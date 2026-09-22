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Белият дом пусна 24-часов Trump TV канал
  Тема: Известни личности

Белият дом пусна 24-часов Trump TV канал

22 Септември, 2026 04:55, обновена 22 Септември, 2026 04:58 525 1

  • бял дом-
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  • politico

Новата линия идва на фона на спор за достъпа на журналисти до президентските събития.

Белият дом пусна 24-часов Trump TV канал - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Белият дом стартира 24-часовия канал „TRUMP TV: The Essentials Station“ в YouTube, който излъчва подбрани положителни материали за президента Доналд Тръмп, съобщи Ройтерс.

Новият канал се появява на фона на острия спор между администрацията и част от американските медии за достъпа до президентските събития. По-рано Белият дом ограничи присъствието на репортери от CNN, MS NOW и Politico, а Тръмп ги обвини в разпространение на „фалшиви новини“.

Трите медии оспориха решението и заявиха в обща позиция: „The government does not decide what the press reports or publishes“.

Ройтерс посочва още, че петте големи телевизионни мрежи в САЩ са обявили бойкот на събитията с участието на Тръмп в знак на солидарност с блокираните репортери.

С това спорът около медийния достъп до Белия дом вече се разпростира не само върху акредитациите и присъствието на журналисти, но и върху начина, по който администрацията представя публичните си изяви пред аудиторията.

Източници: Ройтерс


САЩ
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