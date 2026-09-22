Пътната обстановка тази сутрин: ограничения за камионите, ремонти и трафик по границите

Засилен трафик и ограничения за тежкотоварните автомобили се очакват по основните пътни направления в страната днес, 22 септември. От Агенция „Пътна инфраструктура“ са предприели мерки за улесняване на движението в последния ден от празничния период.
Ограничения за камионите
Днес между 12:00 и 20:00 часа се ограничава движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона в посока София по автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“, както и по път I-1 в района на Благоевград.
Целта е да се облекчи трафикът при завръщането на хората след почивните дни.
В района на Симитли е организирано реверсивно движение. Към София са осигурени две ленти, а към Кулата – една.
Ремонти по автомагистралите
По автомагистрала „Тракия“ движението между 33-и и 39-и километър в посока Бургас се извършва с повишено внимание заради дейности по пътната маркировка.
В района на Сливен продължават дейности по почистване, като ограниченията са планирани до 25 септември.
По автомагистрала „Хемус“ също има участъци с ограничения. Между първия и осмия километър в посока Варна максималната скорост е ограничена до 90 км/ч. За тежкотоварните автомобили над 12 тона е определен режим на движение в аварийната лента.
Шофьорите трябва да се съобразяват с временната организация и да следват указанията на пътната сигнализация.
Проходи и проблемни участъци
Върбишкият проход остава затворен за движение.
По проходите „Вратник“ и „Твърдишки“ има ограничения за тежкотоварни автомобили.
На прохода „Петрохан“ е ограничено движението на автомобили над 12 тона, както и на пътни превозни средства с ремаркета и полуремаркета.
Сериозно внимание е необходимо и по пътя Пещера–Батак. В отделни участъци има проблеми, свързани с наводнено пътно платно, повредена инфраструктура, паднали камъни и дървета.
Трафикът по границите
По последните налични данни по-натоварено е движението на товарни автомобили при някои от граничните пунктове с Турция и Румъния.
По-сериозен трафик се отчита при „Капитан Андреево“ и „Лесово“.
На границата с Гърция движението е нормално. През пунктовете „Маказа“, „Златоград“, „Рудозем“ и „Ивайловград“ се пропускат автомобили до 3,5 тона.
На останалите гранични пунктове обстановката е без съществени усложнения според последната налична информация.
Катастрофи: 16 тежки ПТП с трима загинали
По последната налична статистика за пътнотранспортната обстановка през изминалото денонощие са регистрирани 16 тежки катастрофи.
При инцидентите са загинали трима души, а 28 са ранени.
Данните са за последното отчетено денонощие и могат да бъдат актуализирани с излизането на новата пътна статистика.
Пожарната: 156 пожара за отчетеното денонощие
Последната публикувана пълна сводка на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ отчита 156 пожара, потушени през отчетеното денонощие.
При пожарите е загинал един човек, а един е пострадал.
Тези данни са от последната налична пълна официална сводка и не следва да се приемат като окончателна статистика за периода до тази сутрин. Новите данни ще бъдат публикувани в следващата сводка.
Условията за туризъм в планините
Условията за туризъм в планините са добри в сутрешните часове, но през деня се очаква промяна на времето.
Прогнозата е за увеличаване на облачността, усилване на вятъра и превалявания на места.
От Планинската спасителна служба препоръчват туристите да се съобразяват с метеорологичните условия, да проверят прогнозата преди тръгване и да не предприемат дълги и рискови преходи при влошаване на времето.
Шофьорите и туристите трябва да имат предвид, че условията могат да се променят в рамките на деня.
Информацията за пътната обстановка, трафика, катастрофите и пожарите подлежи на актуализация при публикуване на новите официални сводки.
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