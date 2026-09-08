Канцеларията на Нетаняху отрече информацията, че е бил предупреден от ОАЕ за атаката на "Хамас"

Канцеларията на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху отрече информация на журналистическо разследване, според която премиерът е бил предупреден от Обединените арабски емирства (ОАЕ) за нападението на палестинската групировка "Хамас", няколко дни преди то да се случи, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Тиражираните публикации в медиите са неверни. Министър-председателят не е бил предупреден от ОАЕ за нападението преди 7 октомври 2023 г.", заяви премиерската канцелария и допълни, че "ако е имало и най-малкото сведение за подобна атака, то е щяло да бъде предадено по разузнавателните канали".

Според разследване, публикувано от левия израелски ежедневник „Аарец“ и основаващо се на информация в книга, предстояща да излезе от печат, президентът на Обединените арабски емирства Мохамед бин Зайед Ал Нахян се е свързал с Нетаняху през последната седмица на септември 2023 г., за да го информира, че палестинското движение подготвя мащабна операция. Според изданието израелският лидер не е информирал ръководителите на службите за сигурност за това предупреждение.

Публикуването на разследването предизвика порой от критики от страна на основните опозиционни лидери, които, в навечерието на парламентарните избори в Израел на 27 октомври, засилват нападките си срещу начина, по който премиерът е управлявал кризата преди три години.

Министерството на външните работи на Обединените арабски емирства заяви, че няма да коментира публикацията в израелска медия, според която президентът на ОАЕ е предупредил Израел преди нападението на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г., предаде Франс прес.

„Правителството на ОАЕ не коментира медийни публикации или спекулации“, се посочва в изявление на Министерството. В него се допълва: „Когато е било необходимо, цялата разузнавателна информация от значение е била и продължава да бъде обменяна между съответните институции.“