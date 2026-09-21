Президентът Румен Радев ще се срещне с ръководството на Американската търговска камара в България, съобщава ДАРИК Нюз. Срещата идва на фона на поредица от разговори между държавни институции и организацията, в които се обсъждат инвестициите, бизнес средата и икономическото сътрудничество между България и САЩ.
Американската търговска камара в България работи за връзките между българската и американската бизнес общност и през последните месеци поддържа активен диалог с държавни представители. В края на август ръководството на Камарата се срещна с вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, като тогава темите включваха възможностите за повече американски инвестиции у нас и разширяването на двустранното икономическо сътрудничество, посочиха от Министерството на икономиката.
През юни 2026 г. Камарата избра за свой нов президент Томи Вер Елст. В съобщението на организацията тогава беше посочено, че основен приоритет остава подобряването на инвестиционния климат и бизнес средата в България.
Днешната среща се вписва и в по-широката активност на Американската търговска камара в България през 2026 г. Организацията беше съорганизатор на Третата регионална икономическа конференция на американските търговски камари в София, чиято цел е да задълбочи регионалното сътрудничество и да укрепи икономическите връзки.
Източници: ДАРИК Нюз, БТА, Министерство на икономиката, Американска търговска камара в България
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Радев
06:28 21.09.2026
2 Европеец
Коментиран от #9, #10
06:29 21.09.2026
3 Копейкин Костя
Коментиран от #6
06:29 21.09.2026
4 АГАТ а Кристи
Може пък и деменция да е. Казва ли ти някой 🤣
06:34 21.09.2026
5 ма ДУРО
06:39 21.09.2026
6 Еееей,
До коментар #3 от "Копейкин Костя":ЦВЕТЕН, голяма зависи те тресе. А и двамата показвате глави из под фустата на мутрофанова
06:43 21.09.2026
7 Нито
07:02 21.09.2026
8 Радю туристу
07:10 21.09.2026
9 Азиатец
До коментар #2 от "Европеец":Путин не го бръсне за слива тоя пуяк.
07:15 21.09.2026
10 Руска подлога
До коментар #2 от "Европеец":Как си представяш това подобрение като Путин дори не го кани.
07:20 21.09.2026
11 Бие теманета
07:27 21.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Боруна Лом
07:29 21.09.2026
14 Трол
07:32 21.09.2026
15 7777777777
07:34 21.09.2026
16 Със
07:36 21.09.2026