Северна Корея е направила изпитание на модернизирана система за залпов огън

Северна Корея е извършила изпитателен пуск на модернизирана 240-милиметрова система за управляем реактивен залпов огън във вторник, съобщи днес държавната новинарска агенция КЦТА, предаде БТА.
Изпитанието доказа точността и превъзходството на ракетите с увеличен обсег, които използват автономна система за прецизно насочване, посочи КЦТА. Тези ракети са способни да поразяват цели на разстояние 100 км при полет по балистична траектория и на 115 км при комбиниран режим на планиращ полет, се уточнява в съобщението.
Разработването на такива ракети осигурява на Северна Корея значително подобрение на капацитета на огневата мощ по южната граница, пише агенцията, визирайки границата с Южна Корея.
Пак Чон-чон, заместник-председател на Централната военна комисия, който ръководеше изпитанието, подчерта необходимостта от съсредоточаване на арсенала за нанасяне на най-смъртоносните и разрушителни удари по южната граница, обяви КЦТА.
Същевременно Северна Корея заяви, че статутът ѝ на ядрена държава е необратим, предаде КЦТА. Колкото повече САЩ и техните съюзници настояват за ядрено разоръжаване, толкова по-твърда ще става позицията на страната, каза днес външната министърка Чое Сон-хюи, цитирана от КЦТА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 авантгард
А щерката е прелестна!
07:53 24.09.2026
2 Реалист
07:56 24.09.2026
3 Фен
Коментиран от #4
08:03 24.09.2026
4 Мишел
До коментар #3 от "Фен":На фронта в Украйна 10 000 северокорейци набират боен опит.
08:14 24.09.2026
5 Mdaaaa
08:14 24.09.2026
6 Мдааа
08:16 24.09.2026
7 Иван
08:18 24.09.2026
8 Червен кхмер
Питам за една ганьовска копейка обожаваща тази държава.
Коментиран от #9, #10
08:18 24.09.2026
9 Мишел
До коментар #8 от "Червен кхмер":Китай осигурява на Северна Корея всичко необходимо, защото армията на Северна Корея страхува САЩ и пази Китай.
08:22 24.09.2026
10 БАС ДЪРЖА
До коментар #8 от "Червен кхмер":ЧЕ ХРАНИТЕ В СЕВЕРНА КОРЕЯ СА ИСТИНСКИ ЗА РАЗЛИКА ОТ БЪЛГАРИЯ!
Коментиран от #14
08:46 24.09.2026
11 Нов опит да направят ATACMS
Коментиран от #12
08:58 24.09.2026
12 Мишел
До коментар #11 от "Нов опит да направят ATACMS":Северна Корея има на въоръжение множество 600 мм системи за залпов огън, които са с ТТ данни, по-добри от тези на ATACMS ( MWM ).
09:13 24.09.2026
13 Един
09:15 24.09.2026
14 Ха ха
До коментар #10 от "БАС ДЪРЖА":Истински защоно магазините са празни.Отиди там да се храниш.Ако си дебел бързо ще отслабнеш от "чистите" храни
09:19 24.09.2026
15 Само да питам:
Защо? Каква в целта да питам? Като го прочетат 100 пъти хората да си мислят, че един от най-бруталните и изостанали режими на планетата вероятно не е толкова зле?
09:44 24.09.2026