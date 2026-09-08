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Канцеларията на Нетаняху отрече информацията, че е бил предупреден от ОАЕ за атаката на "Хамас"

Канцеларията на Нетаняху отрече информацията, че е бил предупреден от ОАЕ за атаката на "Хамас"

8 Септември, 2026 22:46 733 11

  • бенямин нетаняху-
  • израел-
  • хамас-
  • ивицата газа-
  • оае

ОАЕ отказаха да коментират публикацията на израелски медии, че са предупредили за атаката на 7 октомври 2023 г.

Канцеларията на Нетаняху отрече информацията, че е бил предупреден от ОАЕ за атаката на "Хамас" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Канцеларията на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху отрече информация на журналистическо разследване, според която премиерът е бил предупреден от Обединените арабски емирства (ОАЕ) за нападението на палестинската групировка "Хамас", няколко дни преди то да се случи, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Тиражираните публикации в медиите са неверни. Министър-председателят не е бил предупреден от ОАЕ за нападението преди 7 октомври 2023 г.", заяви премиерската канцелария и допълни, че "ако е имало и най-малкото сведение за подобна атака, то е щяло да бъде предадено по разузнавателните канали".

Според разследване, публикувано от левия израелски ежедневник „Аарец“ и основаващо се на информация в книга, предстояща да излезе от печат, президентът на Обединените арабски емирства Мохамед бин Зайед Ал Нахян се е свързал с Нетаняху през последната седмица на септември 2023 г., за да го информира, че палестинското движение подготвя мащабна операция. Според изданието израелският лидер не е информирал ръководителите на службите за сигурност за това предупреждение.

Публикуването на разследването предизвика порой от критики от страна на основните опозиционни лидери, които, в навечерието на парламентарните избори в Израел на 27 октомври, засилват нападките си срещу начина, по който премиерът е управлявал кризата преди три години.

Министерството на външните работи на Обединените арабски емирства заяви, че няма да коментира публикацията в израелска медия, според която президентът на ОАЕ е предупредил Израел преди нападението на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г., предаде Франс прес.

„Правителството на ОАЕ не коментира медийни публикации или спекулации“, се посочва в изявление на Министерството. В него се допълва: „Когато е било необходимо, цялата разузнавателна информация от значение е била и продължава да бъде обменяна между съответните институции.“


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Точно

    6 2 Отговор
    предупредиха го Египет !

    22:47 08.09.2026

  • 2 гост

    6 6 Отговор
    ВСУ са пробили руския обръч при Славянск: Една от най-големите победи за годината След четири месеца контранастъпление 3-ти армейски корпус на украинската армия е успял да отреже руснаците северно от Лиман и да освободи над 200 квадратни километра територия. Според OSINT анализатора Клеман Молен, това е една от най-важните победи на Украйна през 2026 г. и може да помогне за отблъскване на руската офанзива в Северен Донбас. Молен пише, че този район има голямо оперативно значение за Русия, тъй като този участък те възнамеряваха да използват като трамплин за натиск върху Лиман и в дългосрочен план това да отвори пътя за руските войски към Изюм и Славянск. Това освен това представляваше и заплаха за северния маршрут за доставки за украинските части до Донбас. През изминалата седмица останалите руски части избягаха от плацдарма западно от река Нитриус и след това продължиха отстъплението си по-на изток, към река Жребец. Украинските сили си върнаха селата Шандриголово, Средне, Зелена долина, Дерилово и Новомихайливка, както и по-голямата част от гористите райони между тях.

    Коментиран от #11

    22:53 08.09.2026

  • 3 Мдааа

    3 3 Отговор
    Значи нарича Мохамед бин Зайед Ал Нахян лъжец!?
    Нали се сещате този подъл Натаняху, как е жертвал своите евреи за да получи войната, която иска за да заграби чуждите територии и да извърши "узаконен" геноцид? Айде света гледа с широко затворени очи да не би да ги обвинят в "антисемитизъм"!?!? Но неговите, защо го търпят още???

    Коментиран от #6

    22:58 08.09.2026

  • 4 кина

    2 1 Отговор
    Имам облог в кръчмата на село..! Технологиите напомнят че могат да имат и обратен ефект..! Повратен момент в политиката би бил момента в който реактивен дрон целуне високопоставен политик.! Само тогава може да помислят или с народа напред или в милионите си в бункера.Аз заложих такъв инцидент да се случи преди нова година.

    22:58 08.09.2026

  • 5 Хахахаха😂😂😂😂

    2 2 Отговор
    Очаквах канцеларията на Биби да потвърди!😂😂😂 И за останалите военни престъпления и геноцидът очаквам да потвърди, понеже са честни и готини хора, с след това сами да влязат в затвора и да се заключът от вътре!😂😂😂

    23:05 08.09.2026

  • 6 Знаел или не

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Мдааа":

    Хамас извърши отвратително нападение, уби повече от хиляда човека, плени стотици и се държа НЕАДЕКВАТНО след това, обричайки народа си на разруха

    23:24 08.09.2026

  • 7 Нападението

    3 1 Отговор
    Е режисирано от евреите какво да ги предупреждават.

    23:25 08.09.2026

  • 8 Коста

    1 1 Отговор
    ОАЕ са кучета

    23:46 08.09.2026

  • 9 Докато, не приемете

    1 0 Отговор
    Божия син за Спасител, ще ве очакват беди. Всеки сам си преценя,.

    23:48 08.09.2026

  • 10 Соломон Пуси

    1 0 Отговор
    Някой някъде да е чул или видял някога през човешката история евреин да си признае нещо, никога.
    "Италианските" 4футчета, които трошеха и врякаха в Банско и те бяха невинни, а нашите момчета за това че се почесваха по главите, ги изкараха антисатанисти.

    23:58 08.09.2026

  • 11 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "гост":

    Укрите колко външни тоалетни освободиха и започват ли контраступа 🫢😆 . Складовете в Кииф защо пушат още или тези са нови.

    00:03 09.09.2026