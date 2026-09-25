Атака с дронове порази инфраструктура в Уляновск

При отразяването на масирана атака с безпилотни летателни апарати в Уляновск са повредени промишлена и гражданска инфраструктура, има и пострадали, съобщи губернаторът на Уляновска област Алексей Руских. Той не уточни броя на засегнатите хора и характера на повредите.

„Над Уляновск в момента се извършва крупна вражеска атака с БПЛА“, заяви Руских, цитиран от руското издание „Взгляд“. Губернаторът призова жителите да се отдалечат от прозорците и да не се приближават до паднали части от дронове. Властите напомниха, че при забелязване на отломки трябва да бъде подаден сигнал на телефон 112.

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Заради атаката учебните занятия в училищата в Уляновск са отменени. Градската администрация съобщи, че детските градини са готови да приемат деца, чиито родители няма с кого да ги оставят. Режимът на опасност от безпилотни апарати в областта беше въведен в 23:53 часа на 24 септември.

Атаката засегна и въздушния транспорт в други части на Русия. Край Москва силите на противовъздушната отбрана са свалили още седем дрона, летели към столицата, съобщи кметът Сергей Собянин. По-късно броят на унищожените от началото на атаката апарати беше посочен като десет. Специалисти на аварийните служби работят на местата, където са паднали отломки.

Временно са ограничени приемането и изпращането на самолети на международното летище „Перм“ в Пермския край. Росавиация посочи, че мярката е въведена заради изискванията за безопасност на полетите. В региона е обявен режим „Беспилотна опасност“, а извънредните служби са приведени в повишена готовност.

Източници: Взгляд, Рамблер/новости, Звезда