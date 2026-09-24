Убийството на Младежкия хълм: Съдът отново решава дали да освободи 16-годишно момиче

16-годишното момиче, обвинено за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив, отново ще поиска да излезе от ареста, предаде бТВ.
Апелативният съд в Пловдив ще разгледа днес жалбата, с която тя оспорва решението на Окръжния съд от 14 септември.
Тогава ѝ беше отказана промяна на най-тежката мярка „задържане под стража“ с по-лека и така тя беше оставена в ареста.
Момичето е сред 8-те непълнолетни, които са с повдигнати обвинения за жестокото престъпление.
Случаят е от 4 август 2026 г., когато 37-годишният Георги Кузев беше намерен тежко пострадал в района на Младежкия хълм в Пловдив.
Според прокуратурата голяма група младежи е нападнала мъжа, след като го е примамила на среща. След побой мъжът почива.
Държавното обвинение твърди, че престъплението е извършено с особена жестокост и по хулигански подбуди, както и по подбуди, свързани със сексуалната ориентация на жертвата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лили Шпекова 🥒
Коментиран от #4
08:20 24.09.2026
2 Батка
08:20 24.09.2026
3 Онли фенс
08:23 24.09.2026
4 Абе
До коментар #1 от "Лили Шпекова 🥒":Ко туй курнишонче бе госпожа.
Коментиран от #5
08:42 24.09.2026
5 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #4 от "Абе":С него работя по метода "Калушев "💋🖕💋
08:47 24.09.2026
6 Лили Шпекова 🥒
08:48 24.09.2026
7 А ма те
09:10 24.09.2026
8 Троян
09:16 24.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Не! И дума да не става!
09:35 24.09.2026
11 Хмм
09:39 24.09.2026
12 Жоро
09:55 24.09.2026