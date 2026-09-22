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Започват дебатите на 81-вата сесия на ООН

Започват дебатите на 81-вата сесия на ООН

22 Септември, 2026 04:49, обновена 22 Септември, 2026 04:51 488 0

  • оон-
  • ню йорк-
  • илияна йотова-
  • луиз инасио лула да силва-
  • доналд тръмп

Българската делегация е оглавявана от Илияна Йотова, а редът на изказванията в Ню Йорк е подчинен на строг протокол.

Започват дебатите на 81-вата сесия на ООН - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В централата на ООН в Ню Йорк започват общите политически дебати в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на световната организация. Българската делегация е оглавявана от президента Илияна Йотова.

По традиция първи на трибуната ще излезе президентът на Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва, а втори ще говори президентът на САЩ Доналд Тръмп. Редът на изказванията се определя по протокол, който отчита географския баланс и равнището на представителство.

Препоръчителната продължителност на речите е до 15 минути. Илияна Йотова ще направи своето изказване утре.

Началото на сесията съвпада и с процеса по избора на следващия генерален секретар на ООН, който ще наследи Антонио Гутериш. Вторият петгодишен мандат, на който той има право, изтича в края на тази година.

Източници: БТА


САЩ
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