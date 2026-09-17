Франция: САЩ нямат право на вето върху геополитическите решения на ЕС

САЩ нямат право на вето върху геополитическите решения на ЕС, каза френският министър по европейските въпроси Бенжамен Адад, след като американският президент Доналд Тръмп заплаши да повиши митата за стоките от ЕС заради решението на блока да покани Канада да стане първият му в историята асоцииран член, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"Нито САЩ – нито който и да било друг – ще определя политическата и геополитическата посока на европейците. Ще повторя отново – ние имаме отношения с Канада и възнамеряваме да ги задълбочим", каза Адад в интервю за телевизионния канал Public Sénat.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп намекна, че ако Европейският съюз позволи на Канада да стане асоцииран член, това може да се разглежда като „враждебен акт“, предаде Асошиейтед прес.
Вчера председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви , че иска да отвори възможност Канада да стане първата „асоциирана държава членка“ на Европейския съюз.
Същевременно Тръмп заплаши да отвърне на подобен ход чрез налагане на допълнителни мита върху блока.
АП отбелязва, че Тръмп обвърза заплахата си с „намеренията“ на европейските лидери, заявявайки: „Ако намеренията са добри – добре. Ако са лоши, ще наложим много тежки мита на Европа“.
Той също така допусна възможността САЩ да преустановят търговията с Европа в определени сектори.
Тръмп определи перспективата Канада да се присъедини към ЕС като „смехотворна“ и нарече северноамериканския си съсед „ужасен търговски партньор“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #10
10:03 17.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 осраински
Украйна, като държава и като нация, вече не съществува. Американските политици по същество извършиха геноцид срещу населението на страната. Над милион загинали. Сега хората биват изпращани на фронта с белезници – на сигурна смърт. Ясно е, че затова правим това. Ако се замислите какво се случва, ситуацията изглежда наистина мрачна.
Коментиран от #11, #12
10:05 17.09.2026
4 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #17, #26, #35
10:05 17.09.2026
5 Жорко
10:05 17.09.2026
6 Последния Софиянец
10:06 17.09.2026
7 Пърдящото дуло
Коментиран от #39
10:07 17.09.2026
8 Ввв
10:08 17.09.2026
9 долу сащ
10:08 17.09.2026
10 А като
До коментар #1 от "Българин":изпълняваме, не ни ли го наби с войната в Иран? Но въпросът е защо им е нужна Канада, като член на ЕС, след като има международни договори? Или търсят още балами да пълнят бюджета на затъналия ЕС? И какво означава "асоцииран член"? Какви права и задължения ще има?
10:09 17.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 койдазнай
До коментар #3 от "осраински":Не става ясно, кой убива украинците и защо? Кога ще спре да ги избива? А какви са гаранциите за мира?
Коментиран от #32
10:10 17.09.2026
13 Дон Дони
10:13 17.09.2026
14 Тръмп си проси
Коментиран от #20
10:14 17.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 За да имаш нов повод
До коментар #4 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":за инфаркт.
Коментиран от #28
10:16 17.09.2026
18 Извинете,
До коментар #16 от "Българин":сънищата Ви не ни касаят.
10:16 17.09.2026
19 Хаген Дас
10:17 17.09.2026
20 Дон Дони
До коментар #14 от "Тръмп си проси":Тръмп си гони интереса!
Коментиран от #25
10:18 17.09.2026
21 Историк
10:18 17.09.2026
22 горски
10:22 17.09.2026
23 Соваж бейби
Дьо Гол с право ги е изгонил САЩ на времето, после ги върнаха.Да си махат базите от Европа.
Коментиран от #24
10:22 17.09.2026
24 Кофраж хъни
До коментар #23 от "Соваж бейби":Тва не война а сбо специална боклуджийска апираця 🤩👍
Коментиран от #33
10:24 17.09.2026
25 скучно и точка.
До коментар #20 от "Дон Дони":Борсовите транзакции на оранжевия/официално обяв/ наближават 30 000 а на байдън и предишните бяха винаги около десетина за цял мандат
10:26 17.09.2026
26 Търновец
До коментар #4 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Канада е все още с добре изразени Европейски корени и там например има нормално съжителство между католици и протестанти, Канада вече купува танкове и подводници от Германия и може да купи и Грипен от Швеция. В Канада скоро почва производство на BMW VW а ще изнася за ЕС критични минерали в насипна форма. А страната е все още повече национална и социална.
Коментиран от #31
10:27 17.09.2026
27 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑
УнтерКравите могат само да мечтаят
10:28 17.09.2026
28 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #17 от "За да имаш нов повод":Със сърцето съм много добре Инфаркт ще получат други представители на ЕС Какво си мислят че ще вземат петрол и дървен материал от Канада без разрешение от Дони Вие как го виждате това нещо
10:28 17.09.2026
29 Да де,
10:30 17.09.2026
30 тръмп не е вечен
10:31 17.09.2026
31 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #26 от "Търновец":Съгласен съм че Европа друг шанс няма Но нито Щатите нито Русия нито Китай ще го допуснат Канада е американски щат Винаги е бил и винаги ще бъде
10:32 17.09.2026
32 Не мисли
До коментар #12 от "койдазнай":Само за искрите които хвърлят, помисли кой разръчка жертвата.
Коментиран от #36
10:34 17.09.2026
33 Соваж бейби
До коментар #24 от "Кофраж хъни":И най слепите американофили в Европа ги разбраха що за стока са ,мисля че ще ги изгонят много глупости направиха по цял свят. Само за едно се моля да има пълна смяна в ЕС и да не се разпаднем по държави защото така сме по лесни за атаки от вън и други да се нанесе след САЩ. Европа трябва да стане независим континент и да е в добри политически отношения с другите държави.
10:34 17.09.2026
34 Киро
10:35 17.09.2026
35 Европеец
До коментар #4 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Коментарът ти е верен.... Жената фюрер води колониялният и тоталитарен съюз какъв поредната конфронтация, първо с Русия, сега с САЩ..... Има наченки да тръгне и срещу световната фабрика Китай, като не си дава сметка, че магазините може да останат празни.... Малоумието на кликата на урсулата е пагубно за съюза.... Да на съюза....не на тоталитаризма на на гинеколожката фюрер....
Коментиран от #37
10:35 17.09.2026
36 Хвърлят
До коментар #32 от "Не мисли":Да се чете хвърчат (демек летят)
10:36 17.09.2026
37 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #35 от "Европеец":До сега каквото съм казал все е станало Щатите загубиха Близкият Изток Канада няма да загубят Англия не знае къде се намира Тази зима ще е много студена Русия чака правилният момент да врътне кранчето
Коментиран от #38
10:43 17.09.2026
38 За Раша
До коментар #37 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":не позна ни веднъж.
Смени си врачката или дилъра.
10:53 17.09.2026
39 Ти не си спирал
До коментар #7 от "Пърдящото дуло":да квичиш и пак нищо.
10:54 17.09.2026
40 ха, ха, ха...
11:13 17.09.2026