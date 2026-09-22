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Русия засили ударите: жертва в Краматорск и тежки разрушения по обект на "Нефтогаз" в Полтава
  Тема: Украйна

Русия засили ударите: жертва в Краматорск и тежки разрушения по обект на "Нефтогаз" в Полтава

22 Септември, 2026 18:16, обновена 22 Септември, 2026 18:24 867 11

  • украйна-
  • полтавска област-
  • нафтогаз-
  • кременчуг-
  • руски удар

При руските атаки на 22 септември са поразени цели в Донецка и Полтавска област

Русия засили ударите: жертва в Краматорск и тежки разрушения по обект на "Нефтогаз" в Полтава - 1
Снимка: Национална полиция на Украйна
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нова серия руски удари засегна различни райони на Украйна в рамките на 22 септември. Сред най-сериозно засегнатите са Краматорск в Донецка област и обект от нефтогазовата инфраструктура в Полтавска област.

В Краматорск руските сили са атакували града с четири авиобомби ФАБ-250 с модул за управляемо планиране. При удара е загинал 58-годишен мъж, а други двама души – 53-годишен мъж и 30-годишна жена – са били ранени.

Според украинската полиция попаденията са били в старата част на града. Повредени са 54 частни жилища, обекти от инфраструктурата и автомобил. На място са работили следствено-оперативни екипи, парамедици и специалисти по обезвреждане на взривни устройства.

Масирана атака по Полтавска област

Паралелно с това през нощта Полтавска област е била подложена на масирана руска атака. Според областните власти в Кременчугски район са били поразени промишлено предприятие и обект от критичната инфраструктура. В Полтавски район руски дрон е паднал на територията на частно земеделско предприятие, като са повредени стопански помещения и техника.

Украинските власти съобщават, че при тези удари в Полтавска област няма пострадали.

Сред по-сериозно засегнатите обекти е и инфраструктура на „Нафтогаз“.

„Нафтогаз“: най-малко пет ракети са ударили обекта

По информация на компанията руски балистични ракети са поразили нефтогазов обект в Полтавска област.

„Нафтогаз“ съобщава за най-малко пет попадения по технологични съоръжения на комплекса. Според компанията обектът от известно време е бил спрян и не е функционирал, но след новата атака е получил критични разрушения, които на практика правят възстановяването и по-нататъшната му експлоатация невъзможни.

Това не е първата атака срещу нефтогазовата инфраструктура на „Нафтогаз“. Компанията многократно е съобщавала за руски удари по свои съоръжения през тази година. Още през февруари тя съобщи, че от началото на 2026 г. нейни обекти са били атакувани повече от 20 пъти.

Енергетиката остава сред основните цели

Ударът по обекта на „Нафтогаз“ идва в момент, когато украинската енергийна система продължава да бъде подложена на атаки.

Нефтогазовата инфраструктура има особено значение за страната, тъй като е свързана както с добива и преработката на енергийни ресурси, така и с функционирането на индустрията и отоплителния сектор.

От „Нафтогаз“ определят последния удар като нанесъл критични разрушения на обекта. Компанията посочва, че съоръженията вече са били спрени, но мащабът на новите поражения практически изключва възстановяването им.

Източници: Украинская правда, Нафтогаз, Полтавска областна военна администрация


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Про100 💪👑💯

    4 25 Отговор
    Руските терористи нямат край с варварствата и рискуват да загубят държавата си!

    Коментиран от #7

    18:27 22.09.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    17 3 Отговор
    УСТОЙЧИВИЯ СТУД В ПИСЛАЙНА СИ ЗАПОЧВА КЪМ 7 МИ НОЕМВРИ
    .....
    СЕГА Е САМО ПОДГРЯВКАТА ЗА ОТОПЛИТЕЛНИЯ СЕЗОН

    Коментиран от #4

    18:28 22.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Соломон

    16 1 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    С нетърпение чакам зимата за да видим кой ще се събуди на пролет с мечките. На опашка за бензин

    Коментиран от #8

    18:33 22.09.2026

  • 5 ВЕСЕЛЯК

    13 0 Отговор
    Ма бива ли такива новини бе? Таман повервахме, че ВСУ са почнали най0накрая пролетната перемога от 23-та година и се бяхме подготвили да ги посрещаме с хляб и сол във Владивосток и то... МИ недейте така де! Убивате детското в нас.

    18:39 22.09.2026

  • 6 Ц А Р Путин

    15 1 Отговор
    27 денонощие над украина има руски БЛА 24/7.
    За сланиноедите да поясня ,Русия е колкото 28 украини ,колко време ще трябва на украина да нанесе същите поражения на Русия?
    Точно животецът им няма да стигне

    18:41 22.09.2026

  • 7 Ц А Р Путин

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Про100 💪👑💯":

    Аа,още малко ,и ще обърнете плочата напълно ,скоро ще молите на колене на колимчето

    18:42 22.09.2026

  • 8 Епааа

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Соломон":

    Ти! Или си велосиПедис?

    Коментиран от #10

    18:43 22.09.2026

  • 9 не може да бъде

    13 0 Отговор
    Считам че тази статия е много полезна ако се чете внимателно-този нефтогазов обект в Полтава е атакуван от 5 балистични ракети и е изваден окончателно от строя като преди това е атакуван многократно -около 20 пъти!?И това е логично -тези заводи са много големи разположени са на голяма площ основните съоръжения са дублирани и за да може да се порази такова съоръжение са необходими бомби/ракети с много взрив ...Искандерите имат бойни глави по 470--480 кг -именно с тях може да бъде нанесена голяма щета която се отстранява с месеци а може и изобщо да не бъде отстранена!?А щета нанесена с дрон който носи бомба с тегло до 45 кг-най.много да извади някой агрегат за една-две седмици и да предизвика пожар -може да е зрелищен но щетата се отстранява доста бързо!?Ако един дрон нанесе щета по съоръжение която след това се отстранява с месеци това е просто щастлива случайност за нападащите !?

    Коментиран от #11

    18:50 22.09.2026

  • 10 Епа

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Епааа":

    Ти долен,ляв. Педигрипал

    18:54 22.09.2026

  • 11 Ц А Р Путин

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "не може да бъде":

    Топно казано !
    Съветските мастодонти заводи в Украина са строени да издържат апокалипсис.
    Изчислено е ,че за един само цех на Херсонския Машиностроителен Завод ще са нужни 1000 Искандер М ,за да го сринат напълно .
    На фотото от видео с такъв удар по един от мегацеховете

    18:56 22.09.2026

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