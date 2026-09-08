Канцеларията на Нетаняху отрече информацията, че е бил предупреден от ОАЕ за атаката на "Хамас"

Канцеларията на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху отрече информация на журналистическо разследване, според която премиерът е бил предупреден от Обединените арабски емирства (ОАЕ) за нападението на палестинската групировка "Хамас", няколко дни преди то да се случи, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"Тиражираните публикации в медиите са неверни. Министър-председателят не е бил предупреден от ОАЕ за нападението преди 7 октомври 2023 г.", заяви премиерската канцелария и допълни, че "ако е имало и най-малкото сведение за подобна атака, то е щяло да бъде предадено по разузнавателните канали".
Според разследване, публикувано от левия израелски ежедневник „Аарец“ и основаващо се на информация в книга, предстояща да излезе от печат, президентът на Обединените арабски емирства Мохамед бин Зайед Ал Нахян се е свързал с Нетаняху през последната седмица на септември 2023 г., за да го информира, че палестинското движение подготвя мащабна операция. Според изданието израелският лидер не е информирал ръководителите на службите за сигурност за това предупреждение.
Публикуването на разследването предизвика порой от критики от страна на основните опозиционни лидери, които, в навечерието на парламентарните избори в Израел на 27 октомври, засилват нападките си срещу начина, по който премиерът е управлявал кризата преди три години.
Министерството на външните работи на Обединените арабски емирства заяви, че няма да коментира публикацията в израелска медия, според която президентът на ОАЕ е предупредил Израел преди нападението на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г., предаде Франс прес.
„Правителството на ОАЕ не коментира медийни публикации или спекулации“, се посочва в изявление на Министерството. В него се допълва: „Когато е било необходимо, цялата разузнавателна информация от значение е била и продължава да бъде обменяна между съответните институции.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Точно
22:47 08.09.2026
2 гост
Коментиран от #11
22:53 08.09.2026
3 Мдааа
Нали се сещате този подъл Натаняху, как е жертвал своите евреи за да получи войната, която иска за да заграби чуждите територии и да извърши "узаконен" геноцид? Айде света гледа с широко затворени очи да не би да ги обвинят в "антисемитизъм"!?!? Но неговите, защо го търпят още???
Коментиран от #6
22:58 08.09.2026
4 кина
22:58 08.09.2026
5 Хахахаха😂😂😂😂
23:05 08.09.2026
6 Знаел или не
До коментар #3 от "Мдааа":Хамас извърши отвратително нападение, уби повече от хиляда човека, плени стотици и се държа НЕАДЕКВАТНО след това, обричайки народа си на разруха
23:24 08.09.2026
7 Нападението
23:25 08.09.2026
8 Коста
23:46 08.09.2026
9 Докато, не приемете
23:48 08.09.2026
10 Соломон Пуси
"Италианските" 4футчета, които трошеха и врякаха в Банско и те бяха невинни, а нашите момчета за това че се почесваха по главите, ги изкараха антисатанисти.
23:58 08.09.2026
11 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #2 от "гост":Укрите колко външни тоалетни освободиха и започват ли контраступа 🫢😆 . Складовете в Кииф защо пушат още или тези са нови.
00:03 09.09.2026