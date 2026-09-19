Борисов от Първомай: ГЕРБ трябва да се върне към това, което бяхме – силна дясна, консервативна партия

"ГЕРБ трябва да се върне към това, което бяхме – силна дясна, консервативна партия.

Дясната политика означава да уважаваш хората, които работят, бизнеса, който произвежда, инвестира и създава работни места.

Няма силна държава без силна икономика. Няма високи доходи без успешен бизнес."

Това заяви вчера в Първомай по време на среща със структурите на ГЕРБ от Пловдив-област лидерът на партията Бойко Борисов.

Той подчерта още, че ГЕРБ трябва да защитава ниските данъци, финансовата дисциплина, частната собственост, предприемачеството и предвидимите правила. От партията ще работят за по-малко бюрокрация и административен тормоз, за повече свобода за хората, които могат и искат да работят.

"Социална политика трябва да има за тези, които действително се нуждаят от подкрепа. Но най-добрата социална политика остават образованието, квалификацията, работещата икономика и растящите доходи. Консервативното за нас в ГЕРБ означава и друго – семейството, отговорност, ред, сигурност уважение към всички етноси с техните традиции и към държавата", допълни още Борисов.

Той обясни пред присъстващите, че ГЕРБ няма нужда да издига кандидат за президент на всяка цена, за да се доказва.

"Печелили сме над 20 избори.

За нас президентската институция трябва да гарантира стабилност и да отстоява европейския път на България.

Когато бъдем убедени, че има кандидат, който може да носи тази отговорност, ГЕРБ ще вземе своето решение.

Благодаря на всеки един дошъл тази вечер на работната ни среща и на областния координатор Младен Шишков, на народния представител Цвета Караянчева и на административния секретар Цветомир Паунов", каза още Бойко Борисов.

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