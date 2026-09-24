Вълна от хейт срещу водещия на "Сделка или не": "Който го е предложил, да подаде оставка"

Павел Владимиров предизвика остри реакции сред част от зрителите на „Сделка или не“. Под публикации в официалната Фейсбук страница на предаването се появиха критики към представянето му и призиви да бъде сменен.
Коментари срещу водещия имаше и покрай епизода в понеделник, когато участничката Роза си тръгна със 750 евро. За някои от потребителите основната тема се оказа поведението на Владимиров пред камерата, пише marica.bg.
„Смяна на водещия, г-н Банкер, плз!“, гласи един от коментарите. Друг зрител заявява, че е спрял да гледа предаването заради новия водещ.
Критиките са насочени към стила му
Сред недоволните има зрители, според които на Владимиров му липсват настроение и енергия, подходящи за телевизионната игра. Други отправят критики и към екипа, избрал го за водещ. Част от реакциите преминават в лични обиди.
„Който е предложил този човечец за водещ, трябва задължително да си подаде оставката и никога повече да не се занимава с радио и телевизия!“, гласи друг от коментарите. „Моите уважения, но това не е водещият за това предаване. Никакво настроение, напротив, звучи като траурен агент!“, пише Димитър Йоцов. А друг потребител го сравнява с „някой случайно хванат минувач от улицата“.
Засега описаните реакции показват, че част от аудиторията приема трудно промяната. Дали отношението към Владимиров ще се промени с времето, предстои да стане ясно.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 авантгард
Коментиран от #8
08:12 24.09.2026
2 Старчо Сарача
08:13 24.09.2026
3 БеГемот
Коментиран от #10
08:16 24.09.2026
4 Храчков
08:17 24.09.2026
5 Тв критик
08:18 24.09.2026
6 Въй
Коментиран от #23
08:18 24.09.2026
7 бушприт
08:23 24.09.2026
8 провинциалист
До коментар #1 от "авантгард":В развитите демократични общества, базирани на свободата и мисълта (като нашето) проявата на собствено мнение, неидентично с официалния политически курс, е хейт. Един от най-големите грехове в такова общество.
08:25 24.09.2026
9 Едноок
08:27 24.09.2026
10 Ку-ку
До коментар #3 от "БеГемот":Особено участниците като започнат с това: "Имам усещането, че при мен няма голяма сума"..... "Датата на раждането на детето ми е номера на кутията ми".....и накрая си тръгват я с чашка, я с по 20-50€....верно са доста ограничени откъм умствен капацитет поне 90% от участниците..... 🤣🤣🤣
Коментиран от #15
08:28 24.09.2026
11 Злоба
08:33 24.09.2026
12 в кратце
Коментиран от #25
08:36 24.09.2026
13 Дичо
08:40 24.09.2026
14 дедо Флашко
08:41 24.09.2026
15 Αлфа Bълкът
До коментар #10 от "Ку-ку":Сигурно получават хонорари, ще стоиш там 3 месеца на пансион и ще си ходиш накрая с €10.
08:44 24.09.2026
16 Изключително манипулирано шоу
Просто този номер кутия не участва в разбъркването. Другото е манипулация от банкера!
Точка.
08:51 24.09.2026
17 Венелино
08:55 24.09.2026
18 идиоти вън
09:10 24.09.2026
19 Зайо Байо
09:13 24.09.2026
20 ШОК!
09:15 24.09.2026
21 свиреп ОХЛЮВ
09:15 24.09.2026
22 Разбирач
09:17 24.09.2026
23 Христо Божинов
До коментар #6 от "Въй":Да не е луд, да се върне
09:18 24.09.2026
24 Пища ХУФнагел
И психопатския отговор - Харалампи загадъчно казва ,.....Може да има Малка сума , ама може и Голяма , а даже и нещо средно !
09:18 24.09.2026
25 В телевизията
До коментар #12 от "в кратце":си има договори
09:19 24.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Зелка или две
09:21 24.09.2026
28 Един
09:22 24.09.2026
29 Хахаха
09:32 24.09.2026
30 Жаба Кикерица
09:33 24.09.2026
31 И още мисирки ООД
09:50 24.09.2026