Остава ден до официалното начало на предизборната кампания за седмия президент на България. В надпреварата за „Дондуков“ 2 участват рекордните 27 кандидат-президентски двойки, обобщи "Нова телевизия".
За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. Първият тур на президентските избори е на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е седмица по-късно на 1 ноември.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 14/88
аз днес пак съм на фотосинтеза
при идйотова ще е така още 5 г
а при чорапа до безкрайност
08:02 24.09.2026
2 авантгард
Амин.
08:04 24.09.2026
3 Крадев
08:09 24.09.2026
4 авантгард
О, неразумна, поради что се срамиш.........
Позор!
08:11 24.09.2026
5 Евгени от Алфапласт
08:13 24.09.2026
6 Веселяка
Коментиран от #9
08:13 24.09.2026
7 в кратце
08:14 24.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Йидйотова
До коментар #6 от "Веселяка":А защо не за мен 😵
08:20 24.09.2026
10 Само Гюров
Коментиран от #15
08:22 24.09.2026
11 надарена кака
08:26 24.09.2026
12 Остава ден
08:32 24.09.2026
13 Нашият блок в Гео Милев
Всичео друго е плява
Коментиран от #14, #17
08:36 24.09.2026
14 Време е
До коментар #13 от "Нашият блок в Гео Милев":за "Алтернатива за България" с 11 !
08:44 24.09.2026
15 Така е
До коментар #10 от "Само Гюров":от които нищо независи !
08:45 24.09.2026
16 Гласувайте
08:47 24.09.2026
17 Хи хи
До коментар #13 от "Нашият блок в Гео Милев":Вашио коптор е у Факултето.
08:48 24.09.2026
18 Наско
09:53 24.09.2026