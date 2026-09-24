Заместникът на HIMARS! Lockheed Martin показа втория полет на балистичната ракета PrSM (ВИДЕО)

Lockheed Martin демонстрира втория изпитателен полет на балистичната ракета PrSM (Precision Strike Missile) вариант Increment 2. Компанията публикува видеоклип от тестовото изстрелване от пускова установка M142 HIMARS в социалната мрежа X.

"Програмата PrSM Increment 2 напредва. Последните летателни изпитания демонстрираха изстрелване от системата HIMARS и поразяване на морска цел. Освен това Сухопътните войски на САЩ ни възложиха договор от типа IDIQ на стойност 1,2 милиарда долара за започване на производството", се казва в изявлението.

PrSM Increment 2 is advancing. 🚀



Its recent flight test demonstrated a launch from HIMARS, engaging a maritime target. The @USArmy has also awarded us a $1.2B IDIQ contract to begin production.



Flight tested. Fielding ahead. pic.twitter.com/JyHkH2MGEh — Lockheed Martin (@LockheedMartin) September 23, 2026

Компанията подчерта, че летателните изпитания са преминали успешно и че следващата стъпка е доставката на системите на войските.

Lockheed Martin също така информира, че за 2027 г. са планирани допълнителни летателни изпитания. Междувременно паралелно се работи по увеличаване на производствения капацитет, като обемите на производство ще нарастват в съответствие с увеличаващия се брой поръчки.

Изпитателен полет на балистичната ракета PrSM

Defense Express отбелязва, че стартирането на производството едновременно с изпитанията ще позволи по-бърза доставка на системите до войските и ще осигури по-голям запас от ракети за тестови стрелби, включително по време на военни учения.

"В момента тече производството на първоначалната версия PrSM Increment 1, която заменя ATACMS и вече е използвана в бойни условия. Този преход и бойното внедряване доведоха до критично намаляване на запасите от балистични ракети на Сухопътните войски на САЩ, което предизвика недостиг на балистични оръжия и спиране на доставките на ATACMS за съюзниците", отбелязват експерти.

Освен това те подчертават, че се очаква версията Increment 2 да достигне първоначална оперативна готовност в рамките на пет години, което прави много вероятно новата версия също да бъде включена в общото увеличаване на производството.

Ракетата PrSM - какво се знае за нея

Ракетата PrSM предлага значително по-голям обсег в сравнение с ATACMS. Базовата версия на PrSM, известна още като Increment 1, демонстрира способност да поразява цели на разстояние от поне 500 километра.

Сухопътните войски на САЩ, които ръководят програмата PrSM, имат за цел в крайна сметка да увеличат обсега до приблизително 650 километра. Въпреки това се работи и по версия на ракетата с обсег от поне 1000 километра. Вариантите на ATACMS с най-голям обсег могат да поразяват цели на разстояние до 300 километра.

Не е ясно откъде са били изстреляни ракетите PrSM или ATACMS по време на ударите срещу Иран в рамките на операция "Епична Ярост". Ракетата PrSM обаче има приблизително два пъти по-голям обсег, което значително ще увеличи броя на целите, изложени на риск от всяка точка в региона.