В активна отбрана! Хусите укрепват позициите си край протока Баб ел Мандеб

Подкрепяните от Иран хуси укрепват позициите си около стратегически важния проток Баб ел Мандеб, предаде ДПА, цитирана от БТА.



Източник, близък до силите на международно признатото правителство на Йемен, заяви, че бунтовниците копаят окопи, за да защитят наскоро завзетите територии по йеменското крайбрежие на Червено море.



Миналата седмица хусите установиха контрол над цялото западно крайбрежие на Йемен при светкавична офанзива, като завзеха и острови със стратегическо местоположение. Така те вече разполагат с практически неограничен достъп до протока Баб ел Мандеб, който свързва Червено море с Аденския залив, отбелязва ДПА.

През този пролив преминава най-важният морски търговски маршрут между Европа и Азия. При нормални условия през Баб ел Мандеб преминават около 10% от световната морска търговия и 30% от глобалния контейнерен трафик, посочва ДПА.



Трафикът през Баб ел Мандеб обаче намаля значително, след като през 2023 г. хусите започнаха да атакуват кораби в отговор на войната на Израел в Газа. Много корабни компании предпочетоха значително по-дългия и по-скъп маршрут около нос Добра надежда в Южна Африка.



Саудитска Арабия, най-големият износител на петрол в света, се опитва да пренасочи част от петролните си доставки през Червено море заради блокадата на Ормузкия проток, свързана с войната с Иран.

Международно признатото правителство на Йемен води с помощта на съюзници - Саудитска Арабия и различни въоръжени формирования, гражданска война срещу хусите.



Хусите, които от години контролират столицата Сана и други части на Йемен, сега преминаха в настъпление. По данни на ООН близо 100 000 души са били принудени да напуснат домовете си заради бойните действия, отбелязва ДПА.

Хусите междувременно обявиха, цитирани от Ройтерс, че са атакували в Саудитска Арабия военновъздушната база в град Хамис Мушаит и съоръжения на държавната петролна компания "Сауди Арамко" в Янбу.

До момента няма реакция от страна на саудитските власти.

Генералният секретар на Арабската лига Набил Фахми, от своя страна, осъди предполагаемото нападение на хусите срещу Мека, предаде Франс прес.

По-рано йеменската групировка отрече твърденията на Рияд, че е взела на прицел свещения за мюсюлманите саудитски град.