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Вълна от хейт срещу водещия на "Сделка или не": "Който го е предложил, да подаде оставка"

Вълна от хейт срещу водещия на "Сделка или не": "Който го е предложил, да подаде оставка"

24 Септември, 2026 08:11 1 885 31

  • сделка или не-
  • павел владимиров-
  • водещ-
  • хейт

Павел Владимиров предизвика остри реакции сред част от зрителите на „Сделка или не“. Под публикации в официалната фейсбук страница на предаването се появиха критики към представянето му и призиви да бъде сменен

Вълна от хейт срещу водещия на "Сделка или не": "Който го е предложил, да подаде оставка" - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Павел Владимиров предизвика остри реакции сред част от зрителите на „Сделка или не“. Под публикации в официалната Фейсбук страница на предаването се появиха критики към представянето му и призиви да бъде сменен.

Коментари срещу водещия имаше и покрай епизода в понеделник, когато участничката Роза си тръгна със 750 евро. За някои от потребителите основната тема се оказа поведението на Владимиров пред камерата, пише marica.bg.

„Смяна на водещия, г-н Банкер, плз!“, гласи един от коментарите. Друг зрител заявява, че е спрял да гледа предаването заради новия водещ.

Критиките са насочени към стила му

Сред недоволните има зрители, според които на Владимиров му липсват настроение и енергия, подходящи за телевизионната игра. Други отправят критики и към екипа, избрал го за водещ. Част от реакциите преминават в лични обиди.

„Който е предложил този човечец за водещ, трябва задължително да си подаде оставката и никога повече да не се занимава с радио и телевизия!“, гласи друг от коментарите. „Моите уважения, но това не е водещият за това предаване. Никакво настроение, напротив, звучи като траурен агент!“, пише Димитър Йоцов. А друг потребител го сравнява с „някой случайно хванат минувач от улицата“.

Засега описаните реакции показват, че част от аудиторията приема трудно промяната. Дали отношението към Владимиров ще се промени с времето, предстои да стане ясно.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    21 0 Отговор
    Що е туй хейт и има ли почва у нас?

    Коментиран от #8

    08:12 24.09.2026

  • 2 Старчо Сарача

    43 0 Отговор
    Кой гледа тази тъпня?

    08:13 24.09.2026

  • 3 БеГемот

    38 0 Отговор
    Е то това предаване е за идиоти и съответно водещият трябва да се държи като такъв....явно на тоя не му се отдава...

    Коментиран от #10

    08:16 24.09.2026

  • 4 Храчков

    19 0 Отговор
    е за тая работа. Поне цирк да става. Бог е на глупашките безсмислици, дори смята, че е забавен.🤣

    08:17 24.09.2026

  • 5 Тв критик

    22 0 Отговор
    Има ли още хора да гледат тази тв ???

    08:18 24.09.2026

  • 6 Въй

    5 11 Отговор
    Върнете си Ненчо Балабанов!

    Коментиран от #23

    08:18 24.09.2026

  • 7 бушприт

    25 0 Отговор
    Вълна от неодобрение,а не от хейт.Хейт не е българска дума.

    08:23 24.09.2026

  • 8 провинциалист

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "авантгард":

    В развитите демократични общества, базирани на свободата и мисълта (като нашето) проявата на собствено мнение, неидентично с официалния политически курс, е хейт. Един от най-големите грехове в такова общество.

    08:25 24.09.2026

  • 9 Едноок

    4 0 Отговор
    Братината знае предварително къде са големите суми. Обаче не може да го скрие, както Ненкото тй. Гледайте внимателно как се подхожда към отварянето и как подвежда участниците.

    08:27 24.09.2026

  • 10 Ку-ку

    18 0 Отговор

    До коментар #3 от "БеГемот":

    Особено участниците като започнат с това: "Имам усещането, че при мен няма голяма сума"..... "Датата на раждането на детето ми е номера на кутията ми".....и накрая си тръгват я с чашка, я с по 20-50€....верно са доста ограничени откъм умствен капацитет поне 90% от участниците..... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #15

    08:28 24.09.2026

  • 11 Злоба

    18 0 Отговор
    Едно безполезно шоу.

    08:33 24.09.2026

  • 12 в кратце

    13 0 Отговор
    "Дали отношението към Владимиров ще се промени с времето, предстои да стане ясно." ТОВА ОЗНАЧАВА,ЧЕ НЯМА ДА БЪДЕ СМЕНЕН!

    Коментиран от #25

    08:36 24.09.2026

  • 13 Дичо

    18 0 Отговор
    От всички тъпи шоута, това е най-тъпото.

    08:40 24.09.2026

  • 14 дедо Флашко

    11 1 Отговор
    С Павел Владимиров сделката по-скоро е НЕ!

    08:41 24.09.2026

  • 15 Αлфа Bълкът

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ку-ку":

    Сигурно получават хонорари, ще стоиш там 3 месеца на пансион и ще си ходиш накрая с €10.

    08:44 24.09.2026

  • 16 Изключително манипулирано шоу

    8 0 Отговор
    Как така до сега в никой участник, който играе не се паднаха 50 х€
    Просто този номер кутия не участва в разбъркването. Другото е манипулация от банкера!
    Точка.

    08:51 24.09.2026

  • 17 Венелино

    2 1 Отговор
    днес, какво ще ни готвиш?

    08:55 24.09.2026

  • 18 идиоти вън

    3 0 Отговор
    Абе оставете го момчето да спечели некой лев, то и предаването е, абе немам думи, та кой го гледа!!

    09:10 24.09.2026

  • 19 Зайо Байо

    3 2 Отговор
    Какво искате от Павката ? Да се държи дебилно и клоунски като Луканов и Балабанов ли ?

    09:13 24.09.2026

  • 20 ШОК!

    6 0 Отговор
    По-големия шок е, че някой изобщо гледа тази боза, че да разбере, че има нов водещ...

    09:15 24.09.2026

  • 21 свиреп ОХЛЮВ

    4 0 Отговор
    Предаването е леко малоумно и инфантилно. И е добре да не се гледа.

    09:15 24.09.2026

  • 22 Разбирач

    4 0 Отговор
    Оставете човецецът да захлеби. Да не мислите, че му се занимава с тъпо предаване, което дава по една минимална работна заплата само

    09:17 24.09.2026

  • 23 Христо Божинов

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Въй":

    Да не е луд, да се върне

    09:18 24.09.2026

  • 24 Пища ХУФнагел

    6 0 Отговор
    Един от най-ПСИХОПАТСКИТЕ въпроси е , когато ИЗБРАНИЯТ попита някой от останалите - Харалампи , какво мислиш за твоята кутия ?
    И психопатския отговор - Харалампи загадъчно казва ,.....Може да има Малка сума , ама може и Голяма , а даже и нещо средно !

    09:18 24.09.2026

  • 25 В телевизията

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "в кратце":

    си има договори

    09:19 24.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Зелка или две

    1 0 Отговор
    Ако някой е тръгнал да се заяжда с хейтърите е по-добре да се откаже навреме.

    09:21 24.09.2026

  • 28 Един

    3 1 Отговор
    Ма ... "пука ми" за Павлето и Венчето ...

    09:22 24.09.2026

  • 29 Хахаха

    3 0 Отговор
    А предишния циркаджия, който беше водещ да не би да става за нещо? Този поне не дразни с глас и присъствие.

    09:32 24.09.2026

  • 30 Жаба Кикерица

    3 0 Отговор
    И защо не дадат на Бойко да води ? Той и без това напоследък няма много работа. Пък и от изборите се уплаши и отказа. Колко му е . Пък и ще натрупа малко рейтинг , че съвсем до НУЛАТА отиде.

    09:33 24.09.2026

  • 31 И още мисирки ООД

    0 0 Отговор
    Българските радиа и телевизии са сляпо подражание на западните формати. Плагиатство, некадърност и пошлост. Рейтингите са нагласени, а не реални, рекламата се разпределя от шепа хора,които са се превърнали в медийни магнати. Посредствена и слугинажна журналистика - цинична и политически превърната в банка кадри.

    09:50 24.09.2026