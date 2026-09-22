Пътната обстановка тази сутрин: ограничения за камионите, ремонти и трафик по границите

Засилен трафик и ограничения за тежкотоварните автомобили се очакват по основните пътни направления в страната днес, 22 септември. От Агенция „Пътна инфраструктура“ са предприели мерки за улесняване на движението в последния ден от празничния период.

Ограничения за камионите

Днес между 12:00 и 20:00 часа се ограничава движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона в посока София по автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“, както и по път I-1 в района на Благоевград.

Целта е да се облекчи трафикът при завръщането на хората след почивните дни.

В района на Симитли е организирано реверсивно движение. Към София са осигурени две ленти, а към Кулата – една.

Ремонти по автомагистралите

По автомагистрала „Тракия“ движението между 33-и и 39-и километър в посока Бургас се извършва с повишено внимание заради дейности по пътната маркировка.

В района на Сливен продължават дейности по почистване, като ограниченията са планирани до 25 септември.

По автомагистрала „Хемус“ също има участъци с ограничения. Между първия и осмия километър в посока Варна максималната скорост е ограничена до 90 км/ч. За тежкотоварните автомобили над 12 тона е определен режим на движение в аварийната лента.

Шофьорите трябва да се съобразяват с временната организация и да следват указанията на пътната сигнализация.

Проходи и проблемни участъци

Върбишкият проход остава затворен за движение.

По проходите „Вратник“ и „Твърдишки“ има ограничения за тежкотоварни автомобили.

На прохода „Петрохан“ е ограничено движението на автомобили над 12 тона, както и на пътни превозни средства с ремаркета и полуремаркета.

Сериозно внимание е необходимо и по пътя Пещера–Батак. В отделни участъци има проблеми, свързани с наводнено пътно платно, повредена инфраструктура, паднали камъни и дървета.

Трафикът по границите

По последните налични данни по-натоварено е движението на товарни автомобили при някои от граничните пунктове с Турция и Румъния.

По-сериозен трафик се отчита при „Капитан Андреево“ и „Лесово“.

На границата с Гърция движението е нормално. През пунктовете „Маказа“, „Златоград“, „Рудозем“ и „Ивайловград“ се пропускат автомобили до 3,5 тона.

На останалите гранични пунктове обстановката е без съществени усложнения според последната налична информация.

Катастрофи: 16 тежки ПТП с трима загинали

По последната налична статистика за пътнотранспортната обстановка през изминалото денонощие са регистрирани 16 тежки катастрофи.

При инцидентите са загинали трима души, а 28 са ранени.

Данните са за последното отчетено денонощие и могат да бъдат актуализирани с излизането на новата пътна статистика.

Пожарната: 156 пожара за отчетеното денонощие

Последната публикувана пълна сводка на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ отчита 156 пожара, потушени през отчетеното денонощие.

При пожарите е загинал един човек, а един е пострадал.

Тези данни са от последната налична пълна официална сводка и не следва да се приемат като окончателна статистика за периода до тази сутрин. Новите данни ще бъдат публикувани в следващата сводка.

Условията за туризъм в планините

Условията за туризъм в планините са добри в сутрешните часове, но през деня се очаква промяна на времето.

Прогнозата е за увеличаване на облачността, усилване на вятъра и превалявания на места.

От Планинската спасителна служба препоръчват туристите да се съобразяват с метеорологичните условия, да проверят прогнозата преди тръгване и да не предприемат дълги и рискови преходи при влошаване на времето.

Шофьорите и туристите трябва да имат предвид, че условията могат да се променят в рамките на деня.

Информацията за пътната обстановка, трафика, катастрофите и пожарите подлежи на актуализация при публикуване на новите официални сводки.