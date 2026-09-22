Рубио, Къшнър и Уиткоф ще участват в срещата Тръмп - Зеленски

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и украинският държавен глава Володимир Зеленски ще проведат среща днес в Ню Йорк в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.
Разговорите привличат особено внимание на фона на продължаващата война в Украйна и дипломатическите усилия за намиране на път към прекратяване на бойните действия.
Според информацията, освен Тръмп и Зеленски в срещата ще участват държавният секретар на САЩ Марко Рубио, специалните пратеници на американския президент Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, както и министърът на финансите Скот Бесънт.
Срещата е насрочена за 13:15 часа местно време в Ню Йорк.
Войната и възможностите за деескалация
Предстоящият разговор идва в момент на активна дипломатическа седмица в Ню Йорк.
Зеленски вече заяви, че възнамерява да обсъди с Тръмп конкретни предложения, свързани с прекратяването на войната. Украинският президент пристигна в САЩ за участие в Общото събрание на ООН, като програмата му включва редица срещи с представители на американските институции, европейски лидери и международни организации.
Сред заявените от Киев приоритети са укрепването на противовъздушната отбрана, осигуряването на финансова подкрепа и търсенето на решения, които могат да приближат края на войната.
Зеленски съобщи и че украинската страна е подготвила за подписване ново споразумение, свързано с безпилотните технологии.
Инициатива за енергийната инфраструктура
В центъра на дипломатическите разговори е и възможността за ограничаване на ударите срещу енергийни обекти.
Френският президент Еманюел Макрон вече е обсъдил с Тръмп идеи за възможен мораториум върху атаките срещу енергийния сектор на Русия и Украйна.
На този фон Тръмп отправи и публичен призив към руския президент Владимир Путин да сложи край на войната.
Това поставя предстоящата среща със Зеленски в още по-широк дипломатически контекст.
Важното присъствие на американските представители
Фактът, че към разговора ще се присъединят Марко Рубио, Скот Бесънт, Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, прави срещата по-широка от обичайна двустранна среща между държавни глави.
Рубио е държавен секретар на САЩ, докато Уиткоф и Къшнър са сред представителите, ангажирани с дипломатическите усилия на администрацията на Тръмп.
Присъствието на финансовия министър Скот Бесънт добавя и икономическо измерение към разговорите.
Засега не са обявени подробности за конкретните решения, които могат да бъдат взети по време на срещата.
Зеленски с натоварена програма в Ню Йорк
Украинският президент пристигна в Ню Йорк с интензивна дипломатическа програма.
Освен срещата с Тръмп Зеленски провежда разговори с европейски лидери, американски представители и представители на международни организации.
В същото време дипломатическите контакти се провеждат на фона на продължаващите бойни действия и руски и украински удари.
Затова разговорът между Тръмп и Зеленски ще бъде следен внимателно както в Киев и Вашингтон, така и в европейските столици.
Източници: Европейска правда, Радио Свобода
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Про100 💪👑💯
18:43 22.09.2026
2 ......-
Как да прекараме добитъка.
18:43 22.09.2026
3 ВСЕ ШАЙКА УМНИЦИ
18:44 22.09.2026
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
МОГАТ ДА ТРЪГНАТ НА ЗАПАД КЪМ ДНЕПРОПЕТРОВСК, И НА СЕВЕР
КЪМ КИЕВ ...
... И ПО ПЪТЯ НЯМА ГОЛЕМИ ГРАДОВЕ:)
Коментиран от #7, #22
18:45 22.09.2026
5 Среща
18:45 22.09.2026
6 Съдията
18:46 22.09.2026
7 Уточнение
До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Групировката Център я простряха на простора бе. Виси като прани гащи.
18:47 22.09.2026
8 име
18:48 22.09.2026
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
В ГРАДСКОТО ГЕТО
ОТ РУСИЯ И ДИПЛОМАЦИЯ?
....
18:50 22.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Класически руски трололо
18:50 22.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Тръмп
18:51 22.09.2026
14 Защо ти трябваше Пусинее ?!
Пусинее, Пусине, защо ти трябваше да нападаш Украйна и да береш този срам и резил ?
От портиер и бакшиш те назначиха за цар на московските татаро-монголи и десетки колониално поробени Републики. Всичко си имаше, с медведев изкахте няколко медени месеца без никой да ви притеснява, навсякъде те приемаха, а сега си най-презираното и отблъскващо жуже-клоун, което никой не кани и никой не иска да докосне . Московските opки ги гонят на всякъде по света. 95% от русияните живеят по зле от yличните koтки и kyчета на Запад.
Защо бе недopacляк?!
Коментиран от #19
18:51 22.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
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17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Добри новини
Силите за безпилотни системи на Украйна в рамките на 11 седмици при операция „МоЛоЧКа“ са поразили и извели от строя 300 плавателни съда от руския сенчест флот в Азовско и Черно море.
ВСУ издумкаха Куйбишевската рафинерия в Самарска област на Русия.
Московската рафинерия е спрела напълно преработката на петрол след украинската атака. ожарите са повредили и двете инсталации за първична преработка на петрол - АВТ-6 и „Евро+“, които осигуряват 100% от мощността на рафинерията.
Към 21 септември, след поражението на Московската рафинерия, над 45% от проектните мощности на руската нефтопреработка са изведени от строя.
Коментиран от #23
18:55 22.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 5-та година "Киев за 3 дня"
До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Дано само не мине през Мала Токмачка, че там ще си остане ... 🤣🤣🤣
Коментиран от #24
18:57 22.09.2026
23 Междувременно
До коментар #18 от "Добри новини":Мобилизираме ли жинките яко ?
19:01 22.09.2026
24 Спокойно
До коментар #22 от "5-та година "Киев за 3 дня"":Кока-Кола няма да изчезне от Украйна, супермаркетите са се споразумели за доставки от Румъния, — Телеграф
вероятно някои украинци вече пият румънска кола
добри новини за феновете на Кока-Кола
19:06 22.09.2026
25 СВО - Cyka Boва 0бocpaлcя
19:09 22.09.2026
26 Настъпи ли момента за разпад на РФ?
Тръмп и Си също се срещат ...
Да не си поделят РФ ? Настъпи ли най накрая момента.
Коментиран от #28, #30
19:16 22.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Ц А Р Путин
До коментар #26 от "Настъпи ли момента за разпад на РФ?":Президентът на САЩ обяви, че „изкуственият интелект“ вече ще се нарича „свръхинтелект“ в документите на американското правителство. Според него ( Тръмп ) думата „изкуствен“ звучала като „неистински интелект“ .
Толкова за интелекта на Тръмп
19:19 22.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Ц А Р Путин
До коментар #26 от "Настъпи ли момента за разпад на РФ?":Настъпи настъпи ...греблото все се събират и все несъбрани ходят 😄😄😄😄
То коалиции ,то форуми ,то Рамщайни ,ко ли не беше и все разделят Русия .
Чак бомжовете в Пемза зеха да им се подиграват на площада
Коментиран от #33
19:22 22.09.2026
31 Дааа...
Еееееееехехе
Повече от 88 цистерни.. фира
Еееееееехехе
19:26 22.09.2026
32 Новини
19:28 22.09.2026
33 Слепото
До коментар #30 от "Ц А Р Путин":Тоя... монголски цар ли избега по трусики от оня лошиот Готвач?
Хихихихи
19:28 22.09.2026
34 Ами
има закон забраняващ преговорите с Путин.
Така, че очаквайте пак от същото.
Дайте, дайте, дайте.
19:30 22.09.2026