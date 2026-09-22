Русия нанесе балистични удари по Днепър, Кривой Рог и Павлоград

По предварителни данни, цитирани от украинските военновъздушни сили и местните власти, около три балистични ракети са били насочени към Днепър, две към Кривой Рог и най-малко една към Павлоград.
Началникът на Днепропетровската областна военна администрация Александър Ганжа съобщи, че най-малко трима души са били ранени в Днепър. На пострадалите е оказана медицинска помощ.
Ударите са предизвикали пожари в промишлени обекти. Информацията за евентуални пострадали в Кривой Рог и Павлоград се уточнява.
Атаката е започнала с дронове, а около 2:00 часа местно време украинските власти са предупредили за опасност от използване на балистично оръжие. Според украинските ВВС са били регистрирани скоростни цели, насочващи се към Днепропетровска област.
В Кривой Рог местните власти също потвърдиха атаката с балистични ракети и предупредиха населението за възможни последващи удари.
По данни на украинските власти към момента няма окончателна информация за пълния мащаб на щетите и броя на пострадалите в трите града.
Развитието на ситуацията продължава.
Източници: Украинская правда, Военно-воздушни сили на Украйна, Александър Вилкул, Александър Ганжа
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
"КАНДИСАТ НА БОЙ "
......
05:00 22.09.2026
2 Копейкин Костя
Рашибозука, а Лондон, Париж, Берлин кога?
Пета година само закани, и нищо.
05:06 22.09.2026
3 Соломон
Коментиран от #5
05:50 22.09.2026
4 ВЕСЕЛЯК
06:02 22.09.2026
5 ВЕСЕЛЯК
До коментар #3 от "Соломон":Дори по СССР никой не е искал от латвийците да говорят на руски. НИКОЙ! Запомни го!
На руски се водеше само официалната кореспонденция, защото русия беше официален език в СССР.
Но и в САЩ официален език е английския, въпреки, че има всякакви етноси. В Япония е същото, в Китай и там.
Не се прави на манипулатор, защото за това трябва да си умен.
Коментиран от #6
06:06 22.09.2026
6 Соломон
До коментар #5 от "ВЕСЕЛЯК":Ами нормално е да няма.И латвийци и украинци и грузинци.В РФ има 22 републики и над 190 народи и етнически групи.Посочи ми един народ или етническа група която говори или изучава родния си език в училище
06:13 22.09.2026