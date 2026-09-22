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Тръмп и Зеленски се срещат в Ню Йорк
  Тема: Украйна

Тръмп и Зеленски се срещат в Ню Йорк

22 Септември, 2026 07:35, обновена 22 Септември, 2026 07:38 717 21

  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • белият дом-
  • оон-
  • ню йорк

Белият дом включи двустранния разговор в програмата на американския президент за 22 септември

Тръмп и Зеленски се срещат в Ню Йорк - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне с Володимир Зеленски в Ню Йорк на 22 септември, показва графикът на Белия дом.

Двустранният разговор е насрочен за 20:15 ч. българско време и ще се проведе в кулоарите на общия дебат на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН. В програмата на американския лидер е записано и обръщение към Общото събрание в 16:55 ч. московско време.

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Същия ден Тръмп трябва да участва и в подписване на документи, свързани със споразуменията на администрацията във Вашингтон с лидерите на Дания и Гренландия. В графика му са предвидени още двустранни срещи с премиера на Обединеното кралство Анди Бърнам в 18:45 ч. българско време и със Санае Такаичи в 19:30 ч.

По-късно същата вечер, на прием в хотел в Ню Йорк, Тръмп трябва да се срещне и с Делси Родригес, упълномощен представител на президента на Венецуела. Срещата е планирана за 2:40 ч. наше време в сряда.

В графика са включени още срещи с лидерите на Съвета за сътрудничество в Персийския залив, в който влизат Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЕ, Оман и Саудитска Арабия, както и събитие, посветено на дейността на създадения от САЩ регионален алианс срещу организираната престъпност „Щит на Америка“.

Източници: Белият дом


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 се срещат...я

    6 0 Отговор
    Вазелин

    07:43 22.09.2026

  • 2 Смърф

    8 1 Отговор
    Зеленски ;
    Шефе , добър ден .
    Тръмп; какъв шев бе ,при мен просяци няма .
    Чиба ,че не си се къпал .

    Коментиран от #14

    07:46 22.09.2026

  • 3 авантгард

    12 1 Отговор
    И защо така подробно ни се поднася програмата за деня на президент на друга държава?
    Васален манталитет.

    07:49 22.09.2026

  • 4 Гориил

    10 0 Отговор
    Ако Бандера се опита да спре войната, той ще бъде убит от фанатични придворни, обсебени от нацистката пропаганда. Следователно, мирен договор е изключен. Само смяната на режима ще позволи на гражданската война между две етнически групи в Украйна да премине към преговори. Но за да се постигне това, съпротивата на Бандера, притиснат в ъгъла и умиращ от страх, трябва да бъде преодоляна.

    07:51 22.09.2026

  • 5 Сатана Z

    7 1 Отговор
    Голем праз.Двама военнопрестъпника на едно място.

    07:52 22.09.2026

  • 6 Примати

    1 9 Отговор
    Намерете клипа в интернет. В Москва преди два дни , руски шофьор на камион се вряза в колона автомобили , които чакат на опашка на бензиностанция. Явно щофьорът е бил и на други опашки и не са му издържали нервите. Също още е в сила законът според който камионите са с предимство , но понякога те не могат да заобиколят опашките. Положението ще става все по - страшно , защото украинците не спират с атаките…

    Коментиран от #11, #19

    07:53 22.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Зеленски май

    9 1 Отговор
    добре е загладил косъма!

    То не бяха срещи, конференции, то не бяха обилни маси, на корем.

    08:00 22.09.2026

  • 9 ДОНАЛДЕ ПОМОГИ

    0 8 Отговор
    ЧЕ ЛОШИЯТ ЗЕЛЕНСКИ
    ПОДПАЛИ РУСКАТА КОЧИНА.

    КАЖИ МУ ДА СПРЕ ДА УДРЯ
    НПЗта
    Че НЕМА БЕНЗИН.

    АКО ТРЯБВА ПАК ЩЕ ПЛАТЯ
    ТОЗИ ПЪТ МЕДЕНИЯТ МЕСЕЦ НА СИНЪТ ТИ.

    ТВОЙ ФРЕНД ПИПИ ЕПИЛИРАНИЯ....

    Коментиран от #13

    08:00 22.09.2026

  • 10 Орешник

    8 0 Отговор
    Пак ще има рев,шефе мола ти са бееее дай някоя ракетка че ни сцепиха за. ците ! И всичките останали розови дружно ще му пригласят!

    08:00 22.09.2026

  • 11 В Украйна няма опашки

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Примати":

    по бензиностанции! Знаеш ли защо им е решен проблема?

    А в германия всички заводи се преквалифицират за производство на кюмбета. И то не само вътрешния пазар но и за хуманитарна помощ.

    08:06 22.09.2026

  • 12 Лелее

    6 0 Отговор
    Ще отида да се из.кам ор радост. Невероятна новина. Събитието на века.🤔

    08:09 22.09.2026

  • 13 А знаеш ли на две украински попадния

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "ДОНАЛДЕ ПОМОГИ":

    по колко руски попадения с падат? Ежедневно е двуцифрено число.

    А след това си направи и аритметиката

    08:11 22.09.2026

  • 14 Смърфиета

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "Смърф":

    Копейките сте неграмотни .Нали шеВе.

    Коментиран от #16, #18

    08:12 22.09.2026

  • 15 Интересно колко време

    5 0 Отговор
    Ще го изтрае преди да го нарита...
    Зелен шмръчко си е нагло парче и е въпрос на време да си го покаже...
    Епизод 2 наближава...

    08:16 22.09.2026

  • 16 Сус ма фон дерна...

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Смърфиета":

    Амебите нямате дори 1 неврон...

    08:17 22.09.2026

  • 17 КопенХакен

    3 0 Отговор
    Ех как добре ще дойде да падне един дрон от Иран по време на срещата та да се отърве света от две амеби едновременно

    08:24 22.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ъъъ

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Примати":

    "Положението ще става все по - страшно , защото украинците не спират с атаките"

    Страшно, страшно, колко да е страшно? В САЩ дизела мина $6.50 за галон, идват избори и Тръмп се чуди кой да обвини за батака, който сам причини....Чувам, ще планирал да спре износа, за да стабилизирал вътрешните цени преди изборите, Саудитска Арабия спира доставките за Европа, Путин спря всякакви доставки на газ и бензин, щото Китай изкупува цялото количество руски петрол и газ, хусите затвориха Баб-ел-Мандеб, което между другото означава Портата на плача... Всичко е точно! €2.50 нафта много скоро.... Ако искате!

    Коментиран от #21

    08:28 22.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.