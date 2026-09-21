Историята ще „заличи“ украинския президент Володимир Зеленски – това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в интервю за руската държавна информационна агенция ТАСС.

Коментарът ѝ е направен след Международния фестивал на младежта и е свързан с последните изявления на Зеленски относно възможността за масирано използване на безпилотни апарати и заплахите за руското въздушно пространство, съобщава ТАСС.

Захарова заявява, че историята според нея многократно е „заличавала“ политически лидери, които са проявявали „човеконенавистничество“. Като примери тя посочва Наполеон Бонапарт и Адолф Хитлер.

„На тях не им се удаваше да влияят на хода на историята така, че да заличат човечеството или човечността. Напротив, историята заличаваше тях. Така ще бъде и този път“, заявява говорителят на руското външно министерство.

Захарова обвинява Зеленски, че се стреми да наложи волята си чрез натрупаната военна мощ и прави паралели с исторически личности, които според нея са се опитвали да подчинят други държави и народи.

Изказването идва на фона на продължаващата война между Русия и Украйна и на острата реторика между Москва и Киев.

В същото интервю Захарова коментира и темата за сигурността на руското въздушно пространство, като поставя акцент върху заявените от Киев намерения за използване на безпилотни системи.

Захарова определи като „нечовешко" напрежението и натиска в държавите от НАТО по време на провеждането на изборите за Държавната дума. Според нейните думи, изречени в ефира на предаването „Соловьов Live“, административният и политически натиск в западните страни е граничел с директни опити за физическо въздействие.

Заплахи за провокации и физическо насилие

Захарова разкри, че дипломатическите служители и персоналът, отговарящ за организирането на изборния процес в чужбина, са получавали брутални заплахи за провокации. Тези предупреждения са включвали и сценарии за преки актове на физическо насилие срещу руски представители.

За вота зад граница Централната избирателна комисия (ЦИК) на Русия разкри общо 333 избирателни секции в 152 държави. По официални данни към лятото на тази година извън пределите на страната се намират над 1,8 милиона руски граждани с право на глас.

Официалната позиция на Кремъл

Преди изборния ден президентът Владимир Путин също предупреди, че кампанията ще се проведе в „сложни условия“. Държавният глава подчерта, че външни сили ще се опитат да се възползват от вота, за да предизвикат „разкол и дестабилизация на руското общество“, но увери, че правоохранителните органи ще пресекат всеки подобен опит.

Въпреки геополитическото напрежение и регистрираните над 3000 вълни от DDoS атаки срещу електронните системи, ръководителката на ЦИК Ела Памфилова отчете, че в крайна сметка гласуването е преминало изненадващо спокойно и достойно.

Източници: Ройтерс, ТАСС, Аргументи и факти