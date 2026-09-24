Германия предупреди за ескалация на руската агресия в Европа

Министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул предупреди снощи за ескалация на руската агресия в Европа, предаде ДПА, съобщи БТА.
"Руските хибридни атаки срещу тези, които подкрепят Украйна и подкрепят международното право, достигнаха ново равнище", каза германският първи дипломат на заседание на Съвета за сигурност на ООН в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации в Ню Йорк.
Той спомена опита за атака срещу летището на германския град Лайпциг миналия месец, като посочи, че Русия се е опитала да взриви два украински товарни самолета с дрон, зареден с експлозиви.
"Това не е изолиран пример за безразсъдната и опасна ескалация на агресията от страна на Русия в Европа и ние не бива да забравяме, че последиците от водената от Москва война в Украйна се усещат по света", обърна внимание министърът.
Вадефул заяви, че Русия "задълбочава продоволствената криза в световен мащаб“, тъй като украинското зърно не може да бъде изнасяно поради атаките на силите на Москва срещу пристанищата.
"Нека най-после излезем от тази спирала на разрушение и насилие“, каза той по време на заседанието на Съвета за сигурност на ООН. Вадефул за пореден път призова за пълно и незабавно прекратяване на огъня в Украйна, както и за размяна на военнопленници.
"Нужно е да се върнем към добросъвестни преговори, основани на принципите на международното право, които да проправят пътя към всеобхватен, справедлив и траен мир", акцентира външният министър на Германия, допълвайки, че Украйна е готова за подобни преговори, но Русия продължава да отказва.
"Украйна е готова. Ние, европейците, сме готови, а Германия е готова да допринесе за мирното решение, от което спешно се нуждаем“, обобщи той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тити
Коментиран от #21
07:04 24.09.2026
2 Мара Джамбазовата Патка
Хайде пътекитеееееееее....
07:04 24.09.2026
3 НЕ ЧЕТОХ СТАТИЯТА
АЛОООО НЯМА ДА ИМА УКРАИНСКО ЗЪРНО И КИНТИ ЗА ХУНТАТА В КИЕВ
ДА БЯХА МИСЛИЛИ ПРЕДИ МЕСЕЦ
И СТОМАНА И ТОК НЯМА ДА ИМА И БЕНЗИН СЪЩО
АЙДЕ ЧОВКАТА В КАЛТА
07:05 24.09.2026
4 Само казвам
Сериозно, не беше ли престъпление да се насажда омраза и страх??
07:06 24.09.2026
5 Пешо
07:06 24.09.2026
6 Изкуквам ли
07:09 24.09.2026
7 АНГЛОСАКСИТЕ ЩЕ ВЗЕМАТ ОТ ОКРАИНА
07:09 24.09.2026
8 ИЗНЕРВЕН РОТШИЛД
07:13 24.09.2026
9 Отговорът
Въоражаваха досега Украйна за удари дълбоко в Русия, после се оплакват от ескалация на войната, ами вече са част от нея
07:16 24.09.2026
10 НАЛИ БЕШЕ МИР ЧРЕЗ СИЛА
07:16 24.09.2026
11 Ами
И до днес украинския народ не е "член". Защо света да вярва на европейците тогава?
Коментиран от #14
07:17 24.09.2026
12 ИЗКОПАХТЕ ЛИ ВЕЧЕ
07:17 24.09.2026
13 Мара войнолюбката
07:18 24.09.2026
14 ЗАПАДА ДОБРЕ РАЗБИРАШЕ
До коментар #11 от "Ами":Че бандерите са с нисък интелект и се възползваха за да разпалят този конфликт с Русия.
Коментиран от #29
07:19 24.09.2026
15 Kaлпазанин
07:20 24.09.2026
16 Ъъъ
07:21 24.09.2026
17 Само
А бяха на милостта на Червената армия само 10 години преди това. Изключително полички племе.
07:26 24.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 глупусти
07:30 24.09.2026
20 силни
До коментар #18 от "Госあ":е колко да са силни? Могъщата армия издържа две седмици. Абе кой прави СВО с резервисти?
07:31 24.09.2026
21 Ти ли няма да знаеш
До коментар #1 от "Тити":Сладуранчо -))
07:31 24.09.2026
22 Каунь
07:31 24.09.2026
23 си пън
Коментиран от #24
07:34 24.09.2026
24 га га га
До коментар #23 от "си пън":Имаше едни уговорки 1994 в Будапеща. Кой ги наруши и нападна Украйна още 2014?
07:35 24.09.2026
25 ......-
07:37 24.09.2026
26 Някой
07:39 24.09.2026
27 украинският боклук , да си го ядат банде
07:40 24.09.2026
28 Мимч
07:41 24.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Олга
07:47 24.09.2026