Заместникът на HIMARS! Lockheed Martin показа втория полет на балистичната ракета PrSM (ВИДЕО)

Lockheed Martin демонстрира втория изпитателен полет на балистичната ракета PrSM (Precision Strike Missile) вариант Increment 2. Компанията публикува видеоклип от тестовото изстрелване от пускова установка M142 HIMARS в социалната мрежа X.
"Програмата PrSM Increment 2 напредва. Последните летателни изпитания демонстрираха изстрелване от системата HIMARS и поразяване на морска цел. Освен това Сухопътните войски на САЩ ни възложиха договор от типа IDIQ на стойност 1,2 милиарда долара за започване на производството", се казва в изявлението.
PrSM Increment 2 is advancing. 🚀
Its recent flight test demonstrated a launch from HIMARS, engaging a maritime target. The @USArmy has also awarded us a $1.2B IDIQ contract to begin production.
Flight tested. Fielding ahead. pic.twitter.com/JyHkH2MGEh
— Lockheed Martin (@LockheedMartin) September 23, 2026
Компанията подчерта, че летателните изпитания са преминали успешно и че следващата стъпка е доставката на системите на войските.
Lockheed Martin също така информира, че за 2027 г. са планирани допълнителни летателни изпитания. Междувременно паралелно се работи по увеличаване на производствения капацитет, като обемите на производство ще нарастват в съответствие с увеличаващия се брой поръчки.
Изпитателен полет на балистичната ракета PrSM
Defense Express отбелязва, че стартирането на производството едновременно с изпитанията ще позволи по-бърза доставка на системите до войските и ще осигури по-голям запас от ракети за тестови стрелби, включително по време на военни учения.
"В момента тече производството на първоначалната версия PrSM Increment 1, която заменя ATACMS и вече е използвана в бойни условия. Този преход и бойното внедряване доведоха до критично намаляване на запасите от балистични ракети на Сухопътните войски на САЩ, което предизвика недостиг на балистични оръжия и спиране на доставките на ATACMS за съюзниците", отбелязват експерти.
Освен това те подчертават, че се очаква версията Increment 2 да достигне първоначална оперативна готовност в рамките на пет години, което прави много вероятно новата версия също да бъде включена в общото увеличаване на производството.
Ракетата PrSM - какво се знае за нея
Ракетата PrSM предлага значително по-голям обсег в сравнение с ATACMS. Базовата версия на PrSM, известна още като Increment 1, демонстрира способност да поразява цели на разстояние от поне 500 километра.
Сухопътните войски на САЩ, които ръководят програмата PrSM, имат за цел в крайна сметка да увеличат обсега до приблизително 650 километра. Въпреки това се работи и по версия на ракетата с обсег от поне 1000 километра. Вариантите на ATACMS с най-голям обсег могат да поразяват цели на разстояние до 300 километра.
Не е ясно откъде са били изстреляни ракетите PrSM или ATACMS по време на ударите срещу Иран в рамките на операция "Епична Ярост". Ракетата PrSM обаче има приблизително два пъти по-голям обсег, което значително ще увеличи броя на целите, изложени на риск от всяка точка в региона.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ЛЕ о ПА р Д🐱
20:55 24.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Опелото
20:56 24.09.2026
5 Стоянчо Пуканката
Коментиран от #9, #10, #11
20:56 24.09.2026
6 Ристе кьоравото
20:59 24.09.2026
7 Киро
20:59 24.09.2026
8 Робот
21:00 24.09.2026
9 Копейкин Костя
До коментар #5 от "Стоянчо Пуканката":Какво те интересува Холивуд?
Нали си имаш Мосфильм?
Сега крепостните ще пуснат мултики с ново безаналогово оружие.
21:00 24.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Атина Паднала
До коментар #5 от "Стоянчо Пуканката":Много добра краварска анимация само дето пушека които излезе след макета си личеше че е компютърна графика.
21:03 24.09.2026
12 Професор Теодор Постол
С новия или стария хаймарс същата работа. Даже козарите в Афганистан не плашат, да не говорим за онези с джапанките в пустинята, дето затварят протоци и свалят самолети.
21:03 24.09.2026
13 Удри
21:03 24.09.2026
14 Крико
21:05 24.09.2026
15 Тия па
2 дня и все
Еееееееехехе
21:05 24.09.2026
16 Баце ЕООД
Коментиран от #18
21:07 24.09.2026
17 Ахаха
Коментиран от #20, #21, #22
21:08 24.09.2026
18 Москвич
До коментар #16 от "Баце ЕООД":Това не са руски кюнци бе унуфри.
21:10 24.09.2026
19 Се ми се чини шо дека
Хихихихихи
21:11 24.09.2026
20 Ъъъ
До коментар #17 от "Ахаха":И бензин имат,ама друг път.
21:11 24.09.2026
21 Колективен руски крепостен
До коментар #17 от "Ахаха":А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?
21:12 24.09.2026
22 Имат по ГАЗО... вуна
До коментар #17 от "Ахаха":АааааааХахахаха
Оше ги глеаме у БАМБАС
АааааааХахахаха
Коментиран от #25
21:13 24.09.2026
23 НАПОМНЯНЕ :
🇷🇺РУСКИ ТЕЖКИ ,ХИПЕРЗВУКОВИ РАКЕТН.БЛОКА,ОТ МЕГАТОНЕН КЛАС:SS-X-30 Sarmaт 15А28,С ОБСЕГ = 18 000 КМ. И СКОРОСТ НАД 33М !!!,
С=16 БОЙНИ БЛОКА Х 1 МГТ..... ЗА 9 МИНУТИ , СА ДОСТАТЪЧНИ - НАТО И САЩ ,ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ !( ВКЛ. С УДАР, ПРЕЗ АРКТИКА ).
ТЕХНИЧЕСКО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЯМА !!!
(ЗА БРИТАНИЯ Е НУЖНА= 1 БОЙНА ГЛАВА ,И= 4 МИНУТИ), СЛЕД КОЕТО НЯМА ДА Я
ИМА. В ПЕНТАГОНА ЗНАЯТ ЗА НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ, И НЕ ВЕДНЪЖ СА ГО
КОМЕНТИРАЛИ.🇷🇺РУСКИЯТ ЯДРЕН АРСЕНАЛ ( вкл. и според Стокхолм.институт SIPRI ) Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В СВЕТА,
ИЗЦЯЛО ОБНОВЕН С НОВИ СИСТЕМИ, И ДОСТАТЪЧЕН ЗА= 20 КРАТНО УНИЩОЖЕНИЕ НА
ПЛАНЕТАТА. ( През октомври 1961г.СССР взриви най-мошния заряд в света
=58 Мгт.Височина на Ядр гъба,до космич.простр.= 100 км. Ударн.вълна е
засечена по целия свят)..ДНЕС, ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИ ШАНС СРЕЩУ 🇷🇺 РУСИЯ , НЯМА
НИКОЙ ! ( АМЕРИК.ВОЕНЕН СПЕЦ.ОТ ЦРУ СКОТ РИТЕР ЗАЯВИ "САЩ СА БЕЗЗАЩИТНИ
ПРЕД НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ ). ГЕН СЕК.НА НАТО - МАРК РЮТЕ : = 4 МИНУТИ СА ДОСТАТЪЧНИ НА РУСКИТЕ РАКЕТИ ДА ИЗПЕПЕЛЯТ ЕВРОПА"( 11.09.25г).
21:14 24.09.2026
24 Хмм
21:15 24.09.2026
25 Възраждане
До коментар #22 от "Имат по ГАЗО... вуна":И дръвени Кен Ефи
21:15 24.09.2026
26 Демек
21:15 24.09.2026