Русия засили ударите: жертва в Краматорск и тежки разрушения по обект на "Нефтогаз" в Полтава

Нова серия руски удари засегна различни райони на Украйна в рамките на 22 септември. Сред най-сериозно засегнатите са Краматорск в Донецка област и обект от нефтогазовата инфраструктура в Полтавска област.

В Краматорск руските сили са атакували града с четири авиобомби ФАБ-250 с модул за управляемо планиране. При удара е загинал 58-годишен мъж, а други двама души – 53-годишен мъж и 30-годишна жена – са били ранени.

Според украинската полиция попаденията са били в старата част на града. Повредени са 54 частни жилища, обекти от инфраструктурата и автомобил. На място са работили следствено-оперативни екипи, парамедици и специалисти по обезвреждане на взривни устройства.

Масирана атака по Полтавска област

Паралелно с това през нощта Полтавска област е била подложена на масирана руска атака. Според областните власти в Кременчугски район са били поразени промишлено предприятие и обект от критичната инфраструктура. В Полтавски район руски дрон е паднал на територията на частно земеделско предприятие, като са повредени стопански помещения и техника.

Украинските власти съобщават, че при тези удари в Полтавска област няма пострадали.

Сред по-сериозно засегнатите обекти е и инфраструктура на „Нафтогаз“.

„Нафтогаз“: най-малко пет ракети са ударили обекта

По информация на компанията руски балистични ракети са поразили нефтогазов обект в Полтавска област.

„Нафтогаз“ съобщава за най-малко пет попадения по технологични съоръжения на комплекса. Според компанията обектът от известно време е бил спрян и не е функционирал, но след новата атака е получил критични разрушения, които на практика правят възстановяването и по-нататъшната му експлоатация невъзможни.

Това не е първата атака срещу нефтогазовата инфраструктура на „Нафтогаз“. Компанията многократно е съобщавала за руски удари по свои съоръжения през тази година. Още през февруари тя съобщи, че от началото на 2026 г. нейни обекти са били атакувани повече от 20 пъти.

Енергетиката остава сред основните цели

Ударът по обекта на „Нафтогаз“ идва в момент, когато украинската енергийна система продължава да бъде подложена на атаки.

Нефтогазовата инфраструктура има особено значение за страната, тъй като е свързана както с добива и преработката на енергийни ресурси, така и с функционирането на индустрията и отоплителния сектор.

От „Нафтогаз“ определят последния удар като нанесъл критични разрушения на обекта. Компанията посочва, че съоръженията вече са били спрени, но мащабът на новите поражения практически изключва възстановяването им.

Източници: Украинская правда, Нафтогаз, Полтавска областна военна администрация