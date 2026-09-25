Нова ера за Черно море: Домусчиеви поемат баскетболния гранд и го преименуват на Navibulgar

Нова ера започва за баскетболния Черно море, след като варненският клуб си осигури мощен и широко известен партньор.

Параходство Български морски флот (БМФ), чиито собственици са братята Кирил и Георги Домусчиеви, става основен спонсор на "моряците", което носи промяна в името и нова стабилност за бъдещето на варненския баскетбол.

Президентът на варненци Георги Ганчев изказа голямата си благодарност към мажоритарните собственици на БМФ - Кирил и Георги Домусчиеви, както и към "мотора" на общата идея - Александър Калчев.

След сключването на споразумението клубът официално се преименува от Черно море Тича на Черно море-Navibulgar. Договорът с БМФ е със срок до края на 2027 година, а в пресконференцията по представянето на новия спонсор участва и новият треньор Фотис Такианос.

Ключов елемент от партньорството е, че освен мъжкия представителен отбор, компанията на Домусчиеви поема и цялостната издръжка на детско-юношеската школа - ясен знак за ангажимента към развитието на младите таланти и бъдещето на баскетбола във Варна.

Ръководството обяви, че селекцията за новия сезон е почти финализирана. Гръбнакът на отбора ще бъде подсилен от петима чужденци, които ще донесат класа и опит, като един от тях е вече представеният Дениджей Харис.

Шанс за изява ще получат и двама-трима от най-перспективните юноши на клуба, което е в унисон с фокуса върху школата. Домакинските мачове на Черно море-Navibulgar ще се играят предимно в залите "Конгресна" и "Христо Борисов". Като резервен вариант е предвидена и залата в Кранево, но вероятността тимът да играе там е минимална.