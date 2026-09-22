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Рубио, Къшнър и Уиткоф ще участват в срещата Тръмп - Зеленски
  Тема: Украйна

Рубио, Къшнър и Уиткоф ще участват в срещата Тръмп - Зеленски

22 Септември, 2026 18:37, обновена 22 Септември, 2026 18:41 679 34

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  • рубио-
  • къшнър-
  • уиткоф

Срещата в Ню Йорк е насрочена за 13:15 местно време в рамките на Общото събрание на ООН.

Рубио, Къшнър и Уиткоф ще участват в срещата Тръмп - Зеленски - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и украинският държавен глава Володимир Зеленски ще проведат среща днес в Ню Йорк в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

Разговорите привличат особено внимание на фона на продължаващата война в Украйна и дипломатическите усилия за намиране на път към прекратяване на бойните действия.

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Според информацията, освен Тръмп и Зеленски в срещата ще участват държавният секретар на САЩ Марко Рубио, специалните пратеници на американския президент Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, както и министърът на финансите Скот Бесънт.

Срещата е насрочена за 13:15 часа местно време в Ню Йорк.

Войната и възможностите за деескалация

Предстоящият разговор идва в момент на активна дипломатическа седмица в Ню Йорк.

Зеленски вече заяви, че възнамерява да обсъди с Тръмп конкретни предложения, свързани с прекратяването на войната. Украинският президент пристигна в САЩ за участие в Общото събрание на ООН, като програмата му включва редица срещи с представители на американските институции, европейски лидери и международни организации.

Сред заявените от Киев приоритети са укрепването на противовъздушната отбрана, осигуряването на финансова подкрепа и търсенето на решения, които могат да приближат края на войната.

Зеленски съобщи и че украинската страна е подготвила за подписване ново споразумение, свързано с безпилотните технологии.

Инициатива за енергийната инфраструктура

В центъра на дипломатическите разговори е и възможността за ограничаване на ударите срещу енергийни обекти.

Френският президент Еманюел Макрон вече е обсъдил с Тръмп идеи за възможен мораториум върху атаките срещу енергийния сектор на Русия и Украйна.

На този фон Тръмп отправи и публичен призив към руския президент Владимир Путин да сложи край на войната.

Това поставя предстоящата среща със Зеленски в още по-широк дипломатически контекст.

Важното присъствие на американските представители

Фактът, че към разговора ще се присъединят Марко Рубио, Скот Бесънт, Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, прави срещата по-широка от обичайна двустранна среща между държавни глави.

Рубио е държавен секретар на САЩ, докато Уиткоф и Къшнър са сред представителите, ангажирани с дипломатическите усилия на администрацията на Тръмп.

Присъствието на финансовия министър Скот Бесънт добавя и икономическо измерение към разговорите.

Засега не са обявени подробности за конкретните решения, които могат да бъдат взети по време на срещата.

Зеленски с натоварена програма в Ню Йорк

Украинският президент пристигна в Ню Йорк с интензивна дипломатическа програма.

Освен срещата с Тръмп Зеленски провежда разговори с европейски лидери, американски представители и представители на международни организации.

В същото време дипломатическите контакти се провеждат на фона на продължаващите бойни действия и руски и украински удари.

Затова разговорът между Тръмп и Зеленски ще бъде следен внимателно както в Киев и Вашингтон, така и в европейските столици.

Източници: Европейска правда, Радио Свобода


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Про100 💪👑💯

    2 13 Отговор
    Украйна може и сама да се спаси със своите оръжия. Може и дрон да управлява.

    18:43 22.09.2026

  • 2 ......-

    12 3 Отговор
    Среща между ха.за-ри:

    Как да прекараме добитъка.

    18:43 22.09.2026

  • 3 ВСЕ ШАЙКА УМНИЦИ

    14 2 Отговор
    НЯМАТ КАПАЦИТЕТ ЗА НЕЩО УМНО. ДОКАЗАНО

    18:44 22.09.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 2 Отговор
    ГРУПИРОВКАТА ЦЕНТЪР НА РУСКАТА АРМИЯ ИЗЛЕЗЕ НА ОПЕРАТИВЕН ПРОСТОР
    .....
    МОГАТ ДА ТРЪГНАТ НА ЗАПАД КЪМ ДНЕПРОПЕТРОВСК, И НА СЕВЕР
    КЪМ КИЕВ ...
    ... И ПО ПЪТЯ НЯМА ГОЛЕМИ ГРАДОВЕ:)

    Коментиран от #7, #22

    18:45 22.09.2026

  • 5 Среща

    9 3 Отговор
    Май картите на Тръмп свършиха. Останаха му само двамата глупаци Витков и зетя.

    18:45 22.09.2026

  • 6 Съдията

    7 1 Отговор
    Ще му покажат отново, че няма карти. А западна(лите) политикани никой не ги брои за живи. Мъка, мъка либерастка.😂

    18:46 22.09.2026

  • 7 Уточнение

    1 9 Отговор

    До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Групировката Център я простряха на простора бе. Виси като прани гащи.

    18:47 22.09.2026

  • 8 име

    6 2 Отговор
    Наркомански се пробва да изнудва краварчетата да му дадат ракети за патриота срещу сриране на ударите по нефтобази в Русия.

    18:48 22.09.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 2 Отговор
    КВО РАЗБИРАТ ТИЯ БЪРГЪРИ ИЗРАСНАЛИ
    В ГРАДСКОТО ГЕТО
    ОТ РУСИЯ И ДИПЛОМАЦИЯ?
    ....

    18:50 22.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Класически руски трололо

    3 1 Отговор
    Класически карлуковски триумвират ,със Зелю стават четворка за белот ,то друго от тях не става

    18:50 22.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Тръмп

    2 2 Отговор
    Изберете ме и ще сложа край на войната за 24 часа. И го избраха...

    18:51 22.09.2026

  • 14 Защо ти трябваше Пусинее ?!

    4 7 Отговор
    Цялото Президентско войнство се е събрало да умолява Президент Зеленски да не съсипва руслямски рашистан.

    Пусинее, Пусине, защо ти трябваше да нападаш Украйна и да береш този срам и резил ?
    От портиер и бакшиш те назначиха за цар на московските татаро-монголи и десетки колониално поробени Републики. Всичко си имаше, с медведев изкахте няколко медени месеца без никой да ви притеснява, навсякъде те приемаха, а сега си най-презираното и отблъскващо жуже-клоун, което никой не кани и никой не иска да докосне . Московските opки ги гонят на всякъде по света. 95% от русияните живеят по зле от yличните koтки и kyчета на Запад.
    Защо бе недopacляк?!

    Коментиран от #19

    18:51 22.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Добри новини

    1 8 Отговор
    Президент Зеленски е взел добри карти, все козове. 😉

    Силите за безпилотни системи на Украйна в рамките на 11 седмици при операция „МоЛоЧКа“ са поразили и извели от строя 300 плавателни съда от руския сенчест флот в Азовско и Черно море.

    ВСУ издумкаха Куйбишевската рафинерия в Самарска област на Русия.

    Московската рафинерия е спрела напълно преработката на петрол след украинската атака. ожарите са повредили и двете инсталации за първична преработка на петрол - АВТ-6 и „Евро+“, които осигуряват 100% от мощността на рафинерията.
    Към 21 септември, след поражението на Московската рафинерия, над 45% от проектните мощности на руската нефтопреработка са изведени от строя.

    Коментиран от #23

    18:55 22.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 5-та година "Киев за 3 дня"

    0 5 Отговор

    До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Дано само не мине през Мала Токмачка, че там ще си остане ... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #24

    18:57 22.09.2026

  • 23 Междувременно

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Добри новини":

    Мобилизираме ли жинките яко ?

    19:01 22.09.2026

  • 24 Спокойно

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "5-та година "Киев за 3 дня"":

    Кока-Кола няма да изчезне от Украйна, супермаркетите са се споразумели за доставки от Румъния, — Телеграф
    вероятно някои украинци вече пият румънска кола
    добри новини за феновете на Кока-Кола

    19:06 22.09.2026

  • 25 СВО - Cyka Boва 0бocpaлcя

    1 5 Отговор
    Пусин : "Ще ме обесят ако спра войната" 🤣🤣🤣

    19:09 22.09.2026

  • 26 Настъпи ли момента за разпад на РФ?

    1 4 Отговор
    Тия що са се събрали всички ?!
    Тръмп и Си също се срещат ...
    Да не си поделят РФ ? Настъпи ли най накрая момента.

    Коментиран от #28, #30

    19:16 22.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ц А Р Путин

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Настъпи ли момента за разпад на РФ?":

    Президентът на САЩ обяви, че „изкуственият интелект“ вече ще се нарича „свръхинтелект“ в документите на американското правителство. Според него ( Тръмп ) думата „изкуствен“ звучала като „неистински интелект“ .
    Толкова за интелекта на Тръмп

    19:19 22.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ц А Р Путин

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Настъпи ли момента за разпад на РФ?":

    Настъпи настъпи ...греблото все се събират и все несъбрани ходят 😄😄😄😄
    То коалиции ,то форуми ,то Рамщайни ,ко ли не беше и все разделят Русия .
    Чак бомжовете в Пемза зеха да им се подиграват на площада

    Коментиран от #33

    19:22 22.09.2026

  • 31 Дааа...

    2 0 Отговор
    15 офицера от ФСБ и около 34 редови... сдо ХЛИ..при операция Барель!
    Еееееееехехе
    Повече от 88 цистерни.. фира
    Еееееееехехе

    19:26 22.09.2026

  • 32 Новини

    0 0 Отговор
    Ще му обяснт че няма карти

    19:28 22.09.2026

  • 33 Слепото

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Ц А Р Путин":

    Тоя... монголски цар ли избега по трусики от оня лошиот Готвач?
    Хихихихи

    19:28 22.09.2026

  • 34 Ами

    0 0 Отговор
    Каквото и да си пишат медиите, в окраина все още
    има закон забраняващ преговорите с Путин.
    Така, че очаквайте пак от същото.
    Дайте, дайте, дайте.

    19:30 22.09.2026