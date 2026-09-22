Рубио, Къшнър и Уиткоф ще участват в срещата Тръмп - Зеленски

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и украинският държавен глава Володимир Зеленски ще проведат среща днес в Ню Йорк в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

Разговорите привличат особено внимание на фона на продължаващата война в Украйна и дипломатическите усилия за намиране на път към прекратяване на бойните действия.

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Според информацията, освен Тръмп и Зеленски в срещата ще участват държавният секретар на САЩ Марко Рубио, специалните пратеници на американския президент Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, както и министърът на финансите Скот Бесънт.

Срещата е насрочена за 13:15 часа местно време в Ню Йорк.

Войната и възможностите за деескалация

Предстоящият разговор идва в момент на активна дипломатическа седмица в Ню Йорк.

Зеленски вече заяви, че възнамерява да обсъди с Тръмп конкретни предложения, свързани с прекратяването на войната. Украинският президент пристигна в САЩ за участие в Общото събрание на ООН, като програмата му включва редица срещи с представители на американските институции, европейски лидери и международни организации.

Сред заявените от Киев приоритети са укрепването на противовъздушната отбрана, осигуряването на финансова подкрепа и търсенето на решения, които могат да приближат края на войната.

Зеленски съобщи и че украинската страна е подготвила за подписване ново споразумение, свързано с безпилотните технологии.

Инициатива за енергийната инфраструктура

В центъра на дипломатическите разговори е и възможността за ограничаване на ударите срещу енергийни обекти.

Френският президент Еманюел Макрон вече е обсъдил с Тръмп идеи за възможен мораториум върху атаките срещу енергийния сектор на Русия и Украйна.

На този фон Тръмп отправи и публичен призив към руския президент Владимир Путин да сложи край на войната.

Това поставя предстоящата среща със Зеленски в още по-широк дипломатически контекст.

Важното присъствие на американските представители

Фактът, че към разговора ще се присъединят Марко Рубио, Скот Бесънт, Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, прави срещата по-широка от обичайна двустранна среща между държавни глави.

Рубио е държавен секретар на САЩ, докато Уиткоф и Къшнър са сред представителите, ангажирани с дипломатическите усилия на администрацията на Тръмп.

Присъствието на финансовия министър Скот Бесънт добавя и икономическо измерение към разговорите.

Засега не са обявени подробности за конкретните решения, които могат да бъдат взети по време на срещата.

Зеленски с натоварена програма в Ню Йорк

Украинският президент пристигна в Ню Йорк с интензивна дипломатическа програма.

Освен срещата с Тръмп Зеленски провежда разговори с европейски лидери, американски представители и представители на международни организации.

В същото време дипломатическите контакти се провеждат на фона на продължаващите бойни действия и руски и украински удари.

Затова разговорът между Тръмп и Зеленски ще бъде следен внимателно както в Киев и Вашингтон, така и в европейските столици.

Източници: Европейска правда, Радио Свобода