Протест в София срещу недостъпната градска среда

Протест под прозорците на Столичната община събира днес организации, защитаващи правата на хората с ограничена подвижност, които настояха София да стане по-достъпна за всички.

Недоволните се събират на улица „Московска“, за да изразят несъгласието си с начина, по който е устроена градската среда за хора в инвалидни колички и за граждани с увреждания, предаде NOVA.

Какви са основните им искания

Според недоволните градският транспорт е неподходящо устроен, има неработещи асансьори към метрото, системни проблеми със специализирания транспорт и липса на адаптирани таксита за хора с увреждания.

В мотивите се посочват и че ежедневното придвижване в столицата остава затруднено за хората с ограничена подвижност, въпреки многократно поставяните проблеми.

Напрежението около достъпността в столицата

Темата за достъпната среда в София се повдига не за първи път. В последните месеци в Столичната община и в нейните структури са обсъждани и други въпроси, свързани с хората с увреждания, включително административно обслужване и социални услуги.

Протестът днес насочва вниманието отново към транспорта, метрото и градската инфраструктура - области, които според протестиращите остават най-голямото препятствие пред равния достъп до столицата.

Източници: NOVA