Определяна от своя премиер Марк Карни като „най-европейската от неевропейските държави“, Канада предприема безпрецедентно сближаване с Европейския съюз, за да намери по-надежден партньор от САЩ при управлението на президента Доналд Тръмп, пише Франс прес, предаде БТА.
Докато търговският конфликт с Вашингтон се разраства, в сряда Марк Карни ще присъства в Страсбург на речта за състоянието на Съюза на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, а на следващия ден ще се обърне лично към евродепутатите.
По време на това пътуването си в Европа той ще се възползва и от възможността да се срещне за първи път в Ливърпул и с британския премиер Анди Бърнам.
Визитата на Карни в Страсбург е силно послание, посочва Тобиас Кремер от Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента, който е в основата на приетата през март от ЕП резолюция, призоваваща за по-тясно сътрудничество между Брюксел и Отава.
„Канада притежава много ресурси, от които Европа изпитва критична нужда - било то енергия, редкоземни елементи или минерали“, заяви той пред АФП.
Засегнат в същата степен като Канада от завръщането на Доналд Тръмп на власт миналата година, ЕС също би могъл да диверсифицира партньорствата си, както направи с подписването на търговско споразумение с Индия в началото на тази година, и да намали рисковете, посочва евродепутатът.
Сближаването между Брюксел и Отава пролича особено ярко през последната година чрез споразумението за участие на канадци в европейска програма за подкрепа на отбранителната индустрия. На не толкова политическо, но също толкова символично ниво, Канада бе поканена да се присъедини към песенния конкурс „Евровизия“ и понастоящем търси изпълнителя, който ще я представлява.
Интензивни дискусии
Пътуването на Марни до Страсбург и насрочената за края на октомври среща на върха Канада-ЕС в Монреал ще позволят провеждането на интензивни дискусии с оглед на изграждането на по-стабилно и дълбоко партньорство в областта на икономиката и сигурността, заяви Карни в края на август.
Дали обаче това не стига дори до обсъждане на членство в Европейския съюз - идея, подкрепяна под една или друга форма от 57 на сто от канадците, сочат данни от проведено през април проучване. Запитан в четвъртък по този въпрос по време на визитата на украинския президент Володимир Зеленски в Канада, Марк Карни избягна отговора на този въпрос.
Член 49 от Договора за Европейския съюз предвижда, че „всяка европейска държава“, която зачита наред с другото ценностите на човешкото достойнство, свободата и демокрацията, може да поиска да стане член на Съюза. Дефинирането на това какво представлява една „европейска“ държава не е задължително лесно, но доказването, че Канада отговаря на критериите, може да се окаже сложно.
Не е „реалистично“
Идеята за членство не е „истински реалистична перспектива“. През 1987 г. на Мароко беше отказана кандидатурата, тъй като страната не е европейска държава, заяви Игнасио Гарсия Берсеро, анализатор в изследователския център „Брьогел“ (Bruegel)
Но установяването на тесни връзки с ЕС не е задължително да минава през чисто и просто присъединяване, допълва той, като дава за пример Швейцария или Исландия. Въпреки това сближаването с ЕС не изглежда решение за Канада срещу силната ѝ зависимост от американския пазар.
Всъщност износът на Канада за ЕС представлява през юли над 5 на сто от общия канадски износ, докато експортът към САЩ възлиза на близо 70 на сто. Отава и Брюксел вече подписаха през 2016 г. споразумение за свободна търговия между ЕС и Канада (СЕТА), което премахва митата върху 98 на сто от търгуваните стоки.
Подложено на сериозни критики, най-вече от френските животновъди, това споразумение все още не е ратифицирано от десет от 27-те страни членки на ЕС, сред които е и Франция. Прилагано временно от 2017 г., то все още не е влязло напълно в сила, посочва АФП.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
11:12 14.09.2026
2 Пълен памперс МАГА
11:13 14.09.2026
3 ДрайвингПлежър
Коментиран от #21, #41
11:13 14.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Канада в еврозоната
До коментар #4 от "Удри евраста с лопатЕто":Европейският съюз не е компрометиран никак даже. Но и да има разминавания съществуват необходимите преговорни рамки за да се изглаждат тези различия и по този начин всяка държава да защитава и своите интереси. Българската азбука е на образа на европейските пари, използвани пряко или косвено от над 500 милиона души по света. Българската азбука, която е една трите официално признати богослужебни езици, буквите и са напечатани на европейските банкноти и монети, редом до латинската и гръцката. Мадарския конник ще препуска през Европата и по света! България е Европа.
Коментиран от #10, #27, #36
11:17 14.09.2026
6 канадско шоу
Коментиран от #42
11:17 14.09.2026
7 Госあ
Коментиран от #15, #43
11:17 14.09.2026
8 Овчар
11:17 14.09.2026
9 ЕС е Велик
11:19 14.09.2026
10 евронасилен
До коментар #5 от "Канада в еврозоната":След Украйна.Първо да видим дали отговаря на условията.
11:19 14.09.2026
11 Факти
Коментиран от #17
11:20 14.09.2026
12 Канада
11:20 14.09.2026
13 купейка безродна
До коментар #4 от "Удри евраста с лопатЕто":НИЕ сме ЕС! Нормалните българи се гордеят с това!
11:21 14.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Гост
До коментар #7 от "Госあ":На Китай ме им трябва Канада.Имат си евтината бензиноколонка русия.
Коментиран от #24
11:23 14.09.2026
16 Гаранция
11:23 14.09.2026
17 бъбрек за кофичка кисело мляко
До коментар #11 от "Факти":Не искаме ток,не искаме богатство.Дайте ни Урсули ,Каласи в нашто лудо евро братство
Коментиран от #23, #46
11:24 14.09.2026
18 Европа избира
Коментиран от #25, #44
11:24 14.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Факти
До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":Канада има амбициозна зелена политика с цел въглроден неутралитет до 2050 г. Явно не си чувал за EU-Canada Green Alliance, основан преди 3 години.
11:25 14.09.2026
22 Иван
Коментиран от #26
11:29 14.09.2026
23 Факти
До коментар #17 от "бъбрек за кофичка кисело мляко":Ток и богатство нямахме в края на комунизма, когато Русия рухна и ние заедно с нея.
Днес с ЕС си имаме всичко. Можеш да си богат и беден. От теб зависи всичко. Това се нарича свобода, но не всички хора харесват свободата. Има много хора с робски манталитет, които предпочитат някой друг да държи юждите на живота им. Те просто нямат силата да носят отговорност за съдбата си.
Коментиран от #28
11:29 14.09.2026
24 Госあ
До коментар #15 от "Гост":Всъщност, Китай никога няма да остане напълно зависим от Русия за каквото и да е. Диверсификация се нарича. И не знам на какво отгоре са опорките че Китай точел Русия, като количествата газ и петрол от Русия за Китай не са се увеличили толкова драстично. Да, има увеличаване, но далеч не е такова като опорките че Китай точел Русия. Затова и втората тръба се бави. Китайците не биха разтрогнали договорите си, които имат с арабите, за да станат изцяло зависими от Русия.
Коментиран от #34, #48, #49
11:29 14.09.2026
25 реално
До коментар #18 от "Европа избира":ЕС търси за кой да се закачи за да оцелее още малко.
Коментиран от #32
11:30 14.09.2026
26 дядо Дони
До коментар #22 от "Иван":А всички заедно ще бачкате за мен.
Коментиран от #29
11:31 14.09.2026
27 Иван
До коментар #5 от "Канада в еврозоната":На банкнотите да пише, че ЦРУ е организирало "атентата" срещу папа Войтила.
11:33 14.09.2026
28 земя на слепци
До коментар #23 от "Факти":Разбира се ако избера да съм срещу народ и държава и богатея.Ако си честен беднееш.А виж колко ток произвеждахме и захранвахме през комунизма с хиляди заводи на 3 смени денонощно и сега колко ток произвеждаме с останките от енергетиката на комунизма.
11:38 14.09.2026
29 Иван
До коментар #26 от "дядо Дони":А всички заедно ще имате Шабат за почивен ден.
11:39 14.09.2026
30 Герги
11:39 14.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Атина Палада
До коментар #25 от "реално":Не,по скоро потъващите се хващат за ръце..Канада,Англия,ЕС .
Коментиран от #37
11:45 14.09.2026
33 стоян георгиев
11:46 14.09.2026
34 Факти
До коментар #24 от "Госあ":Много си далеч от истината. Да сравним обема на вноса на Китай от Русия на нефт и газ за 2025 г. и 2021 г.
Нефт - ръст 26,5%
Газ по тръба - ръст 273% (почти четворно)
Газ втечнен - ръст 117% (над двойно)
Отстъпките от пазарната цена при газа е около 40%, а при нефта варира между 10-20%.
Китай буквално източва Русия на безценица. За новата газова тръба Си поиска от Путин цени като на руския вътрешен пазар и Русия сама да финансира изграждането на тръбата в нейната част, както и тази през Монголия. Просто Китай не иска да финансира Русия заради риска, че няма да си получи парите обратно. Путин иска цена като на европейския пазар, но Си му показа среден пръст. Толкова за "дружбата без граници". Путин такова таковата на Русия за поколения напред. И тоя век тази държава няма да се оправи.
11:49 14.09.2026
35 Варна
11:50 14.09.2026
36 така де
До коментар #5 от "Канада в еврозоната":браво за МАДАРСКИЯ КОННИК И БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА, но тук говорим за това дали АНГЛИЯ ЧЕ И КАНАДА ЩЕ ВЛЕЗНАТ в съюз с ЕВРОПА срещу тръмпаря... бих казал ДА
11:50 14.09.2026
37 гост
До коментар #32 от "Атина Палада":Почини си,не си интересна.
Коментиран от #50
11:55 14.09.2026
38 Тъпанари, търсят
Не са на ясно защо
12:00 14.09.2026
39 Най-европейската страна е Израел
Коментиран от #45
12:05 14.09.2026
40 В науката
Путин: "Я хотел как надо, а получилось как всегда".
12:08 14.09.2026
41 Кой те
До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":излъга? ТАСС ли?
12:09 14.09.2026
42 Копейската завист
До коментар #6 от "канадско шоу":край няма.
12:10 14.09.2026
43 Не се чуди
До коментар #7 от "Госあ":Емигрирай за Китай. Чао!
12:10 14.09.2026
44 Диктор
До коментар #18 от "Европа избира":Имам предвид европейските държави да си направят свое ООН. Не това ООН, създаден през 1945 от САЩ с щаб Ню Йорк.
12:11 14.09.2026
45 Диктор
До коментар #39 от "Най-европейската страна е Израел":Не можа да победи никога. Тази година Дара победи, а Израел е пътник!
12:12 14.09.2026
46 Да те пита някой защо не си в
До коментар #17 от "бъбрек за кофичка кисело мляко":Раша.
12:12 14.09.2026
47 Европеец
Путлер, Кимчо, аятоласите и психа Дончо да си правят.отделен клуб
12:13 14.09.2026
48 Май ти единствен в света
До коментар #24 от "Госあ":се напъваш, че Китай зависи от Русия.
Обратното е: Китай ползва Раша как си иска, а тя няма избор и само козирува. Освен ако не живееш в миражна паралелна вселена.
12:15 14.09.2026
49 Всъщност
До коментар #24 от "Госあ":не си у ред.
12:16 14.09.2026
50 Атина Палада
До коментар #37 от "гост":И ти също с твоите н@луднич@ви списвания ,не си интересен..Но пък ни разсмиваш :))))
12:16 14.09.2026