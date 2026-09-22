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ЕС удължава санкциите срещу Русия, но без Усманов и Фридман
  Тема: Украйна

ЕС удължава санкциите срещу Русия, но без Усманов и Фридман

22 Септември, 2026 18:50, обновена 22 Септември, 2026 18:55 504 11

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  • фридман

Дипломатите в Брюксел са постигнали предварително споразумение санкциите да бъдат продължени с още три години, но окончателното решение трябва да бъде единодушно.

ЕС удължава санкциите срещу Русия, но без Усманов и Фридман - 1
Усманов и Фридман, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейският съюз е на път да удължи с още 36 месеца санкциите срещу Русия, наложени заради нарушаването на териториалната цялост и суверенитета на Украйна. В същото време от санкционния списък може да бъдат извадени двама от най-известните руски милиардери – Алишер Усманов и Михаил Фридман.

Предварителното споразумение е било постигнато на 22 септември от Комитета на постоянните представители на страните членки на ЕС в Брюксел.

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Ако бъде окончателно одобрено, действащият режим ще бъде продължен до 22 септември 2029 г.

Решението обаче все още не е окончателно.

Единодушието остава ключово

Санкциите на ЕС по този режим изискват подкрепата на всички държави членки.

Именно това превърна въпроса около Усманов и Фридман в сериозен дипломатически спор през последните седмици.

Според информацията, с която разполага „Европейская правда“, посланиците на страните от ЕС са се съгласили на компромис, при който двамата руски бизнесмени ще бъдат извадени от списъка, докато останалата част от санкционния режим ще бъде продължена.

Очаква се решението да бъде прието чрез писмена процедура.

Този вариант обаче вече срещна съпротива.

Латвия се противопостави

Латвия е възразила срещу компромиса, което означава, че процедурата не може да приключи автоматично.

Страната настоява санкциите да бъдат продължени, без от списъка да бъдат премахвани Усманов и Фридман.

Това поставя европейските дипломати пред необходимостта от ново договаряне, тъй като за окончателното решение е необходима единодушна подкрепа.

Въпросът е особено чувствителен, защото срокът на настоящите персонални санкции изтича в края на 22 септември.

Кои са Усманов и Фридман?

Алишер Усманов е един от най-богатите руски бизнесмени, чието име от години е свързвано с инвестиции в металургията, телекомуникациите и други сектори.

Михаил Фридман е роден в Украйна руски бизнесмен и един от основателите на инвестиционната група „Алфа Груп“.

Двамата попаднаха под санкции на ЕС след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна.

Санкциите включват ограничения върху пътуването и замразяване на активи в рамките на ЕС.

Санкциите действат от 2014 г.

Европейският санкционен режим, свързан с нарушаването на териториалната цялост на Украйна, започва още през 2014 г. след руското анексиране на Крим и действията в Донбас.

След началото на пълномащабната война през февруари 2022 г. списъкът е значително разширен.

В него попадат руски държавни представители, високопоставени политици, военни, бизнесмени и компании, които ЕС счита за свързани с действия, подкопаващи суверенитета и териториалната цялост на Украйна.

Сред санкционираните лица са и руският президент Владимир Путин и външният министър Сергей Лавров.

Дипломатически спор зад затворени врати

През последните седмици въпросът за продължаването на санкциите се превърна в своеобразен тест за единството на ЕС.

Още по-рано някои държави настояваха за промени в списъка, а Франция и Словакия бяха сред страните, които подкрепиха изваждането на Усманов и Фридман.

Така техническото продължаване на санкциите се превърна в сложен дипломатически въпрос.

На 14 септември ЕС вече удължи режима само със седем дни, тъй като не беше постигнато окончателно съгласие.

Сега Брюксел отново е изправен пред същия проблем.

Решението предстои

Ако някоя от държавите членки продължи да блокира предложението, европейските дипломати ще трябва да търсят нов вариант.

Така в следващите часове Брюксел трябва да реши едновременно два въпроса – дали да продължи санкционния режим срещу Русия за още три години и дали Алишер Усманов и Михаил Фридман ще останат сред санкционираните руски бизнесмени.

Източници: Украинска правда, Европейска правда


Естония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 койдазнай

    5 2 Отговор
    Нашият борец с олигархията, не дава да има санкции срещу Усманов и Фридман.
    Щото те не са олигарси, а са просто естети.

    19:00 22.09.2026

  • 3 Баш руснаци

    6 2 Отговор
    Евреин и татарин.

    Коментиран от #6

    19:00 22.09.2026

  • 4 Маскалия няма да прости на Европа,

    3 10 Отговор
    че Европа живее по добре от Маскалия!

    19:02 22.09.2026

  • 5 000

    11 2 Отговор
    Ес приключи. Русия е плашилото, с което бездарната брюкселска шайка печели още година - две власт. Цената ще я плащат поколения нещастни т.нар. европейци.

    Коментиран от #9

    19:02 22.09.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "Баш руснаци":

    УЗБЕК И ЕВРЕИН. НЕ ОБИЖДАЙ ВОЛЖКИТЕ БЪЛГАРИ

    19:02 22.09.2026

  • 7 Евреите

    5 3 Отговор
    освободиха от санкции евреите.

    19:02 22.09.2026

  • 8 Позор

    3 8 Отговор
    Радев е позор!

    19:04 22.09.2026

  • 9 Така е

    3 8 Отговор

    До коментар #5 от "000":

    Руснаците не могат да живеят добре, затова искат европейците и те да живеят зле.

    Коментиран от #10

    19:06 22.09.2026

  • 10 000

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Така е":

    Средната задлъжнялост в еврозоната досгига 90 на сто от бвп. Европа внася всичко, а няма никаквали суронини. Ес приключва в агония, но тя си има цена и ще се плаща десетилетия. Цената е пълна външна зависимост с всички последствия.

    Коментиран от #11

    19:11 22.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

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