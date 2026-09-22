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Българският химн ще отекне с камбанен звън над Йерусалим

Българският химн ще отекне с камбанен звън над Йерусалим

22 Септември, 2026 10:05 547 15

  • независимост-
  • българия-
  • йерусалим-
  • камбанен звън

Денят на независимостта на България ще бъде отбелязан в Йерусалим с музикална програма, посветена на образованието, културата, изкуствата и спорта

Българският химн ще отекне с камбанен звън над Йерусалим - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Българският химн ще отекне с камбанен звън над Йерусалим, по случай Деня на независимостта на България. Организатор на необичайното честване е Българският културен център в Израел.

Неговата ръководителка Рина Бакалова разказа кой ще свири и каква пъстра палитра от хора свързани с нашата страна ще празнуват, пише БНР.

Денят на независимостта на България ще бъде отбелязан в Йерусалим с музикална програма, посветена на образованието, културата, изкуствата и спорта.

В центъра на събитието ще бъде голяма кула с инструмент карийон. Специално от България ще пристигне проф. Сабин Леви от консерваторията, който ще изпълни химна на България и химна на Европейския съюз, както и други музикални произведения. Камбанната музика ще прозвучи над целия град.

Програмата ще продължи с концерт, в който проф. Леви ще свири на пиано. Към него ще се присъедини и българската изпълнителка Лора Бурла, която живее в Израел и ще представи изпълнение на виола.

Сред поканените са представители на българската общност, посолството, както и равини, завършили образованието си в България. Очакват се и много българи, които работят като лекари в болницата „Адаса“.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 йов

    4 10 Отговор
    а копейките с чалми пак съскат срещу изреал

    Коментиран от #5, #6

    10:08 22.09.2026

  • 2 Това

    8 2 Отговор
    не е добра поличба.

    10:13 22.09.2026

  • 3 независимостта на България

    8 0 Отговор
    Кой па си въобразява, че сме независими?
    По време на цялата социалистическа България бяхме далеч по-независими от сега. Сега изобщо никакви ни няма. По-зле и от турското робство и "присъствие"!

    Коментиран от #10, #12, #14

    10:16 22.09.2026

  • 4 не е на добре това

    6 0 Отговор
    Терористи да ни не се правят на приятели.

    10:17 22.09.2026

  • 5 Химлер

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "йов":

    Всичко ще се оправи с времето....

    10:18 22.09.2026

  • 6 ФАКТ

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "йов":

    А ти пак ядеш ря за ния еврейски к р

    10:20 22.09.2026

  • 7 срам и позор

    6 0 Отговор
    Какъв срам и позор за България точно тия които провеждат световен геноцид да ми тракат камбани.

    10:20 22.09.2026

  • 8 Троян

    6 0 Отговор
    Ще е интересно и да напишете кой е отворил портите на Велико Търново. Аз лично не искам да ми свирят химна там. Лично мнение.

    10:22 22.09.2026

  • 9 Реалист

    4 1 Отговор
    Руснаците платиха Съединението, а запада даде зелена светлина на турците да окупират на ново България.

    10:25 22.09.2026

  • 10 Европеец

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "независимостта на България":

    По време на социалистическа България бяхме зависими от Великия Съветски съюз .... И въпреки ,че бяхме зависими успяхме да съградим държава и да запазим държавност..... А сега 37 години пълна липса на държавност и пълна колониална зависимост..... Така, че слава на Русия освободителката от турско робство, слава на великия Съветски съюз, благодарение на който България се разви и стигна 28 място по развитие в света....

    Коментиран от #15

    10:32 22.09.2026

  • 11 Тия юдеи

    1 0 Отговор
    Защо ще ни опорочават химна?
    Пак ще искат незо от нас?

    10:37 22.09.2026

  • 12 Рутинна църковна процедура

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "независимостта на България":

    - за кончината да бие камбана .

    10:38 22.09.2026

  • 13 Eвродебил

    0 0 Отговор
    Ох,трогнат съм.Изградихме го най-сетне светлото евроатлантическо бъдеще.Направо хрипове ми излизат от устата и лея сълзи като пасито в трабанта.Както каза Урула,талмуда е европейското културно мерило.Всички евроинтегрирани да поемат към Ерусалим и да блъскат празните си картуни в стената,та белким някоя иранска ракета ни оттърве от тях.Буда,Шишо и Буташов да водят тълпата,а петрохански педофили и костовите отрочета да надуват фанфарите.

    10:42 22.09.2026

  • 14 ИНТЕРЕСНО?

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "независимостта на България":

    Нa тoзи дeн БЪЛГAРИЯ cтaвa ЦAРCТВO НA БЪЛГAРИТE!
    Ceгa мнoзинa ce cтрaхувaт oт тoзи aкт и иcкaт дa гo зaбрaвим, кaтo гo пoдмeнят c бeзличнoтo клишe "нeзaвиcимocт"........ България е отстоявала своята независимост с цената на хиляди жертви във войни. Единствено при ген. Б. Борисов се тръгна към държавна независимост без войни и жертви, но враговете ни не спят и доста милиарди долара бяха похарчени /справка "офшорлийкс"/ за да го неутрализират.
    Eдинcтвeнoтo cпaceниe oт културнoтo и нaциoнaлнo oбeзличaвaнe нa Бългaрия e ВЪЗРAЖДAНE нa БЪЛГАРСКОТО ЦАРСТВО - т.e. кoнcтитуциoннa мoнaрхия. Пo тoзи нaчин щe ce ЗAПAЗИМ КAТO НAРOД. Зa кoмуниcтитe избoрът нa прeзидeнт ca любимaтa им зaбaвa, a бaтe Лaмбo бeшe тeхeн кумир. Кaтo държaвa, кoятo пoнe 200 души в cвeтa мoгaт дa я изкупят дo пocлeдния клoзeт, ниe нямaмe другa aлтeрнaтивa зa oцeлявaнe, ocвeн КOНCТИТУЦИOННA МOНAРХИЯ. БЪЛГAРИЯ трябвa eдин път зa винaги дa cкъca c кoмуниcтитe и дa възcтaнoви cувeренитeтa cи, кaтo върнe Търнoвcкaтa (cрeбърнa) Кoнcтитуция.

    10:43 22.09.2026

  • 15 Червен кхмер

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Европеец":

    Каква държава бе?Ако Москва пръцнеше ние се нас....и...рахме.
    Живях 25г.н този соц.конц.лагер където ги трябваха връзки за всичко да си купиш Телевизор, хладилник, строит.материали за всичко.
    Тежък визов режим никой не пускаха дащото щяха да избягат.
    Предаването Атлас беше най ингересното поне малщо да видим свят.
    Днес живея в пъти по добре и съм обиколил почги всички континенги.
    Но копейките мизерни си искат диктатура и соца.

    10:46 22.09.2026