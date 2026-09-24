Украйна: Стига толкова имитации на дипломация, тази война трябва да приключи

Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига заяви снощи, че е обсъдил с иранския си колега Абас Арагчи начини да се поддържа ниско ниво на напрежението, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Сибига написа в социалната платформа Екс, че срещата в кулоарите на течащата 81-ва годишна сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк е била продължение на телефонен разговор, състоял се през юли тази година.
В продължаващата над 4 години и половина война, водена от Русия, Украйна е подложена постоянно на атаки с проектирани в Иран дронове, посочва Ройтерс. През това време Киев разработи технологии за противодействие на тези безпилотни летателни апарати, като дори предложи помощта си на страните от Персийския залив, атакувани от Техеран.
"Дипломацията е за това, за да има директен разговор, дори и при предизвикателни обстоятелства", заяви Сибига в Екс. "Фокусът на нашия разговор бе предприемане на стъпки и от двете страни за избягване на по-нататъшно изостряне на напрежението между нашите държави. Съгласихме се, че трябва да държим отворени съществуващите линии на комуникация", допълни украинският първи дипломат.
От друга страна, на заседание на Съвета за сигурност на ООН Сибига заяви, че Украйна е готова на пълно прекратяване на огъня, но Русия налага вето на мира, предаде Укринформ. Заседанието бе по темата “Поддържането на мира и сигурността в Украйна".
“Много речи се държаха в този Съвет за сигурност. Много правилни думи бяха казани. Но войната се проточва. Не искам аз да държа още една реч, която няма да спре войната. Стига толкова речи. Стига толкова неизпълнени обещания. Стига толкова имитации на дипломация. Тази война трябва да приключи. Украйна е готова да спре сега - не по-късно. Готови сме на пълно и безусловно прекратяване на огъня", заяви Сибига.
"Само една държава блокира края на военните действия. И това е самият агресор. Русия налага вето не просто на прекратяването на огъня. Русия налага вето на мира", посочи украинският външен министър.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Чак сега ли се
07:21 24.09.2026
4 Един
Коментиран от #10
07:21 24.09.2026
5 Kaлпазанин
07:21 24.09.2026
6 Оня
07:23 24.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Циник
07:24 24.09.2026
9 Зелен чук
07:24 24.09.2026
10 Соломон
До коментар #4 от "Един":И за това ще реве със крокодилски сълзи за замразени пилешки бутчета от САЩ
Коментиран от #37
07:24 24.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Механик
За това пък различни коалиции на жеЛаещите правят банкетчета през ден през два и излизат с дипломатически ноти и становища на които после се смее цял свят. САЩ също не остават назад с "дипломатическите совалки" на двамата евреи по-известни като ПРИЯТЕЛЯ ФИТКОФ и ЗЕТЯ КРЪШНЪР.
Коментиран от #13
07:27 24.09.2026
13 Соломон
До коментар #12 от "Механик":И какво точно запада излъга Русия на тези преговори
Коментиран от #22, #38
07:29 24.09.2026
14 Ахахах
Коментиран от #17
07:30 24.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 авантгард
Затова, зелю на килимчето, наведен.
07:31 24.09.2026
17 Соломон
До коментар #14 от "Ахахах":Нормално е да мирише.Все пак е хубаво да се къпеш от време на време
Коментиран от #24
07:31 24.09.2026
18 Украйна трябва ла
Агресор не е Русия, а тези които сътвориха майдана!
Сега искат мир! Няма мир.
Коментиран от #20
07:32 24.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Соломон
До коментар #18 от "Украйна трябва ла":И какво общо има Майдана със това че Русия нападна Украйна
Коментиран от #29
07:33 24.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Крокодила Гена
До коментар #13 от "Соломон":Ти верно си много лицемерен! Айде кажи ти че на хората им писна да го повтарят,какво си признаха Меркел и Оланд след Минск!?
Коментиран от #27
07:36 24.09.2026
23 защо
Вица на 2026 година
07:36 24.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Съдията
07:37 24.09.2026
26 Някой
Има лесно решение - капитулация на Украйна.
Давайте!
07:38 24.09.2026
27 Соломон
До коментар #22 от "Крокодила Гена":Откога да черпиш по площада в Киев протестиращи със бисквитки е повод да бъдеш нападнат
Коментиран от #42, #45
07:38 24.09.2026
28 ......-
07:38 24.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 1234
07:39 24.09.2026
31 центавос
07:39 24.09.2026
32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
НЯМА ДА СПАСИ УКРАЙНА
....
ВРЕМЕ Е ЖУРНАЛИСТИТЕ ДА ПОМИСЛЯТ И ЗА СВОЕТО СПАСЕНИЕ - ПРОДАВАТ , ЧЕМОДАН ,, ЛЕТИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ И В БЕРЛИН ПРИ
ГЕРМАНСКИТЕ КОМУНИСТИ :)
07:39 24.09.2026
33 авантгард
Войната в ууууукрайна почна имено след т.нар. майдан през 2014 година.
Незаконно дошлия режим не беше признат от част от ууууукрайна и изпрати войска там.
Ето така започна.
Тоеа е.
07:40 24.09.2026
34 Мишел
07:40 24.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 ЩЕ ПРИКЛЮЧИ
07:41 24.09.2026
37 си пън
До коментар #10 от "Соломон":еврейскиизмисленяк,ревът оглушителен и ежедневен е само ваш и така до края на питекия
07:42 24.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Бат Наско
07:43 24.09.2026
40 АНГЛОСАКСИТЕ ДАДОХА 1000 МИЛИАРДА
07:44 24.09.2026
41 Тити
07:44 24.09.2026
42 М@лоумието
До коментар #27 от "Соломон":ти е всеизвестно.
Не го показвай всеки ден.
07:44 24.09.2026
43 Рамбо
07:44 24.09.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 ухльоф
До коментар #27 от "Соломон":Откога коФбоите харчат 5 млрд. само за бисквитки? А телефонният разговор, в който Нюланд "поздравява" ЕС? Или забравяме неудобното? "Помощник-държавният секретар на САЩ за Европа и Евразия Виктория Нюланд е поднесла извинения на ЕС след като изтекъл в ЮТюб запис на телефонен разговор с неин обиден коментар по адрес на Евросъюза във връзка с украинската криза".
07:46 24.09.2026
46 Мимч
07:46 24.09.2026
47 ДА ИЗВИКАТ БОРИС ДЖОНСЪН
07:47 24.09.2026