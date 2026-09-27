Двама мъже са задържани за сексуално посегателство в Сеута

Полицията в Сеута е задържала двама мъже по подозрение за сексуално посегателство срещу 17-годишно момиче. Задържаните са марокански граждани на 42 и 21 години. Те са били установени след сигнал от граждани, които чули викове за помощ край плажните кабини на плажа „Ел Трамполин“.
Момичето, което живее в център за настаняване на младежи, е отведено в болница за медицински преглед. Там е задействан специален протокол за жертви на сексуално насилие. Според медицинския доклад посегателството не е било доведено докрай. Разследването продължава, като двамата мъже остават заподозрени, а не осъдени.
Полицията проведе акция и за непълнолетни мигранти
Случаят е станал по време на мащабна полицейска операция в автономния град за регистрация и настаняване на непълнолетни мигранти. В същия район Националната полиция е извършила извънредна акция за идентификация на младежи с цел преместването им в специализирани центрове.
До момента властите са регистрирали близо 2400 непълнолетни мигранти в Сеута след миграционната вълна от края на юли.
Източници: БНР
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гост
Коментиран от #4
06:27 27.09.2026
2 оня с коня
от тогава се изпущам като ми се доходи даАКАМ
обаче много ми хареса как ме помпят здраво
06:37 27.09.2026
3 Нищо ново
06:46 27.09.2026
4 Анонимен
До коментар #1 от "гост":Да ги репатрират. Ама явно тук във факти.бг има един любител!
07:04 27.09.2026
5 Ха ха ха
07:26 27.09.2026