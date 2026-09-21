Новата звезда на Берлин: Коя е Елиф Ералп, която разтърси Германия

Елиф Ералп, водещата кандидатка на партията "Левицата" (Die Linke), се превърна в централна фигура на германската политика след изборния ден на 20 септември 2026 г. След като изведе формацията си до зашеметяващ триумф с 25,7% от гласовете на изборите за местен парламент в Берлин, 45-годишната юристка е на прага да стане първият крайноляв управляващ кмет на германската столица след обединението на страната.
От семейство на бежанци до върховете на властта
Родена през 1981 г. в Мюнхен, личната история на Ералп е дълбоко свързана с миграцията. Нейните родители са синдикални активисти в Турция, които бягат в Германия през септември 1980 г., за да се спасят от репресиите след военния преврат в южната ни съседка. Самата тя израства в Дортмунд и Хамбург, като открито заявява, че произходът ѝ е основният двигател в нейната борба срещу неравенството и расизма.
Професионален правозащитник и бърз политически възход
Елиф Ералп е дипломиран юрист от Университета в Хамбург, специализиран в имиграционното право и правото на убежище. Преди да се отдаде на голямата политика, тя трупа сериозен професионален опит:
- Работила е във Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) в Берлин.
- Била е част от екипа на германското посолство в Отава, Канада.
- Влиза в берлинския парламент през 2021 г., а през 2024 г. вече е заместник-председател на парламентарната група на „Левицата“.
Кампания по американски модел и радикални каузи
Германските медии често сравняват кампанията ѝ с тази на прогресивните млади политици в САЩ. Тя заложи на мащабна стратегия „от врата на врата“, като активистите ѝ раздадоха материали на 11 различни езика в кварталите с голямо мигрантско население.
Основното обещание, с което Ералп спечели сърцата на берлинчани, е радикалната битка с „имотния рекет“. Тя настоява за налагане на строг таван на наемите в столицата и експроприация на жилищата, притежавани от големи корпоративни наемодатели, за да остане градът достъпен за живеене.
Елиф Ералп е омъжена и има две деца. Веднага след обявяването на резултатите тя обяви пред симпатизантите си: „Любовта и справедливостта победиха“. Очаква се в следващите дни тя да започне преговори за ляво-прогресивна коалиция в Берлин заедно със Зелените и Социалдемократическата партия.
Източници: Tagesschau, ZDF, Deutschlandfunk, n-tv, El País
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дзак
Коментиран от #5, #13
06:54 21.09.2026
2 хехе
06:54 21.09.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
... МУТРИТЕ ПУШАТ НЕРВНО
.....
ДАНО РАДЕВ НЕ ПОЧНЕ ДА ПРИЛАГА " ГЕРМАНСКИЯ ОПИТ" В БОРБА С МОНОПОЛИТЕ И ХИЕНИТЕ :)
Коментиран от #7
06:55 21.09.2026
4 Последния Софиянец
07:00 21.09.2026
5 Крайно леви
До коментар #1 от "Дзак":Хляб, наеми и прайдиве ли?
Коментиран от #12
07:00 21.09.2026
6 Берлин
07:04 21.09.2026
7 Дзак
До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Въпроса е кой назначава Провокаторите!
Коментиран от #14
07:06 21.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 За пореден път
Коментиран от #11
07:16 21.09.2026
11 Те са
До коментар #10 от "За пореден път":едно цяло .
07:17 21.09.2026
12 Хляб, наеми, прайдиве
До коментар #5 от "Крайно леви":и безкрайна имиграция от мюсюлмански и арфикански страни
07:20 21.09.2026
13 Дзак
До коментар #1 от "Дзак":В допълнение Западен Берлин е изключително Демократизиран и Американизиран!
07:31 21.09.2026
14 Анонимен
До коментар #7 от "Дзак":Разговорът е изключително циничен. Там може да се види истинският цинизъм на Калушев. Той се опитва да убеди родителя, че момичето е наркоман, алкохолик, лъжец. Че е изнасилвано в минали животи, че близки са го изнасилвали, че друго дете го е дефлорирало. Изобщо ужасяващи неща, като се прави на експерт по теми, които той не е. Груба намеса, арогантно поведение, изключително възмутително. Направо е трудно да се слуша“, описва психологът съдържанието на записа.
07:33 21.09.2026
15 пресолена
07:34 21.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ВИЦ, ли?
Коментиран от #19
07:35 21.09.2026
18 поредна
07:37 21.09.2026
19 Я кажи
До коментар #17 от "ВИЦ, ли?":Кой те назначи?
07:38 21.09.2026