В един и същи ден, и в един и същи час: ИК на Йотова- Вълчев и на Гюров - Кандев обявиха регистрация в ЦИК

В понеделник, 21 септември, от 11 часа в ЦИК съпредседателите на Инициативния комитет, издигнал Илияна Йотова и Кирил Вълчев като независими кандидати за президент и вицепрезидент, ще внесат над 9000 подписа за регистрацията им за участие в изборите на 25 октомври 2026 г, съобщават от "Фокус".

Отново на 21 септември, пак от 11 часа, документи за регистрация ще внесат и представители на ИК на Андрей Гюров и Георги Кандев.

При подаването на документите ще присъстват Гюров и Кандев, както и съпредседателят на Инициативния комитет Константин Вълков и адвокат Васил Стефанов.

ФОКУС припомня, че днес от "Възраждане" съобщиха, че ще обявят своята кандидатпрезидентска двойка във Велико Търново на 22 септември - последния ден от срока за регистрация в Централната избирателна комисия. Решението е взето след допитване сред симпатизантите на партията.

От формацията отказват да потвърдят дали сред обсъжданите имена е и лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.