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Убийството на Младежкия хълм: Съдът отново решава дали да освободи 16-годишно момиче

Убийството на Младежкия хълм: Съдът отново решава дали да освободи 16-годишно момиче

24 Септември, 2026 08:14 633 12

  • убийство-
  • пловдив-
  • младежки хълм

Тийнейджърката е сред 8-те непълнолетни, които са с повдигнати обвинения за жестокото престъпление

Убийството на Младежкия хълм: Съдът отново решава дали да освободи 16-годишно момиче - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

16-годишното момиче, обвинено за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив, отново ще поиска да излезе от ареста, предаде бТВ.

Апелативният съд в Пловдив ще разгледа днес жалбата, с която тя оспорва решението на Окръжния съд от 14 септември.

Тогава ѝ беше отказана промяна на най-тежката мярка „задържане под стража“ с по-лека и така тя беше оставена в ареста.

Момичето е сред 8-те непълнолетни, които са с повдигнати обвинения за жестокото престъпление.

Случаят е от 4 август 2026 г., когато 37-годишният Георги Кузев беше намерен тежко пострадал в района на Младежкия хълм в Пловдив.

Според прокуратурата голяма група младежи е нападнала мъжа, след като го е примамила на среща. След побой мъжът почива.

Държавното обвинение твърди, че престъплението е извършено с особена жестокост и по хулигански подбуди, както и по подбуди, свързани със сексуалната ориентация на жертвата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лили Шпекова 🥒

    10 0 Отговор
    Пускайте детето,да оди да лови педофили!🤣👍

    Коментиран от #4

    08:20 24.09.2026

  • 2 Батка

    2 2 Отговор
    "След побой мъжът почива." - И аз съм така, почивам си след маризенето. Изморително си е. Дори с бухалка. Предмишницата се натоварва много.

    08:20 24.09.2026

  • 3 Онли фенс

    4 2 Отговор
    Да я освободи, губи клиенти тая 🦆

    08:23 24.09.2026

  • 4 Абе

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лили Шпекова 🥒":

    Ко туй курнишонче бе госпожа.

    Коментиран от #5

    08:42 24.09.2026

  • 5 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Абе":

    С него работя по метода "Калушев "💋🖕💋

    08:47 24.09.2026

  • 6 Лили Шпекова 🥒

    3 0 Отговор
    С него работя по метода "Калушев "💋🖕💋

    08:48 24.09.2026

  • 7 А ма те

    1 0 Отговор
    още ли държат детето? Пускайте го на свобода.

    09:10 24.09.2026

  • 8 Троян

    1 1 Отговор
    Да я освободят от ареста. От там директно в Бойчиновци. Пиклата ще може да се бие със ромчетата на воля да и премине стреса.

    09:16 24.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Не! И дума да не става!

    1 0 Отговор
    Е дума да не става за промяната на мярката на това чудовище, на това двукопитно и студенокръвно чудовище! Като нищо ще намери друг нещастник, с когото да се гаври, да го измъчва и да го убие! това чудовище от женски пол, е опасно за обществоот! не само, че трябва да остане в ареста, но и след навършване на пълнолетие трябва да бъде осъдено на доживотен затвор без право на замяна! Ккато и другите изверги и садисти, които така мъчително и зверски са причинили смъртта на невинен човек! Ако все пак се намери някой подкупен съдия, дано го хванат клетвите на всички близки, познати на жертвата, а и на всички хора, отвратени от пловдивската група изроди и садисти! Както се разбра, те били ученици в "елитни" училища! Ами, я да видим физиономиите на "елитните" им учители, благодареине на които са станали изверги и убийци! И щом малолетните убийци ас ученици в "елитни" училища, можете ли да си предсатвите какви изверги излизат от НЕелитните ни училища?

    09:35 24.09.2026

  • 11 Хмм

    1 0 Отговор
    кое от момичетата, това коетое разказало всичко пред полицията или ази, дето е организирала всичко за да си купи дюнер

    09:39 24.09.2026

  • 12 Жоро

    0 0 Отговор
    То ,това девойче за 30 години в сливенския затвор,те ще разглеждат дали да го пуснат.🤔 Досега трябваше да има трудов стаж Там.😡

    09:55 24.09.2026