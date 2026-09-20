В един и същи ден, и в един и същи час: ИК на Йотова- Вълчев и на Гюров - Кандев обявиха регистрация в ЦИК

В понеделник, 21 септември, от 11 часа в ЦИК съпредседателите на Инициативния комитет, издигнал Илияна Йотова и Кирил Вълчев като независими кандидати за президент и вицепрезидент, ще внесат над 9000 подписа за регистрацията им за участие в изборите на 25 октомври 2026 г, съобщават от "Фокус".
Отново на 21 септември, пак от 11 часа, документи за регистрация ще внесат и представители на ИК на Андрей Гюров и Георги Кандев.
При подаването на документите ще присъстват Гюров и Кандев, както и съпредседателят на Инициативния комитет Константин Вълков и адвокат Васил Стефанов.
ФОКУС припомня, че днес от "Възраждане" съобщиха, че ще обявят своята кандидатпрезидентска двойка във Велико Търново на 22 септември - последния ден от срока за регистрация в Централната избирателна комисия. Решението е взето след допитване сред симпатизантите на партията.
От формацията отказват да потвърдят дали сред обсъжданите имена е и лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4
17:38 20.09.2026
2 Тоя Кондев уж симпатичен
Гледай си алъш вериша бе джанъм
Не си на тая алтъва работа
Коментиран от #9
17:44 20.09.2026
3 Голям !
Кой би бил по - Добър Коректив !
Км настоящия Момент !
17:46 20.09.2026
4 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #1 от "Последния Софиянец":НАЧАЛНИК
АМА ПО ВАШИТЕ ДОПИСКИ ТУК
СИ ЛИЧИ ЧЕ СТЕ ХОДИЛ ДО КАЗАРМАТА
Коментиран от #12
17:47 20.09.2026
5 пффф
17:47 20.09.2026
6 Десен
17:49 20.09.2026
7 Котьо
17:52 20.09.2026
8 Дай Да си Заформим !
За Какво Ни Е ?
Този Европейски Съюз !
Явно С еврото !
По Богати Няма да станем !
Така Поне !
Можем Изкара !
Някой и друг Лев !
17:52 20.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ТОВА Е
17:56 20.09.2026
11 Серëжа Пичкарëв
17:57 20.09.2026
12 РЕАЛИСТ
До коментар #4 от "НИЩО МУ НЯМА":Ами всеки истински мъж е ходил в казарма. Само женчовци, като Гюров се скатават от служба. Наглост е , че сега такъв мерзавец иска да стане главнокомандващ.
17:59 20.09.2026