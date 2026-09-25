Пхенян: Южна Корея ще е цел при водеща роля за САЩ

Северна Корея предупреди, че Южна Корея ще се превърне в „решаваща цел“ за колективно отмъщение, ако служи като централен център в ръководена от САЩ система за колективна отбрана. Предупреждението е отправено в коментар на севернокорейската държавна новинарска агенция КЦТА, съобщи Ройтерс.

Коментарът е направен от Канг Чол-су, представен като директор на отдел в Института за изследване на вражеските държави. Той обвини Вашингтон, че превръща своя съюзник Южна Корея в база за постигане на глобална хегемония и я използва като платформа за първоначално разполагане на сили при конфликти в чужбина.

Канг цитира изказвания на командира на американските сили в Южна Корея генерал Хавиер Брънсън, в които Сеул е представен като ключов център на колективната отбрана. Севернокорейският представител разкритикува съвместните военни учения между САЩ и Южна Корея, както и разполагането на американски войски.

„Пхенян е подготвил контрамерки и ще смаже безмилостно всяко предизвикателство към своята сигурност“, пише в коментара на КЦТА.

САЩ разполагат с около 28 500 военнослужещи в Южна Корея. Те са позиционирани там с цел да възпират агресия от страна на Северна Корея. Американските сили в Южна Корея не са отговорили незабавно на искане за коментар.

Източници: БТА, Ройтерс