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Тръмп и Си Цзинпин вечеряха в Белия дом с топ бизнес лидери СНИМКИ

Тръмп и Си Цзинпин вечеряха в Белия дом с топ бизнес лидери СНИМКИ

25 Септември, 2026 06:02, обновена 25 Септември, 2026 06:11 678 12

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  • белият дом-
  • сащ и китай-
  • изкуствен интелект

Държавната вечеря събра лидерите на САЩ и Китай с Илон Мъск, Тим Кук и Дженсън Хуанг. Си призова за сътрудничество въпреки конкуренцията.

Тръмп и Си Цзинпин вечеряха в Белия дом с топ бизнес лидери СНИМКИ - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и съпругата му Мелания Тръмп дадоха държавна вечеря в Белия дом в чест на китайския президент Си Цзинпин и съпругата му Пън Лиюан. Приемът се състоя в Източната стая на 24 септември и събра официалните делегации, представители на американската администрация и едни от най-влиятелните фигури в технологичния бизнес.

Сред гостите бяха Илон Мъск от Tesla и SpaceX, Тим Кук от Apple и Дженсън Хуанг от Nvidia. Тримата седяха на една маса с лидерите на САЩ и Китай. В списъка присъстваха още основателят на Amazon Джеф Безос, ръководителят на Google Сундар Пичай, главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман и ръководители на големи финансови компании.

Тръмп и Си Цзинпин вечеряха в Белия дом с топ бизнес лидери СНИМКИ
Снимка: Фейсбук

Си призова за нов подход към отношенията

В изказването си Си Цзинпин заяви, че разговорите му с Тръмп са придали нов смисъл на отношенията на стратегическа стабилност между Пекин и Вашингтон. Той определи обмена на мнения с американския президент като искрен и задълбочен.

„Трябва да съжителстваме в мир“, заяви китайският лидер, като подчерта, че конкуренцията между двете държави трябва да бъде здрава и да остане в определени граници. Си каза още, че Китай и САЩ трябва да търсят нов подход към отношенията между двете велики сили и че могат заедно да напишат нова глава в историята на двустранното приятелство.

Си Цзинпин припомни общата история на двете държави от Втората световна война. По думите му китайският и американският народ са се сражавали „рамо до рамо“ срещу японската милитаристична агресия преди повече от 80 години.

Тръмп и Си Цзинпин вечеряха в Белия дом с топ бизнес лидери СНИМКИ
Снимка: Фейсбук

Търговия, изкуствен интелект и символични жестове

Китайският президент определи новата търговска договореност между Пекин и Вашингтон като добра новина за световната икономика. Той заяви, че двете страни могат да си сътрудничат и в областта на изкуствения интелект, въпреки технологическото съперничество, за да ограничат неправомерното използване на системите.

В рамките на визитата Тръмп подари на Си скулптура, изобразяваща белоглав орел, съобщи „Вашингтон Екзаминър“. Американският президент обеща също да покаже на китайския лидер и на останалите гости строящата се нова банкетна зала на Белия дом.

Държавната вечеря беше подготвена с американски продукти и китайски кулинарни акценти. Менюто включваше морски костур със сусамова коричка, зеленчуци и десерт с мед от Белия дом. Посещението на Си е първата държавна визита на китайски президент във Вашингтон от повече от десет години.

Източници: Ройтерс, Вашингтон Екзаминър


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Велики лидери на велики страни

    2 6 Отговор
    Така вечерят равнопоставени. А когато Си ходи в Индия, Русия, изобщо в БРИКС бърза да си тръгне, преди дeзинтерията.

    Коментиран от #5, #6

    06:19 25.09.2026

  • 3 Морски Костур със сусамова коричка

    2 2 Отговор
    А остана ли нещо по масите, за дояждане от авторитетните медии и фотографите им??

    06:19 25.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Само

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Велики лидери на велики страни":

    единия реално управляеа, втория е артист..

    06:27 25.09.2026

  • 6 Професионален журналист

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Велики лидери на велики страни":

    Прекрасна идея ми даде за обективна статия! Браво, сече ти пипето!
    Ще те спомена и теб в нея, като "запознат източник, пожелал анонимност".

    06:27 25.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 хахахахахахахаха

    0 0 Отговор
    че вие с кого очаквахте да вечерят с мара тъпото или тишо чекията??? а може и с топ наркомана зеленски сигурно…

    06:30 25.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ама разбира се

    0 1 Отговор
    няма да вечерят с топ наркомани я (зеленски мерц макарон…)

    06:33 25.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.