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Двама мъже са задържани за сексуално посегателство в Сеута
  Тема: Кризата с бежанците

Двама мъже са задържани за сексуално посегателство в Сеута

27 Септември, 2026 06:08, обновена 27 Септември, 2026 06:09 617 5

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  • арест-
  • марокански граждани-
  • непълнолетни мигранти

Заподозрените са марокански граждани на 42 и 21 години. Сигналът е подаден след викове за помощ край плажа „Ел Трамполин“.

Двама мъже са задържани за сексуално посегателство в Сеута - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полицията в Сеута е задържала двама мъже по подозрение за сексуално посегателство срещу 17-годишно момиче. Задържаните са марокански граждани на 42 и 21 години. Те са били установени след сигнал от граждани, които чули викове за помощ край плажните кабини на плажа „Ел Трамполин“.

Момичето, което живее в център за настаняване на младежи, е отведено в болница за медицински преглед. Там е задействан специален протокол за жертви на сексуално насилие. Според медицинския доклад посегателството не е било доведено докрай. Разследването продължава, като двамата мъже остават заподозрени, а не осъдени.

Полицията проведе акция и за непълнолетни мигранти

Случаят е станал по време на мащабна полицейска операция в автономния град за регистрация и настаняване на непълнолетни мигранти. В същия район Националната полиция е извършила извънредна акция за идентификация на младежи с цел преместването им в специализирани центрове.

До момента властите са регистрирали близо 2400 непълнолетни мигранти в Сеута след миграционната вълна от края на юли.

Източници: БНР


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    4 0 Отговор
    двама АйТи специалисти с 40сантиметрови, окастрени писалки опитаха да програмират племенния си код на местна почва, но по незнайни причини правата им бяха нарушени по време на изпълението. Те смятат да сезират съда в Хага за това, че полицията е отнела рожденото им право да упражнят племенната традиция: "Двама орат нива, или първо DP, после DAP"

    Коментиран от #4

    06:27 27.09.2026

  • 2 оня с коня

    3 0 Отговор
    хора мене така едни мароканци ма хванаха в тъмното и ми разнебитиха задницата

    от тогава се изпущам като ми се доходи даАКАМ

    обаче много ми хареса как ме помпят здраво

    06:37 27.09.2026

  • 3 Нищо ново

    4 1 Отговор
    В ЕС такива ги прибират на тумби, че няма кой да оправя жените и дъщерите на джендърите, къде щели да победят Русия.

    06:46 27.09.2026

  • 4 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "гост":

    Да ги репатрират. Ама явно тук във факти.бг има един любител!

    07:04 27.09.2026

  • 5 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    Да им отрязват черните пишки и да ги хвърлят в морето. Само тогава ще има ефект. Щом ги е страх да стрелят по границите ще ги шибат където ги хванат.

    07:26 27.09.2026