Българският химн ще отекне с камбанен звън над Йерусалим, по случай Деня на независимостта на България. Организатор на необичайното честване е Българският културен център в Израел.

Неговата ръководителка Рина Бакалова разказа кой ще свири и каква пъстра палитра от хора свързани с нашата страна ще празнуват, пише БНР.

Денят на независимостта на България ще бъде отбелязан в Йерусалим с музикална програма, посветена на образованието, културата, изкуствата и спорта.



В центъра на събитието ще бъде голяма кула с инструмент карийон. Специално от България ще пристигне проф. Сабин Леви от консерваторията, който ще изпълни химна на България и химна на Европейския съюз, както и други музикални произведения. Камбанната музика ще прозвучи над целия град.



Програмата ще продължи с концерт, в който проф. Леви ще свири на пиано. Към него ще се присъедини и българската изпълнителка Лора Бурла, която живее в Израел и ще представи изпълнение на виола.



Сред поканените са представители на българската общност, посолството, както и равини, завършили образованието си в България. Очакват се и много българи, които работят като лекари в болницата „Адаса“.