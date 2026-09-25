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Под тежък руски обстрел! Украйна затвори спешно най-голямото си металургично предприятие
  Тема: Украйна

Под тежък руски обстрел! Украйна затвори спешно най-голямото си металургично предприятие

25 Септември, 2026 15:09 1 420 36

  • украйна-
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  • ракети-
  • дронове-
  • кривой рог-
  • володимир зеленски-
  • донбас

Компанията планира да се съсредоточи върху опазването на инфраструктурата на завода, така че производството да може да бъде възобновено след края на войната

Под тежък руски обстрел! Украйна затвори спешно най-голямото си металургично предприятие - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
УНИАН УНИАН

ArcelorMittal преустановява дейността на "ArcelorMittal Кривой Рог" - най-големия металургичен завод в Украйна - след четири руски ракетни удара през последните пет седмици, съобщава "Украинская правда", като се позовава на съобщение от компанията.

Последният удар беше нанесен на 21 септември. Общо петима души загинаха, а 17 други работници бяха ранени при четирите атаки; един от тях остава в критично състояние.

Компанията планира да се съсредоточи върху опазването на инфраструктурата на завода, така че производството да може да бъде възобновено след края на войната.

"Стигнахме до заключението, че вече не можем безопасно да експлоатираме "ArcelorMittal Кривой Рог", заяви Мауро Лонгобардо, изпълнителен директор на завода.

Поради затварянето на украинския обект ArcelorMittal очаква непарични разходи за обезценка в размер на приблизително 1 милиард долара, свързани с недвижимото имущество, производствените съоръжения и оборудването.

"ArcelorMittal Кривой Рог" е най-голямото предприятие в минно-металургичния сектор на Украйна, разполагащо с пълен производствен цикъл - от добива на руда до производството на готови валцувани метални изделия.

На 17 август ArcelorMittal съобщи за ракетен удар, който е повредил ключови енергийни съоръжения и мощности за производство в доменни пещи. При този инцидент загинаха двама души, а 13 бяха ранени, като част от производствените процеси бяха спрени.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 …………..

    25 1 Отговор
    Махай се крадлив жабар

    15:12 25.09.2026

  • 2 Някой

    44 2 Отговор
    Пак да си правят пощенски марки и значки с удари по Кримския мост, ударени кораби из Черно море и т. н. Да не се оплакват сега, а да си сърбат попарата.

    15:14 25.09.2026

  • 3 Видя го че е бан 0 ра3 виващ

    8 15 Отговор
    Русия можеше още в самото начало да парализира Украйна, но Сорос му забрани на многходовия. Каза му да не ескалира.

    15:14 25.09.2026

  • 4 Сорос

    9 12 Отговор
    Русия можеше още в самото начало да парализира Украйна, но Сорос му забрани на многходовия. Каза му да не ескалира.

    15:14 25.09.2026

  • 5 Българка

    38 2 Отговор
    Браво на русите. Днес не съм чела за перемогата на зе.лю!?! Пи ли си той сутрешното кафе на червения площад?

    Коментиран от #9, #23

    15:15 25.09.2026

  • 6 Ъхъъъъ, ще рвем а?

    27 2 Отговор
    Колко значителна е загубата на три стоманодобивни завода за поне 15 милиарда долара след руските атаки за икономиката на Украйна? Попитахме Андрий Длигач, професор в Киевския национален университет „Тарас Шевченко“, председател на Advanter Group и съосновател на Центъра за икономическо възстановяване.... човека се разплака и си тръгна

    15:15 25.09.2026

  • 7 Лек обстрел

    18 0 Отговор
    има ли ?

    15:20 25.09.2026

  • 8 Аналитик

    23 2 Отговор
    Пускането на такъв завод е малко по-различно и трудно от 2-3клика на компютъра.Особено,ако пратиш 10тина възлови хора на фронта.Няма как да докараш други от Непал

    15:20 25.09.2026

  • 9 Тираджия

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Българка":

    Машо ,ти ли си?

    15:20 25.09.2026

  • 10 Междувременно

    14 1 Отговор
    Първите повиквателни бяха връчени на чубожени .Факт ! Честито ,404 !🐽🐽🐽🐽

    15:21 25.09.2026

  • 11 Най руското МЕЖДУВРЕМЕННО

    16 3 Отговор
    Кривий Рих го изпрайхме

    15:22 25.09.2026

  • 12 Хмм

    12 1 Отговор
    Митал и там се подвизава

    15:27 25.09.2026

  • 13 Не бил металургичен най ми бил военен

    21 1 Отговор
    Правилно е занулен завод произвеждащ ракети,бомби и снаряди!

    15:29 25.09.2026

  • 14 Еврозоната се разпада, разпада, разпада

    20 0 Отговор
    А еврото е обезценява, обезценява, обезценява...

    Коментиран от #19, #22

    15:29 25.09.2026

  • 15 в котела до Харков

    15 0 Отговор
    термобара пече фашаги

    15:29 25.09.2026

  • 16 Стоманата поскъпва, поскъпва, поскъпва

    13 0 Отговор
    Медта и алуминия ги няма, ги няма, ги няма ....

    Коментиран от #25

    15:31 25.09.2026

  • 17 Междувременно

    4 0 Отговор
    Просрочката успял да измисли отнякъде ракети „Пейтриът“. Поне така каза:
    „Днес се споразумяхме, няма да казвам с кого, за пакет ракети „Пейтриът“. Това е важно решение.“

    Или това са неизползваемия актив , който гинекологът на цяла Европа се опитваше да накара наркофюрера да купи ,или наркоманът просто си измисля ?

    15:35 25.09.2026

  • 18 гщжиае

    11 0 Отговор
    Стига сте ревали! Щото нащо Кремиковци е изравнено със земята и без пиратка да пукне, благодарение и на вашите спонсори! ... Че не беше цвете за мирисане - така е, ама друго си нямахме!

    Коментиран от #27

    15:36 25.09.2026

  • 19 Антишаман

    0 5 Отговор

    До коментар #14 от "Еврозоната се разпада, разпада, разпада":

    Моля без неверни заклинания,погледнете си рублата !

    15:36 25.09.2026

  • 20 Бай Митал

    0 4 Отговор
    Кажете чао на БРИКС.

    15:37 25.09.2026

  • 21 Ние и без война сме така

    2 2 Отговор
    Преди войната (февруари 2022) беше около 42 – 44 RUB около 0.023 BGN ...
    Текущ курс (септември 2026)около 49.48 RUB около 0.020 BGN .....

    15:38 25.09.2026

  • 22 А ти

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Еврозоната се разпада, разпада, разпада":

    Ставаш по-беден и гладен, гладен, гладен

    Коментиран от #26

    15:38 25.09.2026

  • 23 Антирашист 4616

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Българка":

    Не българка а кандидат рашистка !

    15:39 25.09.2026

  • 24 Стомана Перник го няма, го няма, го няма

    3 0 Отговор
    Кремиковци го няма, го няма, го няма.... Дебелт го няма, го няма, го няма....

    Коментиран от #28

    15:41 25.09.2026

  • 25 и българинът богатее...

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Стоманата поскъпва, поскъпва, поскъпва":

    и реве...реве...реве...ихехехееее...айди на морееее...

    15:41 25.09.2026

  • 26 А ти не копирай

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "А ти":

    Кашпировски !

    15:42 25.09.2026

  • 27 И ние не ревахме

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "гщжиае":

    Господ си знае рэботата
    Нелитора на Кремиковци отпадна от класацията, идиот за връзване
    Сега чакаме кардиналния който довели цялата промишленост
    Още ще почернее като го подберат за измяна по дейност
    Нулира и спестяванията на пенсиите
    Много го чакат за реванш
    Наблюдават го

    15:42 25.09.2026

  • 28 Антирашист 4617

    0 4 Отговор

    До коментар #24 от "Стомана Перник го няма, го няма, го няма":

    В България оцеляха тези фирми които носят пари ! За останалите не плачете !

    Коментиран от #29, #31, #33

    15:45 25.09.2026

  • 29 да бе

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Антирашист 4617":

    Ами тя цялата промишленост носеше пари . Ама ние я унищожихме .Примери бол ...

    15:50 25.09.2026

  • 30 Не е вярно

    1 0 Отговор
    Украинския обект на ArcelorMittal, обезценката му НЕ е в размер на приблизително 1 милиард долара, свързани с недвижимото имущество, производствените съоръжения и оборудването.... а най малко 5 милиарда долара! За толкова беше купен на времето от лондонски консорциум и индиеца на който му е забранено да стъпва в Индия впрочем

    15:50 25.09.2026

  • 31 Антиматерия

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Антирашист 4617":

    И които слагат мантинели.

    15:53 25.09.2026

  • 32 Атина Палада

    3 0 Отговор
    Това предприятие е строено от Москва! Който го създал,той го унищожил! Същото като при нас .САЩ създадоха ЕС,и САЩ унищожиха ЕС!

    15:53 25.09.2026

  • 33 Не думай пич

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Антирашист 4617":

    И биреното производство сигурно беше губещо че закрихме и в Пловдив и в Бургас и къде ли не.. и златодобива беше губещ сигурно нали?

    15:53 25.09.2026

  • 34 Пантагрюел

    2 0 Отговор
    Бавно , но сигурно, ще се избавите от Съветското наследство и от приходите от него.
    Ще го замените с чисто нови ев ропейски дългове.
    Да са ви честити тенджерите по главите ! Слава Уханье !

    15:57 25.09.2026

  • 35 Браво!

    4 0 Отговор
    Но още трябва. Камък върху камък да не остане от украйната

    15:57 25.09.2026

  • 36 Олеся Зеленска

    1 0 Отговор
    Слава РОССИИ
    Работайте БРАТЬЯ

    16:02 25.09.2026

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