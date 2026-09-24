Северна Корея е направила изпитание на модернизирана система за залпов огън

Северна Корея е извършила изпитателен пуск на модернизирана 240-милиметрова система за управляем реактивен залпов огън във вторник, съобщи днес държавната новинарска агенция КЦТА, предаде БТА.

Изпитанието доказа точността и превъзходството на ракетите с увеличен обсег, които използват автономна система за прецизно насочване, посочи КЦТА. Тези ракети са способни да поразяват цели на разстояние 100 км при полет по балистична траектория и на 115 км при комбиниран режим на планиращ полет, се уточнява в съобщението.

Разработването на такива ракети осигурява на Северна Корея значително подобрение на капацитета на огневата мощ по южната граница, пише агенцията, визирайки границата с Южна Корея.

Пак Чон-чон, заместник-председател на Централната военна комисия, който ръководеше изпитанието, подчерта необходимостта от съсредоточаване на арсенала за нанасяне на най-смъртоносните и разрушителни удари по южната граница, обяви КЦТА.

Същевременно Северна Корея заяви, че статутът ѝ на ядрена държава е необратим, предаде КЦТА. Колкото повече САЩ и техните съюзници настояват за ядрено разоръжаване, толкова по-твърда ще става позицията на страната, каза днес външната министърка Чое Сон-хюи, цитирана от КЦТА.