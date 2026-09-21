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Протест в София срещу недостъпната градска среда
  Тема: Градски транспорт

Протест в София срещу недостъпната градска среда

21 Септември, 2026 06:26, обновена 21 Септември, 2026 06:29 595 4

  • софия-
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  • хора с увреждания-
  • градски транспорт-
  • достъпна среда

Организации на хора с увреждания се събират пред Столичната община с искане за по-достъпен транспорт, метро и административни услуги.

Протест в София срещу недостъпната градска среда - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Протест под прозорците на Столичната община събира днес организации, защитаващи правата на хората с ограничена подвижност, които настояха София да стане по-достъпна за всички.

Недоволните се събират на улица „Московска“, за да изразят несъгласието си с начина, по който е устроена градската среда за хора в инвалидни колички и за граждани с увреждания, предаде NOVA.

Какви са основните им искания

Според недоволните градският транспорт е неподходящо устроен, има неработещи асансьори към метрото, системни проблеми със специализирания транспорт и липса на адаптирани таксита за хора с увреждания.

В мотивите се посочват и че ежедневното придвижване в столицата остава затруднено за хората с ограничена подвижност, въпреки многократно поставяните проблеми.

Напрежението около достъпността в столицата

Темата за достъпната среда в София се повдига не за първи път. В последните месеци в Столичната община и в нейните структури са обсъждани и други въпроси, свързани с хората с увреждания, включително административно обслужване и социални услуги.

Протестът днес насочва вниманието отново към транспорта, метрото и градската инфраструктура - области, които според протестиращите остават най-голямото препятствие пред равния достъп до столицата.

Източници: NOVA


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Елементарно

    1 0 Отговор
    Протестиращите, да протестират по такъв начин, че ДС чедото да седне в инвалидна количка до края на дните си. По този начин много бързо ще си решат проблемите

    06:47 21.09.2026

  • 2 Милчо Лаков

    0 0 Отговор
    Градската среда е такава още от турско време...Нали знаем кога започва строежа на лондонското метро,например.

    07:18 21.09.2026

  • 3 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    ДА СЕ УТИЛИЗИРАТ ВСИЧКИ ОБЩИНАРИ

    07:32 21.09.2026

  • 4 Васко ДС-то

    0 0 Отговор
    По разбитите улици колите едвам се движат, представям си какъв ужас е ако си инвалид. Оставка на Васко некадърника

    07:36 21.09.2026

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