Мексико и САЩ се стремят към временно търговско споразумение преди американските междинни избори

Мексико и САЩ се стремят да постигнат временно двустранно търговско споразумение преди междинните избори за Конгрес на 3 ноември, съобщи Ройтерс, като се позова на шестима източници от двете страни, запознати с преговорите, предаде БТА.

Провалът на търговските разговори между Вашингтон и Канада е придал допълнителна спешност на усилията. Обсъжданото споразумение би позволило на Мексико да получи облекчения по някои американски мита срещу отстъпки по искания на САЩ, включително за дела на американските компоненти в автомобилите и контрола върху китайските инвестиции.

Основна пречка са американските мита върху стоманата, алуминия, автомобилите и автомобилните части, наложени по съображения за национална сигурност съгласно т.нар. раздел 232. Вносът на мексиканска и канадска стомана в САЩ се облага с 50 на сто, а автомобилите са обект на мито от 25 на сто.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп договори по-ниски автомобилни мита за други търговски партньори – 15 на сто за Япония, Европейския съюз и Южна Корея и 10 на сто за Великобритания. Така някои автомобили от тези страни се облагат с по-ниски ставки от доставяните от Мексико и Канада.

Автомобилни производители смятат, че Вашингтон би могъл да предложи на Мексико условията, обсъждани по-рано с Канада: мито от 15 на сто върху вноса на автомобили с допълнително намаление за вложените американски компоненти. Това би понижило ефективната ставка до около 7 на сто. Преди прекъсването на преговорите миналия месец Канада изглеждаше близо до пробив по тези мита и други търговски въпроси, посочва Ройтерс.

В замяна се очаква Мексико да направи отстъпки по исканията за по-голям дял на американски компоненти в автомобилите, особено двигатели, електроника и софтуер, според втори източник на агенцията в Мексико. Страната се противопоставя на изрични изисквания за американско съдържание, но това не изключва работа по мерки за увеличаването му, посочва източникът. Окончателната форма на подобен компромис остава неясна.

Няма официален краен срок за постигане на споразумение. Представители на двете страни обаче виждат политически ползи от договореност преди изборите, на които Републиканската партия на Тръмп рискува да загуби контрола си над Конгреса. Споразумение би позволило и на двамата държавни ръководители да отчетат успех пред вътрешната си аудитория.

Според първия източник в Мексико времето е особено важно за правителството заради опасенията около слабата икономика и понижаващите се кредитни рейтинги на държавния дълг. Администрацията на президентката Клаудия Шейнбаум, която тази седмица представи бюджета за 2027 г., разглежда търговското споразумение със САЩ като ключово за успокояването на пазарите и инвеститорите, добавя той.

„Към момента няма конкретни срокове“, заяви говорител на мексиканското министерство на икономиката, като подчерта ангажимента на правителството да продължи диалога с Вашингтон. Службата на търговския представител на САЩ и Белият дом не са отговорили веднага на запитване на Ройтерс за коментар.

Търговските преговори между САЩ и Канада се провалиха миналия месец, след което спорът за митата между двете страни се изостри. Във вторник Вашингтон забрани вноса на широк кръг канадски алкохолни напитки, мотоциклети и млечни продукти, а Отава обеща да отговори на американските мита с равностойни мерки.

Според Ройтерс развитието е затвърдило стратегията на Мексико да избягва пряка конфронтация с Вашингтон и да търси митнически облекчения чрез сътрудничество. Страната насочва над 80 на сто от износа си към САЩ.

На фона на засилените контакти американският министър на търговията Хауърд Лътник разговаря с Шейнбаум чрез видеоконферентна връзка в четвъртък. Първоначално срещата е била планирана да се състои присъствено.

Разговорът се проведе по-малко от две седмици след като Шейнбаум предложи законодателство, което да даде на правителството нови правомощия да проверява и блокира придобивания на мексикански компании от чуждестранни инвеститори. Предложението предвижда механизъм за проверка на инвестициите, подобен на действащите в САЩ и Канада. То е широко възприемано като отговор на американския натиск за по-строг контрол върху китайските инвестиции, отбелязва агенцията.

Представители на Мексико и Канада публично подчертават ангажимента си към запазването на тристранното търговско споразумение със САЩ. Някои мексикански представители обаче заявяват в частни разговори, че страната им не бива да жертва собствените си интереси, за да осигури споразумение за Канада.

Според източник от автомобилната индустрия администрацията на Тръмп цели да изолира Отава, като постигне договореност с Мексико преди влизането в сила на значителни нови канадски мита на 1 януари. Експертът по северноамериканска търговия и консултант Диего Марокин Битар смята, че подобно споразумение би могло да понижи потребителските цени в САЩ и да донесе политически успех на американската администрация. По думите му американските власти биха могли да представят Канада като отговорна за липсата на договореност.

Двустранните преговори целят временно споразумение, докато се обсъждат въпросите около тристранното търговско споразумение между САЩ, Мексико и Канада. Бъдещето му стана несигурно през юли, когато Вашингтон не се съгласи да удължи действието му с още 16 години. Споразумението остава в сила и подлежи на ежегоден преглед, а администрацията на Тръмп използва процеса, за да поиска допълнителни отстъпки от двата си съседа.