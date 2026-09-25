Под тежък руски обстрел! Украйна затвори спешно най-голямото си металургично предприятие

ArcelorMittal преустановява дейността на "ArcelorMittal Кривой Рог" - най-големия металургичен завод в Украйна - след четири руски ракетни удара през последните пет седмици, съобщава "Украинская правда", като се позовава на съобщение от компанията.

Последният удар беше нанесен на 21 септември. Общо петима души загинаха, а 17 други работници бяха ранени при четирите атаки; един от тях остава в критично състояние.

Компанията планира да се съсредоточи върху опазването на инфраструктурата на завода, така че производството да може да бъде възобновено след края на войната.

"Стигнахме до заключението, че вече не можем безопасно да експлоатираме "ArcelorMittal Кривой Рог", заяви Мауро Лонгобардо, изпълнителен директор на завода.

Поради затварянето на украинския обект ArcelorMittal очаква непарични разходи за обезценка в размер на приблизително 1 милиард долара, свързани с недвижимото имущество, производствените съоръжения и оборудването.

"ArcelorMittal Кривой Рог" е най-голямото предприятие в минно-металургичния сектор на Украйна, разполагащо с пълен производствен цикъл - от добива на руда до производството на готови валцувани метални изделия.

На 17 август ArcelorMittal съобщи за ракетен удар, който е повредил ключови енергийни съоръжения и мощности за производство в доменни пещи. При този инцидент загинаха двама души, а 13 бяха ранени, като част от производствените процеси бяха спрени.