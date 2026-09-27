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Швейцария гласува дали неутралитетът на страната да бъде по-строго определен в конституцията

Швейцария гласува дали неутралитетът на страната да бъде по-строго определен в конституцията

27 Септември, 2026 09:52 624 11

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  • референдум-
  • неутралитет-
  • нато

Швейцарският неутралитет е международно признат от 1815 г., но начинът, по който правителството го прилага, не е подробно регламентиран

Швейцария гласува дали неутралитетът на страната да бъде по-строго определен в конституцията - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Швейцарците гласуват днес на референдум дали неутралитетът на страната да бъде по-строго определен в конституцията, като предложението би ограничило възможностите на Берн да налага икономически санкции и да си сътрудничи с НАТО, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Швейцарският неутралитет е международно признат от 1815 г., но начинът, по който правителството го прилага, не е подробно регламентиран. Дясната Швейцарска народна партия (ШНП), която подкрепя инициативата, твърди, че традиционният неутралитет е бил отслабен, след като Берн наложи санкции на Русия заради войната в Украйна.

Предложението предвижда в конституцията да бъде записано, че Швейцария не може да членува или да си сътрудничи с военен или отбранителен съюз, освен ако не бъде нападната. Страната също така няма да може да се присъединява към санкции, освен ако те не са одобрени от ООН.

"Швейцария не е водила война от 200 години, защото е постоянно въоръжена и неутрална", заяви Кристоф Блохер, поддръжник на ШНП. Според него през последните години принципът на неутралитет се спазва все по-слабо, а заради санкциите Москва вече възприема Швейцария като страна в конфликта.

Повечето политически партии и швейцарското правителство се противопоставят на предложението. Външният министър Игнацио Касис предупреди, че приемането му би навредило на националната сигурност и би попречило на Швейцария да участва в съвместни обучения с НАТО.

Проучванията на общественото мнение сочат значителна преднина за противниците на инициативата. Според едно от последните допитвания 68% възнамеряват да гласуват против, а 31% я подкрепят.

"Швейцарските избиратели държат на неутралитета, но одобряват начина, по който правителството го прилага в момента", коментира Фабио Васерфален, професор по европейска политика в Берн. По думите му мнозинството подкрепя и санкциите срещу Русия заради войната в Украйна и не желае тази политика да бъде променяна.


Швейцария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    6 3 Отговор
    Няма вече неутралитет! Който е с Русия ще живее! Другите сами са си виновни! С тия лакардии за неутралитет, вече никой не може да излъжите!

    09:55 27.09.2026

  • 2 9572

    9 1 Отговор
    Русия не признава Швейцария за неутрална държава и е права – тя не изглежда неутрална!

    Коментиран от #9

    09:57 27.09.2026

  • 3 Езвенете

    4 2 Отговор
    Ну ас къто по недуучил дъ питъм - Ъко ми изпадне дъ ми даде някуя швицарка дъ я бутам здраву, щи трябва ли дъ чакам селоту дъ гласува дъли гуспужата дъ ми гу лапа?

    09:57 27.09.2026

  • 4 Истински неутрален

    4 1 Отговор
    Ако някой ден Швейцария бъде подложена на военна атака от някоя държава, не се учудвайте – тя вече участва в конфликти и няма неутрално положение!

    10:01 27.09.2026

  • 5 Баце ЕООД

    6 0 Отговор
    Швейцария с тия, не е неутрална.. То се и вижда де, вървят и те надолу

    10:02 27.09.2026

  • 6 утрален

    0 3 Отговор
    Неутралният винаги е на страната на агресора. Неутралността е едно от най-неморалните обществени поведения, защото агресора поне поема отговорност за действиятата си, а неутралния ги спомага и създава разделение сред тези, които се опълчват на агресора. Най-доброто наказание за неутралния е неутралност. Рано или късно Швейцария ще го изпита на гърба си и когато е в беда, всички ще останат неутрални.

    10:06 27.09.2026

  • 7 гласуват днес на референдум...

    7 0 Отговор
    Щото са хора, а не тоталитарни атлантически нищожества

    10:09 27.09.2026

  • 8 кукузел

    2 0 Отговор
    Квото и да глазуват ненавистта им към дрипавите е вековна, под привидно християнство.

    10:14 27.09.2026

  • 9 Ъ-ъ-ъ

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "9572":

    Както е тръгнало, направо да не ги признават за самостоятелна държава. През 11 в. Ярослав Мъдри жени дъщеря си за Анри 1-ви, а Швейцария до голяма степен е била част от Бургундия. После, през 1799 Суворов минава Алпите и още има плакети из Швейцария за това.
    Извод: Швейцария си е изконна руска земя още от времето на варягите и е окупирана от 26 автократични кантонални правителства, които подтискат местното население, което говори тайно староруски по мазетата. Необходима е спешна декантонизация!

    10:28 27.09.2026

  • 10 Троян

    0 0 Отговор
    Швейцария може да си позволи да бъде неутрална. Планински терен всеки пълнолетен гражданин е длъжен да има автомат, и много тонове злато в трезорите. Да не говорим за банковите сметки на много милиардери от различни държави във Швейцарските банки. Даже и Адолф Хитлер не е посмял да ги нападне. :)

    10:42 27.09.2026

  • 11 Валентина

    0 0 Отговор
    Пpoмоция! 50 e пълнаа пppoгpaмa. 15 e caмо за cfиpka!

    0 8 7 8 1 8 8 1 9 0

    10:43 27.09.2026

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