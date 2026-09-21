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Новата звезда на Берлин: Коя е Елиф Ералп, която разтърси Германия
  Тема: Избори

Новата звезда на Берлин: Коя е Елиф Ералп, която разтърси Германия

21 Септември, 2026 06:44, обновена 21 Септември, 2026 06:49 1 859 19

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  • берлин-
  • левицата-
  • германия-
  • избори

Дъщерята на политически емигранти и юрист по образование изведе крайната левица до историческа победа в столицата

Новата звезда на Берлин: Коя е Елиф Ералп, която разтърси Германия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Елиф Ералп, водещата кандидатка на партията "Левицата" (Die Linke), се превърна в централна фигура на германската политика след изборния ден на 20 септември 2026 г. След като изведе формацията си до зашеметяващ триумф с 25,7% от гласовете на изборите за местен парламент в Берлин, 45-годишната юристка е на прага да стане първият крайноляв управляващ кмет на германската столица след обединението на страната.

От семейство на бежанци до върховете на властта

Родена през 1981 г. в Мюнхен, личната история на Ералп е дълбоко свързана с миграцията. Нейните родители са синдикални активисти в Турция, които бягат в Германия през септември 1980 г., за да се спасят от репресиите след военния преврат в южната ни съседка. Самата тя израства в Дортмунд и Хамбург, като открито заявява, че произходът ѝ е основният двигател в нейната борба срещу неравенството и расизма.

Професионален правозащитник и бърз политически възход

Елиф Ералп е дипломиран юрист от Университета в Хамбург, специализиран в имиграционното право и правото на убежище. Преди да се отдаде на голямата политика, тя трупа сериозен професионален опит:

  • Работила е във Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) в Берлин.
  • Била е част от екипа на германското посолство в Отава, Канада.
  • Влиза в берлинския парламент през 2021 г., а през 2024 г. вече е заместник-председател на парламентарната група на „Левицата“.

Кампания по американски модел и радикални каузи

Германските медии често сравняват кампанията ѝ с тази на прогресивните млади политици в САЩ. Тя заложи на мащабна стратегия „от врата на врата“, като активистите ѝ раздадоха материали на 11 различни езика в кварталите с голямо мигрантско население.

Основното обещание, с което Ералп спечели сърцата на берлинчани, е радикалната битка с „имотния рекет“. Тя настоява за налагане на строг таван на наемите в столицата и експроприация на жилищата, притежавани от големи корпоративни наемодатели, за да остане градът достъпен за живеене.

Елиф Ералп е омъжена и има две деца. Веднага след обявяването на резултатите тя обяви пред симпатизантите си: „Любовта и справедливостта победиха“. Очаква се в следващите дни тя да започне преговори за ляво-прогресивна коалиция в Берлин заедно със Зелените и Социалдемократическата партия.

Източници: Tagesschau, ZDF, Deutschlandfunk, n-tv, El País


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    11 0 Отговор
    Ниски наеми и ремонт на тротоарите (много добре направени, но преди много време).

    Коментиран от #5, #13

    06:54 21.09.2026

  • 2 хехе

    17 4 Отговор
    Как па сите които печелят изборите в Германия са все крайни само коалицията на желаещите са нормални.

    06:54 21.09.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 2 Отговор
    В СОФИЯ, СТОЛИЦАТА НА ЩАТА МУТРИЛЕНД
    ... МУТРИТЕ ПУШАТ НЕРВНО
    .....
    ДАНО РАДЕВ НЕ ПОЧНЕ ДА ПРИЛАГА " ГЕРМАНСКИЯ ОПИТ" В БОРБА С МОНОПОЛИТЕ И ХИЕНИТЕ :)

    Коментиран от #7

    06:55 21.09.2026

  • 4 Последния Софиянец

    18 2 Отговор
    Туркиня печели Берлин а Мерц още не е подал оставка.

    07:00 21.09.2026

  • 5 Крайно леви

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    Хляб, наеми и прайдиве ли?

    Коментиран от #12

    07:00 21.09.2026

  • 6 Берлин

    16 2 Отговор
    е град който живее от субсидийте на всички немски провинций, особено Бавария и Баден-Вюртемберг силно негодуват, там виреят всички който се мислят за шики-мики, получатели на социалнен трансфер, мигранти, и анадолска диаспора, където левица и зелени са на власт,... жална ти майчица. Те могат да разпределят пари, на не и да произвеждат добавена стойност

    07:04 21.09.2026

  • 7 Дзак

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Въпроса е кой назначава Провокаторите!

    Коментиран от #14

    07:06 21.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 За пореден път

    1 5 Отговор
    Фашистите и комунистите ще съсипят Германия.

    Коментиран от #11

    07:16 21.09.2026

  • 11 Те са

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "За пореден път":

    едно цяло .

    07:17 21.09.2026

  • 12 Хляб, наеми, прайдиве

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Крайно леви":

    и безкрайна имиграция от мюсюлмански и арфикански страни

    07:20 21.09.2026

  • 13 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    В допълнение Западен Берлин е изключително Демократизиран и Американизиран!

    07:31 21.09.2026

  • 14 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дзак":

    Разговорът е изключително циничен. Там може да се види истинският цинизъм на Калушев. Той се опитва да убеди родителя, че момичето е наркоман, алкохолик, лъжец. Че е изнасилвано в минали животи, че близки са го изнасилвали, че друго дете го е дефлорирало. Изобщо ужасяващи неща, като се прави на експерт по теми, които той не е. Груба намеса, арогантно поведение, изключително възмутително. Направо е трудно да се слуша“, описва психологът съдържанието на записа.

    07:33 21.09.2026

  • 15 пресолена

    0 0 Отговор
    пътят към комунизма е винаги красив и надолу. отрезвяването е трудно.

    07:34 21.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ВИЦ, ли?

    0 1 Отговор
    Двама германски полицай гледат в шофьорската книжка и си говорят: "Мустафа, виж какво интересно име Ханс" ...(превода е с гооле)

    Коментиран от #19

    07:35 21.09.2026

  • 18 поредна

    0 0 Отговор
    имигрантка, завършила имиграционо право и други безполезни неща..за сметка на германци, цял живот на социални помощи, сега иска да вземе от богатите, защото бедните германци вече са източени от "инженери и доктУри"

    07:37 21.09.2026

  • 19 Я кажи

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "ВИЦ, ли?":

    Кой те назначи?

    07:38 21.09.2026

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