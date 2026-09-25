Атака с дронове порази инфраструктура в Уляновск

При отразяването на масирана атака с безпилотни летателни апарати в Уляновск са повредени промишлена и гражданска инфраструктура, има и пострадали, съобщи губернаторът на Уляновска област Алексей Руских. Той не уточни броя на засегнатите хора и характера на повредите.
„Над Уляновск в момента се извършва крупна вражеска атака с БПЛА“, заяви Руских, цитиран от руското издание „Взгляд“. Губернаторът призова жителите да се отдалечат от прозорците и да не се приближават до паднали части от дронове. Властите напомниха, че при забелязване на отломки трябва да бъде подаден сигнал на телефон 112.
Заради атаката учебните занятия в училищата в Уляновск са отменени. Градската администрация съобщи, че детските градини са готови да приемат деца, чиито родители няма с кого да ги оставят. Режимът на опасност от безпилотни апарати в областта беше въведен в 23:53 часа на 24 септември.
Атаката засегна и въздушния транспорт в други части на Русия. Край Москва силите на противовъздушната отбрана са свалили още седем дрона, летели към столицата, съобщи кметът Сергей Собянин. По-късно броят на унищожените от началото на атаката апарати беше посочен като десет. Специалисти на аварийните служби работят на местата, където са паднали отломки.
Временно са ограничени приемането и изпращането на самолети на международното летище „Перм“ в Пермския край. Росавиация посочи, че мярката е въведена заради изискванията за безопасност на полетите. В региона е обявен режим „Беспилотна опасност“, а извънредните служби са приведени в повишена готовност.
Източници: Взгляд, Рамблер/новости, Звезда
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Брях
Коментиран от #4, #10
06:23 25.09.2026
2 Фръчилото
По жари, взривове с самите монголи пцуят у Йло Движухата
Хихихихи
06:25 25.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Всички знаем,че..
До коментар #1 от "Брях":Първите... ТРИ ПЕТИЛЕТКИ от... Тридневната Движуха са най трудните, после...3 дня в Киев и седмица в Лиса бон
Хихихихи
06:30 25.09.2026
5 Опелото
06:32 25.09.2026
6 Сополив руснак
06:34 25.09.2026
7 На Зеленски явно му дават зор
Щото Европа отива към колапс и народите и сапунисват въжета за партньорите му!
06:38 25.09.2026
8 Украитците си пишат смъртната присъда,
06:39 25.09.2026
9 Киро Пръча
Коментиран от #14
06:41 25.09.2026
10 Объркал си се
До коментар #1 от "Брях":Европеиското НАТО се готви да воюва директно с тях!
Не четеш сериозните медии май?
Коментиран от #11, #12, #13
06:43 25.09.2026
11 Тридневен
До коментар #10 от "Объркал си се":Плоскоземец, да?
Хихихихи
06:45 25.09.2026
12 Кои медии?
До коментар #10 от "Объркал си се":Отпадък.
06:46 25.09.2026
13 Ангъс
До коментар #10 от "Объркал си се":Да не си пил оцет рано,рано?
06:49 25.09.2026
14 Всичко гори
До коментар #9 от "Киро Пръча":ама къде??
Какво я грее Украйна че побеждавала в медиите?
06:49 25.09.2026