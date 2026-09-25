Депутатите премахнаха акциза за втечнен и природен газ

Депутатите приеха на първо и веднага след това на второ четене промени в Закона за акцизите и данъчните складове, с които се въвежда нулев акциз за втечнения нефтен газ и природния газ, съобщават от БГНЕС. Облекчението влиза в сила от 1 октомври 2026 година и ще се прилага до 31 декември същата година, като целта е да се предпазят потребителите и бизнесът от ценовия шок на международните пазари.

Бързо приемане от парламента

Законопроектът, внесен само преди дни от депутатите от парламентарната група на „Прогресивна България“ Стефан Белчев, Константин Проданов и Светла Коджабашева, получи подкрепата на 158 народни представители на първо четене. Против нямаше, а десет депутати от ГЕРБ-СДС и „Продължаваме промяната“ се въздържаха.

По предложение на Светла Коджабашева текстовете бяха разгледани и гласувани окончателно още в същото пленарно заседание. С това решение до края на годината акцизната ставка за втечнения нефтен газ става 0 евро за 1000 килограма, а за природния газ – 0 евро за 1 гигаджаул.

Геополитика и ценови шок

Вносителите мотивират мярката с геополитическите събития в Близкия изток, които нарушават веригите за доставки и водят до трайно повишаване на цените на горивата. Според тях това създава сериозен риск за икономическата стабилност и удря пряко по уязвимите домакинства и малките предприятия.

Европейската директива за данъчно облагане на енергийните продукти позволява на държавите членки да прилагат подобни гъвкави мерки в условията на криза. Отпадането на акциза трябва да осигури бързо облекчение, като понижи директно цените за крайните потребители по бензиностанциите. Мярката е строго ограничена до три месеца, тъй като трайното премахване на налога би насърчило потреблението на изкопаеми горива в разрез с климатичните цели.

Икономически ефект и дупка в бюджета

Временното нулево облагане ще намали пряко транспортните разходи на гражданите и фирмите, които използват автомобили на газ. Според очакванията това може да ограничи и поскъпването на други стоки и услуги, чиято себестойност зависи силно от логистиката.

Прилагането на мярката ще се контролира от Агенция „Митници“. От данъчната ваканция държавният бюджет ще загуби приходи от акцизи в размер на 20 милиона евро до края на годината.