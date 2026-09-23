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Иранските авиокомпании продължават да летят въпреки американските санкции

Иранските авиокомпании продължават да летят въпреки американските санкции

23 Септември, 2026 12:52, обновена 23 Септември, 2026 12:58 572 3

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Вашингтон заплашва с вторични санкции летища и компании, които обслужват ирански превозвачи, а Техеран търси начини да запази международните си маршрути

Иранските авиокомпании продължават да летят въпреки американските санкции - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иранските авиокомпании продължават да изпълняват част от международните си полети въпреки влизането в сила на нови американски санкции срещу авиационния сектор. Иранските власти заявиха, че работят за запазване на въздушните връзки, но вече има отменени маршрути към някои държави, предава News.bg.

Говорителят на Иранската организация за гражданска авиация Маджид Ахаван заяви, че международните полети продължават, като пътниците ще бъдат информирани предварително при промени в разписанията. По-рано иранските власти съобщиха, че полетите до Истанбул ще продължат по график.

В същото време ограниченията вече засегнаха някои направления. Ирак нареди спиране на полетите на ирански авиокомпании до Багдад от 23 септември, а полетите до Мускат също бяха прекратени. Иран заяви, че търси възможност част от полетите към Ирак да бъдат пренасочени към Наджаф.

Американският министър на финансите Скот Бесент предупреди, че от 23 септември Вашингтон ще се стреми да изолира иранските авиокомпании от международните операции чрез санкции срещу чуждестранни летища, доставчици на гориво, компании за наземно обслужване и други фирми, които работят с тях.

На 8 септември Министерството на финансите на САЩ санкционира 36 организации, свързани с авиационния сектор на Иран, включително 27 ирански авиокомпании. Вашингтон твърди, че секторът се използва за превоз на оръжия, военнослужещи и незаконни товари.

Американските мерки не затварят автоматично въздушното пространство на други държави за ирански самолети. Те обаче поставят под натиск чуждестранните компании, от които превозвачите зависят за зареждане с гориво, наземно обслужване и други услуги. Така международната мрежа на иранските авиокомпании постепенно се свива, въпреки че част от полетите продължават.


Иран (Ислямска Република)
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