Франция: САЩ нямат право на вето върху геополитическите решения на ЕС

САЩ нямат право на вето върху геополитическите решения на ЕС, каза френският министър по европейските въпроси Бенжамен Адад, след като американският президент Доналд Тръмп заплаши да повиши митата за стоките от ЕС заради решението на блока да покани Канада да стане първият му в историята асоцииран член, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Нито САЩ – нито който и да било друг – ще определя политическата и геополитическата посока на европейците. Ще повторя отново – ние имаме отношения с Канада и възнамеряваме да ги задълбочим", каза Адад в интервю за телевизионния канал Public Sénat.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп намекна, че ако Европейският съюз позволи на Канада да стане асоцииран член, това може да се разглежда като „враждебен акт“, предаде Асошиейтед прес.

Вчера председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви , че иска да отвори възможност Канада да стане първата „асоциирана държава членка“ на Европейския съюз.

Същевременно Тръмп заплаши да отвърне на подобен ход чрез налагане на допълнителни мита върху блока.

АП отбелязва, че Тръмп обвърза заплахата си с „намеренията“ на европейските лидери, заявявайки: „Ако намеренията са добри – добре. Ако са лоши, ще наложим много тежки мита на Европа“.

Той също така допусна възможността САЩ да преустановят търговията с Европа в определени сектори.

Тръмп определи перспективата Канада да се присъедини към ЕС като „смехотворна“ и нарече северноамериканския си съсед „ужасен търговски партньор“.