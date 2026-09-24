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Заместникът на HIMARS! Lockheed Martin показа втория полет на балистичната ракета PrSM (ВИДЕО)

Заместникът на HIMARS! Lockheed Martin показа втория полет на балистичната ракета PrSM (ВИДЕО)

24 Септември, 2026 20:53 621 26

  • ракети-
  • дронове-
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  • сащ

Компанията подчерта, че летателните изпитания са преминали успешно и че следващата стъпка е доставката на системите на войските

Заместникът на HIMARS! Lockheed Martin показа втория полет на балистичната ракета PrSM (ВИДЕО) - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Lockheed Martin демонстрира втория изпитателен полет на балистичната ракета PrSM (Precision Strike Missile) вариант Increment 2. Компанията публикува видеоклип от тестовото изстрелване от пускова установка M142 HIMARS в социалната мрежа X.

"Програмата PrSM Increment 2 напредва. Последните летателни изпитания демонстрираха изстрелване от системата HIMARS и поразяване на морска цел. Освен това Сухопътните войски на САЩ ни възложиха договор от типа IDIQ на стойност 1,2 милиарда долара за започване на производството", се казва в изявлението.

Компанията подчерта, че летателните изпитания са преминали успешно и че следващата стъпка е доставката на системите на войските.

Lockheed Martin също така информира, че за 2027 г. са планирани допълнителни летателни изпитания. Междувременно паралелно се работи по увеличаване на производствения капацитет, като обемите на производство ще нарастват в съответствие с увеличаващия се брой поръчки.

Изпитателен полет на балистичната ракета PrSM

Defense Express отбелязва, че стартирането на производството едновременно с изпитанията ще позволи по-бърза доставка на системите до войските и ще осигури по-голям запас от ракети за тестови стрелби, включително по време на военни учения.

"В момента тече производството на първоначалната версия PrSM Increment 1, която заменя ATACMS и вече е използвана в бойни условия. Този преход и бойното внедряване доведоха до критично намаляване на запасите от балистични ракети на Сухопътните войски на САЩ, което предизвика недостиг на балистични оръжия и спиране на доставките на ATACMS за съюзниците", отбелязват експерти.

Освен това те подчертават, че се очаква версията Increment 2 да достигне първоначална оперативна готовност в рамките на пет години, което прави много вероятно новата версия също да бъде включена в общото увеличаване на производството.

Ракетата PrSM - какво се знае за нея

Ракетата PrSM предлага значително по-голям обсег в сравнение с ATACMS. Базовата версия на PrSM, известна още като Increment 1, демонстрира способност да поразява цели на разстояние от поне 500 километра.

Сухопътните войски на САЩ, които ръководят програмата PrSM, имат за цел в крайна сметка да увеличат обсега до приблизително 650 километра. Въпреки това се работи и по версия на ракетата с обсег от поне 1000 километра. Вариантите на ATACMS с най-голям обсег могат да поразяват цели на разстояние до 300 километра.

Не е ясно откъде са били изстреляни ракетите PrSM или ATACMS по време на ударите срещу Иран в рамките на операция "Епична Ярост". Ракетата PrSM обаче има приблизително два пъти по-голям обсег, което значително ще увеличи броя на целите, изложени на риск от всяка точка в региона.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ЛЕ о ПА р Д🐱

    7 9 Отговор
    куцо , кьораво , сакато-убий копей-това е злато!!

    20:55 24.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Опелото

    6 10 Отговор
    Ного монголска леш, ного нЯщо... ЕЙ

    20:56 24.09.2026

  • 5 Стоянчо Пуканката

    9 7 Отговор
    Ех, този Холивуд...добре че е Той, за да погъделичка от време на време самочувствието на кравунделите...

    Коментиран от #9, #10, #11

    20:56 24.09.2026

  • 6 Ристе кьоравото

    5 5 Отговор
    Пиздоглазите Братушки ...Педофило и Ким дъл влезнаа у Киев ил още со сать.. украинските шпе кове у Донбас?

    20:59 24.09.2026

  • 7 Киро

    7 3 Отговор
    Аз мислех че на руснаците ракетте са свършили, а то кво било - критично намаляване на запасите от балистични ракети на Сухопътните войски на САЩ,

    20:59 24.09.2026

  • 8 Робот

    3 4 Отговор
    Очаквайте скоро заплаха от извънземен несъществуващ враг и европейски милиарди за оръжия и защита..!

    21:00 24.09.2026

  • 9 Копейкин Костя

    4 6 Отговор

    До коментар #5 от "Стоянчо Пуканката":

    Какво те интересува Холивуд?
    Нали си имаш Мосфильм?
    Сега крепостните ще пуснат мултики с ново безаналогово оружие.

    21:00 24.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Атина Паднала

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Стоянчо Пуканката":

    Много добра краварска анимация само дето пушека които излезе след макета си личеше че е компютърна графика.

    21:03 24.09.2026

  • 12 Професор Теодор Постол

    4 3 Отговор
    Процента на успешно прихванати цели от ракетите ПАК3 за Патриот е 2-3%. Интервюто с него е от преди три месеца в ютуб канала на Глен Дизен. 4 милиона за ракета с никакъв процент на успеваемост. И за балистични ракети трябва да се изтрелват по две. Иран доказа, че железния гевгир не струва и Хитлеряху и другите болни военопрестъпници трябва да се безпокоят не от иранска ядрена заплаха, а от иранските ракети.

    С новия или стария хаймарс същата работа. Даже козарите в Афганистан не плашат, да не говорим за онези с джапанките в пустинята, дето затварят протоци и свалят самолети.

    21:03 24.09.2026

  • 13 Удри

    3 5 Отговор
    Да го тестват в Украйна срещу Реал и цели в Русия.

    21:03 24.09.2026

  • 14 Крико

    2 1 Отговор
    Китайците имат и от нея наколко копия , както от ф35 цата хахаха

    21:05 24.09.2026

  • 15 Тия па

    3 3 Отговор
    След Киев тръгваме за Виена Берлин и Лиса бон!
    2 дня и все
    Еееееееехехе

    21:05 24.09.2026

  • 16 Баце ЕООД

    1 3 Отговор
    Тоест са едно 5 години назад спрямо руските ракети.

    Коментиран от #18

    21:07 24.09.2026

  • 17 Ахаха

    0 4 Отговор
    Русия, Сев Корея, Иран и Китай всичките ги имат същите ракети от години

    Коментиран от #20, #21, #22

    21:08 24.09.2026

  • 18 Москвич

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Баце ЕООД":

    Това не са руски кюнци бе унуфри.

    21:10 24.09.2026

  • 19 Се ми се чини шо дека

    3 0 Отговор
    У йло па ше сака разрешение от ЗЕЛЕНСКИ за монголскиот г ЕЙ парад на Цръвениот мегдан
    Хихихихихи

    21:11 24.09.2026

  • 20 Ъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ахаха":

    И бензин имат,ама друг път.

    21:11 24.09.2026

  • 21 Колективен руски крепостен

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ахаха":

    А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    21:12 24.09.2026

  • 22 Имат по ГАЗО... вуна

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ахаха":

    АааааааХахахаха
    Оше ги глеаме у БАМБАС
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #25

    21:13 24.09.2026

  • 23 НАПОМНЯНЕ :

    1 0 Отговор
    САМО 9 МИНУТИ ,СА НУЖНИ,ЗА УНИЩОЖЕНИЕТО НА НАТО И САЩ,ЕДНОВРЕМЕННО, ПРИ ЗАДЕЙСТВАНЕ НА РУСКАТА АВТОМАТИЧНА С-МА " ПЕРИМЕТЪР-М", САМО = 12 БР.
    🇷🇺РУСКИ ТЕЖКИ ,ХИПЕРЗВУКОВИ РАКЕТН.БЛОКА,ОТ МЕГАТОНЕН КЛАС:SS-X-30 Sarmaт 15А28,С ОБСЕГ = 18 000 КМ. И СКОРОСТ НАД 33М !!!,
    С=16 БОЙНИ БЛОКА Х 1 МГТ..... ЗА 9 МИНУТИ , СА ДОСТАТЪЧНИ - НАТО И САЩ ,ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ !( ВКЛ. С УДАР, ПРЕЗ АРКТИКА ).
    ТЕХНИЧЕСКО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЯМА !!!
    (ЗА БРИТАНИЯ Е НУЖНА= 1 БОЙНА ГЛАВА ,И= 4 МИНУТИ), СЛЕД КОЕТО НЯМА ДА Я
    ИМА. В ПЕНТАГОНА ЗНАЯТ ЗА НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ, И НЕ ВЕДНЪЖ СА ГО
    КОМЕНТИРАЛИ.🇷🇺РУСКИЯТ ЯДРЕН АРСЕНАЛ ( вкл. и според Стокхолм.институт SIPRI ) Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В СВЕТА,
    ИЗЦЯЛО ОБНОВЕН С НОВИ СИСТЕМИ, И ДОСТАТЪЧЕН ЗА= 20 КРАТНО УНИЩОЖЕНИЕ НА
    ПЛАНЕТАТА. ( През октомври 1961г.СССР взриви най-мошния заряд в света
    =58 Мгт.Височина на Ядр гъба,до космич.простр.= 100 км. Ударн.вълна е
    засечена по целия свят)..ДНЕС, ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИ ШАНС СРЕЩУ 🇷🇺 РУСИЯ , НЯМА
    НИКОЙ ! ( АМЕРИК.ВОЕНЕН СПЕЦ.ОТ ЦРУ СКОТ РИТЕР ЗАЯВИ "САЩ СА БЕЗЗАЩИТНИ
    ПРЕД НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ ). ГЕН СЕК.НА НАТО - МАРК РЮТЕ : = 4 МИНУТИ СА ДОСТАТЪЧНИ НА РУСКИТЕ РАКЕТИ ДА ИЗПЕПЕЛЯТ ЕВРОПА"( 11.09.25г).

    21:14 24.09.2026

  • 24 Хмм

    1 0 Отговор
    Като гледам това видео започва да ми мирише на изгоряла вата.

    21:15 24.09.2026

  • 25 Възраждане

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Имат по ГАЗО... вуна":

    И дръвени Кен Ефи

    21:15 24.09.2026

  • 26 Демек

    0 0 Отговор
    Стигат от Киев до Москва и Санкт Петербург.

    21:15 24.09.2026