Швейцарците гласуват днес на референдум дали неутралитетът на страната да бъде по-строго определен в конституцията, като предложението би ограничило възможностите на Берн да налага икономически санкции и да си сътрудничи с НАТО, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Швейцарският неутралитет е международно признат от 1815 г., но начинът, по който правителството го прилага, не е подробно регламентиран. Дясната Швейцарска народна партия (ШНП), която подкрепя инициативата, твърди, че традиционният неутралитет е бил отслабен, след като Берн наложи санкции на Русия заради войната в Украйна.
Предложението предвижда в конституцията да бъде записано, че Швейцария не може да членува или да си сътрудничи с военен или отбранителен съюз, освен ако не бъде нападната. Страната също така няма да може да се присъединява към санкции, освен ако те не са одобрени от ООН.
"Швейцария не е водила война от 200 години, защото е постоянно въоръжена и неутрална", заяви Кристоф Блохер, поддръжник на ШНП. Според него през последните години принципът на неутралитет се спазва все по-слабо, а заради санкциите Москва вече възприема Швейцария като страна в конфликта.
Повечето политически партии и швейцарското правителство се противопоставят на предложението. Външният министър Игнацио Касис предупреди, че приемането му би навредило на националната сигурност и би попречило на Швейцария да участва в съвместни обучения с НАТО.
Проучванията на общественото мнение сочат значителна преднина за противниците на инициативата. Според едно от последните допитвания 68% възнамеряват да гласуват против, а 31% я подкрепят.
"Швейцарските избиратели държат на неутралитета, но одобряват начина, по който правителството го прилага в момента", коментира Фабио Васерфален, професор по европейска политика в Берн. По думите му мнозинството подкрепя и санкциите срещу Русия заради войната в Украйна и не желае тази политика да бъде променяна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
09:55 27.09.2026
2 9572
Коментиран от #9
09:57 27.09.2026
3 Езвенете
09:57 27.09.2026
4 Истински неутрален
10:01 27.09.2026
5 Баце ЕООД
10:02 27.09.2026
6 утрален
10:06 27.09.2026
7 гласуват днес на референдум...
10:09 27.09.2026
8 кукузел
10:14 27.09.2026
9 Ъ-ъ-ъ
До коментар #2 от "9572":Както е тръгнало, направо да не ги признават за самостоятелна държава. През 11 в. Ярослав Мъдри жени дъщеря си за Анри 1-ви, а Швейцария до голяма степен е била част от Бургундия. После, през 1799 Суворов минава Алпите и още има плакети из Швейцария за това.
Извод: Швейцария си е изконна руска земя още от времето на варягите и е окупирана от 26 автократични кантонални правителства, които подтискат местното население, което говори тайно староруски по мазетата. Необходима е спешна декантонизация!
10:28 27.09.2026
10 Троян
10:42 27.09.2026
11 Валентина
0 8 7 8 1 8 8 1 9 0
10:43 27.09.2026