Новини
България »
Остава ден до официалното начало на предизборната кампания

Остава ден до официалното начало на предизборната кампания

24 Септември, 2026 07:59 554 18

  • избори-
  • президент

В надпреварата за „Дондуков“ 2 участват рекордните 27 кандидат-президентски двойки

Остава ден до официалното начало на предизборната кампания - 1
Снимка: БГНЕС
NOVA NOVA

Остава ден до официалното начало на предизборната кампания за седмия президент на България. В надпреварата за „Дондуков“ 2 участват рекордните 27 кандидат-президентски двойки, обобщи "Нова телевизия".

За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. Първият тур на президентските избори е на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е седмица по-късно на 1 ноември.

 

 


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 14/88

    3 3 Отговор
    браво
    аз днес пак съм на фотосинтеза

    при идйотова ще е така още 5 г
    а при чорапа до безкрайност

    08:02 24.09.2026

  • 2 авантгард

    3 1 Отговор
    Казано е: ще има изненада в последните секунди.
    Амин.

    08:04 24.09.2026

  • 3 Крадев

    3 1 Отговор
    Започна клеветншческа кампания за омаскарявяне на политическия противник в стил Бай Ганьо ДС агента прави избори.

    08:09 24.09.2026

  • 4 авантгард

    4 2 Отговор
    Йотова защо не говори на родния си език от трибуната на ООН, а на френски?
    О, неразумна, поради что се срамиш.........
    Позор!

    08:11 24.09.2026

  • 5 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Много яка статия. Изчерпателна, вярна и, най-важното: подробна до болка.😎

    08:13 24.09.2026

  • 6 Веселяка

    0 2 Отговор
    Аз ще гласувам за Волен или Лупи 🤪 ей така само за майтапа 😆 иначе ми е абсолютно все тая 😂 разбрахте ли, простовати индивиди 🤣

    Коментиран от #9

    08:13 24.09.2026

  • 7 в кратце

    1 0 Отговор
    "Като две шапки боза".

    08:14 24.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Йидйотова

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Веселяка":

    А защо не за мен 😵

    08:20 24.09.2026

  • 10 Само Гюров

    1 4 Отговор
    Гюров и Кандев ЕДИНСТВЕНИТЕ НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ ...

    Коментиран от #15

    08:22 24.09.2026

  • 11 надарена кака

    1 0 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    08:26 24.09.2026

  • 12 Остава ден

    1 0 Отговор
    До официалното оплюване.

    08:32 24.09.2026

  • 13 Нашият блок в Гео Милев

    2 2 Отговор
    Ще гласуваме за Костадинов
    Всичео друго е плява

    Коментиран от #14, #17

    08:36 24.09.2026

  • 14 Време е

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Нашият блок в Гео Милев":

    за "Алтернатива за България" с 11 !

    08:44 24.09.2026

  • 15 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Само Гюров":

    от които нищо независи !

    08:45 24.09.2026

  • 16 Гласувайте

    1 1 Отговор
    за тьотя Идиотова от Педофилска Балхария.

    08:47 24.09.2026

  • 17 Хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Нашият блок в Гео Милев":

    Вашио коптор е у Факултето.

    08:48 24.09.2026

  • 18 Наско

    0 0 Отговор
    Това е новината.Голям праз,сварен и омекнал!

    09:53 24.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове