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Германия предупреди за ескалация на руската агресия в Европа
  Тема: Украйна

Германия предупреди за ескалация на руската агресия в Европа

24 Септември, 2026 07:02 992 30

  • русия-
  • йохан вадефул-
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  • оон

Вадефул заяви, че Русия "задълбочава продоволствената криза в световен мащаб“, тъй като украинското зърно не може да бъде изнасяно

Германия предупреди за ескалация на руската агресия в Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул предупреди снощи за ескалация на руската агресия в Европа, предаде ДПА, съобщи БТА.

"Руските хибридни атаки срещу тези, които подкрепят Украйна и подкрепят международното право, достигнаха ново равнище", каза германският първи дипломат на заседание на Съвета за сигурност на ООН в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации в Ню Йорк.

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Той спомена опита за атака срещу летището на германския град Лайпциг миналия месец, като посочи, че Русия се е опитала да взриви два украински товарни самолета с дрон, зареден с експлозиви.

"Това не е изолиран пример за безразсъдната и опасна ескалация на агресията от страна на Русия в Европа и ние не бива да забравяме, че последиците от водената от Москва война в Украйна се усещат по света", обърна внимание министърът.

Вадефул заяви, че Русия "задълбочава продоволствената криза в световен мащаб“, тъй като украинското зърно не може да бъде изнасяно поради атаките на силите на Москва срещу пристанищата.

"Нека най-после излезем от тази спирала на разрушение и насилие“, каза той по време на заседанието на Съвета за сигурност на ООН. Вадефул за пореден път призова за пълно и незабавно прекратяване на огъня в Украйна, както и за размяна на военнопленници.

"Нужно е да се върнем към добросъвестни преговори, основани на принципите на международното право, които да проправят пътя към всеобхватен, справедлив и траен мир", акцентира външният министър на Германия, допълвайки, че Украйна е готова за подобни преговори, но Русия продължава да отказва.

"Украйна е готова. Ние, европейците, сме готови, а Германия е готова да допринесе за мирното решение, от което спешно се нуждаем“, обобщи той.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тити

    10 3 Отговор
    Когато си пасивен не те чака нищо хубаво

    Коментиран от #21

    07:04 24.09.2026

  • 2 Мара Джамбазовата Патка

    39 2 Отговор
    Хора с 14% поддръжка от народа си предупреждават.....?

    Хайде пътекитеееееееее....

    07:04 24.09.2026

  • 3 НЕ ЧЕТОХ СТАТИЯТА

    37 3 Отговор
    ЗАГЛАВИЕТО МИ СТИГА
    АЛОООО НЯМА ДА ИМА УКРАИНСКО ЗЪРНО И КИНТИ ЗА ХУНТАТА В КИЕВ
    ДА БЯХА МИСЛИЛИ ПРЕДИ МЕСЕЦ
    И СТОМАНА И ТОК НЯМА ДА ИМА И БЕНЗИН СЪЩО
    АЙДЕ ЧОВКАТА В КАЛТА

    07:05 24.09.2026

  • 4 Само казвам

    32 0 Отговор
    Стига про..стотии, бе Фашаги!

    Сериозно, не беше ли престъпление да се насажда омраза и страх??

    07:06 24.09.2026

  • 5 Пешо

    34 1 Отговор
    Пак русия ум виновна.... ц ц ц . Кой почна първи да удря търг.кораби в черно море? За 1 прЕАтел питал... всеки ще яде каквото произвежда някога демократите казаха.... ссср прави танкове... ще ядат танкове. Сега логично е да ккажем... заоада какво прави?! Инукрайна.. дронове и бомби...да ядат дронове и бомби.

    07:06 24.09.2026

  • 6 Изкуквам ли

    31 2 Отговор
    Заглавието ми прозвуча като :Германия отново си го търси"...

    07:09 24.09.2026

  • 7 АНГЛОСАКСИТЕ ЩЕ ВЗЕМАТ ОТ ОКРАИНА

    27 1 Отговор
    Само на геврека дупката.

    07:09 24.09.2026

  • 8 ИЗНЕРВЕН РОТШИЛД

    22 1 Отговор
    Искам си зърното, искам си зэрното!!! То се е мое! Аз купих чернозема от Зеленски.

    07:13 24.09.2026

  • 9 Отговорът

    20 1 Отговор
    Европейското лицемерие няма граници
    Въоражаваха досега Украйна за удари дълбоко в Русия, после се оплакват от ескалация на войната, ами вече са част от нея

    07:16 24.09.2026

  • 10 НАЛИ БЕШЕ МИР ЧРЕЗ СИЛА

    18 1 Отговор
    Защо не наложите мир ами само се оплаквате?

    07:16 24.09.2026

  • 11 Ами

    18 1 Отговор
    Европейците и в частност Германия подклаждаха този конфликт още от преговорите в Минск. Преди това предизвикаха преврата в Киев, крещейки как Русия искала уж да спре порива на украинския народ към "членство в ЕС"...
    И до днес украинския народ не е "член". Защо света да вярва на европейците тогава?

    Коментиран от #14

    07:17 24.09.2026

  • 12 ИЗКОПАХТЕ ЛИ ВЕЧЕ

    13 1 Отговор
    Редкоземите.

    07:17 24.09.2026

  • 13 Мара войнолюбката

    8 1 Отговор
    обявявам война на Русия!!!

    07:18 24.09.2026

  • 14 ЗАПАДА ДОБРЕ РАЗБИРАШЕ

    16 2 Отговор

    До коментар #11 от "Ами":

    Че бандерите са с нисък интелект и се възползваха за да разпалят този конфликт с Русия.

    Коментиран от #29

    07:19 24.09.2026

  • 15 Kaлпазанин

    8 1 Отговор
    Добро утро пак на тъпотиите

    07:20 24.09.2026

  • 16 Ъъъ

    11 2 Отговор
    Знамето на победата ще вее отново на Бундестага.... 🤔

    07:21 24.09.2026

  • 17 Само

    7 2 Отговор
    на банална антируска пропаганда го карат германците. Още от 1955г. след като оглавиха НАТО в Европа и поведоха война уж срещу "комунизма".
    А бяха на милостта на Червената армия само 10 години преди това. Изключително полички племе.

    07:26 24.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 глупусти

    7 0 Отговор
    Леличка каза, че укра зерно не ставало щото пълно с пестициди и всякакви отрови, и укра го продавали само на България.

    07:30 24.09.2026

  • 20 силни

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Госあ":

    е колко да са силни? Могъщата армия издържа две седмици. Абе кой прави СВО с резервисти?

    07:31 24.09.2026

  • 21 Ти ли няма да знаеш

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тити":

    Сладуранчо -))

    07:31 24.09.2026

  • 22 Каунь

    4 1 Отговор
    Синдрома Сталинград барем ощи 10 000 години ша ги стряска. Фрауту Алис им взе страха хаха

    07:31 24.09.2026

  • 23 си пън

    6 1 Отговор
    бигфул,имаше едни договорки в минск,КОЙ ЛЪГА тогаз бе лицемери долни,кой не искаше мир и въоръжи осрайна,а путин искаше да спрат да избиват рускоезчни,сега дърбайте квот си надробихте,а осранците има много да ги храните и много ще ревете от тях

    Коментиран от #24

    07:34 24.09.2026

  • 24 га га га

    1 3 Отговор

    До коментар #23 от "си пън":

    Имаше едни уговорки 1994 в Будапеща. Кой ги наруши и нападна Украйна още 2014?

    07:35 24.09.2026

  • 25 ......-

    3 0 Отговор
    Производителите на памперси насмогват ли?

    07:37 24.09.2026

  • 26 Някой

    5 0 Отговор
    Изправени пред фалит и вътрешни бунтове, германските управляващи изиграват последният им шанс - картата с "руската агресия". Но и тя ще е нефелна - германеца остана без пари.

    07:39 24.09.2026

  • 27 украинският боклук , да си го ядат банде

    3 0 Отговор
    рите и техните подлоги ! ЗЪРНОТО ОТ БАНДЕРИЯ Е ТОКСИЧНО !

    07:40 24.09.2026

  • 28 Мимч

    4 0 Отговор
    Ако укрите бяха готови ,а и вие отдавна зеления да беше вдигнал байрака и всичко щеше да е свършило.Но вие само лъжете света и разпалвате още повече операцията....

    07:41 24.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Олга

    0 0 Отговор
    Европейската елитарна скотобаза побесняла и загубила разум от русофобската ненавист. Иска война. Отбити мозъци не дават сметка, че това ще е край на евроейска цивилизация. Възможно и не само европейската. Този побъркан елит тласка народа си на заклание, ден на ден вдигайки градуса на милитаризация и военна истерия. Стават много опасни Кой ли път Путин казва, че Русия няма основание да воюва с Европа и не иска война с нея.Има други задачи.Но в Европа има тежка деградация на управляващия елит. Няма с кой да се говори

    07:47 24.09.2026