимална заплата, без да определиш колко е?

В парламента е ужас. Как можеш да приемеш нова минимална заплата, без да определиш колко е?

Откриха четири невзривени боеприпаса при изкопни дейности край „Баба Вида"

Специализиран екип от 10-и механизиран батальон на Сухопътните войски обезвреди четири невзривени боеприпаса, открити при изкопни дейности в района на крепостта „Баба Вида“ във Видин. Това съобщиха от Сухопътните войски на страницата си във фейсбук.

Министър Найденов: 12 нотариуси се проверяват заради "Баба Алино", срещу един вече има дисциплинарно производство

Във връзка със сделки в местността „Баба Алино“ се проверяват от Инспектората към министъра на правосъдието 12 нотариуси, при трима проверките са приключили и е направено предложение за образуване на дисциплинарно производство, при един такова вече е в ход. Това обясни по време на парламентарен контрол министърът на правосъдието Николай Найденов, предават от БТА.

Борислав Сандов: Прокуратурата не ми е връчвала никакъв документ за привличането ми като обвиняем

Днес разбирам от медиите, че Прокуратурата подвига обвинение на бивш министър на околната среда и водите, заради някакво рамково споразумение, което наподобява това по-долу. Но понеже името ми не е споменато в прес-съобщението и понеже вече съм дал показания и съм показал документа, който категорично не съответства на описаното от Прокуратурата, може и да става въпрос за някой друг министър. На мен Прокуратурата не ми е връчвала никакъв документ за привличането ми като обвиняем.