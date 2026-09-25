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Румъния премахва таксата за Дунав мост и предлага на България да направи същото

Румъния премахва таксата за Дунав мост и предлага на България да направи същото

25 Септември, 2026 14:47 1 040 14

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  • гюргево

Мярката ще сложи край на дългите опашки от автомобили и камиони, които традиционно се образуват по пунктовете за плащане на такси

Румъния премахва таксата за Дунав мост и предлага на България да направи същото - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От 1 октомври Румъния премахва таксата за преминаване по Дунав мост в посока от Гюргево към Русе, съобщи за БТА държавният секретар в Министерството на транспорта и инфраструктурата на Румъния Хорациу Козма.

„Уведомихме българското правителство и предложихме да обмисли подобна мярка за премахване на таксата в участъка от Русе до Гюргево“, каза още той.

На въпрос на БТА дали за подобен ход не се изисква допълнително споразумение между правителствата на двете държави, Хорацу Козма обясни, че вече съществуващите споразумения позволяват подобни изменения.

В сряда (23 септември) министърът на транспорта Раду Мируца съобщи, че шофьорите вече няма да плащат такси за преминаване по ключовите мостове над река Дунав в Румъния, считано от 1 октомври тази година.

Пълното отпадане на таксите за преминаване ще обхване три от най-натоварените мостови съоръжения в региона: моста при Гюргево-Русе, свързващ Румъния и България (на излизане от Румъния в посока нашата страна); моста при Фетещ-Черна вода на магистралата към Черно море и моста при Джурджени-Ваду Ой, свързващ областите Мунтения и Добруджа.

Мярката ще сложи край на дългите опашки от автомобили и камиони, които традиционно се образуват по пунктовете за плащане на такси, особено в пиковите летни и празнични периоди, коментират местните медии и допълват, че решението е стратегическа стъпка към подобряване на регионалната свързаност и се очаква да окаже сериозно позитивно влияние върху двустранния стокообмен и туризма между България и Румъния.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    19 2 Отговор
    Крайно време беше....Дано и ние направим същото...!

    14:50 25.09.2026

  • 2 Регресивните

    20 2 Отговор
    няма да го направят , дай им само да вземат !

    14:50 25.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 прогресивните

    22 0 Отговор
    Познавайки Ганьо, сега може да взема по две такси :) една от румънска и една о българска страна и опашките да се пренасочат на паркинга на Таки срещу солидна такса разбира се

    14:53 25.09.2026

  • 5 ЛЕ о ПА р Д🐱

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    НИе сме много по-велик народ , отколкото си мислите , но ни трябва щипка аристократизъм-в добрия смисъл на думата///да умреш от глад но да не просиш

    14:55 25.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гост

    10 2 Отговор
    До там ли стигна Мунчо кРадев да взема от залъка на работещите бедни, като облага ваучерите за храна ?

    14:56 25.09.2026

  • 8 Лалю

    13 0 Отговор
    Айде бе!Е,тогава нашите ще вдигнат двойно таксата.Нашите единствено мислят за крадене,незаконни паркинги и далавери.Не чувате ли каква съпротива има да се дадат изграждането на магистрали на чужди фирми?Ще им секне краденето.Въобще не ги интересува има ли опашки или не.Те се хранят от хаоса.

    14:57 25.09.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    7 1 Отговор
    На Мунчо му трябват пари - той ще си прибира таксичките, че и още ще сложи - стадото трябва да плаща натовското тенеке на Мунчовците!

    15:00 25.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Глупост

    3 4 Отговор
    Такси се плащат за подръжка на такива съоръжения.

    Коментиран от #13, #14

    15:05 25.09.2026

  • 12 Хаха

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    Да да знаем те теб гагаyзче😅

    15:09 25.09.2026

  • 13 Глупости

    7 1 Отговор

    До коментар #11 от "Глупост":

    като плащаш винетка за поддръжка на пътища - къде са ти пътищата!

    15:28 25.09.2026

  • 14 Oня с коня

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Глупост":

    Парите за поддръжка на съоръжението/мостът/ ще дойдат в многократно по-голям размер от значителното увеличение на Туристо-потока и съответно Данъците върху изтъргуваните стоки.

    15:38 25.09.2026

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