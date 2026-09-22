Русия нанесе балистични удари по Днепър, Кривой Рог и Павлоград

Русия нанесе удари с балистични ракети по Днепропетровска област в нощта срещу 22 септември. Взривове са регистрирани в Днепър, Кривой Рог и Павлоград, като при атаката са поразени и промишлени предприятия.

По предварителни данни, цитирани от украинските военновъздушни сили и местните власти, около три балистични ракети са били насочени към Днепър, две към Кривой Рог и най-малко една към Павлоград.

Началникът на Днепропетровската областна военна администрация Александър Ганжа съобщи, че най-малко трима души са били ранени в Днепър. На пострадалите е оказана медицинска помощ.

Ударите са предизвикали пожари в промишлени обекти. Информацията за евентуални пострадали в Кривой Рог и Павлоград се уточнява.

Атаката е започнала с дронове, а около 2:00 часа местно време украинските власти са предупредили за опасност от използване на балистично оръжие. Според украинските ВВС са били регистрирани скоростни цели, насочващи се към Днепропетровска област.

В Кривой Рог местните власти също потвърдиха атаката с балистични ракети и предупредиха населението за възможни последващи удари.

По данни на украинските власти към момента няма окончателна информация за пълния мащаб на щетите и броя на пострадалите в трите града.

Развитието на ситуацията продължава.

Източници: Украинская правда, Военно-воздушни сили на Украйна, Александър Вилкул, Александър Ганжа