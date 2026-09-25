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Депутатите премахнаха акциза за втечнен и природен газ

Депутатите премахнаха акциза за втечнен и природен газ

25 Септември, 2026 17:16 595 13

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  • акциз-
  • природен газ

Мярката влиза в сила от първи октомври

Депутатите премахнаха акциза за втечнен и природен газ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатите приеха на първо и веднага след това на второ четене промени в Закона за акцизите и данъчните складове, с които се въвежда нулев акциз за втечнения нефтен газ и природния газ, съобщават от БГНЕС. Облекчението влиза в сила от 1 октомври 2026 година и ще се прилага до 31 декември същата година, като целта е да се предпазят потребителите и бизнесът от ценовия шок на международните пазари.

Бързо приемане от парламента

Законопроектът, внесен само преди дни от депутатите от парламентарната група на „Прогресивна България“ Стефан Белчев, Константин Проданов и Светла Коджабашева, получи подкрепата на 158 народни представители на първо четене. Против нямаше, а десет депутати от ГЕРБ-СДС и „Продължаваме промяната“ се въздържаха.

По предложение на Светла Коджабашева текстовете бяха разгледани и гласувани окончателно още в същото пленарно заседание. С това решение до края на годината акцизната ставка за втечнения нефтен газ става 0 евро за 1000 килограма, а за природния газ – 0 евро за 1 гигаджаул.

Геополитика и ценови шок

Вносителите мотивират мярката с геополитическите събития в Близкия изток, които нарушават веригите за доставки и водят до трайно повишаване на цените на горивата. Според тях това създава сериозен риск за икономическата стабилност и удря пряко по уязвимите домакинства и малките предприятия.

Европейската директива за данъчно облагане на енергийните продукти позволява на държавите членки да прилагат подобни гъвкави мерки в условията на криза. Отпадането на акциза трябва да осигури бързо облекчение, като понижи директно цените за крайните потребители по бензиностанциите. Мярката е строго ограничена до три месеца, тъй като трайното премахване на налога би насърчило потреблението на изкопаеми горива в разрез с климатичните цели.

Икономически ефект и дупка в бюджета

Временното нулево облагане ще намали пряко транспортните разходи на гражданите и фирмите, които използват автомобили на газ. Според очакванията това може да ограничи и поскъпването на други стоки и услуги, чиято себестойност зависи силно от логистиката.

Прилагането на мярката ще се контролира от Агенция „Митници“. От данъчната ваканция държавният бюджет ще загуби приходи от акцизи в размер на 20 милиона евро до края на годината.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Духанина Куроквасина

    1 0 Отговор
    Защото ние сме новото! Ето, аз още нямам 30, а управлявам държавата със здрави устни!

    17:19 25.09.2026

  • 2 Гледайте кой е против и мислете

    3 1 Отговор
    На крачка сме преди нови избори и трябва да ви подсетя че точно тези индивиди без да се допитат до нас ни вкараха в еврозоната. Последствията са върху всички български граждани защото знаеха че ние ще гласуваме против и ми беше ясно че това което е в момента ще се случи. Мислете с акъла си и горната глава. Долната я оставете за жените

    Коментиран от #6

    17:21 25.09.2026

  • 3 Какво Ми Дреме За Това !

    4 1 Отговор
    Не Ползвам Такива !

    Да свали ДДС на тока !

    Коментиран от #4

    17:25 25.09.2026

  • 4 Не унивай!

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Какво Ми Дреме За Това !":

    Ела! Ще те повозя!

    17:27 25.09.2026

  • 5 А за нафтата

    3 0 Отговор
    И нке сме избиратели

    17:27 25.09.2026

  • 6 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гледайте кой е против и мислете":

    Ами гледам кой е "против",ама не виждам никого.

    17:29 25.09.2026

  • 7 Горски

    2 1 Отговор
    Цената няма да намалее ще е същата, но ще се усети след време новото увеличение с възстановяването на акциза. Акцизът е един от основните директни приходи в държавния бюджет. Макрон казва, цените на горивата са непоносими за французите. Нашия фигурант казва, цените на горивата са високи за 500 хил. българи и за бизнеса. Останалите да се оправят. А защо само на пропан бутана , на метана кога ?? Всъщност метана е половината градски транспорт като автобуси във всички вече градове и над 20% от тировете за вътрешна дистрибуция в България ! Има поне 25-30 метанстанции на ключови места в България , които работят над 90% с тирове. Защо когато цената на петрола се повишава ни проглушават ушите как това се случва, а сега когато петрола падна от 107 на 102 $, има пълно мълчание? От 1,4 млн. българи на границата на официалната бедност, само 550 хил. ще получат някаква помощ. Другите да се спасяват. Да се спасяват и тия, които са с 10 евро над официалната граница. Те са богати. Средната класа да се спасява и тя. Значи ще махат акциза на гориво което струва 1,30 лв, а на горивото което струва близо 4 лв не.Просто нямам думи. И ще се раздават пари на хора които нямат коли. Да са живи и здрави братята роми!

    Коментиран от #10

    17:30 25.09.2026

  • 8 Боташ

    0 0 Отговор
    Това ,как ще ми се отрази?

    17:34 25.09.2026

  • 9 Овчар

    0 0 Отговор
    Баязид е почитан а връщането на южна добруджа е в мъглата..! Изроди засрамете се.!

    17:40 25.09.2026

  • 10 Кольо

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Горски":

    Вие не четохте ли статията? И в заглавието пеше, че се смаха акциза на природния газ.

    Коментиран от #13

    17:44 25.09.2026

  • 11 ДДС ИМА НА СЯКА ДЪВКА ЦИГАРКА

    0 0 Отговор
    На СЯКО ДЕТСКО БАЛОНЧЕ И СЯКО ФЕРАРИ СЕКИ ХЛЯБ И САЛАМ. КОООООЛКОО НА ДЕРЪТ И ДЕ СА ТИЯ ПАРИ.....

    17:49 25.09.2026

  • 12 Субар

    1 0 Отговор
    Считам за несправедливо премахването на акциза само за част от горивата!
    Би трябвало да го намалят, примерно, с 50% за всички горива!

    17:52 25.09.2026

  • 13 Сър Пичук

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Кольо":

    Е той е писател, не е читател 😀

    18:07 25.09.2026

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