Тръмп и Зеленски се срещат в Ню Йорк

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне с Володимир Зеленски в Ню Йорк на 22 септември, показва графикът на Белия дом.
Двустранният разговор е насрочен за 20:15 ч. българско време и ще се проведе в кулоарите на общия дебат на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН. В програмата на американския лидер е записано и обръщение към Общото събрание в 16:55 ч. московско време.
Същия ден Тръмп трябва да участва и в подписване на документи, свързани със споразуменията на администрацията във Вашингтон с лидерите на Дания и Гренландия. В графика му са предвидени още двустранни срещи с премиера на Обединеното кралство Анди Бърнам в 18:45 ч. българско време и със Санае Такаичи в 19:30 ч.
По-късно същата вечер, на прием в хотел в Ню Йорк, Тръмп трябва да се срещне и с Делси Родригес, упълномощен представител на президента на Венецуела. Срещата е планирана за 2:40 ч. наше време в сряда.
В графика са включени още срещи с лидерите на Съвета за сътрудничество в Персийския залив, в който влизат Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЕ, Оман и Саудитска Арабия, както и събитие, посветено на дейността на създадения от САЩ регионален алианс срещу организираната престъпност „Щит на Америка“.
Източници: Белият дом
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 се срещат...я
07:43 22.09.2026
2 Смърф
Шефе , добър ден .
Тръмп; какъв шев бе ,при мен просяци няма .
Чиба ,че не си се къпал .
Коментиран от #14
07:46 22.09.2026
3 авантгард
Васален манталитет.
07:49 22.09.2026
4 Гориил
07:51 22.09.2026
5 Сатана Z
07:52 22.09.2026
6 Примати
Коментиран от #11, #19
07:53 22.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Зеленски май
То не бяха срещи, конференции, то не бяха обилни маси, на корем.
08:00 22.09.2026
9 ДОНАЛДЕ ПОМОГИ
ПОДПАЛИ РУСКАТА КОЧИНА.
КАЖИ МУ ДА СПРЕ ДА УДРЯ
НПЗта
Че НЕМА БЕНЗИН.
АКО ТРЯБВА ПАК ЩЕ ПЛАТЯ
ТОЗИ ПЪТ МЕДЕНИЯТ МЕСЕЦ НА СИНЪТ ТИ.
ТВОЙ ФРЕНД ПИПИ ЕПИЛИРАНИЯ....
Коментиран от #13
08:00 22.09.2026
10 Орешник
08:00 22.09.2026
11 В Украйна няма опашки
До коментар #6 от "Примати":по бензиностанции! Знаеш ли защо им е решен проблема?
А в германия всички заводи се преквалифицират за производство на кюмбета. И то не само вътрешния пазар но и за хуманитарна помощ.
08:06 22.09.2026
12 Лелее
08:09 22.09.2026
13 А знаеш ли на две украински попадния
До коментар #9 от "ДОНАЛДЕ ПОМОГИ":по колко руски попадения с падат? Ежедневно е двуцифрено число.
А след това си направи и аритметиката
08:11 22.09.2026
14 Смърфиета
До коментар #2 от "Смърф":Копейките сте неграмотни .Нали шеВе.
Коментиран от #16, #18
08:12 22.09.2026
15 Интересно колко време
Зелен шмръчко си е нагло парче и е въпрос на време да си го покаже...
Епизод 2 наближава...
08:16 22.09.2026
16 Сус ма фон дерна...
До коментар #14 от "Смърфиета":Амебите нямате дори 1 неврон...
08:17 22.09.2026
17 КопенХакен
08:24 22.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ъъъ
До коментар #6 от "Примати":"Положението ще става все по - страшно , защото украинците не спират с атаките"
Страшно, страшно, колко да е страшно? В САЩ дизела мина $6.50 за галон, идват избори и Тръмп се чуди кой да обвини за батака, който сам причини....Чувам, ще планирал да спре износа, за да стабилизирал вътрешните цени преди изборите, Саудитска Арабия спира доставките за Европа, Путин спря всякакви доставки на газ и бензин, щото Китай изкупува цялото количество руски петрол и газ, хусите затвориха Баб-ел-Мандеб, което между другото означава Портата на плача... Всичко е точно! €2.50 нафта много скоро.... Ако искате!
Коментиран от #21
08:28 22.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.