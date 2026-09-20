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В един и същи ден, и в един и същи час: ИК на Йотова- Вълчев и на Гюров - Кандев обявиха регистрация в ЦИК

В един и същи ден, и в един и същи час: ИК на Йотова- Вълчев и на Гюров - Кандев обявиха регистрация в ЦИК

20 Септември, 2026 17:32 330 12

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  • инициативни комитети-
  • цик

Днес от "Възраждане" съобщиха, че ще обявят своята кандидатпрезидентска двойка във Велико Търново на 22 септември - последния ден от срока за регистрация в Централната избирателна комисия. Решението е взето след допитване сред симпатизантите на партията.

В един и същи ден, и в един и същи час: ИК на Йотова- Вълчев и на Гюров - Кандев обявиха регистрация в ЦИК - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В понеделник, 21 септември, от 11 часа в ЦИК съпредседателите на Инициативния комитет, издигнал Илияна Йотова и Кирил Вълчев като независими кандидати за президент и вицепрезидент, ще внесат над 9000 подписа за регистрацията им за участие в изборите на 25 октомври 2026 г, съобщават от "Фокус".

Отново на 21 септември, пак от 11 часа, документи за регистрация ще внесат и представители на ИК на Андрей Гюров и Георги Кандев.

При подаването на документите ще присъстват Гюров и Кандев, както и съпредседателят на Инициативния комитет Константин Вълков и адвокат Васил Стефанов.

ФОКУС припомня, че днес от "Възраждане" съобщиха, че ще обявят своята кандидатпрезидентска двойка във Велико Търново на 22 септември - последния ден от срока за регистрация в Централната избирателна комисия. Решението е взето след допитване сред симпатизантите на партията.

От формацията отказват да потвърдят дали сред обсъжданите имена е и лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 2 Отговор
    Гюров се лекувал в наркокомуна вместо да ходи войник.

    Коментиран от #4

    17:38 20.09.2026

  • 2 Тоя Кондев уж симпатичен

    2 1 Отговор
    Защо се излага след Гюров да тръгне
    Гледай си алъш вериша бе джанъм
    Не си на тая алтъва работа

    Коментиран от #9

    17:44 20.09.2026

  • 3 Голям !

    1 0 Отговор
    Праз !Въпроса Е !

    Кой би бил по - Добър Коректив !

    Км настоящия Момент !

    17:46 20.09.2026

  • 4 НИЩО МУ НЯМА

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    НАЧАЛНИК
    АМА ПО ВАШИТЕ ДОПИСКИ ТУК
    СИ ЛИЧИ ЧЕ СТЕ ХОДИЛ ДО КАЗАРМАТА

    Коментиран от #12

    17:47 20.09.2026

  • 5 пффф

    3 0 Отговор
    Стига сте ги рекламирали тез . Кандидата на Възраждане ще ги отвее!

    17:47 20.09.2026

  • 6 Десен

    5 0 Отговор
    Йотова президент ...никога

    17:49 20.09.2026

  • 7 Котьо

    2 0 Отговор
    Има ли педроханцииии

    17:52 20.09.2026

  • 8 Дай Да си Заформим !

    1 1 Отговор
    Една Нарко Империя !

    За Какво Ни Е ?

    Този Европейски Съюз !

    Явно С еврото !

    По Богати Няма да станем !

    Така Поне !

    Можем Изкара !

    Някой и друг Лев !

    17:52 20.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ТОВА Е

    0 0 Отговор
    ПОЛИЧБА !

    17:56 20.09.2026

  • 11 Серëжа Пичкарëв

    0 0 Отговор
    Нищо.Ставо прекрасно.

    17:57 20.09.2026

  • 12 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "НИЩО МУ НЯМА":

    Ами всеки истински мъж е ходил в казарма. Само женчовци, като Гюров се скатават от служба. Наглост е , че сега такъв мерзавец иска да стане главнокомандващ.

    17:59 20.09.2026

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