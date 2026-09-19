"ГЕРБ трябва да се върне към това, което бяхме – силна дясна, консервативна партия.
Дясната политика означава да уважаваш хората, които работят, бизнеса, който произвежда, инвестира и създава работни места.
Няма силна държава без силна икономика. Няма високи доходи без успешен бизнес."
Това заяви вчера в Първомай по време на среща със структурите на ГЕРБ от Пловдив-област лидерът на партията Бойко Борисов.
Той подчерта още, че ГЕРБ трябва да защитава ниските данъци, финансовата дисциплина, частната собственост, предприемачеството и предвидимите правила. От партията ще работят за по-малко бюрокрация и административен тормоз, за повече свобода за хората, които могат и искат да работят.
"Социална политика трябва да има за тези, които действително се нуждаят от подкрепа. Но най-добрата социална политика остават образованието, квалификацията, работещата икономика и растящите доходи. Консервативното за нас в ГЕРБ означава и друго – семейството, отговорност, ред, сигурност уважение към всички етноси с техните традиции и към държавата", допълни още Борисов.
Той обясни пред присъстващите, че ГЕРБ няма нужда да издига кандидат за президент на всяка цена, за да се доказва.
"Печелили сме над 20 избори.
За нас президентската институция трябва да гарантира стабилност и да отстоява европейския път на България.
Когато бъдем убедени, че има кандидат, който може да носи тази отговорност, ГЕРБ ще вземе своето решение.
Благодаря на всеки един дошъл тази вечер на работната ни среща и на областния координатор Младен Шишков, на народния представител Цвета Караянчева и на административния секретар Цветомир Паунов", каза още Бойко Борисов.
Борисов от Първомай: ГЕРБ трябва да се върне към това, което бяхме – силна дясна, консервативна партия
19 Септември, 2026 08:34 1 004 67
За нас президентската институция трябва да гарантира стабилност и да отстоява европейския път на България. Когато бъдем убедени, че има кандидат, който може да носи тази отговорност, ГЕРБ ще вземе своето решение, каза още лидерът на ГЕРБ
"ГЕРБ трябва да се върне към това, което бяхме – силна дясна, консервативна партия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Това
Коментиран от #8, #23, #38, #42, #47, #63, #64
08:42 19.09.2026
2 име
08:43 19.09.2026
3 Късно е , либе,
Боко даде властта на Радню, предаде избирателите си, играе заедно с розоводесните петроханци за разни гнусни сглобки, за президентските избори ОТНОВО е предложил поредната отвратителна сглобка " президент от ППДБ, вице- от ГЕРБ "
Отврат!
И защо не обратното , бе?!
Лимитът на Боко свърши! Нямаме доверие.
08:43 19.09.2026
4 БеГемот
08:43 19.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Дзак
08:44 19.09.2026
7 ужасен ужас
08:45 19.09.2026
8 име
До коментар #1 от "Това":Ако турците направят магистралите с нужното качество, какво лошо има да ги строят те? Ако вземат пък да ги направят и по-евтино от крадливата ГЕРБаджийско-ДПСарска шайка, евала направо!
Коментиран от #17
08:45 19.09.2026
9 Бочко
08:46 19.09.2026
10 Пази Боже!
08:47 19.09.2026
11 Търси ли Борисов място за ГЕРБ?
Първо- Герб е Борисов. ГЕРБ нямат собствено мнение, Борисов прави каквото си иска, дори много пъти направо бламира партията , а ония мълчат и мигат.
Второ, Борисов, в комбина с Кокора, Шиши, Мирча и Божинката СДАДОХА доброволно и умишлено властта на Радко. За целта Радко не ги закача и работят заедно за общото благо на общата олигархия. Инак казано- нашите хора пак печелят парички и дават и на нас, ние им помагаме.
Трето, никакво място не си търси Борисов, на него така му е комфортно. На ГЕРБ не им е комфортно, те залязват, ама ПАК СИ МЪЛЧАТ! Значи да не ги мислим толкова. Щом мълчат, значи са съгласни!
Четвърто, Борисов = ГЕРБ щял да загуби местните избори. Кметове напускали Борисов= ГЕРБ и минавали към Радев. Голям праз, нали пак ще работят за нашата олигархия. Той целият Борисов мина към Радев, ние за някакви кметове ще се тревожим!
Пето, абсолютно същото важи и за Шиши = ДПС.
За Доган = АПС изобщо няма да говорим.
ППДБ са Шарлатаните на Радев, той ги доведе.
ПРОВАЛЪТ НА ДЕСНИТЕ В БЪЛГАРИЯ Е ТОТАЛЕН!
Коментиран от #15
08:48 19.09.2026
12 Чиба
08:49 19.09.2026
13 Съдията
08:54 19.09.2026
14 Аз няма да гласувам
А всъщност са се разбрали с Резидента как да поделят баницата!
08:54 19.09.2026
15 Не напълно вярно
До коментар #11 от "Търси ли Борисов място за ГЕРБ?":ПП ги докара Байдън. Радев и ДБ са продукт на местната корумпирана система, калинки съществуващи цял един живот на народната хранилка, с поколения. Това трябва да влезе в учебниците по биология, как един паразит успява да съществува с поколения върху живота на здравите организми. И последните дори да опазват паразитите и да гласуват за тях.
Коментиран от #29
08:56 19.09.2026
16 Щъркел
Борисов ,къде са ти най верните протежете които движеха партията ?!?!?
08:57 19.09.2026
17 Що за
До коментар #8 от "име":Глупост?! Турците не ги интересува да правят евтино, а да оскубят глупаците! Пътувай в Турция, и виж! Със сигурност ще надуят цените, за да получат по изходна концесия. Както и трябва да изкарват пари за рушвети под масата за дъртите комунисти от БКП. А такива като тебе осъзнават ли, че като си дадем пътищата на турците, от България нищо не остава?! Е, само МВР ще е българско, и армията. Ама такива които си основавате изборите на омраза, много мразите МВР и армията. Що не ги дадете и тях на Турция?! Според тебе, току виж турските полицаи работят за по малка заплата, и няма да ви вземат рушвети! А армията я дайте на аскера, та турците да се харчат за отбраната на държавата! И плювайте на България! Такива не сте малоумнци, такива сте ненормалници!
08:59 19.09.2026
18 гост
08:59 19.09.2026
19 На президентските избори
На парламентарни избори ще гласувам само и ако бъде създадена НОВА ДЯСНА ПАРТИЯ, в която няма лидери, наследници на комунисти и пребоядисани вчерашни комунисти.
Това ще ми бъде основен критерий!
Коментиран от #24, #66
09:01 19.09.2026
20 По Иван Вазов:
трева и теб ще расне над прахът.
Един ще жали, а вси ще те проклинат
за туй що открадна и с ....................ът!
09:01 19.09.2026
21 Трябва
09:02 19.09.2026
22 Хм...
09:02 19.09.2026
23 Това...
До коментар #1 от "Това":...което бойу-банкянският кюмюр направи, дъждът го изми за броени дни! Ако наистина искаш да знаеш как е работил банкянският кюмюр, се поинтересувай в коя да е община от "принципът на салфетката" -> всяка една общинска адмиснистрация е идеално запозната със схемата!!!
Коментиран от #39
09:02 19.09.2026
24 Кво значи...
До коментар #19 от "На президентските избори":...десен????!!!!! В сащ десните са либералите и още истинското име е комунистите! Ти си сбъркан от всякъде бе!
09:04 19.09.2026
25 вехтия
09:04 19.09.2026
26 Фейк - либераст
09:06 19.09.2026
27 Тото 1 и Тото 2
09:07 19.09.2026
28 Онуфри
09:07 19.09.2026
29 Съвършено неправилно!
До коментар #15 от "Не напълно вярно":ПП е съкратено от педофили за пеевски, а ДБ от депутати за бойу-банкянският кюмюр! Научи значенията. Научи още, че в БГ не е имало народна партия от 89та досега, а само НАРОДНЯШКИ партии!
09:08 19.09.2026
30 Рижа ЛИСИЦА
09:08 19.09.2026
31 Норвежката програма
09:08 19.09.2026
32 Бате Бойко
09:08 19.09.2026
33 ГЕРБ-младежи и девойки
09:09 19.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 кумчо ВЪЛЧО
То страх , то чудо , направо паника от тези избори. Измисли си какво ли не , за да бие отбой , да подвие опашка и да се свре в ъгъла.
09:10 19.09.2026
36 А бе нямаше да взимам думата, ама..
09:11 19.09.2026
37 Сретан Снаjперовиh
за тебе нjaма веке КЕЛЕПИР
09:12 19.09.2026
38 14/88
До коментар #1 от "Това":"Което Борисов направи, сегашните не могат да го боядисат!"
щото вече се е срутило
09:16 19.09.2026
39 Ами
До коментар #23 от "Това...":Дайте и общините на турците бе!
Изгонете кмета, и да идва валията!
Умствения ви капацитет е толкова, че като нищо ще го направите!
И валията няма да ви стриже като овце!
Аха.....
09:17 19.09.2026
40 Т Живков
Коментиран от #43
09:18 19.09.2026
41 Легнал ангеЛ
Към това Тиквеният им Вожд да нарича хората ТУЛУПИ ли ?
Да се хвали , че им го НАБИВА с 200 ?
Да нарича своите си активисти - и МАГАРЕ да сложа , ще го изберат !
Да казва Проста Кърдж Pутка
Да се кълне във внуците си , че НИКОГА НЕ ЛЪЖЕ ?
Да пълни чекмеджета ?
Да ползва правит самолет като лично такси ?
Да го снима Мата Хари ?
Да знае коя е Мата Хари , ама да си мълчи от страх ?
Да МЕ-ка пред камерите и да бърка ударенията ?
Да се държи като Бай Ганьо ?
Да праща метресите си в Барселона ?
Да ги крие , когато ги надушат ?
Да си избира ГЛАВНИЯ прокурор ли ?
Да прави магистрали , които след година да се ремонтират ?
Да му теглят пари в сакове от банката ?
Да му пълнят в торби пари от пътищата , асфалта и мантинелите ?
Да казва , че ИЗПЪЛНЯВА това , което ШИШИ му каже ?
Да е покровител и авер на наМАГНИТЕНИТЕ ?
Какво да искаме ......да се връща всичко това ли ???????????????
Коментиран от #54
09:19 19.09.2026
42 А защо не споменеш нещо за това...
До коментар #1 от "Това":което открадна???
И за откраднатото много боя ще отиде за боядисване!!!
09:20 19.09.2026
43 сайко килър
До коментар #40 от "Т Живков":Обиждаш КОМУНИСТИТЕ , като ги сравняваш с този индивид !
Коментиран от #49
09:21 19.09.2026
44 Анонимен
09:21 19.09.2026
45 сьпола
09:22 19.09.2026
46 Хахахаха
09:23 19.09.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Промяната
09:29 19.09.2026
49 Бутача
До коментар #43 от "сайко килър":Много си задръстен,мога да ти помогна😄
09:29 19.09.2026
50 дедо ти
09:32 19.09.2026
51 Баце,
Каквото било, било е!
Идва ново време!
Дори Радев да го свали народа, така както го издигна, ти повече власт няма да вилиш!
Само решетки!
09:33 19.09.2026
52 Уточнение
09:37 19.09.2026
53 ВСИЧКО Е ЛОГИЧНО НАЛИ
09:39 19.09.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 безпартиен
Коментиран от #67
09:41 19.09.2026
56 Първомайски бръмбар
09:43 19.09.2026
57 въпросче
09:51 19.09.2026
58 Работа, работа, работа и кво свършехти
09:51 19.09.2026
59 Образец
09:55 19.09.2026
60 Бойко Българоубиец
Коментиран от #65
09:55 19.09.2026
61 Ивелин Михайлов
09:56 19.09.2026
62 Истината:
Престъпна Мутренска Групировка ГЕРБ Загива, Разпада се!
БорисоФ с лъжите, кражбите и престъпленията си, докара ГЕРБ
до Катастрофа и Разпад.
Навсякъде хората вече са Отвратени от него и крадливата му партия.
ГЕРБ се Срива и скоро ще бъде изхвърлен на Бунището!
09:56 19.09.2026
63 Радев
До коментар #1 от "Това":Договорът за концесия на ам черно море е подписан от Желязков
09:57 19.09.2026
64 Исторически парк
До коментар #1 от "Това":Това дето го е построил шефа ти се разпада още преди да е построено и дете може да го боядиса 💩
09:57 19.09.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Живков и живковата номенклатура винаги
До коментар #55 от "безпартиен":Живков и живковата номенклатура винаги са били десни. Оруел е подсказал във ФЕРМАТА НА ЖИВОТНИТЕ. Дясното е идеологията на богатите, буржоазията, на женените за властта, на егоистите и аристократите - мислещи се за повече - фашистите. Лявото е идеи как всички да са добре, да няма отритнати, че всички са равни и могат да имат постижения. През естественият подбор на Дарвин, се измерва и дясно и ляво. Дясното казва, че щастливците . забогатели и управляващи, имат най добри гени. Лявото казва, че ако се променят условията, всички ще покажат заложби. И правенето на деца вундеркинди, го доказва. Като тези сестри шахматистки. НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ОТРЕЧЕ - БИТИЕТО ОПРЕДЕЛЯ СЪЗНАНИЕТО.. ОПИТЪТ - ПАМЕТТА. .............. Бойко и ГЕРБ са консервативна партия???!! ....... Наследниците на партизаните, истинската олигархия, и статукво, издигнали Пеевски, Доган, Бойко Борисов и сега Румен Радев, не случайно нарекоха новата голяма партия Прогресивна България. Те имат план да има само две партии, да си менкат властта, по Макиавели. Като в САЩ и Великобритания, но никога не наричат лейбъристите - Работническа Партия. Такива са и мечтите на Путин. Вчера щях да питам ЧАТ-ИИ, колко учебни заведения и институти има в Русия с име Маркс, Ленин, и колко с име Милтън Фридман. Знам, че Русия е най анти СССР и антисоциализъм. Та за Бойко, той отдавна се цели в консерватизма, тази ниша, заради Тръмп, и затова плаща на Дачков и Карбовски, да е при тях. Плаща на Дачков срещу петроханци, ПЕД
10:00 19.09.2026