Белият дом върна достъпа на CNN, Politico и MS NOW

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп възстанови достъпа на журналисти от CNN, Politico и MS NOW до Белия дом, след като федералният съдия Тимъти Кели нареди незабавно да бъдат върнати техните пропуски. Решението беше изпълнено на 24 септември, по-малко от час преди да изтече срокът, в който правителството трябваше да обясни защо съдебната заповед не е била приложена веднага.

Кели постанови ограничението да не се прилага в продължение на 14 дни и определи забраната като вероятно противоконституционна. Съдията отхвърли аргумента на правителството, че мярката е продиктувана от съображения за националната сигурност.

„В материалите по делото няма фактически доказателства, че отнемането на постоянните пропуски на ищците действително ще защити националната сигурност“, заяви Тимъти Кели.

Въпреки съдебното решение журналисти от трите медии първоначално отново не бяха допуснати в комплекса на Белия дом. CNN, MS NOW и Politico уведомиха съда за неизпълнението и поискаха спешно заседание. След това администрацията възстанови достъпа, а кореспонденти на трите редакции потвърдиха, че пропуските им отново са активни.

Конфликтът започна със забрана на Тръмп

Тръмп забрани достъпа на журналисти от CNN, MS NOW и Politico до Белия дом на 18 септември. Той обвини редакциите, че публикуват „фалшиви новини“, и заяви, че не трябва да им бъде позволено да разпространяват „измислици и лъжи“ за работата на президента и администрацията. На следващия ден пропускът на кореспондент на MS NOW беше деактивиран, журналисти на CNN не бяха допуснати, а Сикрет сървис отне акредитацията на журналистка от Politico.

Трите редакции заведоха дело срещу президента и представители на администрацията, като заявиха, че са били наказани заради съдържанието на публикациите си. Те посочиха нарушения на гаранциите за свобода на словото и печата, както и на правото на надлежен съдебен процес. В спора се включиха и други медии: телевизионните мрежи ABC, CBS, NBC и Fox News отказаха да заменят CNN в ротационния телевизионен пул на Белия дом, след като достъпът на медията беше отнет.

Източници: РБК, Ройтерс