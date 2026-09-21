Новата звезда на Берлин: Коя е Елиф Ералп, която разтърси Германия

Елиф Ералп, водещата кандидатка на партията "Левицата" (Die Linke), се превърна в централна фигура на германската политика след изборния ден на 20 септември 2026 г. След като изведе формацията си до зашеметяващ триумф с 25,7% от гласовете на изборите за местен парламент в Берлин, 45-годишната юристка е на прага да стане първият крайноляв управляващ кмет на германската столица след обединението на страната.

От семейство на бежанци до върховете на властта

Родена през 1981 г. в Мюнхен, личната история на Ералп е дълбоко свързана с миграцията. Нейните родители са синдикални активисти в Турция, които бягат в Германия през септември 1980 г., за да се спасят от репресиите след военния преврат в южната ни съседка. Самата тя израства в Дортмунд и Хамбург, като открито заявява, че произходът ѝ е основният двигател в нейната борба срещу неравенството и расизма.

Професионален правозащитник и бърз политически възход

Елиф Ералп е дипломиран юрист от Университета в Хамбург, специализиран в имиграционното право и правото на убежище. Преди да се отдаде на голямата политика, тя трупа сериозен професионален опит:

Работила е във Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) в Берлин.

Била е част от екипа на германското посолство в Отава, Канада.

Влиза в берлинския парламент през 2021 г., а през 2024 г. вече е заместник-председател на парламентарната група на „Левицата“.

Кампания по американски модел и радикални каузи

Германските медии често сравняват кампанията ѝ с тази на прогресивните млади политици в САЩ. Тя заложи на мащабна стратегия „от врата на врата“, като активистите ѝ раздадоха материали на 11 различни езика в кварталите с голямо мигрантско население.

Основното обещание, с което Ералп спечели сърцата на берлинчани, е радикалната битка с „имотния рекет“. Тя настоява за налагане на строг таван на наемите в столицата и експроприация на жилищата, притежавани от големи корпоративни наемодатели, за да остане градът достъпен за живеене.

Елиф Ералп е омъжена и има две деца. Веднага след обявяването на резултатите тя обяви пред симпатизантите си: „Любовта и справедливостта победиха“. Очаква се в следващите дни тя да започне преговори за ляво-прогресивна коалиция в Берлин заедно със Зелените и Социалдемократическата партия.

Източници: Tagesschau, ZDF, Deutschlandfunk, n-tv, El País