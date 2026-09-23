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Системата BG-ALERT е задействана заради пожара край село Песнопой. Евакуират хора

Системата BG-ALERT е задействана заради пожара край село Песнопой. Евакуират хора

23 Септември, 2026 16:11 834 6

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  • село песнопой-
  • пожар-
  • евакуация

Изпратени са 11 екипа на пожарната, които се опитват да ограничат разпространението на огъня. В действията по потушаването е включена и тежка техника.

Системата BG-ALERT е задействана заради пожара край село Песнопой. Евакуират хора - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Заради усложнената пожарна обстановка в района на село Михилци, община Хисаря, областният управител на Пловдив Георги Янев задейства системата BG-ALERT за предупреждение на населението, съобщават от Нова телевизия.
Разпоредена е незабавна евакуация на жителите и пребиваващите във вилна зона „Отдих” край село Песнопой. Указанията са хората да се изтеглят в посока към населеното място.
Изпратени са 11 екипа на пожарната, които се опитват да ограничат разпространението на огъня. В действията по потушаването е включена и тежка техника.

Областният управител Георги Янев поддържа постоянна връзка с ръководството на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Пловдив и кмета на община Хисаря, за да следи развитието на ситуацията в реално време.

Властите призовават хората в района да запазят самообладание и стриктно да изпълняват указанията за евакуация. Важно е придвижването да става в посочената посока, за да не се възпрепятства достъпът на пожарните екипи до огнищата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Наоколо

    0 1 Отговор
    е забелязан Жан?

    16:22 23.09.2026

  • 2 тиририрам

    3 1 Отговор
    Търсете Жан и другите партизани от "Съпротивата"!;)

    17:03 23.09.2026

  • 3 Тц,тц

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    Серийният подпалвач от БСП пак се е проявил! А Румен Гечев привикан ли е за разпит? Те двамата са на един акъл..

    17:08 23.09.2026

  • 4 Виденов

    0 0 Отговор
    го "запали", нали?
    По цял ден Виденов
    пали пожари!

    Коментиран от #6

    17:11 23.09.2026

  • 5 добре че са мисирките

    0 0 Отговор
    да се разбере че тая "система" се задействала а колко милиони глътнаха покрай нея...

    17:14 23.09.2026

  • 6 Виденов не запали пожар, а държавата

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Виденов":

    А това сегашното нищо не е, човекът решил да пече чушки и станала белята. Нацвсекиго се случва.

    17:30 23.09.2026

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