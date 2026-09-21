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Радев ще се срещне с ръководството на Американската търговска камара
  Тема: Икономика

Радев ще се срещне с ръководството на Американската търговска камара

21 Септември, 2026 06:22, обновена 21 Септември, 2026 06:25 595 16

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  • американска търговска камара-
  • инвестиции-
  • икономика

Очаква се разговорът да е насочен към инвестиционния климат и двустранното икономическо сътрудничество.

Радев ще се срещне с ръководството на Американската търговска камара - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът Румен Радев ще се срещне с ръководството на Американската търговска камара в България, съобщава ДАРИК Нюз. Срещата идва на фона на поредица от разговори между държавни институции и организацията, в които се обсъждат инвестициите, бизнес средата и икономическото сътрудничество между България и САЩ.

Американската търговска камара в България работи за връзките между българската и американската бизнес общност и през последните месеци поддържа активен диалог с държавни представители. В края на август ръководството на Камарата се срещна с вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, като тогава темите включваха възможностите за повече американски инвестиции у нас и разширяването на двустранното икономическо сътрудничество, посочиха от Министерството на икономиката.

През юни 2026 г. Камарата избра за свой нов президент Томи Вер Елст. В съобщението на организацията тогава беше посочено, че основен приоритет остава подобряването на инвестиционния климат и бизнес средата в България.

Днешната среща се вписва и в по-широката активност на Американската търговска камара в България през 2026 г. Организацията беше съорганизатор на Третата регионална икономическа конференция на американските търговски камари в София, чиято цел е да задълбочи регионалното сътрудничество и да укрепи икономическите връзки.

Източници: ДАРИК Нюз, БТА, Министерство на икономиката, Американска търговска камара в България


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радев

    9 3 Отговор
    Още от същото !

    06:28 21.09.2026

  • 2 Европеец

    14 8 Отговор
    А нали беше обещал да подобри отношенията с Русия.....А забравих обещанията преди изборите не се изпълняват.....

    Коментиран от #9, #10

    06:29 21.09.2026

  • 3 Копейкин Костя

    9 4 Отговор
    А след това, Боташа ще се срещне и с турската такава!

    Коментиран от #6

    06:29 21.09.2026

  • 4 АГАТ а Кристи

    15 3 Отговор
    "Президентът Румен Радев".... - то бива лизане , ама чак пък толкова....
    Може пък и деменция да е. Казва ли ти някой 🤣

    06:34 21.09.2026

  • 5 ма ДУРО

    10 3 Отговор
    За тоя и червенокосата материалите не ги чета, заглавието и до там. Тук нещо ме накара да се загледами разбрах, че Мунчо още е на Дондуков 2, а духът му властва на Дондуков 1... Или обратното !

    06:39 21.09.2026

  • 6 Еееей,

    1 7 Отговор

    До коментар #3 от "Копейкин Костя":

    ЦВЕТЕН, голяма зависи те тресе. А и двамата показвате глави из под фустата на мутрофанова

    06:43 21.09.2026

  • 7 Нито

    8 1 Отговор
    ще инвестират , нито ще има някакво икономическо сътрудничество ! Ще изслушат наизустените му фрази и клишета и до там .

    07:02 21.09.2026

  • 8 Радю туристу

    7 1 Отговор
    Турист си беше - турист си остана.

    07:10 21.09.2026

  • 9 Азиатец

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    Путин не го бръсне за слива тоя пуяк.

    07:15 21.09.2026

  • 10 Руска подлога

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    Как си представяш това подобрение като Путин дори не го кани.

    07:20 21.09.2026

  • 11 Бие теманета

    1 1 Отговор
    С американците сътрудничество не може да има, с тях отношенията са господар-роб. Америколюбството ще му изяде главата. на летеца.

    07:27 21.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Боруна Лом

    1 1 Отговор
    ТОВА СА,,КАМАРА,, КЪРЛЕЖИ И ПАРАЗИТИ

    07:29 21.09.2026

  • 14 Трол

    1 0 Отговор
    Пак ще продава,пак ще го е...т продажник

    07:32 21.09.2026

  • 15 7777777777

    1 0 Отговор
    да не си забрави наколенките , дрогаря генерал, че може да е дълга срещата

    07:34 21.09.2026

  • 16 Със

    1 0 Отговор
    сделка "БотАш" ли ще им се поФали" ? Няма нужда , знаят го !

    07:36 21.09.2026

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