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Северна Корея е направила изпитание на модернизирана система за залпов огън

Северна Корея е направила изпитание на модернизирана система за залпов огън

24 Септември, 2026 07:49 897 15

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Разработването на такива ракети осигурява на Северна Корея значително подобрение на капацитета на огневата мощ по южната граница

Северна Корея е направила изпитание на модернизирана система за залпов огън - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Северна Корея е извършила изпитателен пуск на модернизирана 240-милиметрова система за управляем реактивен залпов огън във вторник, съобщи днес държавната новинарска агенция КЦТА, предаде БТА.

Изпитанието доказа точността и превъзходството на ракетите с увеличен обсег, които използват автономна система за прецизно насочване, посочи КЦТА. Тези ракети са способни да поразяват цели на разстояние 100 км при полет по балистична траектория и на 115 км при комбиниран режим на планиращ полет, се уточнява в съобщението.

Разработването на такива ракети осигурява на Северна Корея значително подобрение на капацитета на огневата мощ по южната граница, пише агенцията, визирайки границата с Южна Корея.

Пак Чон-чон, заместник-председател на Централната военна комисия, който ръководеше изпитанието, подчерта необходимостта от съсредоточаване на арсенала за нанасяне на най-смъртоносните и разрушителни удари по южната граница, обяви КЦТА.

Същевременно Северна Корея заяви, че статутът ѝ на ядрена държава е необратим, предаде КЦТА. Колкото повече САЩ и техните съюзници настояват за ядрено разоръжаване, толкова по-твърда ще става позицията на страната, каза днес външната министърка Чое Сон-хюи, цитирана от КЦТА.


Северна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    5 5 Отговор
    Уудчук ич не им цепи басма.
    А щерката е прелестна!

    07:53 24.09.2026

  • 2 Реалист

    6 4 Отговор
    Соросите само гледат в паницата на другите

    07:56 24.09.2026

  • 3 Фен

    7 3 Отговор
    Ами да ги праща на полигона. В Украйна. Няма само терористите от НАТО да си тестват въоръженията там.

    Коментиран от #4

    08:03 24.09.2026

  • 4 Мишел

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Фен":

    На фронта в Украйна 10 000 северокорейци набират боен опит.

    08:14 24.09.2026

  • 5 Mdaaaa

    3 1 Отговор
    Путинчо се отплаща за стоката с технологии,

    08:14 24.09.2026

  • 6 Мдааа

    2 1 Отговор
    Путинчо се отплаща за стоката с технологии,

    08:16 24.09.2026

  • 7 Иван

    5 3 Отговор
    Гнусния сбъркан евреин Еленски се е надрусал.

    08:18 24.09.2026

  • 8 Червен кхмер

    4 5 Отговор
    С.Корея кога най накрая ще почне да ди изхранва народа? Може ли в тази диктаторска страна с наследствен диктатор да има само дебели с.корейци от дебелата фамилия Ким?
    Питам за една ганьовска копейка обожаваща тази държава.

    Коментиран от #9, #10

    08:18 24.09.2026

  • 9 Мишел

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "Червен кхмер":

    Китай осигурява на Северна Корея всичко необходимо, защото армията на Северна Корея страхува САЩ и пази Китай.

    08:22 24.09.2026

  • 10 БАС ДЪРЖА

    5 3 Отговор

    До коментар #8 от "Червен кхмер":

    ЧЕ ХРАНИТЕ В СЕВЕРНА КОРЕЯ СА ИСТИНСКИ ЗА РАЗЛИКА ОТ БЪЛГАРИЯ!

    Коментиран от #14

    08:46 24.09.2026

  • 11 Нов опит да направят ATACMS

    2 0 Отговор
    Руснаците отдавна прибраха остатъците от техните ракетни подразделения дълбоко в тила. Преди ATACMA-ите, а сега и дроновете, не им дават възможност да се покажат.

    Коментиран от #12

    08:58 24.09.2026

  • 12 Мишел

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Нов опит да направят ATACMS":

    Северна Корея има на въоръжение множество 600 мм системи за залпов огън, които са с ТТ данни, по-добри от тези на ATACMS ( MWM ).

    09:13 24.09.2026

  • 13 Един

    1 3 Отговор
    А ориз имат ли?

    09:15 24.09.2026

  • 14 Ха ха

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "БАС ДЪРЖА":

    Истински защоно магазините са празни.Отиди там да се храниш.Ако си дебел бързо ще отслабнеш от "чистите" храни

    09:19 24.09.2026

  • 15 Само да питам:

    1 1 Отговор
    Северна Корея е с около 26 милиона население. В света има 15-20 държави с население 20-30 м. Защо уважаемите Факти пускат по 5-6 статии за тях седмично, а за другите не? Австралия например е съвсем малко по-голяма, а статиите за тях са сигурно 5-6 годишно. Апропо, те също правят доста значими неща във въоръжаването, по-големи от тези на корейците, но статии няма.
    Защо? Каква в целта да питам? Като го прочетат 100 пъти хората да си мислят, че един от най-бруталните и изостанали режими на планетата вероятно не е толкова зле?

    09:44 24.09.2026

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