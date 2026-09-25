Депутатите премахнаха акциза за втечнен и природен газ

Депутатите приеха на първо и веднага след това на второ четене промени в Закона за акцизите и данъчните складове, с които се въвежда нулев акциз за втечнения нефтен газ и природния газ, съобщават от БГНЕС. Облекчението влиза в сила от 1 октомври 2026 година и ще се прилага до 31 декември същата година, като целта е да се предпазят потребителите и бизнесът от ценовия шок на международните пазари.
Бързо приемане от парламента
Законопроектът, внесен само преди дни от депутатите от парламентарната група на „Прогресивна България“ Стефан Белчев, Константин Проданов и Светла Коджабашева, получи подкрепата на 158 народни представители на първо четене. Против нямаше, а десет депутати от ГЕРБ-СДС и „Продължаваме промяната“ се въздържаха.
По предложение на Светла Коджабашева текстовете бяха разгледани и гласувани окончателно още в същото пленарно заседание. С това решение до края на годината акцизната ставка за втечнения нефтен газ става 0 евро за 1000 килограма, а за природния газ – 0 евро за 1 гигаджаул.
Геополитика и ценови шок
Вносителите мотивират мярката с геополитическите събития в Близкия изток, които нарушават веригите за доставки и водят до трайно повишаване на цените на горивата. Според тях това създава сериозен риск за икономическата стабилност и удря пряко по уязвимите домакинства и малките предприятия.
Европейската директива за данъчно облагане на енергийните продукти позволява на държавите членки да прилагат подобни гъвкави мерки в условията на криза. Отпадането на акциза трябва да осигури бързо облекчение, като понижи директно цените за крайните потребители по бензиностанциите. Мярката е строго ограничена до три месеца, тъй като трайното премахване на налога би насърчило потреблението на изкопаеми горива в разрез с климатичните цели.
Икономически ефект и дупка в бюджета
Временното нулево облагане ще намали пряко транспортните разходи на гражданите и фирмите, които използват автомобили на газ. Според очакванията това може да ограничи и поскъпването на други стоки и услуги, чиято себестойност зависи силно от логистиката.
Прилагането на мярката ще се контролира от Агенция „Митници“. От данъчната ваканция държавният бюджет ще загуби приходи от акцизи в размер на 20 милиона евро до края на годината.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Духанина Куроквасина
17:19 25.09.2026
2 Гледайте кой е против и мислете
Коментиран от #6
17:21 25.09.2026
3 Какво Ми Дреме За Това !
Да свали ДДС на тока !
Коментиран от #4
17:25 25.09.2026
4 Не унивай!
До коментар #3 от "Какво Ми Дреме За Това !":Ела! Ще те повозя!
17:27 25.09.2026
5 А за нафтата
17:27 25.09.2026
6 оня с коня
До коментар #2 от "Гледайте кой е против и мислете":Ами гледам кой е "против",ама не виждам никого.
17:29 25.09.2026
7 Горски
Коментиран от #10
17:30 25.09.2026
8 Боташ
17:34 25.09.2026
9 Овчар
17:40 25.09.2026
10 Кольо
До коментар #7 от "Горски":Вие не четохте ли статията? И в заглавието пеше, че се смаха акциза на природния газ.
Коментиран от #13
17:44 25.09.2026
11 ДДС ИМА НА СЯКА ДЪВКА ЦИГАРКА
17:49 25.09.2026
12 Субар
Би трябвало да го намалят, примерно, с 50% за всички горива!
17:52 25.09.2026
13 Сър Пичук
До коментар #10 от "Кольо":Е той е писател, не е читател 😀
18:07 25.09.2026