Остава ден до официалното начало на предизборната кампания за седмия президент на България. В надпреварата за „Дондуков“ 2 участват рекордните 27 кандидат-президентски двойки, обобщи "Нова телевизия".

За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. Първият тур на президентските избори е на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е седмица по-късно на 1 ноември.