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Франция: САЩ нямат право на вето върху геополитическите решения на ЕС
  Тема: Войната на митата

Франция: САЩ нямат право на вето върху геополитическите решения на ЕС

17 Септември, 2026 10:01 1 064 40

  • мита-
  • ес-
  • франция-
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  • доналд тръмп-
  • канада-
  • бенжамен адад

Тръмп намекна, че ако Европейският съюз позволи на Канада да стане асоцииран член, това може да се разглежда като „враждебен акт“

Франция: САЩ нямат право на вето върху геополитическите решения на ЕС - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

САЩ нямат право на вето върху геополитическите решения на ЕС, каза френският министър по европейските въпроси Бенжамен Адад, след като американският президент Доналд Тръмп заплаши да повиши митата за стоките от ЕС заради решението на блока да покани Канада да стане първият му в историята асоцииран член, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Нито САЩ – нито който и да било друг – ще определя политическата и геополитическата посока на европейците. Ще повторя отново – ние имаме отношения с Канада и възнамеряваме да ги задълбочим", каза Адад в интервю за телевизионния канал Public Sénat.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп намекна, че ако Европейският съюз позволи на Канада да стане асоцииран член, това може да се разглежда като „враждебен акт“, предаде Асошиейтед прес.

Вчера председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви , че иска да отвори възможност Канада да стане първата „асоциирана държава членка“ на Европейския съюз.

Същевременно Тръмп заплаши да отвърне на подобен ход чрез налагане на допълнителни мита върху блока.

АП отбелязва, че Тръмп обвърза заплахата си с „намеренията“ на европейските лидери, заявявайки: „Ако намеренията са добри – добре. Ако са лоши, ще наложим много тежки мита на Европа“.

Той също така допусна възможността САЩ да преустановят търговията с Европа в определени сектори.

Тръмп определи перспективата Канада да се присъедини към ЕС като „смехотворна“ и нарече северноамериканския си съсед „ужасен търговски партньор“.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    3 19 Отговор
    Ако не изпълняваме интересите на Тръмп, той така ще мни шамари, че свят ще ни се завие! За това, нека зачитаме първостепенно интересите на САЩ, за да има Мир! Всичко друго е война и унищожение!

    Коментиран от #10

    10:03 17.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 осраински

    14 8 Отговор
    Американските политици са извършили геноцид в Украйна, заяви Тъкър Карлсън. Той отбеляза, че хората са изпращани на фронтовата линия с белезници, където ги очаква сигурна смърт. Най-абсурдното е, че тези жертви са безсмислени. В края на краищата Русия така или иначе ще вземе това, което ѝ се полага.
    Украйна, като държава и като нация, вече не съществува. Американските политици по същество извършиха геноцид срещу населението на страната. Над милион загинали. Сега хората биват изпращани на фронта с белезници – на сигурна смърт. Ясно е, че затова правим това. Ако се замислите какво се случва, ситуацията изглежда наистина мрачна.

    Коментиран от #11, #12

    10:05 17.09.2026

  • 4 Дякон Унуфрий Араллампиев

    8 9 Отговор
    Канада на какво основание трябва да е в ЕС Географско икономическо политическо Канада е част от САЩ Бате Дончо няма да го напусне

    Коментиран от #17, #26, #35

    10:05 17.09.2026

  • 5 Жорко

    9 3 Отговор
    Дончо митото. Хората му искат импийчмънт, той пък искал трети мандат. 🤔🤣🤣🤣

    10:05 17.09.2026

  • 6 Последния Софиянец

    5 6 Отговор
    Това си е обявяване война на САЩ.

    10:06 17.09.2026

  • 7 Пърдящото дуло

    7 1 Отговор
    Изквичаването на медиите след спирането на парите за нпо продължава със извисяване до фалцетно виене

    Коментиран от #39

    10:07 17.09.2026

  • 8 Ввв

    9 2 Отговор
    Тръмп е дементен старец,който прави САЩ за смях,мишокът хитрец не може да разбере,че заплашвайки съюзниците си всъщност остава сам,а САЩ потъват яко,отиде конят у реката с това Канада да е асоцииран член!!!

    10:08 17.09.2026

  • 9 долу сащ

    9 0 Отговор
    аз по връжденен акт от това да направиш две войни в ущърб. в центъра в украйна и в бл изток като нападнеш иран. В рвзултат на дветв американски войни горивата скочиха тройно, мигрантски вълни и лишаване ЕС от ресурси.... ако това не е връжденен акт не знам кое е!

    10:08 17.09.2026

  • 10 А като

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    изпълняваме, не ни ли го наби с войната в Иран? Но въпросът е защо им е нужна Канада, като член на ЕС, след като има международни договори? Или търсят още балами да пълнят бюджета на затъналия ЕС? И какво означава "асоцииран член"? Какви права и задължения ще има?

    10:09 17.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 койдазнай

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "осраински":

    Не става ясно, кой убива украинците и защо? Кога ще спре да ги избива? А какви са гаранциите за мира?

    Коментиран от #32

    10:10 17.09.2026

  • 13 Дон Дони

    4 5 Отговор
    Канада в ЕС, по скоро ЕС в Канада! Продажниците от ЕС се опитват да видят икономическа война със САЩ! Ще настъпят мотиката!

    10:13 17.09.2026

  • 14 Тръмп си проси

    4 1 Отговор
    инпийчмънта.

    Коментиран от #20

    10:14 17.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 За да имаш нов повод

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    за инфаркт.

    Коментиран от #28

    10:16 17.09.2026

  • 18 Извинете,

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Българин":

    сънищата Ви не ни касаят.

    10:16 17.09.2026

  • 19 Хаген Дас

    3 4 Отговор
    Канада в еврозоната с валута евро! Дали ще стане това, ще посмее ли Карни да си навлече гнева на САЩ! Тогава ще стане украинския сценарии! Насилствено присъединяване към щатите!

    10:17 17.09.2026

  • 20 Дон Дони

    2 3 Отговор

    До коментар #14 от "Тръмп си проси":

    Тръмп си гони интереса!

    Коментиран от #25

    10:18 17.09.2026

  • 21 Историк

    6 0 Отговор
    Този палячо няма акъл,за да разбере колко е жалък с вечните си заплахи! Той не е президент на света и трябва някой в бившата САЩ, настояща Тръмпландия, да се се осмели да му го каже, защото иначе падението ще става още по-страшно!

    10:18 17.09.2026

  • 22 горски

    1 5 Отговор
    САЩ може да нулират Европа за месец,като спрат доставките на газ и петрол....понеже "умните" европейци сами се докараха да зависят от един основен доставчик по политически и ментални причини.

    10:22 17.09.2026

  • 23 Соваж бейби

    2 1 Отговор
    А с какво право забъркаха Европа в войната с Украйна,как получиха право за това?
    Дьо Гол с право ги е изгонил САЩ на времето, после ги върнаха.Да си махат базите от Европа.

    Коментиран от #24

    10:22 17.09.2026

  • 24 Кофраж хъни

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Соваж бейби":

    Тва не война а сбо специална боклуджийска апираця 🤩👍

    Коментиран от #33

    10:24 17.09.2026

  • 25 скучно и точка.

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Дон Дони":

    Борсовите транзакции на оранжевия/официално обяв/ наближават 30 000 а на байдън и предишните бяха винаги около десетина за цял мандат

    10:26 17.09.2026

  • 26 Търновец

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Канада е все още с добре изразени Европейски корени и там например има нормално съжителство между католици и протестанти, Канада вече купува танкове и подводници от Германия и може да купи и Грипен от Швеция. В Канада скоро почва производство на BMW VW а ще изнася за ЕС критични минерали в насипна форма. А страната е все още повече национална и социална.

    Коментиран от #31

    10:27 17.09.2026

  • 27 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑

    1 1 Отговор
    Най доброто място за живеене в света особено извън урбанизацията

    УнтерКравите могат само да мечтаят

    10:28 17.09.2026

  • 28 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "За да имаш нов повод":

    Със сърцето съм много добре Инфаркт ще получат други представители на ЕС Какво си мислят че ще вземат петрол и дървен материал от Канада без разрешение от Дони Вие как го виждате това нещо

    10:28 17.09.2026

  • 29 Да де,

    1 0 Отговор
    обаче урсулата не е ЕС. Няма как тя да решава сама.

    10:30 17.09.2026

  • 30 тръмп не е вечен

    2 0 Отговор
    това рижо недоразумение няма да е вечно президент!

    10:31 17.09.2026

  • 31 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 2 Отговор

    До коментар #26 от "Търновец":

    Съгласен съм че Европа друг шанс няма Но нито Щатите нито Русия нито Китай ще го допуснат Канада е американски щат Винаги е бил и винаги ще бъде

    10:32 17.09.2026

  • 32 Не мисли

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "койдазнай":

    Само за искрите които хвърлят, помисли кой разръчка жертвата.

    Коментиран от #36

    10:34 17.09.2026

  • 33 Соваж бейби

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Кофраж хъни":

    И най слепите американофили в Европа ги разбраха що за стока са ,мисля че ще ги изгонят много глупости направиха по цял свят. Само за едно се моля да има пълна смяна в ЕС и да не се разпаднем по държави защото така сме по лесни за атаки от вън и други да се нанесе след САЩ. Европа трябва да стане независим континент и да е в добри политически отношения с другите държави.

    10:34 17.09.2026

  • 34 Киро

    0 1 Отговор
    САЩ обявиха че ще наложат по високи мита, и ще прекратят търговията с определени неща! Та това значи че това предложение на ЕС към Канада ще доведе до невъзможна за изкарване зима!

    10:35 17.09.2026

  • 35 Европеец

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Коментарът ти е верен.... Жената фюрер води колониялният и тоталитарен съюз какъв поредната конфронтация, първо с Русия, сега с САЩ..... Има наченки да тръгне и срещу световната фабрика Китай, като не си дава сметка, че магазините може да останат празни.... Малоумието на кликата на урсулата е пагубно за съюза.... Да на съюза....не на тоталитаризма на на гинеколожката фюрер....

    Коментиран от #37

    10:35 17.09.2026

  • 36 Хвърлят

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Не мисли":

    Да се чете хвърчат (демек летят)

    10:36 17.09.2026

  • 37 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 2 Отговор

    До коментар #35 от "Европеец":

    До сега каквото съм казал все е станало Щатите загубиха Близкият Изток Канада няма да загубят Англия не знае къде се намира Тази зима ще е много студена Русия чака правилният момент да врътне кранчето

    Коментиран от #38

    10:43 17.09.2026

  • 38 За Раша

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    не позна ни веднъж.
    Смени си врачката или дилъра.

    10:53 17.09.2026

  • 39 Ти не си спирал

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Пърдящото дуло":

    да квичиш и пак нищо.

    10:54 17.09.2026

  • 40 ха, ха, ха...

    0 0 Отговор
    САЩ се разпада пред очите на целия свят, а тоя продължава да си мисли, че всички се молят да поддържат търговски връзки с тях. В търговските отношения почти еднакво печелят или губят и двете страни. Като прекрати търговията с един голям пазар като ЕС и Канада нали ще му секне и износа? При това двете заедно са много по голям пазар отколкото САЩ сами. Това обаче не е за хора съсредоточени единствено в размера на печалбата, без да отчитат усовията необходими за да бъде реализирана.

    11:13 17.09.2026

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