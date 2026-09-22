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Русия нанесе балистични удари по Днепър, Кривой Рог и Павлоград
  Тема: Украйна

Русия нанесе балистични удари по Днепър, Кривой Рог и Павлоград

22 Септември, 2026 04:52, обновена 22 Септември, 2026 05:01 1 037 6

  • днепър-
  • кривой рог-
  • павлоград-
  • балистични ракети-
  • днепропетровска област

Най-малко трима души са ранени в Днепър, съобщават украинските власти

Русия нанесе балистични удари по Днепър, Кривой Рог и Павлоград - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
Русия нанесе удари с балистични ракети по Днепропетровска област в нощта срещу 22 септември. Взривове са регистрирани в Днепър, Кривой Рог и Павлоград, като при атаката са поразени и промишлени предприятия.

По предварителни данни, цитирани от украинските военновъздушни сили и местните власти, около три балистични ракети са били насочени към Днепър, две към Кривой Рог и най-малко една към Павлоград.

Началникът на Днепропетровската областна военна администрация Александър Ганжа съобщи, че най-малко трима души са били ранени в Днепър. На пострадалите е оказана медицинска помощ.

Ударите са предизвикали пожари в промишлени обекти. Информацията за евентуални пострадали в Кривой Рог и Павлоград се уточнява.

Атаката е започнала с дронове, а около 2:00 часа местно време украинските власти са предупредили за опасност от използване на балистично оръжие. Според украинските ВВС са били регистрирани скоростни цели, насочващи се към Днепропетровска област.

В Кривой Рог местните власти също потвърдиха атаката с балистични ракети и предупредиха населението за възможни последващи удари.

По данни на украинските власти към момента няма окончателна информация за пълния мащаб на щетите и броя на пострадалите в трите града.

Развитието на ситуацията продължава.

Източници: Украинская правда, Военно-воздушни сили на Украйна, Александър Вилкул, Александър Ганжа


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 3 Отговор
    БОЙ ДОКАТО КАКТО КАЗВА НАРОДА
    "КАНДИСАТ НА БОЙ "
    ......

    05:00 22.09.2026

  • 2 Копейкин Костя

    3 7 Отговор
    Руский мир!
    Рашибозука, а Лондон, Париж, Берлин кога?
    Пета година само закани, и нищо.

    05:06 22.09.2026

  • 3 Соломон

    1 3 Отговор
    Какво представлява руския шовинизъм.Искаш от латвийците да говорят на руски,но когато латвийците поискат от тях да говорят на латвийски това е нацизъм

    Коментиран от #5

    05:50 22.09.2026

  • 4 ВЕСЕЛЯК

    1 0 Отговор
    Йудрйййййййй!

    06:02 22.09.2026

  • 5 ВЕСЕЛЯК

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Соломон":

    Дори по СССР никой не е искал от латвийците да говорят на руски. НИКОЙ! Запомни го!
    На руски се водеше само официалната кореспонденция, защото русия беше официален език в СССР.
    Но и в САЩ официален език е английския, въпреки, че има всякакви етноси. В Япония е същото, в Китай и там.
    Не се прави на манипулатор, защото за това трябва да си умен.

    Коментиран от #6

    06:06 22.09.2026

  • 6 Соломон

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "ВЕСЕЛЯК":

    Ами нормално е да няма.И латвийци и украинци и грузинци.В РФ има 22 републики и над 190 народи и етнически групи.Посочи ми един народ или етническа група която говори или изучава родния си език в училище

    06:13 22.09.2026

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