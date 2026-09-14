Определяна от своя премиер Марк Карни като „най-европейската от неевропейските държави“, Канада предприема безпрецедентно сближаване с Европейския съюз, за да намери по-надежден партньор от САЩ при управлението на президента Доналд Тръмп, пише Франс прес, предаде БТА.

Докато търговският конфликт с Вашингтон се разраства, в сряда Марк Карни ще присъства в Страсбург на речта за състоянието на Съюза на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, а на следващия ден ще се обърне лично към евродепутатите.

По време на това пътуването си в Европа той ще се възползва и от възможността да се срещне за първи път в Ливърпул и с британския премиер Анди Бърнам.

Визитата на Карни в Страсбург е силно послание, посочва Тобиас Кремер от Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента, който е в основата на приетата през март от ЕП резолюция, призоваваща за по-тясно сътрудничество между Брюксел и Отава.

„Канада притежава много ресурси, от които Европа изпитва критична нужда - било то енергия, редкоземни елементи или минерали“, заяви той пред АФП.

Засегнат в същата степен като Канада от завръщането на Доналд Тръмп на власт миналата година, ЕС също би могъл да диверсифицира партньорствата си, както направи с подписването на търговско споразумение с Индия в началото на тази година, и да намали рисковете, посочва евродепутатът.

Сближаването между Брюксел и Отава пролича особено ярко през последната година чрез споразумението за участие на канадци в европейска програма за подкрепа на отбранителната индустрия. На не толкова политическо, но също толкова символично ниво, Канада бе поканена да се присъедини към песенния конкурс „Евровизия“ и понастоящем търси изпълнителя, който ще я представлява.

Интензивни дискусии

Пътуването на Марни до Страсбург и насрочената за края на октомври среща на върха Канада-ЕС в Монреал ще позволят провеждането на интензивни дискусии с оглед на изграждането на по-стабилно и дълбоко партньорство в областта на икономиката и сигурността, заяви Карни в края на август.

Дали обаче това не стига дори до обсъждане на членство в Европейския съюз - идея, подкрепяна под една или друга форма от 57 на сто от канадците, сочат данни от проведено през април проучване. Запитан в четвъртък по този въпрос по време на визитата на украинския президент Володимир Зеленски в Канада, Марк Карни избягна отговора на този въпрос.

Член 49 от Договора за Европейския съюз предвижда, че „всяка европейска държава“, която зачита наред с другото ценностите на човешкото достойнство, свободата и демокрацията, може да поиска да стане член на Съюза. Дефинирането на това какво представлява една „европейска“ държава не е задължително лесно, но доказването, че Канада отговаря на критериите, може да се окаже сложно.

Не е „реалистично“

Идеята за членство не е „истински реалистична перспектива“. През 1987 г. на Мароко беше отказана кандидатурата, тъй като страната не е европейска държава, заяви Игнасио Гарсия Берсеро, анализатор в изследователския център „Брьогел“ (Bruegel)

Но установяването на тесни връзки с ЕС не е задължително да минава през чисто и просто присъединяване, допълва той, като дава за пример Швейцария или Исландия. Въпреки това сближаването с ЕС не изглежда решение за Канада срещу силната ѝ зависимост от американския пазар.

Всъщност износът на Канада за ЕС представлява през юли над 5 на сто от общия канадски износ, докато експортът към САЩ възлиза на близо 70 на сто. Отава и Брюксел вече подписаха през 2016 г. споразумение за свободна търговия между ЕС и Канада (СЕТА), което премахва митата върху 98 на сто от търгуваните стоки.

Подложено на сериозни критики, най-вече от френските животновъди, това споразумение все още не е ратифицирано от десет от 27-те страни членки на ЕС, сред които е и Франция. Прилагано временно от 2017 г., то все още не е влязло напълно в сила, посочва АФП.