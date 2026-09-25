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Атака с дронове порази инфраструктура в Уляновск
  Тема: Украйна

Атака с дронове порази инфраструктура в Уляновск

25 Септември, 2026 06:13, обновена 25 Септември, 2026 06:21 605 14

  • атака с дронове-
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  • русия-
  • пво-
  • летище перм

Има пострадали, отменени са учебните занятия, а детските градини ще приемат деца при необходимост. Временно са ограничени полетите и на летище „Перм“ заради опасност от дронове.

Атака с дронове порази инфраструктура в Уляновск - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

При отразяването на масирана атака с безпилотни летателни апарати в Уляновск са повредени промишлена и гражданска инфраструктура, има и пострадали, съобщи губернаторът на Уляновска област Алексей Руских. Той не уточни броя на засегнатите хора и характера на повредите.

„Над Уляновск в момента се извършва крупна вражеска атака с БПЛА“, заяви Руских, цитиран от руското издание „Взгляд“. Губернаторът призова жителите да се отдалечат от прозорците и да не се приближават до паднали части от дронове. Властите напомниха, че при забелязване на отломки трябва да бъде подаден сигнал на телефон 112.

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Заради атаката учебните занятия в училищата в Уляновск са отменени. Градската администрация съобщи, че детските градини са готови да приемат деца, чиито родители няма с кого да ги оставят. Режимът на опасност от безпилотни апарати в областта беше въведен в 23:53 часа на 24 септември.

Атаката засегна и въздушния транспорт в други части на Русия. Край Москва силите на противовъздушната отбрана са свалили още седем дрона, летели към столицата, съобщи кметът Сергей Собянин. По-късно броят на унищожените от началото на атаката апарати беше посочен като десет. Специалисти на аварийните служби работят на местата, където са паднали отломки.

Временно са ограничени приемането и изпращането на самолети на международното летище „Перм“ в Пермския край. Росавиация посочи, че мярката е въведена заради изискванията за безопасност на полетите. В региона е обявен режим „Беспилотна опасност“, а извънредните служби са приведени в повишена готовност.

Източници: Взгляд, Рамблер/новости, Звезда


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Брях

    8 6 Отговор
    Тези ли щяха воюват с НАТО??

    Коментиран от #4, #10

    06:23 25.09.2026

  • 2 Фръчилото

    4 7 Отговор
    ЗСУ ги попиля.
    По жари, взривове с самите монголи пцуят у Йло Движухата
    Хихихихи

    06:25 25.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Всички знаем,че..

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Брях":

    Първите... ТРИ ПЕТИЛЕТКИ от... Тридневната Движуха са най трудните, после...3 дня в Киев и седмица в Лиса бон
    Хихихихи

    06:30 25.09.2026

  • 5 Опелото

    3 2 Отговор
    Ного монголска леш, ного нЯщо... ЕЙ..

    06:32 25.09.2026

  • 6 Сополив руснак

    2 4 Отговор
    А нас защо?

    06:34 25.09.2026

  • 7 На Зеленски явно му дават зор

    3 3 Отговор
    по-бързичко да бъде занулена Украйна и да се приключва!
    Щото Европа отива към колапс и народите и сапунисват въжета за партньорите му!

    06:38 25.09.2026

  • 8 Украитците си пишат смъртната присъда,

    2 3 Отговор
    колкото повече мърдат, толкова по дълбоко се го набиват!?

    06:39 25.09.2026

  • 9 Киро Пръча

    2 2 Отговор
    Уж Без аналогови а всичко гори

    Коментиран от #14

    06:41 25.09.2026

  • 10 Объркал си се

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Брях":

    Европеиското НАТО се готви да воюва директно с тях!

    Не четеш сериозните медии май?

    Коментиран от #11, #12, #13

    06:43 25.09.2026

  • 11 Тридневен

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Объркал си се":

    Плоскоземец, да?
    Хихихихи

    06:45 25.09.2026

  • 12 Кои медии?

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Объркал си се":

    Отпадък.

    06:46 25.09.2026

  • 13 Ангъс

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Объркал си се":

    Да не си пил оцет рано,рано?

    06:49 25.09.2026

  • 14 Всичко гори

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Киро Пръча":

    ама къде??

    Какво я грее Украйна че побеждавала в медиите?

    06:49 25.09.2026

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