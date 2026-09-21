Президентът Румен Радев ще се срещне с ръководството на Американската търговска камара в България, съобщава ДАРИК Нюз. Срещата идва на фона на поредица от разговори между държавни институции и организацията, в които се обсъждат инвестициите, бизнес средата и икономическото сътрудничество между България и САЩ.

Американската търговска камара в България работи за връзките между българската и американската бизнес общност и през последните месеци поддържа активен диалог с държавни представители. В края на август ръководството на Камарата се срещна с вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, като тогава темите включваха възможностите за повече американски инвестиции у нас и разширяването на двустранното икономическо сътрудничество, посочиха от Министерството на икономиката.

През юни 2026 г. Камарата избра за свой нов президент Томи Вер Елст. В съобщението на организацията тогава беше посочено, че основен приоритет остава подобряването на инвестиционния климат и бизнес средата в България.

Днешната среща се вписва и в по-широката активност на Американската търговска камара в България през 2026 г. Организацията беше съорганизатор на Третата регионална икономическа конференция на американските търговски камари в София, чиято цел е да задълбочи регионалното сътрудничество и да укрепи икономическите връзки.

Източници: ДАРИК Нюз, БТА, Министерство на икономиката, Американска търговска камара в България