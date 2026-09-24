Убийството на Младежкия хълм: Съдът отново решава дали да освободи 16-годишно момиче

16-годишното момиче, обвинено за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив, отново ще поиска да излезе от ареста, предаде бТВ.

Апелативният съд в Пловдив ще разгледа днес жалбата, с която тя оспорва решението на Окръжния съд от 14 септември.

Тогава ѝ беше отказана промяна на най-тежката мярка „задържане под стража“ с по-лека и така тя беше оставена в ареста.

Момичето е сред 8-те непълнолетни, които са с повдигнати обвинения за жестокото престъпление.

Случаят е от 4 август 2026 г., когато 37-годишният Георги Кузев беше намерен тежко пострадал в района на Младежкия хълм в Пловдив.

Според прокуратурата голяма група младежи е нападнала мъжа, след като го е примамила на среща. След побой мъжът почива.

Държавното обвинение твърди, че престъплението е извършено с особена жестокост и по хулигански подбуди, както и по подбуди, свързани със сексуалната ориентация на жертвата.