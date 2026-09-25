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Пхенян: Южна Корея ще е цел при водеща роля за САЩ

Пхенян: Южна Корея ще е цел при водеща роля за САЩ

25 Септември, 2026 05:25 548 2

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Северна Корея заплаши с колективно отмъщение, ако Сеул стане централен център на американската система за отбрана.

Пхенян: Южна Корея ще е цел при водеща роля за САЩ - 1
Снимка:БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Северна Корея предупреди, че Южна Корея ще се превърне в „решаваща цел“ за колективно отмъщение, ако служи като централен център в ръководена от САЩ система за колективна отбрана. Предупреждението е отправено в коментар на севернокорейската държавна новинарска агенция КЦТА, съобщи Ройтерс.

Коментарът е направен от Канг Чол-су, представен като директор на отдел в Института за изследване на вражеските държави. Той обвини Вашингтон, че превръща своя съюзник Южна Корея в база за постигане на глобална хегемония и я използва като платформа за първоначално разполагане на сили при конфликти в чужбина.

Канг цитира изказвания на командира на американските сили в Южна Корея генерал Хавиер Брънсън, в които Сеул е представен като ключов център на колективната отбрана. Севернокорейският представител разкритикува съвместните военни учения между САЩ и Южна Корея, както и разполагането на американски войски.

„Пхенян е подготвил контрамерки и ще смаже безмилостно всяко предизвикателство към своята сигурност“, пише в коментара на КЦТА.

САЩ разполагат с около 28 500 военнослужещи в Южна Корея. Те са позиционирани там с цел да възпират агресия от страна на Северна Корея. Американските сили в Южна Корея не са отговорили незабавно на искане за коментар.

Източници: БТА, Ройтерс


Южна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така е, ама

    1 2 Отговор
    Южна Корея са ваши братовчеди, роднини ... вие сте един народ! А помислете, кои са виновниците за това? Така беше и с Източна и Западна Германия и после си се обединиха, като един народ! Но се оказа, че са много различни и не става. 40-50 г живеене по различен начин е превъзпитал цели поколения съвсем различно. И цяла Източна Германия избират АзГ, докато западналите мерц, урсула, зелени, бембени, дъги и прайдове... На Изтока му писна от тъпотията на западналите и НЕ става. Не могат да живеят заедно. Кои правят това "разделяй и владей"? В тях е ключът от бараката!

    Коментиран от #2

    05:36 25.09.2026

  • 2 Годъ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Така е, ама":

    Бе не знам ама като видиш едните и другите как живеят…

    06:13 25.09.2026

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