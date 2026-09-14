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Канада предприема безпрецедентно сближаване с Европейския съюз
  Тема: Войната на митата

Канада предприема безпрецедентно сближаване с Европейския съюз

14 Септември, 2026 11:10 935 50

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  • търговия

В условията на търговска война със САЩ Канада се сближава все повече с Европейския съюз

Канада предприема безпрецедентно сближаване с Европейския съюз - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Определяна от своя премиер Марк Карни като „най-европейската от неевропейските държави“, Канада предприема безпрецедентно сближаване с Европейския съюз, за да намери по-надежден партньор от САЩ при управлението на президента Доналд Тръмп, пише Франс прес, предаде БТА.

Докато търговският конфликт с Вашингтон се разраства, в сряда Марк Карни ще присъства в Страсбург на речта за състоянието на Съюза на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, а на следващия ден ще се обърне лично към евродепутатите.

По време на това пътуването си в Европа той ще се възползва и от възможността да се срещне за първи път в Ливърпул и с британския премиер Анди Бърнам.

Визитата на Карни в Страсбург е силно послание, посочва Тобиас Кремер от Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента, който е в основата на приетата през март от ЕП резолюция, призоваваща за по-тясно сътрудничество между Брюксел и Отава.

„Канада притежава много ресурси, от които Европа изпитва критична нужда - било то енергия, редкоземни елементи или минерали“, заяви той пред АФП.

Засегнат в същата степен като Канада от завръщането на Доналд Тръмп на власт миналата година, ЕС също би могъл да диверсифицира партньорствата си, както направи с подписването на търговско споразумение с Индия в началото на тази година, и да намали рисковете, посочва евродепутатът.

Сближаването между Брюксел и Отава пролича особено ярко през последната година чрез споразумението за участие на канадци в европейска програма за подкрепа на отбранителната индустрия. На не толкова политическо, но също толкова символично ниво, Канада бе поканена да се присъедини към песенния конкурс „Евровизия“ и понастоящем търси изпълнителя, който ще я представлява.

Интензивни дискусии

Пътуването на Марни до Страсбург и насрочената за края на октомври среща на върха Канада-ЕС в Монреал ще позволят провеждането на интензивни дискусии с оглед на изграждането на по-стабилно и дълбоко партньорство в областта на икономиката и сигурността, заяви Карни в края на август.

Дали обаче това не стига дори до обсъждане на членство в Европейския съюз - идея, подкрепяна под една или друга форма от 57 на сто от канадците, сочат данни от проведено през април проучване. Запитан в четвъртък по този въпрос по време на визитата на украинския президент Володимир Зеленски в Канада, Марк Карни избягна отговора на този въпрос.

Член 49 от Договора за Европейския съюз предвижда, че „всяка европейска държава“, която зачита наред с другото ценностите на човешкото достойнство, свободата и демокрацията, може да поиска да стане член на Съюза. Дефинирането на това какво представлява една „европейска“ държава не е задължително лесно, но доказването, че Канада отговаря на критериите, може да се окаже сложно.

Не е „реалистично“

Идеята за членство не е „истински реалистична перспектива“. През 1987 г. на Мароко беше отказана кандидатурата, тъй като страната не е европейска държава, заяви Игнасио Гарсия Берсеро, анализатор в изследователския център „Брьогел“ (Bruegel)

Но установяването на тесни връзки с ЕС не е задължително да минава през чисто и просто присъединяване, допълва той, като дава за пример Швейцария или Исландия. Въпреки това сближаването с ЕС не изглежда решение за Канада срещу силната ѝ зависимост от американския пазар.

Всъщност износът на Канада за ЕС представлява през юли над 5 на сто от общия канадски износ, докато експортът към САЩ възлиза на близо 70 на сто. Отава и Брюксел вече подписаха през 2016 г. споразумение за свободна търговия между ЕС и Канада (СЕТА), което премахва митата върху 98 на сто от търгуваните стоки.

Подложено на сериозни критики, най-вече от френските животновъди, това споразумение все още не е ратифицирано от десет от 27-те страни членки на ЕС, сред които е и Франция. Прилагано временно от 2017 г., то все още не е влязло напълно в сила, посочва АФП.


Канада
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    3 15 Отговор
    Канада е обречена да стане 52-ри щат на САЩ след Гренландия.

    11:12 14.09.2026

  • 2 Пълен памперс МАГА

    14 3 Отговор
    Бай Дончо е пътник!!!

    11:13 14.09.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    9 7 Отговор
    Това че Карни се чуди как да оцелее политически не значи че ще стане - Канадците са бесни, не желаят безумните еврорегулации и зелена европростотия и са готови за бунт

    Коментиран от #21, #41

    11:13 14.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Канада в еврозоната

    13 5 Отговор

    До коментар #4 от "Удри евраста с лопатЕто":

    Европейският съюз не е компрометиран никак даже. Но и да има разминавания съществуват необходимите преговорни рамки за да се изглаждат тези различия и по този начин всяка държава да защитава и своите интереси. Българската азбука е на образа на европейските пари, използвани пряко или косвено от над 500 милиона души по света. Българската азбука, която е една трите официално признати богослужебни езици, буквите и са напечатани на европейските банкноти и монети, редом до латинската и гръцката. Мадарския конник ще препуска през Европата и по света! България е Европа.

    Коментиран от #10, #27, #36

    11:17 14.09.2026

  • 6 канадско шоу

    3 6 Отговор
    Ще цъфне и ще върже с ЕС....

    Коментиран от #42

    11:17 14.09.2026

  • 7 Госあ

    4 7 Отговор
    По добре с Китай. Да им се чуди човек...

    Коментиран от #15, #43

    11:17 14.09.2026

  • 8 Овчар

    7 6 Отговор
    Сближаването е защото предстои ограбването на ресурсите на Украйна а Канада е майстор в грабежа..

    11:17 14.09.2026

  • 9 ЕС е Велик

    7 6 Отговор
    Всички разумни уважават ЕС! Само купейките го плюят ,но искат евра от него!

    11:19 14.09.2026

  • 10 евронасилен

    3 5 Отговор

    До коментар #5 от "Канада в еврозоната":

    След Украйна.Първо да видим дали отговаря на условията.

    11:19 14.09.2026

  • 11 Факти

    7 5 Отговор
    На този свят всичко се връща. Агресорите Русия и САЩ ще си получат заслуженото. ЕС ще пребъде.

    Коментиран от #17

    11:20 14.09.2026

  • 12 Канада

    6 4 Отговор
    Искаме още концесии в ЕС за злато като в България.Защо никой друг не предлага такива условия?

    11:20 14.09.2026

  • 13 купейка безродна

    7 4 Отговор

    До коментар #4 от "Удри евраста с лопатЕто":

    НИЕ сме ЕС! Нормалните българи се гордеят с това!

    11:21 14.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Гост

    8 3 Отговор

    До коментар #7 от "Госあ":

    На Китай ме им трябва Канада.Имат си евтината бензиноколонка русия.

    Коментиран от #24

    11:23 14.09.2026

  • 16 Гаранция

    3 0 Отговор
    Всички ....фили знаят кой какво иска по-добре от него. Факт. Чети нагоре и ще видиш.

    11:23 14.09.2026

  • 17 бъбрек за кофичка кисело мляко

    4 6 Отговор

    До коментар #11 от "Факти":

    Не искаме ток,не искаме богатство.Дайте ни Урсули ,Каласи в нашто лудо евро братство

    Коментиран от #23, #46

    11:24 14.09.2026

  • 18 Европа избира

    7 1 Отговор
    Целият свят иска да се зближи с Европейския съюз,независимо кой какво дрънка.

    Коментиран от #25, #44

    11:24 14.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Факти

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    Канада има амбициозна зелена политика с цел въглроден неутралитет до 2050 г. Явно не си чувал за EU-Canada Green Alliance, основан преди 3 години.

    11:25 14.09.2026

  • 22 Иван

    2 3 Отговор
    Ванкувър за Русия, Торонто за ЕС.

    Коментиран от #26

    11:29 14.09.2026

  • 23 Факти

    8 2 Отговор

    До коментар #17 от "бъбрек за кофичка кисело мляко":

    Ток и богатство нямахме в края на комунизма, когато Русия рухна и ние заедно с нея.

    Днес с ЕС си имаме всичко. Можеш да си богат и беден. От теб зависи всичко. Това се нарича свобода, но не всички хора харесват свободата. Има много хора с робски манталитет, които предпочитат някой друг да държи юждите на живота им. Те просто нямат силата да носят отговорност за съдбата си.

    Коментиран от #28

    11:29 14.09.2026

  • 24 Госあ

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Гост":

    Всъщност, Китай никога няма да остане напълно зависим от Русия за каквото и да е. Диверсификация се нарича. И не знам на какво отгоре са опорките че Китай точел Русия, като количествата газ и петрол от Русия за Китай не са се увеличили толкова драстично. Да, има увеличаване, но далеч не е такова като опорките че Китай точел Русия. Затова и втората тръба се бави. Китайците не биха разтрогнали договорите си, които имат с арабите, за да станат изцяло зависими от Русия.

    Коментиран от #34, #48, #49

    11:29 14.09.2026

  • 25 реално

    2 7 Отговор

    До коментар #18 от "Европа избира":

    ЕС търси за кой да се закачи за да оцелее още малко.

    Коментиран от #32

    11:30 14.09.2026

  • 26 дядо Дони

    1 6 Отговор

    До коментар #22 от "Иван":

    А всички заедно ще бачкате за мен.

    Коментиран от #29

    11:31 14.09.2026

  • 27 Иван

    1 5 Отговор

    До коментар #5 от "Канада в еврозоната":

    На банкнотите да пише, че ЦРУ е организирало "атентата" срещу папа Войтила.

    11:33 14.09.2026

  • 28 земя на слепци

    0 5 Отговор

    До коментар #23 от "Факти":

    Разбира се ако избера да съм срещу народ и държава и богатея.Ако си честен беднееш.А виж колко ток произвеждахме и захранвахме през комунизма с хиляди заводи на 3 смени денонощно и сега колко ток произвеждаме с останките от енергетиката на комунизма.

    11:38 14.09.2026

  • 29 Иван

    1 3 Отговор

    До коментар #26 от "дядо Дони":

    А всички заедно ще имате Шабат за почивен ден.

    11:39 14.09.2026

  • 30 Герги

    6 1 Отговор
    При такъв неадекватен Президент на САЩ,какво друго да се очаква,,ще станат американците несигурни съседи.и партньори..също като Русия...

    11:39 14.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Атина Палада

    0 3 Отговор

    До коментар #25 от "реално":

    Не,по скоро потъващите се хващат за ръце..Канада,Англия,ЕС .

    Коментиран от #37

    11:45 14.09.2026

  • 33 стоян георгиев

    3 0 Отговор
    Ако влезе канада в ес си решаваме основните суровинни проблеми .

    11:46 14.09.2026

  • 34 Факти

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Госあ":

    Много си далеч от истината. Да сравним обема на вноса на Китай от Русия на нефт и газ за 2025 г. и 2021 г.

    Нефт - ръст 26,5%
    Газ по тръба - ръст 273% (почти четворно)
    Газ втечнен - ръст 117% (над двойно)

    Отстъпките от пазарната цена при газа е около 40%, а при нефта варира между 10-20%.

    Китай буквално източва Русия на безценица. За новата газова тръба Си поиска от Путин цени като на руския вътрешен пазар и Русия сама да финансира изграждането на тръбата в нейната част, както и тази през Монголия. Просто Китай не иска да финансира Русия заради риска, че няма да си получи парите обратно. Путин иска цена като на европейския пазар, но Си му показа среден пръст. Толкова за "дружбата без граници". Путин такова таковата на Русия за поколения напред. И тоя век тази държава няма да се оправи.

    11:49 14.09.2026

  • 35 Варна

    1 3 Отговор
    Язък за Канада !

    11:50 14.09.2026

  • 36 така де

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Канада в еврозоната":

    браво за МАДАРСКИЯ КОННИК И БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА, но тук говорим за това дали АНГЛИЯ ЧЕ И КАНАДА ЩЕ ВЛЕЗНАТ в съюз с ЕВРОПА срещу тръмпаря... бих казал ДА

    11:50 14.09.2026

  • 37 гост

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Атина Палада":

    Почини си,не си интересна.

    Коментиран от #50

    11:55 14.09.2026

  • 38 Тъпанари, търсят

    1 1 Отговор
    На баир лозе
    Не са на ясно защо

    12:00 14.09.2026

  • 39 Най-европейската страна е Израел

    0 1 Отговор
    Участва в Евровизия, във всички европейски първенства, и за световните участва в европейските квалификации.

    Коментиран от #45

    12:05 14.09.2026

  • 40 В науката

    0 0 Отговор
    това се нарича "Ефектът на Путин: поведението му сближава, консолидира и увеличава ЕС. Британците вече замислят отмяна на Брекзит.
    Путин: "Я хотел как надо, а получилось как всегда".

    12:08 14.09.2026

  • 41 Кой те

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    излъга? ТАСС ли?

    12:09 14.09.2026

  • 42 Копейската завист

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "канадско шоу":

    край няма.

    12:10 14.09.2026

  • 43 Не се чуди

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Госあ":

    Емигрирай за Китай. Чао!

    12:10 14.09.2026

  • 44 Диктор

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Европа избира":

    Имам предвид европейските държави да си направят свое ООН. Не това ООН, създаден през 1945 от САЩ с щаб Ню Йорк.

    12:11 14.09.2026

  • 45 Диктор

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Най-европейската страна е Израел":

    Не можа да победи никога. Тази година Дара победи, а Израел е пътник!

    12:12 14.09.2026

  • 46 Да те пита някой защо не си в

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "бъбрек за кофичка кисело мляко":

    Раша.

    12:12 14.09.2026

  • 47 Европеец

    1 0 Отговор
    Идвайте! От такива като вас имаме нужда.
    Путлер, Кимчо, аятоласите и психа Дончо да си правят.отделен клуб

    12:13 14.09.2026

  • 48 Май ти единствен в света

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Госあ":

    се напъваш, че Китай зависи от Русия.
    Обратното е: Китай ползва Раша как си иска, а тя няма избор и само козирува. Освен ако не живееш в миражна паралелна вселена.

    12:15 14.09.2026

  • 49 Всъщност

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Госあ":

    не си у ред.

    12:16 14.09.2026

  • 50 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "гост":

    И ти също с твоите н@луднич@ви списвания ,не си интересен..Но пък ни разсмиваш :))))

    12:16 14.09.2026

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