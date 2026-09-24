Новини
Свят »
САЩ »
Украйна: Стига толкова имитации на дипломация, тази война трябва да приключи
  Тема: Украйна

Украйна: Стига толкова имитации на дипломация, тази война трябва да приключи

24 Септември, 2026 07:15 1 243 47

  • украйна-
  • андрий сибига-
  • оон-
  • русия-
  • война

Русия налага вето не просто на прекратяването на огъня, тя налага вето на мира, заяви министърът на външните работи на Украйна

Украйна: Стига толкова имитации на дипломация, тази война трябва да приключи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига заяви снощи, че е обсъдил с иранския си колега Абас Арагчи начини да се поддържа ниско ниво на напрежението, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Сибига написа в социалната платформа Екс, че срещата в кулоарите на течащата 81-ва годишна сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк е била продължение на телефонен разговор, състоял се през юли тази година.

Още новини от Украйна

В продължаващата над 4 години и половина война, водена от Русия, Украйна е подложена постоянно на атаки с проектирани в Иран дронове, посочва Ройтерс. През това време Киев разработи технологии за противодействие на тези безпилотни летателни апарати, като дори предложи помощта си на страните от Персийския залив, атакувани от Техеран.

"Дипломацията е за това, за да има директен разговор, дори и при предизвикателни обстоятелства", заяви Сибига в Екс. "Фокусът на нашия разговор бе предприемане на стъпки и от двете страни за избягване на по-нататъшно изостряне на напрежението между нашите държави. Съгласихме се, че трябва да държим отворени съществуващите линии на комуникация", допълни украинският първи дипломат.

От друга страна, на заседание на Съвета за сигурност на ООН Сибига заяви, че Украйна е готова на пълно прекратяване на огъня, но Русия налага вето на мира, предаде Укринформ. Заседанието бе по темата “Поддържането на мира и сигурността в Украйна".

“Много речи се държаха в този Съвет за сигурност. Много правилни думи бяха казани. Но войната се проточва. Не искам аз да държа още една реч, която няма да спре войната. Стига толкова речи. Стига толкова неизпълнени обещания. Стига толкова имитации на дипломация. Тази война трябва да приключи. Украйна е готова да спре сега - не по-късно. Готови сме на пълно и безусловно прекратяване на огъня", заяви Сибига.

"Само една държава блокира края на военните действия. И това е самият агресор. Русия налага вето не просто на прекратяването на огъня. Русия налага вето на мира", посочи украинският външен министър.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Чак сега ли се

    33 5 Отговор
    сетихте? Точно след разговора с Тръмп...

    07:21 24.09.2026

  • 4 Един

    46 6 Отговор
    Москва не вярва на сълзи …

    Коментиран от #10

    07:21 24.09.2026

  • 5 Kaлпазанин

    44 2 Отговор
    Ами окачете си евреина на някой стълб изчистете си боклука от двора и ще приключи

    07:21 24.09.2026

  • 6 Оня

    34 2 Отговор
    Май яко го е напънало нещо тоя! Що тъй бре момче? Нали бяхте сила!? А аз очаквах утре да излезе заглавие,зеления пред Москва! Че и снимка да има, той нали ги обича тия неща!

    07:23 24.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Циник

    37 2 Отговор
    Украйна не иска мир, а иска време да се превъоръжи и да събере още пушечно месо от улиците. Европа ги натиска именно за това.

    07:24 24.09.2026

  • 9 Зелен чук

    13 1 Отговор
    Удри башибозука у канчето дорде умекне!

    07:24 24.09.2026

  • 10 Соломон

    12 15 Отговор

    До коментар #4 от "Един":

    И за това ще реве със крокодилски сълзи за замразени пилешки бутчета от САЩ

    Коментиран от #37

    07:24 24.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Механик

    28 3 Отговор
    А може ли този да обясни, кой си играе на дипломация и смее ли да го посочи? Щото аз от руска страна изобщо не с ъм в идял подобно нещо, след преговорите в Истанбул, когато запада за пореден път излъга Русия.
    За това пък различни коалиции на жеЛаещите правят банкетчета през ден през два и излизат с дипломатически ноти и становища на които после се смее цял свят. САЩ също не остават назад с "дипломатическите совалки" на двамата евреи по-известни като ПРИЯТЕЛЯ ФИТКОФ и ЗЕТЯ КРЪШНЪР.

    Коментиран от #13

    07:27 24.09.2026

  • 13 Соломон

    2 22 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    И какво точно запада излъга Русия на тези преговори

    Коментиран от #22, #38

    07:29 24.09.2026

  • 14 Ахахах

    21 3 Отговор
    Мириши на капитулация хахахах, уж укрите печеляха войната, а всеки ден се молят за мир, мириши ми на недостиг на мъжки укри на фронта, последни бройки останаха в Киев и няма да има вече зареждане на фронта хахаахха, руснаците разбиха 50 млн Украйна само с доброволци хахахах

    Коментиран от #17

    07:30 24.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 авантгард

    19 1 Отговор
    Всеки е за мир, но при неговите условия.
    Затова, зелю на килимчето, наведен.

    07:31 24.09.2026

  • 17 Соломон

    4 7 Отговор

    До коментар #14 от "Ахахах":

    Нормално е да мирише.Все пак е хубаво да се къпеш от време на време

    Коментиран от #24

    07:31 24.09.2026

  • 18 Украйна трябва ла

    23 3 Отговор
    Бъде заличена. Жалко за народа й.
    Агресор не е Русия, а тези които сътвориха майдана!
    Сега искат мир! Няма мир.

    Коментиран от #20

    07:32 24.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Соломон

    3 22 Отговор

    До коментар #18 от "Украйна трябва ла":

    И какво общо има Майдана със това че Русия нападна Украйна

    Коментиран от #29

    07:33 24.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Крокодила Гена

    15 2 Отговор

    До коментар #13 от "Соломон":

    Ти верно си много лицемерен! Айде кажи ти че на хората им писна да го повтарят,какво си признаха Меркел и Оланд след Минск!?

    Коментиран от #27

    07:36 24.09.2026

  • 23 защо

    9 1 Отговор
    Сибига заяви снощи начини да се поддържа ниско ниво на напрежението,
    Вица на 2026 година

    07:36 24.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Съдията

    12 2 Отговор
    Зеленото вдига бялото знаме и войната приключва моментално. Но западна(лите) политикани предпочитат агонията да продължи. Мъка, мъка либерастка.😂

    07:37 24.09.2026

  • 26 Някой

    10 0 Отговор
    Супер!
    Има лесно решение - капитулация на Украйна.
    Давайте!

    07:38 24.09.2026

  • 27 Соломон

    1 12 Отговор

    До коментар #22 от "Крокодила Гена":

    Откога да черпиш по площада в Киев протестиращи със бисквитки е повод да бъдеш нападнат

    Коментиран от #42, #45

    07:38 24.09.2026

  • 28 ......-

    9 0 Отговор
    Урка е лицемерна досущ западналите им "приятели"

    07:38 24.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 1234

    11 0 Отговор
    Кой точно говори за „имитации на дипломация“? След провалените Мински споразумения, прекратената зърнена сделка и изоставените преговори в Истанбул Киев днес чете морални лекции за мир. „Готови сме на безусловно прекратяване“ звучи удобно, когато години наред всяка реална възможност за преговори бе обявявана за предателство, а войната – за решавана единствено „на бойното поле“. Мир не се постига с речи в ООН и ултиматуми, а с тежки взаимни компромиси. Именно от тях украинската власт и нейните външни покровители бягат най-упорито.

    07:39 24.09.2026

  • 31 центавос

    5 0 Отговор
    ха ха сибигъзаданесере възмутен,ам нали бехте силни и побеждавате бе укрогнусмрете

    07:39 24.09.2026

  • 32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 0 Отговор
    ТРИЕНЕТО НА КОМЕНТАРИ
    ....
    НЯМА ДА СПАСИ УКРАЙНА
    ....
    ВРЕМЕ Е ЖУРНАЛИСТИТЕ ДА ПОМИСЛЯТ И ЗА СВОЕТО СПАСЕНИЕ - ПРОДАВАТ , ЧЕМОДАН ,, ЛЕТИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ И В БЕРЛИН ПРИ
    ГЕРМАНСКИТЕ КОМУНИСТИ :)

    07:39 24.09.2026

  • 33 авантгард

    10 1 Отговор
    Много факти от историята липсват в главата на падналия със сутрешния дъжд.
    Войната в ууууукрайна почна имено след т.нар. майдан през 2014 година.
    Незаконно дошлия режим не беше признат от част от ууууукрайна и изпрати войска там.
    Ето така започна.
    Тоеа е.

    07:40 24.09.2026

  • 34 Мишел

    8 0 Отговор
    Войната започна Украйна, която през 2012г. нахлу в рускоговорящите Донецка и Луганска области, сега автономни руски републики, с цел геноцид.

    07:40 24.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ЩЕ ПРИКЛЮЧИ

    8 0 Отговор
    Денацификацията иде, а и спонсорите свършиха парата.

    07:41 24.09.2026

  • 37 си пън

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Соломон":

    еврейскиизмисленяк,ревът оглушителен и ежедневен е само ваш и така до края на питекия

    07:42 24.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Бат Наско

    0 0 Отговор
    Е, хайде де. Стига с тия войни.

    07:43 24.09.2026

  • 40 АНГЛОСАКСИТЕ ДАДОХА 1000 МИЛИАРДА

    6 0 Отговор
    За да може нацистите да водят тази война. Сега ще трябва много да плащат за причинените вреди на българския народ.

    07:44 24.09.2026

  • 41 Тити

    1 0 Отговор
    Мали трябва да имитират че правят нещо.

    07:44 24.09.2026

  • 42 М@лоумието

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Соломон":

    ти е всеизвестно.
    Не го показвай всеки ден.

    07:44 24.09.2026

  • 43 Рамбо

    3 1 Отговор
    Чорапа Мунчо и Идиотова сега да преговарят с Путлер за мир. Ще му сверят ли, ще му пеят ли но да започват.

    07:44 24.09.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 ухльоф

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Соломон":

    Откога коФбоите харчат 5 млрд. само за бисквитки? А телефонният разговор, в който Нюланд "поздравява" ЕС? Или забравяме неудобното? "Помощник-държавният секретар на САЩ за Европа и Евразия Виктория Нюланд е поднесла извинения на ЕС след като изтекъл в ЮТюб запис на телефонен разговор с неин обиден коментар по адрес на Евросъюза във връзка с украинската криза".

    07:46 24.09.2026

  • 46 Мимч

    3 0 Отговор
    Нещо на думи сега чуваме,че говорите за безусловно прекратяване на войната ви.Ами заявителя го това,че капитулирате на Путин Тогава той ще ви чуе....

    07:46 24.09.2026

  • 47 ДА ИЗВИКАТ БОРИС ДЖОНСЪН

    1 0 Отговор
    И Виктория Нюланд да спрат руската армия.

    07:47 24.09.2026