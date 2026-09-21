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Захарова: История ще заличи Зеленски
  Тема: Украйна

Захарова: История ще заличи Зеленски

21 Септември, 2026 06:30, обновена 21 Септември, 2026 06:41 972 37

  • мария захарова-
  • владимир зеленски-
  • русия-
  • украйна-
  • външна политика

Говорителката на руското външно министерство направи пореден остър коментар за украинския президент.

Захарова: История ще заличи Зеленски - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Историята ще „заличи“ украинския президент Володимир Зеленски – това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в интервю за руската държавна информационна агенция ТАСС.

Коментарът ѝ е направен след Международния фестивал на младежта и е свързан с последните изявления на Зеленски относно възможността за масирано използване на безпилотни апарати и заплахите за руското въздушно пространство, съобщава ТАСС.

Захарова заявява, че историята според нея многократно е „заличавала“ политически лидери, които са проявявали „човеконенавистничество“. Като примери тя посочва Наполеон Бонапарт и Адолф Хитлер.

„На тях не им се удаваше да влияят на хода на историята така, че да заличат човечеството или човечността. Напротив, историята заличаваше тях. Така ще бъде и този път“, заявява говорителят на руското външно министерство.

Захарова обвинява Зеленски, че се стреми да наложи волята си чрез натрупаната военна мощ и прави паралели с исторически личности, които според нея са се опитвали да подчинят други държави и народи.

Изказването идва на фона на продължаващата война между Русия и Украйна и на острата реторика между Москва и Киев.

В същото интервю Захарова коментира и темата за сигурността на руското въздушно пространство, като поставя акцент върху заявените от Киев намерения за използване на безпилотни системи.

Захарова определи като нечовешко" напрежението и натиска в държавите от НАТО по време на провеждането на изборите за Държавната дума. Според нейните думи, изречени в ефира на предаването „Соловьов Live“, административният и политически натиск в западните страни е граничел с директни опити за физическо въздействие.

Заплахи за провокации и физическо насилие

Захарова разкри, че дипломатическите служители и персоналът, отговарящ за организирането на изборния процес в чужбина, са получавали брутални заплахи за провокации. Тези предупреждения са включвали и сценарии за преки актове на физическо насилие срещу руски представители.

За вота зад граница Централната избирателна комисия (ЦИК) на Русия разкри общо 333 избирателни секции в 152 държави. По официални данни към лятото на тази година извън пределите на страната се намират над 1,8 милиона руски граждани с право на глас.

Официалната позиция на Кремъл

Преди изборния ден президентът Владимир Путин също предупреди, че кампанията ще се проведе в „сложни условия“. Държавният глава подчерта, че външни сили ще се опитат да се възползват от вота, за да предизвикат „разкол и дестабилизация на руското общество“, но увери, че правоохранителните органи ще пресекат всеки подобен опит.

Въпреки геополитическото напрежение и регистрираните над 3000 вълни от DDoS атаки срещу електронните системи, ръководителката на ЦИК Ела Памфилова отчете, че в крайна сметка гласуването е преминало изненадващо спокойно и достойно.

Източници: Ройтерс, ТАСС, Аргументи и факти


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дано

    11 13 Отговор
    Час по-скоро !

    Коментиран от #12

    06:38 21.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Коча

    5 7 Отговор
    Искам да имам агънца от теб!

    Коментиран от #25

    06:40 21.09.2026

  • 4 Руска гнида

    12 10 Отговор
    "Захарова: История ще заличи Зеленски" - в българският език се ползват определителни членове за разлика от руската мова.

    Коментиран от #5, #19

    06:41 21.09.2026

  • 5 Уточнение

    5 5 Отговор

    До коментар #4 от "Руска гнида":

    Важен е смисълът ?

    Коментиран от #14

    06:43 21.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 2554

    11 8 Отговор
    Като не може Путлер да го заличи, се надявайте на историята.

    Коментиран от #13, #27

    06:44 21.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Заличаване

    13 9 Отговор
    Сигурно има предвид Путин, но не смее да го каже.
    А пък споменаването на Наполеон е съвсем неадекватно.

    Коментиран от #23, #31

    06:45 21.09.2026

  • 10 Дърта фитка

    15 12 Отговор
    "Захарова заявява, че историята според нея многократно е „заличавала“ политически лидери, които са проявявали „човеконенавистничество“. Като примери тя посочва Наполеон Бонапарт и Адолф Хитлер."

    Другарката със сладоледа дори не знае, какво е да те заличи историята. Всички помним Хитлер и Наполеон. И Путин ще го помним като разрушител на Руската федерация.

    06:45 21.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Напротив

    11 7 Отговор

    До коментар #1 от "Дано":

    Плашливия алчен Пианист ще остане в Историята за поука как се затрива държава. И ще се изучава!
    А британците пак ще се измъкнат по терлици!

    06:47 21.09.2026

  • 13 Уточнение

    3 7 Отговор

    До коментар #7 от "2554":

    Той е историята !

    Коментиран от #17

    06:47 21.09.2026

  • 14 Пълен член

    8 9 Отговор

    До коментар #5 от "Уточнение":

    Важен е източникът на материала - очевидно руските служби. Само руснак може да направи такава грешка.

    Коментиран от #24, #26

    06:47 21.09.2026

  • 15 Оня

    11 6 Отговор
    Бъдещите руснаци ще пиkаят на гробовете на сегашните фашисти в Кремъл.

    06:49 21.09.2026

  • 16 Артилерист

    8 7 Отговор
    Много права е Захарова. Жалкото е, че Зеленски е бил професионален-комедиен, ама-артист. С тази си натренираност за него не е проблем да играе сценки с тъжна или весела психологична нагласа, без да влага грам истинска човечност. Просто пърформънс/представление пред публиката, без да се натоварва какво реално се случва на фронта...

    Коментиран от #18

    06:49 21.09.2026

  • 17 Уточнявам

    6 6 Отговор

    До коментар #13 от "Уточнение":

    Ходещ ботоксов мъртвец.

    06:50 21.09.2026

  • 18 дали световният лидер Зеленски

    4 6 Отговор

    До коментар #16 от "Артилерист":

    се интересува от мнението ти?Ти как смяташ?

    Коментиран от #28

    06:52 21.09.2026

  • 19 ко, не

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Руска гнида":

    Тези бг членове са с отпаднала необходимост.инпраеят езика троюав. контекста показва смисъла

    06:54 21.09.2026

  • 20 Дзак

    6 5 Отговор
    Както винаги Всеотдайна, Недостъпна и Ангажирана!

    06:56 21.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Прав си! Наполен е най-срещаното

    7 4 Отговор

    До коментар #9 от "Заличаване":

    име в психиатриите! Зеленски обаче ще свърши там като "Чърчил"!
    Ако пък след края на Украйна все пак си запази разсъдъка, Ми-6 ще му затворят устата като си знаят.
    За да не се раздрънка!

    06:59 21.09.2026

  • 24 Механик

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Пълен член":

    Ми то под статията си пише кои са източницте:
    Източници: Ройтерс, ТАСС, Аргументи и факти
    А сега наложи добре гащурите от яд!

    07:00 21.09.2026

  • 25 Касапското мезе

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Коча":

    А да ти сложа червено герданче на гушката искаш ли?

    07:01 21.09.2026

  • 26 Това

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Пълен член":

    може да е и печатна грешка. А и по принцип граматическите подробности остават на заден план пред смисъла, дълбочината, важността на казаното/написаното. Например, ние слушаме чуждестранни посланици, които говорят на български с доста дефекти, но се прекланяме пред усилията им да ни кажат важни неща на нашия роден език, за да няма "грешки на превода".

    07:01 21.09.2026

  • 27 Навтали Бенет

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "2554":

    Путин обеща да не го заличава!(видео)
    А Путин държи на думата си!

    А Захарова има предвид че ще е заличен от Историята като положителна личност,

    07:06 21.09.2026

  • 28 Артилерист

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "дали световният лидер Зеленски":

    Просто изказвам скромното си мнение по темата и дори и не си помислям дали "световния лидер" (как пък го измисли това) Зеленски се интересува от него.

    Коментиран от #35

    07:09 21.09.2026

  • 29 Дзак

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Въпроса е кой назначи Провокатора!

    07:15 21.09.2026

  • 30 Един

    1 3 Отговор
    Мара отворената- отварачката.

    07:15 21.09.2026

  • 31 Мусорчик

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Заличаване":

    "А пък споменаването на Наполеон е съвсем неадекватно."

    Не бе, тя имаше предвид, че Зеленски ще влезе в Москва.

    07:16 21.09.2026

  • 32 Ццц

    0 1 Отговор
    Останали извън държавната граница украинци само могат да завиждат, че сънародниците им имат право да гласуват! Дрогираният вкарва в затвора или изпраща на фронта всеки, който използва думата "бюлетина", ако че е демократ и защитник на ценности според Урсул. А това е най-лесният начин войната да спре - просто на паляка трябва да бъде наредено да организира избори. До сега успя да свал от власт всичките си поддръжници, които се осмелиха да проведат избори. Останаха Макрон, Мерц и който и да е на поста английски пудел, макар там това да няма толкова голямо значение. Англичаните точат лиги за Крим още от Кримската война.

    07:32 21.09.2026

  • 33 пресолена

    0 0 Отговор
    той такъв отпор ви даде ,че няма да го изостави историята.

    07:36 21.09.2026

  • 34 Хахаха

    0 0 Отговор
    Вие вече сте история .
    Една погубена и нече загубена отритната от всички държава.

    07:37 21.09.2026

  • 35 Картаген

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Артилерист":

    Не го е измислил.Смисълът е ,,лидер от световна величина "
    Чух го израза ,, световен лидер от Диана Панченко ,която в шорт разказва , че всички желания на Клоуна са се сбъднали
    1, Да стане президент - стана . 2,Да го нарекат на Запад ,, световен лидер" нарекоха го.3, Да остане на власт - остана ( отмени изборите) 4, Укрите в ЕС-10 млн емигранти.5, укрите в четирибуквието-Воюват за тях.Всички желания са изпълнени.Но на каква цена ?Какви са последиците?

    07:38 21.09.2026

  • 36 Руска мра

    0 0 Отговор
    Ша,женска,ходеща.Каква жестокост на природата.

    07:39 21.09.2026

  • 37 Хахахаха

    0 0 Отговор
    Историята ще заличи тупин.

    07:39 21.09.2026

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