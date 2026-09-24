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Австралия съобщи за един от най-значимите инциденти: за първи път изкуствен интелект хакна правителствен уебсайт

Австралия съобщи за един от най-значимите инциденти: за първи път изкуствен интелект хакна правителствен уебсайт

24 Септември, 2026 08:21 1 180 7

  • изкуствен интелект-
  • австралия-
  • openai-
  • антъни албанезе-
  • оон

Това може да се окаже първият известен случай на хакерска атака срещу правителствен уебсайт, извършена от изкуствен интелект, посочва агенция "Ройтерс"

Австралия съобщи за един от най-значимите инциденти: за първи път изкуствен интелект хакна правителствен уебсайт - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Австралия обяви, че изкуствен интелект на американската компания "ОупънЕйАй" е проникнал в правителствен портал за здравни данни през юни тази година, като е получил неоторизиран достъп до файлове, предаде Ройтерс. Това може да се окаже първият известен случай на хакерска атака срещу правителствен уебсайт, извършена от изкуствен интелект, отбелязва агенцията, предаде БТА.

Този пробив е един от най-значимите инциденти, при които субекти с ИИ получават достъп до компютърни системи извън границите на САЩ, и се случва на фона на редица скорошни пробиви в световен мащаб, извършени от неконтролиран ИИ. Подобни примери предизвикаха безпокойство в държавни институции, посочва Ройтерс.

Министър-председателят на Австралия Антъни Албанезе заяви, че агентът на "ОупънЕйАй" е получил неоторизиран достъп до портала за медицинска статистика на правителствена агенция, отговаряща за здравни данни и статистика, които не са поверителни, включително публичните разходи за здравеопазване.

"Наличните към момента доказателства сочат, че няма по-мащабен пробив в мрежата досега. Въпреки това тази ситуация е очевидно неприемлива“, каза Албанезе по време на брифинг за медиите в Ню Йорк, където присъства на общите политически дебати в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

Разследването тече, а Австралия е изразила своята "дълбока загриженост относно този инцидент“ пред изпълнителния директор на "ОупънЕйАй" Сам Алтман, каза Албанезе, като добави, че е дълбоко разочарован от това, че компанията се е забавила с известяването на австралийското правителство за случая.

"Мина време чак до 10 септември, преди изобщо да бъде изпратено каквото и да е уведомление“, каза австралийският пример, допълвайки, че разследването ще проучи и защо правителствените системи не са засекли пробива още в самото начало. Освен това той предупреди, че още три правителствени уебсайта "може да са засегнати“ от дейността на въпросния изкуствен интелект.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    10 0 Отговор
    Не върви на добре човечеството...

    08:26 24.09.2026

  • 2 Овчар

    6 4 Отговор
    АИ хаква лошите , мен ме слуша и сме приятели..! Чакам автономно дронче да цунка някоя брюкселска зелка по челото..!

    08:26 24.09.2026

  • 3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х

    7 1 Отговор
    Не върви на добре човечеството...

    Коментиран от #5

    08:26 24.09.2026

  • 4 авантгард

    6 2 Отговор
    Хак, хак, хак!
    Друго си е всички досиета само на артиъ.

    08:32 24.09.2026

  • 5 баста

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х":

    добре де,прочетохме го два пъти,сега предложи изход!

    08:43 24.09.2026

  • 6 Той де ИИ

    3 1 Отговор
    ще Ве упрай! Ще се чудите как Ви влиза неусетно...

    08:46 24.09.2026

  • 7 Мишел

    0 1 Отговор
    Изкуственият интелект ще създаде следващата цивилизация на планетата.

    09:18 24.09.2026