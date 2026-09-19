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Борисов от Първомай: ГЕРБ трябва да се върне към това, което бяхме – силна дясна, консервативна партия

Борисов от Първомай: ГЕРБ трябва да се върне към това, което бяхме – силна дясна, консервативна партия

19 Септември, 2026 08:34 1 004 67

  • бойко борисов-
  • първомай-
  • герб-
  • консервативна партия

За нас президентската институция трябва да гарантира стабилност и да отстоява европейския път на България. Когато бъдем убедени, че има кандидат, който може да носи тази отговорност, ГЕРБ ще вземе своето решение, каза още лидерът на ГЕРБ

Борисов от Първомай: ГЕРБ трябва да се върне към това, което бяхме – силна дясна, консервативна партия - 1
Снимка: Фейсбук
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"ГЕРБ трябва да се върне към това, което бяхме – силна дясна, консервативна партия.
Дясната политика означава да уважаваш хората, които работят, бизнеса, който произвежда, инвестира и създава работни места.
Няма силна държава без силна икономика. Няма високи доходи без успешен бизнес."
Това заяви вчера в Първомай по време на среща със структурите на ГЕРБ от Пловдив-област лидерът на партията Бойко Борисов.
Той подчерта още, че ГЕРБ трябва да защитава ниските данъци, финансовата дисциплина, частната собственост, предприемачеството и предвидимите правила. От партията ще работят за по-малко бюрокрация и административен тормоз, за повече свобода за хората, които могат и искат да работят.
"Социална политика трябва да има за тези, които действително се нуждаят от подкрепа. Но най-добрата социална политика остават образованието, квалификацията, работещата икономика и растящите доходи. Консервативното за нас в ГЕРБ означава и друго – семейството, отговорност, ред, сигурност уважение към всички етноси с техните традиции и към държавата", допълни още Борисов.
Той обясни пред присъстващите, че ГЕРБ няма нужда да издига кандидат за президент на всяка цена, за да се доказва.
"Печелили сме над 20 избори.
За нас президентската институция трябва да гарантира стабилност и да отстоява европейския път на България.
Когато бъдем убедени, че има кандидат, който може да носи тази отговорност, ГЕРБ ще вземе своето решение.
Благодаря на всеки един дошъл тази вечер на работната ни среща и на областния координатор Младен Шишков, на народния представител Цвета Караянчева и на административния секретар Цветомир Паунов", каза още Бойко Борисов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това

    6 63 Отговор
    Което Борисов направи, сегашните не могат да го боядисат! И от немощ и алчност ще продадат държавата на Турция!

    Коментиран от #8, #23, #38, #42, #47, #63, #64

    08:42 19.09.2026

  • 2 име

    44 6 Отговор
    Бацо, крадливия банкянски тулуп, да развързва кесията с кюлчета и да почва до раздава порции, че иначе клиентелистката му партията ще се разпадне. Иноче защо е трупал толкова години мазнинка, ако не захлеби всички крадливи мишки в партията, които са поогладнели в момента, и не я вдигне на крака?!

    08:43 19.09.2026

  • 3 Късно е , либе,

    36 4 Отговор
    за китка!

    Боко даде властта на Радню, предаде избирателите си, играе заедно с розоводесните петроханци за разни гнусни сглобки, за президентските избори ОТНОВО е предложил поредната отвратителна сглобка " президент от ППДБ, вице- от ГЕРБ "

    Отврат!

    И защо не обратното , бе?!

    Лимитът на Боко свърши! Нямаме доверие.

    08:43 19.09.2026

  • 4 БеГемот

    32 3 Отговор
    Фирма касичка!

    08:43 19.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дзак

    30 2 Отговор
    Да беше контролирал по-добре злоупотребите на баш "консерваторите"!

    08:44 19.09.2026

  • 7 ужасен ужас

    29 4 Отговор
    Страхотно бъдеще има ГЕРБ с баби на 70г. ПКП също работи усилено за възхода . А на Борисов му е необходим сутиен с неизвестно голям номер .С две думи растежът е огромен, откъдето и да се погледне .

    08:45 19.09.2026

  • 8 име

    32 7 Отговор

    До коментар #1 от "Това":

    Ако турците направят магистралите с нужното качество, какво лошо има да ги строят те? Ако вземат пък да ги направят и по-евтино от крадливата ГЕРБаджийско-ДПСарска шайка, евала направо!

    Коментиран от #17

    08:45 19.09.2026

  • 9 Бочко

    26 4 Отговор
    е дърт и крадлив дс агент, но лидер на силна дясна, консервативна партия.Смях.

    08:46 19.09.2026

  • 10 Пази Боже!

    28 4 Отговор
    Този съвсем е Изтрещял.

    08:47 19.09.2026

  • 11 Търси ли Борисов място за ГЕРБ?

    26 3 Отговор
    Никакво място не търси за ГЕРБ.

    Първо- Герб е Борисов. ГЕРБ нямат собствено мнение, Борисов прави каквото си иска, дори много пъти направо бламира партията , а ония мълчат и мигат.

    Второ, Борисов, в комбина с Кокора, Шиши, Мирча и Божинката СДАДОХА доброволно и умишлено властта на Радко. За целта Радко не ги закача и работят заедно за общото благо на общата олигархия. Инак казано- нашите хора пак печелят парички и дават и на нас, ние им помагаме.

    Трето, никакво място не си търси Борисов, на него така му е комфортно. На ГЕРБ не им е комфортно, те залязват, ама ПАК СИ МЪЛЧАТ! Значи да не ги мислим толкова. Щом мълчат, значи са съгласни!

    Четвърто, Борисов = ГЕРБ щял да загуби местните избори. Кметове напускали Борисов= ГЕРБ и минавали към Радев. Голям праз, нали пак ще работят за нашата олигархия. Той целият Борисов мина към Радев, ние за някакви кметове ще се тревожим!

    Пето, абсолютно същото важи и за Шиши = ДПС.
    За Доган = АПС изобщо няма да говорим.

    ППДБ са Шарлатаните на Радев, той ги доведе.

    ПРОВАЛЪТ НА ДЕСНИТЕ В БЪЛГАРИЯ Е ТОТАЛЕН!

    Коментиран от #15

    08:48 19.09.2026

  • 12 Чиба

    18 2 Отговор
    Вие сте корумпирани наследници, мафиоти и олигарси, на комунизма бе! ГЕРБ е възможно да има бъдеще, но то е без Борисов и корумпираните.

    08:49 19.09.2026

  • 13 Съдията

    26 3 Отговор
    Тихо бе, корумпе. ОПГ ГРОБ няма нищо общо нито с лявото, нито с дясното. Освен лява ръка, десен джоб. Най-хубавото, е че я чака съдбата на СДС и НДСВ. А още по-хубаво ще е цялото ръководство начело с теб да търка наровете.😂

    08:54 19.09.2026

  • 14 Аз няма да гласувам

    15 3 Отговор
    повече за човек, който пак ще води 5 месечни преговори с Шарлатаните за поредната сглобка, ще ни убеждава как нямало друга алтернатива, понеже " народът така ни е подредил " и за една нощ пак ще сдаде властта, заради два мижави протеста...уж!

    А всъщност са се разбрали с Резидента как да поделят баницата!

    08:54 19.09.2026

  • 15 Не напълно вярно

    6 8 Отговор

    До коментар #11 от "Търси ли Борисов място за ГЕРБ?":

    ПП ги докара Байдън. Радев и ДБ са продукт на местната корумпирана система, калинки съществуващи цял един живот на народната хранилка, с поколения. Това трябва да влезе в учебниците по биология, как един паразит успява да съществува с поколения върху живота на здравите организми. И последните дори да опазват паразитите и да гласуват за тях.

    Коментиран от #29

    08:56 19.09.2026

  • 16 Щъркел

    20 3 Отговор
    ГЕРБ са политически труп и вече се люспат .
    Борисов ,къде са ти най верните протежете които движеха партията ?!?!?

    08:57 19.09.2026

  • 17 Що за

    7 15 Отговор

    До коментар #8 от "име":

    Глупост?! Турците не ги интересува да правят евтино, а да оскубят глупаците! Пътувай в Турция, и виж! Със сигурност ще надуят цените, за да получат по изходна концесия. Както и трябва да изкарват пари за рушвети под масата за дъртите комунисти от БКП. А такива като тебе осъзнават ли, че като си дадем пътищата на турците, от България нищо не остава?! Е, само МВР ще е българско, и армията. Ама такива които си основавате изборите на омраза, много мразите МВР и армията. Що не ги дадете и тях на Турция?! Според тебе, току виж турските полицаи работят за по малка заплата, и няма да ви вземат рушвети! А армията я дайте на аскера, та турците да се харчат за отбраната на държавата! И плювайте на България! Такива не сте малоумнци, такива сте ненормалници!

    08:59 19.09.2026

  • 18 гост

    15 2 Отговор
    Не се ли наядоха тези, толкова години схеми и крадене, искт да ни набутат пак от същото.

    08:59 19.09.2026

  • 19 На президентските избори

    4 11 Отговор
    ще гласувам за единствената дясна двойка кандидати- Николай Ненчев и Цвета Кирилова!

    На парламентарни избори ще гласувам само и ако бъде създадена НОВА ДЯСНА ПАРТИЯ, в която няма лидери, наследници на комунисти и пребоядисани вчерашни комунисти.

    Това ще ми бъде основен критерий!

    Коментиран от #24, #66

    09:01 19.09.2026

  • 20 По Иван Вазов:

    11 1 Отговор
    И ти на свой ред ще си заминеш,
    трева и теб ще расне над прахът.
    Един ще жали, а вси ще те проклинат
    за туй що открадна и с ....................ът!

    09:01 19.09.2026

  • 21 Трябва

    14 2 Отговор
    голяма "смелост" да откажеш да участваш в избори и в същото време да даваш акъл и да "защитаваш" определени политики. Борисов самопенсионира ГЕРБ.

    09:02 19.09.2026

  • 22 Хм...

    13 2 Отговор
    Герб е партия не келепира, само тарикати и далавераджии се навъртат там. Били десни, но прокарват и леви политики. Били евроатлантици, но обслужиха всички проекти на путин.

    09:02 19.09.2026

  • 23 Това...

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "Това":

    ...което бойу-банкянският кюмюр направи, дъждът го изми за броени дни! Ако наистина искаш да знаеш как е работил банкянският кюмюр, се поинтересувай в коя да е община от "принципът на салфетката" -> всяка една общинска адмиснистрация е идеално запозната със схемата!!!

    Коментиран от #39

    09:02 19.09.2026

  • 24 Кво значи...

    5 3 Отговор

    До коментар #19 от "На президентските избори":

    ...десен????!!!!! В сащ десните са либералите и още истинското име е комунистите! Ти си сбъркан от всякъде бе!

    09:04 19.09.2026

  • 25 вехтия

    6 1 Отговор
    става за цомбене

    09:04 19.09.2026

  • 26 Фейк - либераст

    7 1 Отговор
    Дерзай Боко, добре, че са ГЕРБ -БАБИ да те крепят и да ти викат "осанна" и ти да се дуеш като пръв месия сред тях!

    09:06 19.09.2026

  • 27 Тото 1 и Тото 2

    6 1 Отговор
    Това преведено на наш език значи ли , че трябва да продължават да се пълнят чекмеджетата на Вожда от Банкя ?

    09:07 19.09.2026

  • 28 Онуфри

    6 1 Отговор
    Едва ли има значение каква партия ще са , когато се интересуват само от благини и пари. Главоци и пръднеши , едва ли знаят що е то десно

    09:07 19.09.2026

  • 29 Съвършено неправилно!

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Не напълно вярно":

    ПП е съкратено от педофили за пеевски, а ДБ от депутати за бойу-банкянският кюмюр! Научи значенията. Научи още, че в БГ не е имало народна партия от 89та досега, а само НАРОДНЯШКИ партии!

    09:08 19.09.2026

  • 30 Рижа ЛИСИЦА

    11 1 Отговор
    Простак , по-простак , най-простак , Борисов ! Това ли е градацията ?

    09:08 19.09.2026

  • 31 Норвежката програма

    7 1 Отговор
    Време РазБОЙКО Мутрисов да повтори бад експирънса в Пражкя затвор ПАНКРАТЦ и да се върне при бай СТАВРИ в модерния затвор дупнишкото с.Самораново

    09:08 19.09.2026

  • 32 Бате Бойко

    8 1 Отговор
    Песента на теб и партията ти е изпята!!!Сигурен знак е масовото напускане на уж верните партийни членове (казано иначе плъховете напускат кораба)!!!Стига ти(ви) толкова години управление!!!

    09:08 19.09.2026

  • 33 ГЕРБ-младежи и девойки

    8 1 Отговор
    Защо бе, Боко се заби у Първомай!? Там една мешана скара няма къде да хапнеш като хората, след събранието..

    09:09 19.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 кумчо ВЪЛЧО

    6 1 Отговор
    И как ГЕРБ да се завърнат към това , което са били , щом като ШЕФА им се УПЛАШИ да участва на изборите ?
    То страх , то чудо , направо паника от тези избори. Измисли си какво ли не , за да бие отбой , да подвие опашка и да се свре в ъгъла.

    09:10 19.09.2026

  • 36 А бе нямаше да взимам думата, ама..

    4 1 Отговор
    Кризата в БЪЛГАРИЯ си има име и то е: борисов. Време е Цветанов да поеме автентичните, истинските Гербаджии и да разгони муфтаджиите от партията.

    09:11 19.09.2026

  • 37 Сретан Снаjперовиh

    2 2 Отговор
    Лоjko иди с МИР
    за тебе нjaма веке КЕЛЕПИР

    09:12 19.09.2026

  • 38 14/88

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Това":

    "Което Борисов направи, сегашните не могат да го боядисат!"

    щото вече се е срутило

    09:16 19.09.2026

  • 39 Ами

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Това...":

    Дайте и общините на турците бе!
    Изгонете кмета, и да идва валията!
    Умствения ви капацитет е толкова, че като нищо ще го направите!
    И валията няма да ви стриже като овце!
    Аха.....

    09:17 19.09.2026

  • 40 Т Живков

    11 1 Отговор
    Какво безочие от комунист

    Коментиран от #43

    09:18 19.09.2026

  • 41 Легнал ангеЛ

    12 1 Отговор
    Към какво иска да се завърне ГЕРБ ???
    Към това Тиквеният им Вожд да нарича хората ТУЛУПИ ли ?
    Да се хвали , че им го НАБИВА с 200 ?
    Да нарича своите си активисти - и МАГАРЕ да сложа , ще го изберат !
    Да казва Проста Кърдж Pутка
    Да се кълне във внуците си , че НИКОГА НЕ ЛЪЖЕ ?
    Да пълни чекмеджета ?
    Да ползва правит самолет като лично такси ?
    Да го снима Мата Хари ?
    Да знае коя е Мата Хари , ама да си мълчи от страх ?
    Да МЕ-ка пред камерите и да бърка ударенията ?
    Да се държи като Бай Ганьо ?
    Да праща метресите си в Барселона ?
    Да ги крие , когато ги надушат ?
    Да си избира ГЛАВНИЯ прокурор ли ?
    Да прави магистрали , които след година да се ремонтират ?
    Да му теглят пари в сакове от банката ?
    Да му пълнят в торби пари от пътищата , асфалта и мантинелите ?
    Да казва , че ИЗПЪЛНЯВА това , което ШИШИ му каже ?
    Да е покровител и авер на наМАГНИТЕНИТЕ ?
    Какво да искаме ......да се връща всичко това ли ???????????????

    Коментиран от #54

    09:19 19.09.2026

  • 42 А защо не споменеш нещо за това...

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Това":

    което открадна???
    И за откраднатото много боя ще отиде за боядисване!!!

    09:20 19.09.2026

  • 43 сайко килър

    1 3 Отговор

    До коментар #40 от "Т Живков":

    Обиждаш КОМУНИСТИТЕ , като ги сравняваш с този индивид !

    Коментиран от #49

    09:21 19.09.2026

  • 44 Анонимен

    5 1 Отговор
    Времето за връщане към началото отдавна свърши. Преди безпринципните коалиции, преди неудачните кадрови решения, преди безумните кражби и лобизъм. Ще последвате съдбата на БСП.

    09:21 19.09.2026

  • 45 сьпола

    6 1 Отговор
    Лъжец. Тоя го снимаха с чекмедже с евро и злато, и вика не съм аз. Снимките били неверни, ама знаел кои ги е направил и знае кога. Познава и Мата Хари дето го е заснела. Лъжец от сой. Стои гледате в очите и те лъже без дори да премигне. И 15г този лъжлив и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, парите на всички българи ги въртеше като свои. Колко милиарда е лапнал той и другата свиня само може да се гадае. Освен че ограби България друго този прооост разбойник не е направил. От всичко от което може е прибирал в чекмеджето. Всеки българин е плащал прескъпо на бандата му ГЕРБ. Сега иска пак. Иска още. Не му харесва да го разследват за грабежа и иска да овладее пак държавата. Слава на Господ Иисус Христос изритаха го българите. Вече обикаля като бит пееераз по селата да се снима с някоя баба дето ако знае колкоя е грабил с мотиката ще го бие по кратуната. На съд и да чука камъни тоя циганин, и да връща милиардите.

    09:22 19.09.2026

  • 46 Хахахаха

    6 1 Отговор
    Тиквун видя че алтернатива за германия и националния сбор набират скорост , та и той реши да смени спойлерите !

    09:23 19.09.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Промяната

    7 1 Отговор
    Даже и да върне откраднатото, няма да стане велика партия, защото след върнато откраднато трябва да се търпи наказание, а не прославяне! Така, че продължавай да се излагаш!

    09:29 19.09.2026

  • 49 Бутача

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "сайко килър":

    Много си задръстен,мога да ти помогна😄

    09:29 19.09.2026

  • 50 дедо ти

    2 0 Отговор
    Прасетата също могат да мечтаят.

    09:32 19.09.2026

  • 51 Баце,

    6 0 Отговор
    Хлопне ли зад тебе бариерата, връщане няма!
    Каквото било, било е!
    Идва ново време!
    Дори Радев да го свали народа, така както го издигна, ти повече власт няма да вилиш!
    Само решетки!

    09:33 19.09.2026

  • 52 Уточнение

    1 0 Отговор
    Тези на снимката не са първомайци!

    09:37 19.09.2026

  • 53 ВСИЧКО Е ЛОГИЧНО НАЛИ

    2 0 Отговор
    Наследниците на партизаните, истинската олигархия, и статукво, издигнали Пеевски, Доган, Бойко Борисов и сега Румен Радев, не случайно нарекоха новата голяма партия Прогресивна България. Те имат план да има само две партии, да си менкат властта, по Макиавели. Като в САЩ и Великобритания, но никога не наричат лейбъристите - Работническа Партия. Такива са и мечтите на Путин. Вчера щях да питам ЧАТ-ИИ, колко учебни заведения и институти има в Русия с име Маркс, Ленин, и колко с име Милтън Фридман. Знам, че Русия е най анти СССР и антисоциализъм. Та за Бойко, той отдавна се цели в консерватизма, тази ниша, заради Тръмп, и затова плаща на Дачков и Карбовски, да е при тях. Плаща на Дачков срещу петроханци, ПЕД роханци. Анти лгтб.., но и май убиеца е от истинската олигархия, някой усвояващ от магистрали и тунули. Или там е бил архивът на Алексей Петров, аля Епстийн файлове..Фидосова пък имаше тефтерчета, хижата била на баща ѝ.

    09:39 19.09.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 безпартиен

    3 0 Отговор
    От деца и внуци на членове на БКП,е наивно да си мислим,че ще станат "десни"!Колко от членовете на тази партия са със заплати от държавния и общинския бюджети и колко са работещи в ЧАСТНИЯ СЕКТОР?

    Коментиран от #67

    09:41 19.09.2026

  • 56 Първомайски бръмбар

    2 0 Отговор
    Скоро могат да получат инструменти и работно облекло да си довършат санирането и магистралите, безплатно, от държавата. Като нямат кандидат, защо правят кампания?

    09:43 19.09.2026

  • 57 въпросче

    0 0 Отговор
    Какво прави във Второмай Борисов?!

    09:51 19.09.2026

  • 58 Работа, работа, работа и кво свършехти

    1 0 Отговор
    Вече неможете да храните, нищо не зависи от вас и почвате пак да обещавате, ама така ще направи, ама имала, а над 90 милиарда лева заеми къде утидоха

    09:51 19.09.2026

  • 59 Образец

    2 0 Отговор
    Борисов е героя на Алеко Константинов

    09:55 19.09.2026

  • 60 Бойко Българоубиец

    2 0 Отговор
    ТРЯБВА ДА СЕ ВЪРНЕМ КЪМ ТОВА, КОЕТО БЯХМЕ! СИЛНА МУТРЕНСКА ГРУПИРОВКА! (СИК)

    Коментиран от #65

    09:55 19.09.2026

  • 61 Ивелин Михайлов

    2 0 Отговор
    Консервативна партия, която ни наложи гейпарадите🤡💩

    09:56 19.09.2026

  • 62 Истината:

    1 0 Отговор
    борисоФ е Псевдо-политик с Отпаднала Необходимост!
    Престъпна Мутренска Групировка ГЕРБ Загива, Разпада се!
    БорисоФ с лъжите, кражбите и престъпленията си, докара ГЕРБ
    до Катастрофа и Разпад.
    Навсякъде хората вече са Отвратени от него и крадливата му партия.
    ГЕРБ се Срива и скоро ще бъде изхвърлен на Бунището!

    09:56 19.09.2026

  • 63 Радев

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Това":

    Договорът за концесия на ам черно море е подписан от Желязков

    09:57 19.09.2026

  • 64 Исторически парк

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Това":

    Това дето го е построил шефа ти се разпада още преди да е построено и дете може да го боядиса 💩

    09:57 19.09.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Живков и живковата номенклатура винаги

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "безпартиен":

    Живков и живковата номенклатура винаги са били десни. Оруел е подсказал във ФЕРМАТА НА ЖИВОТНИТЕ. Дясното е идеологията на богатите, буржоазията, на женените за властта, на егоистите и аристократите - мислещи се за повече - фашистите. Лявото е идеи как всички да са добре, да няма отритнати, че всички са равни и могат да имат постижения. През естественият подбор на Дарвин, се измерва и дясно и ляво. Дясното казва, че щастливците . забогатели и управляващи, имат най добри гени. Лявото казва, че ако се променят условията, всички ще покажат заложби. И правенето на деца вундеркинди, го доказва. Като тези сестри шахматистки. НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ОТРЕЧЕ - БИТИЕТО ОПРЕДЕЛЯ СЪЗНАНИЕТО.. ОПИТЪТ - ПАМЕТТА. .............. Бойко и ГЕРБ са консервативна партия???!! ....... Наследниците на партизаните, истинската олигархия, и статукво, издигнали Пеевски, Доган, Бойко Борисов и сега Румен Радев, не случайно нарекоха новата голяма партия Прогресивна България. Те имат план да има само две партии, да си менкат властта, по Макиавели. Като в САЩ и Великобритания, но никога не наричат лейбъристите - Работническа Партия. Такива са и мечтите на Путин. Вчера щях да питам ЧАТ-ИИ, колко учебни заведения и институти има в Русия с име Маркс, Ленин, и колко с име Милтън Фридман. Знам, че Русия е най анти СССР и антисоциализъм. Та за Бойко, той отдавна се цели в консерватизма, тази ниша, заради Тръмп, и затова плаща на Дачков и Карбовски, да е при тях. Плаща на Дачков срещу петроханци, ПЕД

    10:00 19.09.2026

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