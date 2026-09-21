Бесент предлага нов механизъм за изкуствения интелект между САЩ и Китай

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент и китайският вицепремиер Хъ Лифън приключиха преговорите си в Ню Йорк в неделя. Aмериканската страна предложи нов механизъм за уведомяване относно безопасността на изкуствения интелект (ИИ), който президентите на САЩ и Китай Доналд Тръмп и Си Дзинпин да разгледат на срещата си на върха тази седмица, съобщава "Ройтерс".

Бесент заяви пред репортери, че двете страни са обсъдили създаването на нов диалог между САЩ и Китай относно ИИ, с особен акцент върху опасенията за националната сигурност и система за уведомяване за общи цели и заплахи, която да обхваща инциденти, свързани с ИИ, достигащи ниво на заплаха за националната сигурност.

"Смятаме, че както при всяка трансгранична дейност, преминаването от непрозрачност към по-голяма прозрачност между двете водещи сили в света в сферата на ИИ е от голямо значение", каза Бесент след края на преговорите.

Тръмп и Си за първи път обсъдиха евентуални консултации относно развитието на ИИ през май в Пекин, но този формат така и не беше официално утвърден.

Реакцията на Китай спрямо предложението на САЩ остана неясна. Вицепремиерът Хъ и главният търговски преговарящ на Китай Ли Чънган напуснаха преговорите, проведени в централата на JPMorgan Chase в Ню Йорк, без да разговарят с медиите.

Търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър заяви, че американският експортен контрол върху високотехнологични чипове за ИИ и оборудване за производство на полупроводници не е бил част от дневния ред на преговорите за механизма, свързан с ИИ.

Гриър добави, че дискусиите в неделя ще положат основите за "успешна среща на върха" между Тръмп и Си, която ще се проведе следващия четвъртък и петък във Вашингтон.

"Това са двете най-могъщи държави в света, независимо дали става въпрос за търговия или за ИИ, и е от решаващо значение те да могат да си сътрудничат. Това не означава, че в отношенията им липсват предизвикателства. Много от тях са очевидни", каза Гриър.

Срещата засегна и други ключови теми, включително планове за "въвеждане в действие" на договорен през май процес, при който всяка от страните да набележи потенциални намаления на митата за нестратегически стоки - инициатива, наричана "Търговски съвет" (Board of Trade).

Гриър не посочи конкретен списък с продукти, за които биха могли да се приложат подобни намаления, но отново изрази желанието си за "сравнително малка група американски и китайски стоки, които не са от чувствително естество и с които може да се търгува по балансиран начин".

Тези стоки биха се разглеждали като "отделна категория". Сред потенциалните китайски стоки за износ попадат "потребителски стоки и продукти с ниско технологично ниво", каза той.

Aмериканският износ, който би могъл да се възползва от подобен подход, включва енергийни ресурси, селскостопанска продукция и медицински изделия, добави той.

Гриър и Бесент не споменаха за напредък по отношение на улесняването на доставките на критично важни суровини за американски компании - въпрос, по който представители на САЩ твърдят, че количествата са недостатъчни, въпреки поетите по-рано от Пекин ангажименти за смекчаване на ограниченията съгласно сключеното миналата година търговско примирие между САЩ и Китай.

Обсъжданията сочат към постепенен напредък в деликатните търговски отношения, които имат сериозни последици за световната икономика.

"Мисля, че запазването на статуквото вероятно е най-добрият възможен сценарий, на който се надяват и двете страни", заяви преди срещата Анна Аштън, анализатор по въпросите на търговията с Китай и основател на компанията Ashton Intelligence.

Бесент и Гриър не предоставиха актуална информация по други въпроси, останали нерешени след срещата през май в Пекин между Тръмп и Си, включително ангажиментите на Китай да увеличи покупките на американски селскостопански стоки със 17 милиарда долара годишно и да закупи над 200 самолета "Боинг".

Тръмп и Си трябва да постигнат споразумение, което обхваща безопасността на изкуствения интелект (ИИ), заяви американският конгресмен Ро Кана - водещият представител на Демократическата партия в Специалната комисия на Камарата на представителите на САЩ по въпросите на стратегическата конкуренция между САЩ и Китайската комунистическа партия.

"Първото искане към Тръмп и Си Дзинпин е да изготвят международно споразумение, като два от основните принципи трябва да бъдат: първо - забрана на всякакъв вид самоусъвършенстващ се ИИ и второ - въвеждане на защитни механизми, които да предотвратят злоупотребата с ИИ от хора за създаване на биологични или ядрени оръжия", каза Кана в неделя в предаването "Face the Nation" по телевизия CBS.

Министерството на търговията на Китай съобщи в събота, че Хе също ще оглави делегация от китайски компании, която ще посети САЩ за участие в икономически и търговски консултации преди срещата на върха.

Бизнес делегацията - аналог на групата от американски изпълнителни директори, които Тръмп заведе в Пекин през май - беше обявена в момент, когато Тръмп изрази готовност да допусне изграждането на заводи на китайски автомобилостроители в САЩ.

В петък браншови организации от американската автомобилна индустрия призоваха Тръмп да запази ефективната забрана за продажба на китайски превозни средства в САЩ, позовавайки се на съображения за националната сигурност.