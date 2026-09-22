Тръмп и Зеленски се срещат в Ню Йорк

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне с Володимир Зеленски в Ню Йорк на 22 септември, показва графикът на Белия дом.

Двустранният разговор е насрочен за 20:15 ч. българско време и ще се проведе в кулоарите на общия дебат на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН. В програмата на американския лидер е записано и обръщение към Общото събрание в 16:55 ч. московско време.

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Същия ден Тръмп трябва да участва и в подписване на документи, свързани със споразуменията на администрацията във Вашингтон с лидерите на Дания и Гренландия. В графика му са предвидени още двустранни срещи с премиера на Обединеното кралство Анди Бърнам в 18:45 ч. българско време и със Санае Такаичи в 19:30 ч.

По-късно същата вечер, на прием в хотел в Ню Йорк, Тръмп трябва да се срещне и с Делси Родригес, упълномощен представител на президента на Венецуела. Срещата е планирана за 2:40 ч. наше време в сряда.

В графика са включени още срещи с лидерите на Съвета за сътрудничество в Персийския залив, в който влизат Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЕ, Оман и Саудитска Арабия, както и събитие, посветено на дейността на създадения от САЩ регионален алианс срещу организираната престъпност „Щит на Америка“.

Източници: Белият дом