Дронове извадиха от строя най-важния нефтопровод на Саудитска Арабия ВИДЕО

Международните енергийни пазари изпаднаха в шок, след като Кралство Саудитска Арабия официално преустанови експлоатацията на своя стратегически Източно-западен нефтопровод (Petroline). Решението дойде след внезапна и прецизна атака с безпилотни летателни апарати. Според официално разследване на Рияд, дроновете са били изстреляни директно от територията на съседен Ирак, което предизвика сериозни геополитически трусове.

CNN информира, че сателитни системи са засекли девет мащабни пожара по протежение на 1200-километровото трасе, преминаващо през градовете Рияд и Медина. Нефтопроводът се явява икономическата „артерия“ на кралството, тъй като позволяваше на Saudi Aramco да транспортира до 5-7 милиона барела суров петрол дневно до Червено море, заобикаляйки блокирания Ормузки проток. Официален Рияд обяви, че спирането е временна превантивна мярка, но пазарите реагираха веднага поради опасения от драстичен недостиг.

В свой мащабен анализ по темата The New York Times определи настоящата ситуация като „най-сериозната криза в енергийните доставки на Близкия изток от десетилетия насам“. Експертите на изданието предупреждават, че прекъсването на алтернативните маршрути, съчетано с нестабилността в Персийския залив, може да тласне световната икономика към непредвидим инфлационен шок. Иракското правителство побърза да осъди нападението и уволни висш военен командир в провинция Майсан, за да демонстрира воля за овладяване на проиранските милиции, но напрежението в региона остава критично.

На заден план регионалната дипломация също понесе тежък удар. Специализираният портал Axios разкри, позовавайки се на американски държавни служители, че следващият кръг от ключовите преговори между Израел и Ливан е отложен за октомври. Срещата, която трябваше да се проведе в Рим, бе отложена заради застъпването на еврейските празници, подготовката за Общото събрание на ООН и международна конференция в Париж. Вместо това, Вашингтон ще се опита да поддържа диалога чрез междинни срещи на посланиците на двете страни в Държавния департамент на САЩ.

Кризата се усложнява допълнително от дипломатически натиск по оста Дамаск — Бейрут. Сирия официално поиска от ливанските служби за сигурност незабавно да екстрадират Сулейман Хилал ал-Асад. Той е братовчед на сваления сирийски президент Башар ал-Асад и бе показно арестуван в ливанския регион Бекаа по време на съвместна акция на армията срещу наркотрафика, заедно със сина на известен местен наркобарон. Както предава агенция Al Arabiya, новите власти в Дамаск настояват за съдебно преследване на фигури от стария режим, което поставя Ливан в деликатна позиция на международната сцена.