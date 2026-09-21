Протест в София срещу недостъпната градска среда

Протест под прозорците на Столичната община събира днес организации, защитаващи правата на хората с ограничена подвижност, които настояха София да стане по-достъпна за всички.
Недоволните се събират на улица „Московска“, за да изразят несъгласието си с начина, по който е устроена градската среда за хора в инвалидни колички и за граждани с увреждания, предаде NOVA.
Какви са основните им искания
Според недоволните градският транспорт е неподходящо устроен, има неработещи асансьори към метрото, системни проблеми със специализирания транспорт и липса на адаптирани таксита за хора с увреждания.
В мотивите се посочват и че ежедневното придвижване в столицата остава затруднено за хората с ограничена подвижност, въпреки многократно поставяните проблеми.
Напрежението около достъпността в столицата
Темата за достъпната среда в София се повдига не за първи път. В последните месеци в Столичната община и в нейните структури са обсъждани и други въпроси, свързани с хората с увреждания, включително административно обслужване и социални услуги.
Протестът днес насочва вниманието отново към транспорта, метрото и градската инфраструктура - области, които според протестиращите остават най-голямото препятствие пред равния достъп до столицата.
Източници: NOVA
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