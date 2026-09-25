Под тежък руски обстрел! Украйна затвори спешно най-голямото си металургично предприятие

ArcelorMittal преустановява дейността на "ArcelorMittal Кривой Рог" - най-големия металургичен завод в Украйна - след четири руски ракетни удара през последните пет седмици, съобщава "Украинская правда", като се позовава на съобщение от компанията.
Последният удар беше нанесен на 21 септември. Общо петима души загинаха, а 17 други работници бяха ранени при четирите атаки; един от тях остава в критично състояние.
Компанията планира да се съсредоточи върху опазването на инфраструктурата на завода, така че производството да може да бъде възобновено след края на войната.
"Стигнахме до заключението, че вече не можем безопасно да експлоатираме "ArcelorMittal Кривой Рог", заяви Мауро Лонгобардо, изпълнителен директор на завода.
Поради затварянето на украинския обект ArcelorMittal очаква непарични разходи за обезценка в размер на приблизително 1 милиард долара, свързани с недвижимото имущество, производствените съоръжения и оборудването.
"ArcelorMittal Кривой Рог" е най-голямото предприятие в минно-металургичния сектор на Украйна, разполагащо с пълен производствен цикъл - от добива на руда до производството на готови валцувани метални изделия.
На 17 август ArcelorMittal съобщи за ракетен удар, който е повредил ключови енергийни съоръжения и мощности за производство в доменни пещи. При този инцидент загинаха двама души, а 13 бяха ранени, като част от производствените процеси бяха спрени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 …………..
15:12 25.09.2026
2 Някой
15:14 25.09.2026
3 Видя го че е бан 0 ра3 виващ
15:14 25.09.2026
4 Сорос
15:14 25.09.2026
5 Българка
Коментиран от #9, #23
15:15 25.09.2026
6 Ъхъъъъ, ще рвем а?
15:15 25.09.2026
7 Лек обстрел
15:20 25.09.2026
8 Аналитик
15:20 25.09.2026
9 Тираджия
До коментар #5 от "Българка":Машо ,ти ли си?
15:20 25.09.2026
10 Междувременно
15:21 25.09.2026
11 Най руското МЕЖДУВРЕМЕННО
15:22 25.09.2026
12 Хмм
15:27 25.09.2026
13 Не бил металургичен най ми бил военен
15:29 25.09.2026
14 Еврозоната се разпада, разпада, разпада
Коментиран от #19, #22
15:29 25.09.2026
15 в котела до Харков
15:29 25.09.2026
16 Стоманата поскъпва, поскъпва, поскъпва
Коментиран от #25
15:31 25.09.2026
17 Междувременно
„Днес се споразумяхме, няма да казвам с кого, за пакет ракети „Пейтриът“. Това е важно решение.“
Или това са неизползваемия актив , който гинекологът на цяла Европа се опитваше да накара наркофюрера да купи ,или наркоманът просто си измисля ?
15:35 25.09.2026
18 гщжиае
Коментиран от #27
15:36 25.09.2026
19 Антишаман
До коментар #14 от "Еврозоната се разпада, разпада, разпада":Моля без неверни заклинания,погледнете си рублата !
15:36 25.09.2026
20 Бай Митал
15:37 25.09.2026
21 Ние и без война сме така
Текущ курс (септември 2026)около 49.48 RUB около 0.020 BGN .....
15:38 25.09.2026
22 А ти
До коментар #14 от "Еврозоната се разпада, разпада, разпада":Ставаш по-беден и гладен, гладен, гладен
Коментиран от #26
15:38 25.09.2026
23 Антирашист 4616
До коментар #5 от "Българка":Не българка а кандидат рашистка !
15:39 25.09.2026
24 Стомана Перник го няма, го няма, го няма
Коментиран от #28
15:41 25.09.2026
25 и българинът богатее...
До коментар #16 от "Стоманата поскъпва, поскъпва, поскъпва":и реве...реве...реве...ихехехееее...айди на морееее...
15:41 25.09.2026
26 А ти не копирай
До коментар #22 от "А ти":Кашпировски !
15:42 25.09.2026
27 И ние не ревахме
До коментар #18 от "гщжиае":Господ си знае рэботата
Нелитора на Кремиковци отпадна от класацията, идиот за връзване
Сега чакаме кардиналния който довели цялата промишленост
Още ще почернее като го подберат за измяна по дейност
Нулира и спестяванията на пенсиите
Много го чакат за реванш
Наблюдават го
15:42 25.09.2026
28 Антирашист 4617
До коментар #24 от "Стомана Перник го няма, го няма, го няма":В България оцеляха тези фирми които носят пари ! За останалите не плачете !
Коментиран от #29, #31, #33
15:45 25.09.2026
29 да бе
До коментар #28 от "Антирашист 4617":Ами тя цялата промишленост носеше пари . Ама ние я унищожихме .Примери бол ...
15:50 25.09.2026
30 Не е вярно
15:50 25.09.2026
31 Антиматерия
До коментар #28 от "Антирашист 4617":И които слагат мантинели.
15:53 25.09.2026
32 Атина Палада
15:53 25.09.2026
33 Не думай пич
До коментар #28 от "Антирашист 4617":И биреното производство сигурно беше губещо че закрихме и в Пловдив и в Бургас и къде ли не.. и златодобива беше губещ сигурно нали?
15:53 25.09.2026
34 Пантагрюел
Ще го замените с чисто нови ев ропейски дългове.
Да са ви честити тенджерите по главите ! Слава Уханье !
15:57 25.09.2026
35 Браво!
15:57 25.09.2026
36 Олеся Зеленска
Работайте БРАТЬЯ
16:02 25.09.2026