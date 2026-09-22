Българският химн ще отекне с камбанен звън над Йерусалим, по случай Деня на независимостта на България. Организатор на необичайното честване е Българският културен център в Израел.
Неговата ръководителка Рина Бакалова разказа кой ще свири и каква пъстра палитра от хора свързани с нашата страна ще празнуват, пише БНР.
Денят на независимостта на България ще бъде отбелязан в Йерусалим с музикална програма, посветена на образованието, културата, изкуствата и спорта.
В центъра на събитието ще бъде голяма кула с инструмент карийон. Специално от България ще пристигне проф. Сабин Леви от консерваторията, който ще изпълни химна на България и химна на Европейския съюз, както и други музикални произведения. Камбанната музика ще прозвучи над целия град.
Програмата ще продължи с концерт, в който проф. Леви ще свири на пиано. Към него ще се присъедини и българската изпълнителка Лора Бурла, която живее в Израел и ще представи изпълнение на виола.
Сред поканените са представители на българската общност, посолството, както и равини, завършили образованието си в България. Очакват се и много българи, които работят като лекари в болницата „Адаса“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 йов
Коментиран от #5, #6
10:08 22.09.2026
2 Това
10:13 22.09.2026
3 независимостта на България
По време на цялата социалистическа България бяхме далеч по-независими от сега. Сега изобщо никакви ни няма. По-зле и от турското робство и "присъствие"!
Коментиран от #10, #12, #14
10:16 22.09.2026
4 не е на добре това
10:17 22.09.2026
5 Химлер
До коментар #1 от "йов":Всичко ще се оправи с времето....
10:18 22.09.2026
6 ФАКТ
До коментар #1 от "йов":А ти пак ядеш ря за ния еврейски к р
10:20 22.09.2026
7 срам и позор
10:20 22.09.2026
8 Троян
10:22 22.09.2026
9 Реалист
10:25 22.09.2026
10 Европеец
До коментар #3 от "независимостта на България":По време на социалистическа България бяхме зависими от Великия Съветски съюз .... И въпреки ,че бяхме зависими успяхме да съградим държава и да запазим държавност..... А сега 37 години пълна липса на държавност и пълна колониална зависимост..... Така, че слава на Русия освободителката от турско робство, слава на великия Съветски съюз, благодарение на който България се разви и стигна 28 място по развитие в света....
Коментиран от #15
10:32 22.09.2026
11 Тия юдеи
Пак ще искат незо от нас?
10:37 22.09.2026
12 Рутинна църковна процедура
До коментар #3 от "независимостта на България":- за кончината да бие камбана .
10:38 22.09.2026
13 Eвродебил
10:42 22.09.2026
14 ИНТЕРЕСНО?
До коментар #3 от "независимостта на България":Нa тoзи дeн БЪЛГAРИЯ cтaвa ЦAРCТВO НA БЪЛГAРИТE!
Ceгa мнoзинa ce cтрaхувaт oт тoзи aкт и иcкaт дa гo зaбрaвим, кaтo гo пoдмeнят c бeзличнoтo клишe "нeзaвиcимocт"........ България е отстоявала своята независимост с цената на хиляди жертви във войни. Единствено при ген. Б. Борисов се тръгна към държавна независимост без войни и жертви, но враговете ни не спят и доста милиарди долара бяха похарчени /справка "офшорлийкс"/ за да го неутрализират.
Eдинcтвeнoтo cпaceниe oт културнoтo и нaциoнaлнo oбeзличaвaнe нa Бългaрия e ВЪЗРAЖДAНE нa БЪЛГАРСКОТО ЦАРСТВО - т.e. кoнcтитуциoннa мoнaрхия. Пo тoзи нaчин щe ce ЗAПAЗИМ КAТO НAРOД. Зa кoмуниcтитe избoрът нa прeзидeнт ca любимaтa им зaбaвa, a бaтe Лaмбo бeшe тeхeн кумир. Кaтo държaвa, кoятo пoнe 200 души в cвeтa мoгaт дa я изкупят дo пocлeдния клoзeт, ниe нямaмe другa aлтeрнaтивa зa oцeлявaнe, ocвeн КOНCТИТУЦИOННA МOНAРХИЯ. БЪЛГAРИЯ трябвa eдин път зa винaги дa cкъca c кoмуниcтитe и дa възcтaнoви cувeренитeтa cи, кaтo върнe Търнoвcкaтa (cрeбърнa) Кoнcтитуция.
10:43 22.09.2026
15 Червен кхмер
До коментар #10 от "Европеец":Каква държава бе?Ако Москва пръцнеше ние се нас....и...рахме.
Живях 25г.н този соц.конц.лагер където ги трябваха връзки за всичко да си купиш Телевизор, хладилник, строит.материали за всичко.
Тежък визов режим никой не пускаха дащото щяха да избягат.
Предаването Атлас беше най ингересното поне малщо да видим свят.
Днес живея в пъти по добре и съм обиколил почги всички континенги.
Но копейките мизерни си искат диктатура и соца.
10:46 22.09.2026